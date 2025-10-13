Ziua Educației, sărbătorită și în locul în care copiii învață prin joacă

13:20

România este țara în care dreptul femeilor de a decide asupra propriului corp se transformă într-o luptă constantă, marcată de refuzuri din motive religioase, legi aplicate doar pe jumătate și conștiința medicilor. La mai bine de trei decenii de la Revoluție, când femeile și-au recâștigat dreptul la avort, ele se lovesc în spitalele publice – și uneori și în cele private – de refuzuri repetate, priviri acuzatoare și ajung să fie tratate ca o „bucată de carne".