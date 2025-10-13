Amenzi de 18.000 de lei după controalele ITM Vrancea la angajatorii de zilieri
Jurnal de Vrancea, 13 octombrie 2025 15:50
Între 7 iulie și 19 septembrie 2025, ITM Vrancea a verificat modul în care beneficiarii respectă Legea nr. 52/2011 privind munca zilierilor. În urma celor 16 controale efectuate, inspectorii au constatat 17 nereguli și au aplicat 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.000 de lei. Cele mai frecvente abateri au vizat transmiterea datelor zilierilor
• • •
Acum 30 minute
16:00
În weekendul trecut, înotătorii care se pregătesc la Bazinul de Înot Didactic Focșani – Consiliul Județean Vrancea au reprezentat cu mândrie județul la Cupa CSM Pitești, o competiție care a reunit peste 200 de sportivi din toată țara. Echipa vrânceană a fost formată din nouă sportivi: Zlota Robert (2017) Atanasiu Flavia Maria (2016) – aflată
Acum o oră
15:50
15:40
Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi # Jurnal de Vrancea
Consilierii judeșeni se vor întâlni miercuri, 15 octombrie, de la ora 15.00, în cadrul unei ședințe extraordinare care se va desfășura în sistem online, pentru a dezbate și aproba cele șapte proiecte aflate pe ordinea de zi. Printre acestea se numără încheierea unor acte adiționale privind proiectele de constituire a Consorțiului pentru învățământ dual în
Acum 2 ore
15:10
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Buzău a declarat focar de pestă porcină africană într-o localitate, după ce au fost descoperite trei animale bolnave într-o gospodărie. Potrivit DSVSA Buzău, focarul a fost declarat în comuna Zărneşti. Inspectorii sanitar veterinari au dispus la nivelul localităţii măsuri de siguranţă, între ele fiind interzicerea mişcării animalelor
15:10
ITM Vrancea, controale și sancțiuni la agenți economici din industria alimentară # Jurnal de Vrancea
În perioada 29 septembrie – 3 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat o serie de controale la angajatorii care își desfășoară activitatea în industria alimentară, urmărind cu precădere identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și respectarea legii privind relațiile de muncă. Pe parcursul desfășurării campaniei au fost controlați 16 de angajatori, fiind constatate 26
Acum 4 ore
13:50
Elevii clasei de aeromodelism a Centrului Cultural Vrancea – întâlnire cu celebra femeie de afaceri Anastasia Soare # Jurnal de Vrancea
Centrul Cultural Vrancea a avut onoarea de a fi reprezentat la Palatul Parlamentului României, sâmbătă, 11 octombrie 2025, de către domnul instructor Ionuț Valentin Ștefan și elevii săi olimpici din cadrul Clasei de aeromodele și rachetomodele. Cu prilejul lansării de carte a stimatei doamne Anastasia Soare, (Conturul unui vis), celebra doamnă fondatoare și CEO al
13:40
Duminică, 12 octombrie, în jurul orei 04:00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Cotești au oprit, pentru control, un autoturism care se deplasa pe DJ 205B, în comuna Cotești, județul Vrancea. Cu ocazia controlului, a fost identificat conducătorul auto, un tânăr de 24 de ani din comuna Slobozia Ciorăști. În urma testării cu aparatul
13:20
VIDEO Cum s-a produs accidentul de astăzi dimineață, din Focșani, pe Bulevardul Independenței # Jurnal de Vrancea
Reamintim cititorilor că în această dimineață, în jurul orei 8.00, la intersecția dintre Bulevardul Independenței cu strada Peneș Curcanul a avut loc un accident rutier (tamponare) pe fondul neacordării de prioritate. Din imagini se poate vedea că autoturismul Opel, care venea pe Independenței dinspre centru, a lovit în plin celălalt autoturism chiar în mijlocul intersecției.
12:30
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea au avut un sfârșit de săptămână intens, cu 37 de misiuni desfășurate pe raza județului. Potrivit datelor transmise de ISU Vrancea, 8 dintre intervenții au vizat acțiuni variate, precum: stingerea incendiilor, salvarea de animale aflate în pericol, acordarea de asistență persoanelor aflate în dificultate,
Acum 6 ore
12:20
Sâmbără (11 octombrie) la prânz, în jurul orei 12.00, un echipaj al Secției 5 Poliție Rurală Cotești, aflat în misiune de control, a tras pe dreapta un autoturism care circula pe raza localității Budești. Oamenii legii i-au cerut șoferului permisul de conducere și au aflat cu surprindere că bărbatul în vârstă de 34 de ani
11:10
Antreprenorii vrânceni: „Ne sufocă instabilitatea fiscală și lipsa de predictibilitate” # Jurnal de Vrancea
Mediul de afaceri din Vrancea resimte tot mai puternic presiunea fiscală și lipsa stabilității legislative, potrivit unui sondaj realizat de Patronatul Întreprinderilor Private Vrancea (PIPV) în rândul antreprenorilor locali. Cercetarea a fost derulată în prima parte a lunii octombrie, prin intermediul grupului WhatsApp „Grupul Firmelor din Vrancea", care reunește peste 650 de reprezentanți ai sectorului
10:40
Luni dimineață (13 octombrie), la ora 08:36:22 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 127,7 kilometri. Seismul a avut epicentrul în județul Vrancea, pe raza comunei Andreiași de Jos, la 30 km V de Focșani, 67 km N de Buzău, 79 km E de
Acum 8 ore
10:20
Cine mai are nevoie de plaje, mănăstiri sau castele când România îți oferă, gratis, o mașină suspendată în șanț, în plin decor european? La Garoafa, pe DN2 E85, o mașină care a ieșit de pe drum acum cinci zile a devenit, fără să vrea, cea mai populară atracție turistică din zonă. Totul a început banal:
09:50
Rezultat remarcabil pentru atleții CSM Focșani 2007! Echipa de seniori masculin a clubului a cucerit medalia de argint la Campionatul Național de Maraton, desfășurat duminică, 12 octombrie, în cadrul „Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON 2025". Formația focșăneană, alcătuită din Claudiu Gorgan, Andrei Crainic, George Popa, Sebastian Moldovan și Ionel Zimbru, a reușit o evoluție solidă, care
09:30
Oportunități pentru elevii Colegiului Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani oferite de programul Erasmus+ # Jurnal de Vrancea
Elevii Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret" din Focșani au participat recent la o activitate informativă susținută de reprezentanții Asociației Tineret pentru Dezvoltare Durabilă (ATDD), organizație activă în derularea proiectelor Erasmus+ la nivel național și european. În cadrul întâlnirii, liceenii au aflat detalii importante despre modul în care pot accesa programele Erasmus+, despre beneficiile implicării în
09:10
JUDO LPS Focșani, vicecampioană națională pe echipe și medalie de bronz la Ne-Waza la Campionatul Național de la Miecurea Ciuc # Jurnal de Vrancea
În perioada 10–12 octombrie, la Miercurea Ciuc, s-au desfășurat Finala Campionatului Național la Judo pe echipe (U18) și Finala Campionatului Național Ne-Waza (luptă la sol). Sportivii de la LPS Focșani, antrenați de sensei Stănică Grosu și sensei Marinel Palade, au reușit un nou rezultat important, am putea spune, urcând pe podiumul național și confirmând progresul
08:50
Incidentul rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 8.00, la intersecția Bulevardului Independenței cu strada Peneș Curcanul, la o trecere de pietoni, unde două autoturisme s-au ciocnit, cel mai probabil din cauza neacordării de prioritate. Merită însă să amintim și faptul că semafoarele nu funcționau… adică funcționau dar pe intermitent. Din fericire, incidentul
Acum 12 ore
05:50
Alegerea unei clinici dentare corespunzătoare poate influența semnificativ calitatea tratamentelor și experiența generală. Deși multe clinici oferă servicii similare la prima vedere, există factori cruciali care pot face diferența între o alegere bună și una excelentă. Calificările și experiența personalului medical Primul aspect de luat în considerare este calificarea și experiența echipei medicale. O
Acum 24 ore
00:20
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi simți nevoia de acțiune și decizii rapide. Ai energie să finalizezi proiecte începute demult. Fii atent la impulsivitate în relații – un cuvânt spus la nervi poate crea tensiuni. Dragoste: Posibile tensiuni. Ai grijă cum comunici.Carieră: O zi bună pentru inițiative noi.Sfatul zilei: Gândește de două ori
Ieri
09:20
Razia polițiștilor vrânceni la Odobești: zeci de amenzi, permise reținute și controale la agenți economici # Jurnal de Vrancea
8 filtre efectuate, 123 de persoane legitimate, 98 de autovehicule verificate, 88 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare de 68.322 de lei, în urma acțiunii cu efective mărite. La data de 11 octombrie 2025, polițiștii vrânceni au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă, cu efective mărite, pe linia prevenirii faptelor antisociale în segmentul stradal și a celor
08:30
1. Clasamentul furnizorilor de electricitate în funcție de prețul final pentru români s-a modificat față de iulie, prima lună de după liberalizarea pieței. Hidroelectrică este în continuare cea mai ieftină, însă și marii furnizori au redus prețurile față de cum erau imediat după liberalizare, iar topul nu mai este dominat de traderi. Topul 10 al
07:30
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai energie din plin, dar evită impulsivitatea. O discuție neașteptată îți poate schimba perspectiva asupra unei relații. Fii deschis și sincer. Dragoste: Fii atent la nevoile partenerului.Bani: Posibil câștig neașteptat.Sfatul zilei: Nu lua decizii importante în grabă. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Ai nevoie de stabilitate
11 octombrie 2025
19:50
Polițiștii vrânceni desfășoară sâmbătă seara o acțiune cu efective mărite în orașul Odobești și în comunele arondate. Se are în vedere prevenirea și combaterea faptelor antisociale în zona barurilor, verificarea respectării măsurilor dispuse prin ordine de protecție, monitorizarea participanților la traficul rutier, precum și depistarea persoanelor urmărite, dispărute sau a celor care au încălcat măsuri
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
O casă din comuna Movilița a ars în totalitate, în urma unui incendiu produs sâmbătă. Pompierii au colaborat cu SVSU Mobilița pentru stingerea focului. "Trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Stației de Pompieri Panciu, în cooperare cu SVSU Movilița, intervin pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o
12:20
Jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea au participat sâmbătă dimineață la ediția a XII-a a evenimentului „Ștafeta Veteranilor 2025", o manifestare dedicată cinstirii eroilor și veteranilor României. Activitatea se înscrie în seria de evenimente desfășurate sub egida Invictus România, având ca scop promovarea valorilor naționale, cultivarea respectului și recunoștinței față de cei care
08:40
Patru tineri au fost răniți după ce mașina în care erau s-a răsturnat în șanț, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea gălățeană Pechea. Un tânăr de 23 de ani a fost descarcerat de salvatori, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență, cu multiple traumatisme grave. Ceilalți trei răniți, cu vârste cuprinse între 20
08:20
1. Analiștii băncii britanice HSBC, cea mai mare bancă europeană după active, recomandă achiziția de titluri de stat în lei cu scadența la 5 ani, anticipând o scădere a randamentelor în perioada următoare, în principal pe fondul ameliorării riscurilor politice și fiscale. (Profit.ro) 2. Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings şi-a revizuit estimările privind evoluţia
08:00
VIDEO Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru cere modificarea Ordonanței nr. 41/2025 pentru a salva proiectele locale blocate birocratic # Jurnal de Vrancea
Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a anunțat că a susținut în Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților adoptarea a două amendamente importante la
06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi, te simți plin de energie și gata să iei inițiativa într-un proiect important. Ai grijă, totuși, să nu fii prea impulsiv în decizii. Relațiile personale pot necesita mai multă atenție și tact. Sfatul zilei: Ascultă și punctul de vedere al celorlalți. ♉ Taur (20 aprilie – 20 […] Articolul Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 10-16 octombrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 10-16 octombrie 2025: Vineri,10 Octombrie 14:30 Charlie și puiul de cangur (dub) – Comedie, Normal, AG […] Articolul Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 10-16 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10 octombrie 2025
16:10
Accident în Focșani! Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a „urcat” pe trotuar # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs vineri după-amiază, în jurul orei 14.00, în zona Teatrului Municipal din Foșani, chiar în dreptul trecerii de pietoni. Se pare că șoferul unui Renault Kadjar a pierdut controlul volanului și, într-o manevră disperată, a ieșit de pe carosabil urcându-se cu mașina pe trotuar. Din fericire, accidentul nu a fost soladat cu […] Articolul Accident în Focșani! Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a „urcat” pe trotuar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În noaptea de joi spre vineri (9 spre 10 octombrie), în jurul orei 01.00, un echipaj al Secției 5 Poliție Rurală Cotești a oprit pentru un control de rutină un autoturism care se deplasa pe un drum public. Șoferul, un bărbat de 57 de ani din comuna Slobozia Bradului, a fost testat cu aparatul etilotest, […] Articolul Bărbat din Slobozia Bradului prins băut la volan! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
INCREDIBIL Cinci români din Germania au pierdut 2 milioane de euro la păcănele! Banii proveneau din „lovituri” spectaculoase # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cinci români stabiliți în Germania au ajuns după gratii, iar alți doi sunt dați în urmărire internațională, după o serie de furturi spectaculoase care au produs pagube de aproape două milioane de euro. Ironia amară: banii furați au dispărut rapid, pierduți în săli de jocuri și pe droguri. Potrivit știridiaspora.ro, procurorii din landul Baden-Württemberg descriu […] Articolul INCREDIBIL Cinci români din Germania au pierdut 2 milioane de euro la păcănele! Banii proveneau din „lovituri” spectaculoase apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
N-a mai avut răbdare până la permis! Adolescent din Măicănești prins la volan pe un drum comunal # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi (9 octombrie) spre seară, în jurul orei 18.45, polițiștii din Nănești au tras pe dreapta un autoturism care se deplasa pe un drum comunal din satul Slobozia Botești (comuna Măicănești). La volan se afla un adolescent în vârstă de 16 ani, din Măicănești, care pornise la plimbare deși nu avea permis de conducere. Pentru […] Articolul N-a mai avut răbdare până la permis! Adolescent din Măicănești prins la volan pe un drum comunal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Peste 60 de persoane și-au găsit serviciu în urma Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de AJOFM Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea a organizat, joi, 10 octombrie, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, la sediul instituției din Focșani, situat pe Bulevardul Brăilei nr. 3 bis. Evenimentul a început la ora 9.00 și a reunit zeci de tineri aflați în căutarea unui loc de muncă, dar și numeroși angajatori […] Articolul Peste 60 de persoane și-au găsit serviciu în urma Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de AJOFM Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Eveniment special: Vidra o comemorează pe Elena Cuparencu, autoarea „Izvoadelor vrâncene” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 11 octombrie 2025, comuna Vidra va fi gazda unui eveniment de suflet dedicat Elenei Cuparencu (1887–1979), cea care a cules și a publicat „Izvoadele vrâncene”, un reper al artei populare din această zonă. Comemorarea, organizată la inițiativa Grupurilor Șezătoare Focșani și Șezătoare Vidra, începe la ora 9:00, cu un serviciu religios la Biserica „Adormirea […] Articolul Eveniment special: Vidra o comemorează pe Elena Cuparencu, autoarea „Izvoadelor vrâncene” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
ISU Vrancea marchează Ziua Internațională a Reducerii Riscurilor de Dezastre prin acțiuni dedicate cetățenilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cu ocazia Zilei Internaționale a Reducerii Riscurilor de Dezastre, celebrată anual pe 13 octombrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea organizează, în perioada 11–13 octombrie, o serie de activități menite să îi ajute pe vrânceni să fie mai bine pregătiți în fața situațiilor de urgență. Scopul acțiunilor este de a crește […] Articolul ISU Vrancea marchează Ziua Internațională a Reducerii Riscurilor de Dezastre prin acțiuni dedicate cetățenilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Noutate legislativă: funcționarii publici ar putea fi obligați la un an de „pauză” înainte și după mandat # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege propus de Ministerul Justiției care introduce, pentru prima dată, un cadru unitar de reguli privind restricțiile pre- și post-angajare în instituțiile publice, scrie economedia.ro. Măsura, parte a reformelor asumate de România pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), vizează întărirea integrității și prevenirea conflictelor […] Articolul Noutate legislativă: funcționarii publici ar putea fi obligați la un an de „pauză” înainte și după mandat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
ULTIMA ORĂ Percheziții și rețineri în cazul unor traficanți de droguri din Vrancea și Buzău! Unii dintre ei au peste 60 de ani! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 62 de ani, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc și deţinere de […] Articolul ULTIMA ORĂ Percheziții și rețineri în cazul unor traficanți de droguri din Vrancea și Buzău! Unii dintre ei au peste 60 de ani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, organizează în acest weekend Târgul de adopții din luna octombrie, la adăpostul de animale din Golești, administrat de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân. Activitatea are loc sâmbătă și duminică, 11 – 12 octombrie 2025, între orele 8:00 și 14:00, și este o ocazie perfectă […] Articolul Târg de adopții la adăpostul Primăriei Focșani de la Golești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Cauți de lucru în Vrancea? Verifică baza de date a AJOFM! Angajări masive în confecții! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 365 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru prima decadă a lunii septembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, […] Articolul Cauți de lucru în Vrancea? Verifică baza de date a AJOFM! Angajări masive în confecții! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
PNL Vrancea contestă raportul președintelui CJ: „Datele din teren contrazic declarațiile oficiale. Asta nu e administrație, e prosteală pe față!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni ai PNL Vrancea au analizat raportul de activitate al președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, pe care îl consideră „o colecție de neadevăruri și cosmetizări”. Potrivit președintelui PNL Vrancea, deputatul Dragoș Ciobotaru, concluziile liberalilor sunt bazate pe datele exacte din execuția bugetară a anului 2025 și demonstrează o discrepanță majoră între ceea ce […] Articolul PNL Vrancea contestă raportul președintelui CJ: „Datele din teren contrazic declarațiile oficiale. Asta nu e administrație, e prosteală pe față!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie):Astăzi te simți plin de energie și entuziasm. Este momentul perfect să începi un proiect nou sau să-ți asumi responsabilități suplimentare. Fii atent la detalii și nu ignora sfaturile celor din jur. Taur (20 aprilie – 20 mai):Ziua aduce oportunități de a consolida relațiile personale. Poate apărea o discuție importantă […] Articolul Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
9 octombrie 2025
22:30
O șoferiță a intrat cu mașina în geamurile unui supermarket, după ce a încurcat frâna cu accelerația # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O şoferiţă a intrat joi seară cu autoturismul în geamurile unui supermarket din municipiul Brăila, după ce a încurcat comenzile maşinii, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie. Poliţiştii Biroului Rutier Brăila, sosiţi la faţa locului în urma unui apel la 112, au constatat că femeia, în vârstă de 46 de ani, aflată la volanul autoturismului, ar […] Articolul O șoferiță a intrat cu mașina în geamurile unui supermarket, după ce a încurcat frâna cu accelerația apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul zilei de joi, un bărbat de 63 de ani, cetățean străin, a fost oprit în trafic de un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacău, aflat în exercitarea atribuțiunilor de serviciu pe D.N. 2 – E 85. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au găsit în interiorul autoturismului mii de pachete de țigarete […] Articolul VIDEO Cetățean străin, prins cu 15.000 de pachete de țigări de contrabandă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:13
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie)Astăzi e o zi perfectă pentru a-ți pune în aplicare planurile. Energia ta este la cote maxime, iar curajul te ajută să depășești orice obstacol. Fii atent la comunicare, evită conflictele inutile. Taur (20 aprilie – 20 mai)Stai bine cu răbdarea, iar astăzi vei simți nevoia să te concentrezi pe […] Articolul Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:13
Asociația de tineret ARCI, din Odobești, Vrancea, a finalizat proiectul european „EcoMinds Connect” derulat intre 01.01.2025 si 30.09.2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Asociația de tineret ARCI, cu sediul în Odobești, județul Vrancea, a încheiat cu succes proiectul internațional de tineret „EcoMinds Connect”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ – Educație, Formare, Tineret și Sport. Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de nouă luni, având ca activitate principală un schimb de tineret găzduit în Sinaia, județul Prahova, […] Articolul Asociația de tineret ARCI, din Odobești, Vrancea, a finalizat proiectul european „EcoMinds Connect” derulat intre 01.01.2025 si 30.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:13
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în această dimineață la intrare în comuna Garoafa, pe DN2 E85. Din ce știm în acest moment, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării la condițiile de drum, a derapat și a ieșit în decor, în afara părții carosabile. Se pare că nu au fost victime, incidentul rutier […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident la intrare în Garoafa! O mașină a ajuns în șanț! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:13
Percheziții în Vrancea într-un dosar privind falsuri și grup infracțional organizat! Infractorii falsificau buletine, diplome și chiar permise de conducere! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii DIICOT au descins, în această dimineață, la mai multe adrese din județul Vrancea, în cadrul unei acțiuni de amploare care vizează destructurarea unei grupări specializate în fals informatic și documente contrafăcute. Potrivit unui comunicat transmis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna, ancheta cuprinde 46 de […] Articolul Percheziții în Vrancea într-un dosar privind falsuri și grup infracțional organizat! Infractorii falsificau buletine, diplome și chiar permise de conducere! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:13
Focșaniul vrea să împrumute zeci de milioane pentru a asigura căldura cetățenilor în această iarnă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul discută astăzi, 9 octombrie, un proiect de Ordonanță de Urgență care ar permite primăriilor să acceseze sau să garanteze împrumuturi pentru achiziția de combustibil necesar sistemelor de termoficare în sezonul rece 2025–2026. Printre orașele aflate în dificultate se numără și Focșaniul, care are nevoie de 50 de milioane de lei pentru a asigura căldura […] Articolul Focșaniul vrea să împrumute zeci de milioane pentru a asigura căldura cetățenilor în această iarnă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
