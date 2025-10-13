Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist”
Digi24.ro, 13 octombrie 2025 15:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în cadrul celei de-a 71-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO, că Vladimir Putin poate fi forțat să oprească războiul din Ucraina, „la fel ca oricare alt terorist”. În acest sens, el spune că o decizie privind furnizarea de sisteme de apărare aeriană și rachete trebuie luată în viitorul apropiat, relatează RBC Ukraine.
Acum 5 minute
16:20
PSD decide astăzi când își va alege noul președinte. Sorin Grindeanu, singurul candidat. Cu cine l-ar înlocui pe Paul Stănescu # Digi24.ro
Conducerea extinsă a Partidului Social Democrat se reunește, de la ora 16:00, pentru a stabili Congresul în urma căruia formațiunea va avea un nou președinte. Singurul candidat anunțat în mod oficial în acest moment este Sorin Grindeanu, rămas fără contracandidat după ce Titus Corlățean s-a retras, acuzând partidul de lipsă de curaj.
16:20
O judecătoare a fost trimisă în instanță: Timp de cinci ani ea a refuzat să redacteze motivarea într-un dosar de tentativă de omor # Digi24.ro
Judecătoarea Monica Claudia Cipariu de la Tribunalul Bucureşti a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru abuz în serviciu, după ce a întârziat aproape cinci ani să redacteze motivarea într-un dosar în care patru indivizi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor, informează Agerpres.
Acum 15 minute
16:10
Nicușor Dan: Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Nu este firească, este o alegere a societății # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat că violența împotriva copiilor „nu se justifică în nicio circumstanță”. „Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine.”, a adăugat șeful statului, în mesajul transmis luni, la Conferința Ministerială Regională privind Eliminarea Violenței împotriva Copiilor.
Acum o oră
15:50
Șofer român, înjunghiat mortal în Italia. Tânărul de 32 de ani a fost găsit fără suflare lângă TIR-ul pe care îl conducea # Digi24.ro
Crimă sângeroasă între doi șoferi români, în Italia. Un tânăr de 32 de ani a fost găsit fără suflare, înjunghiat, lângă camionul pe care îl conducea. Descoperirea șocantă a fost făcută de colegi de-ai bărbatului. În zonă nu era însă nici urmă de criminal.
15:50
Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în cadrul celei de-a 71-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO, că Vladimir Putin poate fi forțat să oprească războiul din Ucraina, „la fel ca oricare alt terorist”. În acest sens, el spune că o decizie privind furnizarea de sisteme de apărare aeriană și rachete trebuie luată în viitorul apropiat, relatează RBC Ukraine.
15:50
Ziua Educației, sărbătorită și în locul în care copiii învață prin joacă
15:30
Putin ar putea ataca NATO în orice moment, avertizează șeful spionajului de la Berlin: „Suntem deja sub foc” # Digi24.ro
Moscova intenționează să testeze rezistența frontierelor europene, iar acest lucru se poate întâmpla oricând, a declarat șeful Serviciului Federal de Informații (BND) Martin Jäger, numind în mod direct Rusia „adversarul” Germaniei.
Acum 2 ore
15:10
România și Australia își consolidează cooperarea: Nicușor Dan încurajează deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a primit, luni la Cotroceni, o delegație condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Australia. Discuțiile au fost axate pe cooperarea bilaterală în domeniul energetic, al securității, în vederea contracarării atacurilor hibride, cât și investițiile și încurajarea deschiderii unei reprezentanțe diplomatice la București.
15:00
Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt au câştigat premiul Nobel pentru Economie în 2025 pentru lucrările lor privind modul în care inovaţia şi forţele „distrugerii creative” pot stimula creşterea economică, a anunţat luni Academia Regală Suedeză de Ştiinţe.
15:00
AUR depune moțiune și împotriva ministrului Agriculturii. Ce îi reproșează lui Florin Barbu # Digi24.ro
AUR a anunțat că depune o moțiune împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, acuzându-l că a tratat cu indiferență solicitările fermierilor și că nu a reușit să asigure o contribuție semnificativă a agriculturii la PIB-ul țării. Până acum, formațiunea a depus trei moțiuni împotriva miniștrilor din Cabinetul Bolojan: Daniel David (Educație), Diana Buzoianu (Mediu) și Radu Miruță (Economie).
14:50
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a suferit complicaţii după naștere și apoi a murit, a fost amendat cu 30.000 de lei # Digi24.ro
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a suferit complicaţii după naștere și apoi a murit, a fost amendat cu 30.000 de lei
14:50
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere de evaziune şi spălare de bani în care erau implicate 17 firme, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la aproape 6 milioane de lei.
14:40
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 51 de ani este cercetat penal pentru profanare de morminte după ce a luat crucea de la mormântul soacrei şi a dus-o în faţa unei locuinţe unde se afla soţia sa, care părăsise domiciliul comun, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.
14:30
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO # Digi24.ro
Apariția „unui grup mic de militari ruși fără uniforme oficiale” la granița dintre Rusia și Estonia face parte din pregătirea Kremlinului pentru un posibil război viitor cu NATO, arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) publicat duminică, citat de RBC Ukraine.
Acum 4 ore
14:10
Lider USR: „Coaliţia trebuie să decidă data alegerilor din București”. Partidul cere sancțiuni pentru nerespectarea termenelor legale # Digi24.ro
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, susține că, săptămâna aceasta, Coaliția de guvernare trebuie să decidă obligatoriu data alegerilor din Capitală. Orice altă decizie, spune acesta, este „un gest de lașitate”. Formațiunea ia în calcul modificarea legii, astfel încât nerespectarea termenelor legale privind organizarea alegerilor să fie sancționată.
14:00
Un nou drum național se deschide astăzi pentru circulație. DN69A face legătura între DN69 şi Autostrada A1 # Digi24.ro
Un nou drum se deschide astăzi în România. Circulaţia pe DN69A, care face legătura între DN69 şi A1, se deschide luni, la ora 17:00, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.
13:50
Cu cine s-ar putea înfrunta România în barajul pentru Cupa Mondială. Posibili adversari în funcție de urna valorică # Digi24.ro
Victoria de duminică seară cu Austria a reaprins speranța pentru calificarea României la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ajunsă în situația de a-și juca șansele la baraj, naționala va înfrunta un adversar în funcție de locul în grupă și urna valorică în care se va regăsi după meciurile din grupă.
13:50
Șefa diplomației române salută eliberarea ostaticilor din mâinile Hamas și susține soluția celor două state # Digi24.ro
Șefa diplomației române, Oana Ţoiu, a salutat luni eliberarea de către Hamas a ostaticilor care mai erau în viață, returnându-i Israelului, reiterând susţinerea pentru soluţia celor două state, scrie Agerpres.
13:40
Rămășițele pământești ale celui mai faimos spion israelian din istorie, Eli Cohen, ar putea fi returnate familiei # Digi24.ro
Posturile saudite al-Hadath și al-Arabiya au relatat duminică, citând surse arabe, că rămășițele pământești ale celui mai renumit spion israelian, îngropate în Siria, ar putea fi în curând returnate Israelului, potrivit Israel National News. Eli Cohen (1924-1965) a fost un agent de informații israelian care a operat în Siria sub pseudonimul Kamel Amin Thaabet. El a adunat informații detaliate despre pozițiile militare siriene, inclusiv fortificațiile de pe Înălțimile Golan. Cohen a fost capturat în 1965 și executat la Damasc.
13:30
Armata a fraternizat cu protestatarii din Gen Z din Madagascar și refuză să tragă în mulțime # Digi24.ro
Grupuri de soldați din Madagascar s-au alăturat protestelor conduse de tineri în capitala Antananarivo, sâmbătă, după ce poliția a folosit grenade paralizante și gaze lacrimogene. Soldații, care au declarat că vor refuza orice ordin de a trage asupra demonstranților, au ajuns în centrul adunării, în apropierea zonei Lacului Anosy, unde au fost întâmpinați cu urale.
13:20
Avortul în România: Drept pe hârtie, dramă în realitate. Medicii refuză procedura din motive religioase # Digi24.ro
România este țara în care dreptul femeilor de a decide asupra propriului corp se transformă într-o luptă constantă, marcată de refuzuri din motive religioase, legi aplicate doar pe jumătate și conștiința medicilor. La mai bine de trei decenii de la Revoluție, când femeile și-au recâștigat dreptul la avort, ele se lovesc în spitalele publice – și uneori și în cele private – de refuzuri repetate, priviri acuzatoare și ajung să fie tratate ca o „bucată de carne".
13:20
Un bărbat de 70 de ani din Constanța a fost înşelat cu peste 50.000 de lei de un fals medic. Cum a acționat infractorul # Digi24.ro
Un bărbat de 70 de ani a fost înşelat cu peste 50.000 de lei de un fals medic, prin metoda „accidentul”, a informat luni Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.
13:10
Medvedev îl amenință direct pe Donald Trump: „Poate avea consecințe negative pentru toți, în primul rând, pentru el însuși” # Digi24.ro
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, actual secretar adjunct al Consiliului Securităţii Rusiei, a declarat luni că furnizarea de rachete Tomahawk americane către Ucraina ar putea să se termine prost pentru toţi, în special pentru preşedintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters.
13:00
Pîslaru acuză CSM că dezinformează pe tema pensiilor speciale ale magistraților: „Afectează credibilitatea României în UE” # Digi24.ro
Dragoș Pîslaru a catalogat ca fiind„gravă și falsă” declarația Consiliului Superior al Magistraturii potrivit căreia jalonul din PNRR privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023. „Afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase — ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană”, a adăugat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.
13:00
Bolojan, la inaugurarea unei linii de asamblare pentru Mercedes în Alba: „Aceste investiţii înseamnă acces la pieţe mari” # Digi24.ro
Investiţiile străine înseamnă integrarea economiei româneşti în lanţul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltare pentru viitor, a declarat luni prim-ministrul Ilie Bolojan, la inaugurarea unei linii de asamblare de componente pentru Mercedes, în județul Alba.
12:50
Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare # Digi24.ro
Compania Termoenergetica anunţă, luni, că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a reţelei termice primare din cadrul proiectului "Modernizare magistrale de termoficare aparţinând S.A.C.E.T. Bucureşti".
12:40
Un submarin rusesc, capabil să lanseze rachete Kalibr, a fost surprins în apele NATO: „Suntem pregățiti să ne apărăm” # Digi24.ro
O fregată a marinei franceze a urmărit un submarin rusesc care a ieşit la suprafaţă, săptămâna trecută, în largul coastelor Bretaniei, a anunțat Comandamentului maritim al NATO. Într-o postare pe X, centrul transmite că „Alianța e pregătită să apere întreaga zonă a Atlanticului”.
Acum 6 ore
12:10
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru toate regiunile # Digi24.ro
Urmează două săptămâni cu temperaturi oscilante în întreaga țară, anunță meteorologii. Nici ploile nu vor lipsi, mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate, potrivit prognozei ANM pentru perioada 13 - 26 octombrie.
12:10
Președintele autoproclamat al Belarusului, Alexander Lukașenko, a avertizat că Ucraina ar putea înceta să mai existe ca stat, astfel încât președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui „să se așeze la masa negocierilor” și „să acționeze urgent”.
12:00
Un bărbat a sunat la consulat să ceară anularea căsătoriei oficiate când era beat. Lista cererilor bizare a fost publicată de Austria # Digi24.ro
Ambasadele, consulatele și reprezentanțele Austriei primesc zilnic numeroase apeluri telefonice. Nu este de mirare, așadar, că acestea nu sunt întotdeauna urgențe reale. Într-o campanie actuală, Ministerul Afacerilor Externe de la Viena atrage atenția asupra unor cazuri deosebit de bizare.
11:50
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institut de stat # Digi24.ro
Bogdan Vacustă, un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în structurile serviciului de informații al Armatei, are în prezent o asociație care colaborează strâns cu o instituție de stat - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică (ICI București). Vacustă este specialist în tehnologia care stă la baza tranzacțiilor cu criptomonede, iar asociația lui, cu ajutorul ICI București, formează viitori specialiști în blockchain.
11:50
Clotilde Armand a făcut plângere la ANI și la Curtea de Conturi împotriva primarului Sector 1. Ce acuzații îi aduce lui George Tuță # Digi24.ro
Clotilde Armand a anunțat că a depus plângere la Agenția Națională de Integritate (ANI) și Curtea de Conturi împotriva primarului Sectorului 1 George Tuță. Vicepreședinta USR și fost edil de sector îl acuză pe liberal că deturnează bani publici prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 1.
11:40
Premierul Republicii Moldova renunță la funcție. Recean refuză și calitatea de deputat ales pe listelele PAS # Digi24.ro
Dorin Recean pleacă din funcția de premier și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.
11:40
AUR conduce în preferințele românilor, cu 40% intenție de vot. Ce scoruri au PSD, PNL, USR (sondaj INSCOP) # Digi24.ro
Partidul condus de George Simion continuă să conducă în preferințele românilor, arată datele unui nou sondaj INSCOP, realizat la comanda Informat.ro. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 40% din voturi, aproape cât PSD, PNL și USR la un loc.
11:30
Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Nu mai există curaj și dorință de reformă în partid” # Digi24.ro
Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia Partidului Social Democrat. Printr-o postare pe Facebook, acesta a criticat partidul, spunând că „PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale”. Sorin Grindeanu rămâne astfel singurul candidat pentru funcția de președinte al formațiunii.
11:30
Premierul Republicii Moldova și-a dat demisia din funcție. Recean renunță și la calitatea de deputat ales pe listelele PAS # Digi24.ro
Dorin Recean pleacă din funcția de premier și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.
11:20
Kaja Kallas a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Despre ce va discuta șefa diplomației europene cu ucrainenii # Digi24.ro
În dimineața zilei de 13 octombrie, Kaya Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, a mers într-o vizită surpriză la Kiev.
11:10
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia # Digi24.ro
Un membru senior al Comitetului Serviciilor Armate ale Camerei Reprezentanților din SUA a reacționat duminică cu vehemență la informațiile privind apariția temporară a trupelor ruse în apropierea frontierei cu Estonia, avertizând că liderul Kremlinului, Vladimir Putin, este „un șobolan încolțit”.
11:00
Energia s-a scumpit cel mai mult în luna septembrie, cu 69,16% în ritm anual. Care e creșterea prețului la fructe și la alte alimente # Digi24.ro
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în septembrie, cu 69,16% în ritm anual şi 0,59% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 32,42% în ritm anual, şi serviciile de igienă şi cosmetică, o creştere anualizată de 19,52%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.
10:50
Clinica din Constanța unde o tânără a suferit complicaţii la naştere şi apoi a murit are secţie ATI. De ce a fost transferată femeia # Digi24.ro
Reprezentanții spitalului privat din municipiul Constanţa unde o femeie a avut complicaţii la naştere, fiind transferată apoi la Spitalul Judeţean Constanţa, unde a murit, au transmis că unitatea medicală are secţie ATI complet funcţională şi că autorizaţia de funcţionare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an.
10:50
Trump va ține un discurs istoric în fața Knessetului. Despre ce au vorbit ceilalți trei președinți americani în fața Parlamentului # Digi24.ro
Knessetul urmează să-l găzduiască pe președintele american Donald Trump pentru discursul său istoric în plenul de luni dimineață, cu ocazia negocierii acordului de încetare a focului între Israel și Hamas, devenind astfel al patrulea președinte american care vorbește în fața parlamentului țării.
10:50
Hala Ford, odată o importantă fabrică auto, s-a transformat astăzi într-un spațiu modernizat care se pregătește să deschidă porțile pentru cel mai mare food court din Europa de Sud-Est.
10:30
În cazurile medicale complexe, care aparent nu pot fi rezolvate decât prin soluții radicale, colaborarea între medici de diferite specialități și folosirea unor tehnici avansate permit găsirea unor soluții terapeutice remarcabile, care redau pacientului șansa la o viață normală.
Acum 8 ore
10:20
Dincolo de oboseală: recunoaște Hemoglobinuria Paroxistică Nocturnă și grăbește diagnosticul # Digi24.ro
Dincolo de oboseală: recunoaște Hemoglobinuria Paroxistică Nocturnă și grăbește diagnosticul
10:20
Un polițist din Bruxelles, care avea acces la diplomați acreditați în Belgia, a fost acuzat de spionaj # Digi24.ro
Un polițist din Belgia a fost acuzat de spionaj. Acesta ar fi putut fi abordat datorită accesului său la diplomați, au relatat mass-media locale. Ofițerul a fost arestat joi trecută și lucra pentru unitatea de poliție locală a orașului Bruxelles, au relatat mass-media belgiene și site-ul Politico Europe, scrie tvpworld.com.
10:20
Criză fără precedent în Rusia. Putin, forțat să ia măsuri după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru fabrici sub formă de „asistență financiară”, în contextul atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, relatează Bloomberg.
10:00
Rata inflației se menține sub 10%, în septembrie. Cum au evoluat prețurile și ce estimări are guvernatorul BNR pentru finalul anului # Digi24.ro
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:50
NATO începe luni exerciţiul anual de descurajare nucleară „Steadfast Noon”, la care vor participa aproximativ 2.000 de militari şi peste 70 de avioane, informează dpa, citând surse ale organizaţiei de apărare cu sediul la Bruxelles.
09:40
Examenul PET-CT este de mare ajutor în stabilirea diagnosticului metastazelor cu punct de plecare neprecizat. Care sunt localizările problematice și cum reușește examenul PET-CT să stabilească diagnosticul și să identifice punctul de plecare aflăm de la Dr. Tudor Ciprut, medic primar radiologie-imagistică medicală.
09:30
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineaţa, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
