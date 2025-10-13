Ion Cristoiu: „Netanyahu a scăpat de presiunea ostaticilor”
13 octombrie 2025
Netanyahu a scăpat de presiunea ostaticilor, spune Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. „În maximum 2 săptămâni va avea loc un atentat la Tel Aviv, care va fi asumat de Hamas. În acel moment, așa cum îl știm pe Donald Trump, va ieși și va zice: ”Eu am vrut […]
Ultimul premiu NOBEL acordat în acest an, decernat. Nobelul pentru Economie și teza revoluționară a trei cercetători. Premiu: 1,2 milioane de dolari # Gândul
Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt sunt cei trei cercetători câștigători ai Premiului Nobel pentru Economie. Cei trei au câştigat prestigiosul premiu pe 2025 pentru lucrările lor privind modul în care inovaţia şi forţele „distrugerii creative” pot stimula creşterea economică. Anunțul a fost făcut luni de Academia Regală Suedeză de Ştiinţe. Câștigătorii Premiului Sveriges […]
Selecționerul Austriei Ralf Rangnick a spus că jucătorii săi sunt vinovați pentru golul primit în meciul cu România, 1-0, din preliminariile CM 2026. România a învins Austria, 1-0, la ultima fază a meciului, cu reușita lui Virgil Ghiță din minutul 90+5. Fundașul a marcat cu capul după o centrare a lui Ianis Hagi. Naționala noastră […]
Anual, pe 14 octombrie, creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, uan dintre cele mai iubite și respectate sfinte din calendarul creștin-ortodox,. Sărbătoarea este marcată în calendar cu cruce roșie, iar mii de pelerini vin la Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei. Cine a fost […]
Ion Cristoiu ironizează prezența ȘEFULUI armatei la o televiziune publică, în weekend: „E stătut. Visul generalului e în televizoare” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, prezența generalului Vlad Gheorghiță, șeful armatei, la un post TV, unde a vorbit despre stagiul voluntar. Jurnalistul Ionuț Cristache a adus în discuție, în cadrul emisiunii, prezența generalului Vlad Gheorghiță, șeful armatei, la un post TV, în weekend. Ion Cristoiu a declarat scurt și […]
Va fi o brambureală! Așa răspunde Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, la declarațiile Șefului Apărării, care se referă la învățarea populației să tragă cu arma. Vezi emisiunea integrală aici. „Va fi o brambureală. Plicul cu chemarea trebuie să te duci să îl iei de la poștă, sau vine […]
Dorin Recean, numit premier al Republicii Moldova în februarie 2023, a anunțat luni că nu va mai ocupa această funcție în noul Guvern, care urmează să fie constituit după alegerile parlamentare. Totodată, el a declarat că renunță și la mandatul de deputat, obținut pe listele PAS. Potrivit lui, decizia de retragere este una personală și […]
„Tokyo meets Enescu”, recital oferit japonezilor de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, muzicienii români incluși în Cartea Recordurilor # Gândul
La doar două săptămâni de la întoarcerea din turneul lor în jurul lumii, violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga pornesc într-o nouă călătorie amplă, pentru o serie de trei recitaluri în capitala Japoniei. „Tokyo meets Enescu” este titlul sub care cei doi muzicieni români vor oferi publicului nipon un program dominat de muzică românească […]
Ion Cristoiu desființează mitul „EXTREMISMULUI”: „Nu este niciun val extremist. E o șmecherie folosită și în România” # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ion Cristache”, difuzată, în exclusivitate de Gândul, că „extremismul” este doar un pretext al forțelor aflate la putere pentru a justifica lipsa unui plan de țară. „Nu este niciun val extremist. E o șmecherie folosită și la noi : dacă noi nu ne […]
Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că actualul armistițiu de pace nu va dura și că „în maximum două săptămâni va avea loc un atentat la Tel Aviv”, care va fi asumat de Hamas. „Scopul a fost distrugerea metru cu metru. Acum a mare pace…În maximum două […]
Donald Trump aplică la Ucraina scenariul din Gaza, spune Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. El spune că Trump l-a lăsat pe Netanyahu să „îi toace”. „Cred că Donald Trump aplică la ucraina scenariul din Gaza. L-a lăsat pe Bibi să îi toace. Ca să îl îngenuncheze pe ăla. […]
Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a argumentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că Donald Trump i-a permis lui Benjamin Netanyahu „să facă ce vrea” în conflictul din Fâșia Gaza. „Nu Donald Trump a făcut pacea, ci a făcut-o istoria, prin trecerea cauzei palestiniene, ca o cauză numărul 1 atât a Occidentului democratic, a […]
Alimentele care prelungesc viața. Ce spun cercetătorii despre mâncarea viitorului. Alimentele inteligente hrănesc corpul, dar și mintea # Gândul
Mâncarea viitorului. Longetivitate. Știință. Cercetare. Alimente care pot prelungi viața. Sunt cuvinte în jurul cărora baleiază, mai ales în ultima perioadă, existența noastră și felul în care ne organizăm viața și sănătatea. Ce punem în farfurie ar putea fi, în viitor, la fel de important ca orice tratament medical. La Cluj-Napoca, în cadrul RO.aliment Show […]
Cântăreața Anamaria Ferentz, în vârstă de 49 de ani, se pregătește de nunta cu Douglas, iubitul său. Artista a dezvăluit când va avea loc evenimentul. Anamaria Ferentz este stabilită în America de mulți ani. Artista are o relație cu un om de afaceri american, Douglas, care are șapte copii. Anamaria Ferentz a avut o […]
Devine o situație complet nefavorabilă Israelului, spune Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. ”În Orientul Milociu este o situație complet nefavorabilă Israelului. În primul rând, în primul an, Bibi Netanyahu a făcut un genocid acolo. Nu a reacționat nimeni. După 1858 , Israelul nu și-a putut permite să facă […]
Scandal la Digi24 după ce Oana Țoiu a luat doar Antena 3 CNN în America. Postul a oprit de la difuzare un interviu cu Țoiu # Gândul
Fix în ziua în care Oana Țoiu se pregătea să plece în SUA, pentru întâlnirea cu secretarul de stat american, Marco Rubio, ministrul de Externe acorda și un interviu postului de televiziune Digi24. Interviul, realizat de Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu, urma să fie difuzat sâmbătă, 11 octombrie. Promo-ul emisiunii a rulat pe post aproape […]
Continuă PROTESTELE în Madagascar. Președintele a acuzat că militarii organizează o lovitură de stat # Gândul
Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, se va adresa națiunii luni, a anunțat biroul său, după ce liderul a pierdut sprijinul unei unități cheie a Armatei, aceasta alăturându-se miilor de tineri care au protestat împotriva corupției și sărăciei din țară și i-au cerut demisia. Demonstrațiile din fosta colonie franceză au izbucnit pe 25 septembrie din cauza lipsei […]
Alimente care pot prelungi viața. Ce spun cercetătorii despre mâncarea viitorului / Alimentele inteligente hrănesc corpul, dar și mintea # Gândul
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cum se vede campioana României prin ochii influencerilor Dasdenis și Bogdan Munteanu # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Ediția de astăzi este una în care vom lăsa influencerii să vorbească. Denis Ștefănescu, cel cunoscut pe rețelele sociale ca Dasdenis, și Bogdan Munteanu sunt invitații zilei. Alături de cei doi va fi și […]
Nicușor Dan anunță cu mare fast cooperare în domeniile securității, energetic și război hibrid cu Australia. România se află la 13.400 km distanță de țara cangurilor # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a primit luni la Palatul Cotroceni o delegație condusă de Milton Dick, Președintele Camerei Reprezentanților din Australia. Deși cel mai mic continent se află la o distanță colosală de țara noastră, șeful statului anunță triumfător multe interese comune. Potrivi șefului Statului, în actualul context global, marcat de turbulențe și transformări majore. […]
Problemele financiare ar putea fi complicate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 14 octombrie 2025. Berbec Astăzi, la locul de muncă vei avea nevoie de abilitățile tale artistice pentru un anumit proiect. S-ar putea să nu fii obișnuit cu acest lucru, așa că ați putea intra în panică. Ar trebui să existe […]
Nicolas SARKOZY s-a prezentat la Parchet pentru stabilirea momentului începerii executării pedepsei # Gândul
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy s-a prezentat, luni, la Parchetul Național Financiar din Paris, unde va afla data începerii încarcerării după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Nicolas Sarkozy va fi primul președinte dintr-un stat al Uniunii Europene care ajunge în închisoare.
România – Cipru, la nivel de Under 21, va avea loc marţi, de la ora 19.00, la Cluj-Napoca. În primele două meciuri din grupa de calificare, Cipru a întâlnit Spania și Finlanda, înregistrând două înfrângeri, 0-3 împotriva Spaniei și 0-5 în fața Finlandei. Înaintea meciului cu România, ciprioții ocupă penultimul loc în grupă, fiind deasupra […]
Protest în pielea goala în SUA. Sute de oameni au protestat în costumul lui Adam împotriva deportării migranților # Gândul
Un miting inedit a avut loc duminică, 12 octombrie, în Portland, Statele Unite ale Americii, unde sute de oameni dezbrăcați și pe biciclete s-au adunat în fața sediului ICE, pentru a-și manifesta nemulțumirea față de expulzarea imigranților ilegali. Sute de persoane dezbrăcate, s-au strâns în fața sediului ICE din Portland, pe o ploaie torențială, pentru […]
O familie cu 12 copii din Viena trăiește doar din ajutoare sociale. Povestea lor a declanșat o amplă dezbatere despre imigrație și reforme # Gândul
O familie cu 12 copii din Viena, Austria trăiește doar din ajutoare sociale. Acest fapt, însă, a stârnit o amplă dezbatere legată de imigrație și sistemul de asistență socială și reforme. Vă reamintim faptul că în luna mai a acestui an, o familie de origine siriană, care are 11 copii, ajungea în atenția publică, după […]
Jean Paler, în vârstă de 72 de ani, este îngrijorat de prețurile pentru utilități din această toamnă-iarnă. ”Mi-e teamă de facturi” , a mărturisit artistul. Jean Paler este unul dintre cei mai apreciați actori de comedie din țara noastră. Artistul a dezvăluit care este numele său real. Acesta a precizat că se numește în […]
Un bărbat din Ilfov a aflat că e „mort” de 20 de ani. „La taxe sunt viu, dar în acte sunt decedat” # Gândul
Caz halucinant în județul Ilfov: un bărbat trăiește de două decenii într-o situație administrativă cu totul specială – a fost declarat mort, în mod oficial, deși el este cât se poate de viu. Ion Dumitru a descoperit întâmplător situația în care a ajuns, după ce a solicitat un duplicat al certificatului de naștere. Când a […]
Oana Țoiu, mare microbistă, dar nu știe nici ce e offsaidul. Cum s-a fâstâcit la întrebarea GÂNDUL. Salvarea a venit de la omoloaga austriacă # Gândul
Oana Țoiu afișează o imagine de mare microbistă. Merge pe stadion, bea bere și face poze. Dar, întrebată despre un lucru elementar în ale fotbalului, Oana Țoiu se fâstâcește, râde și nu oferă niciun răspuns. La conferința de presă cu omoloaga sa austriacă, Beate Meinl-Reisinger, jurnalistul Gândul a întrebat-o pe Țoiu ce înseamnă offsaidul. N-a […]
Discursul președintelui SUA, Donald Trump, a fost întrerupt pentru puțin timp, luni, în Parlamentul israelian. În timpul mesajului președintelui american, un membru al Parlamentului a început să strige în plen, acesta fiind evacuat rapid de forțele de securitate. Știre în curs de actualizare
PRIMA decizie oficială anunțată în legătură cu spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere / Ce a scos la iveală controlul # Gândul
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit în urma complicațiilor suferite la naștere, a fost amendat cu 50.000 de lei. Unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, transmite Ministerul Sănătății. Rămâne de văzut ce va urma după anchetele dispuse la clinica privată și care vor […]
Polițist din Bruxelles, acuzat de SPIONAJ. Anchetatorii suspectează că ar fi transmis informații Chinei # Gândul
Un ofițer din cadrul Poliției din Bruxelles a fost arestat joi, 16 octombrie, sub acuzația de spionaj, din cauza legăturilor sale cu persoane de vârf din lumea internațională din Bruxelles. Unitatea monitorizează zonele din jurul instituțiilor Uniunii Europene din Bruxelles. Potrivit publicației Politico Europe, se crede că ofițerul „a fost cooptat pentru accesul său la […]
A spus ADIO scenei pământești. Actrița Marinela Chelaru a fost condusă pe ultimul drum de un pâlc de oameni # Gândul
Imagini tulburătoare de la înmormântarea Marinelei Chelaru, fostă membră a Grupului Vouă. Actrița a fost aproape uitată pe ultimul drum, doar o mână de oameni fiind prezenți la ceremonia funerară. Luni, 13 octombrie, Marinela Chelaru trage definitiv cortina. Actrița care ne-a făcut să râdem spumos grație talentului și vervei sale scenice, dar și poftei sale […]
Cum îți pregătești grădina pentru iernare. Pasul important pe care să-l faci în luna noiembrie, pentru a avea o plantație sănătoasă # Gândul
Iarna se apropie cu pași repezi, iar pregătirea grădinii în luna noiembrie este esențială, mai ales pentru a avea o plantație sănătoasă, lipsită de buruieni sau diverși dăunători. Florile, tufele, arborii și gazonul trebuie să „îmbrace” o protecție timpurie, pentru a nu fi afectate în următoarele luni. De aceea, există câteva detalii peste care nu […]
TRUMP l-a convins pe Netanyahu să participe la summit-ul de pace. Convorbirea dintre premierul israelian și președintele egiptean, mediată de Trump # Gândul
Premierul Benjamin Netanyahu ar fi purtat o convorbire telefonică cu președintele Egiptului Abdel Fatah El-Sisi, la care ar fi asistat, telefonic, și Donald Trump, în cadrul căreia prim-ministru israelian ar fi acceptat invitația de a participa la sumitt-ul de pace de la Sharm El-Sheikh, ce va avea loc în decursul zilei de azi, transmite Times […]
Bolojan, la inaugurarea liniei Mercedes GLC electric: O bijuterie care arată ce înseamnă să termini la timp. În sectorul public, uneori nu reușim # Gândul
„Ca inginer mecanic, când văd o asemenea bijuterie, de la turnare, de la componentele mecanice, de la cele electrice, de la asamblare, îmi dau seama ce înseamnă, într-adevăr, complexitate şi să termini totul la timp. Pentru că noi, uneori, investiţiile în sectorul public nu prea le terminăm la timp”, spune premierul Ilie Bolojan, prezent luni […]
Tragedie în Italia. Un șofer român de TIR de doar 32 de ani a fost găsit mort în parcare, după un conflict cu un alt coleg român # Gândul
Tragedie fără margini în Italia, la Bolzano. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în parcarea din zona industrială a orașului, după o ceartă violentă cu un coleg. Agresorul, un alt camionagiu român, a fost prins doar câteva ore mai târziu pe autostrada A22, cu hainele pline de sânge. Un șofer român de […]
FOTO / Ce face Roxana Vancea cu copiii săi în fiecare duminică. ”A devenit un FIRESC al vieții noastre” # Gândul
Fosta asistentă de televiziune Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a spus ce obicei are împreună cu copiii săi, în fiecare duminică. Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care se numește Milan. Vedeta a devenit mămică […]
TRUMP l-a convins pe Netanyahu și să participe la summit-ul de pace. Convorbirea dintre premierul israelian și președintele egiptean, mediată de Trump # Gândul
DEZASTRU în sondaje pentru Volodimir Zelenski. Doar un sfert dintre ucraineni îl mai vor la conducerea țării după război # Gândul
Nivelul de încredere de care se bucură președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu s-a schimbat față de prima jumătate a lunii septembrie 2025, potrivit unui studiu realizat în țara vecină. Potrivit studiului, realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) în perioada 19 septembrie – 5 octombriede, 60% dintre ucraineni au încredere în el, 35% […]
Thrillerul MVM în România”. Este compania maghiară care vrea să cumpere E.ON Furnizare un „Cal Troian al Rusiei”? Mituri politizate vs. realitate # Gândul
Tranzacția prin care compania energetică maghiară MVM încearcă să achiziționeze E.ON Furnizare România a fost blocată. Mai mult, cazul „MVM în România” a fost trimis, spre analiză, către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Întreg scenariul ridică, însă, numeroase semne de întrebare referitoare la pericolul „spectacolului mediatic” și al „miturilor politizate” care ajung să […]
Bucureștenii tremură din nou. Sute de blocuri și două spitale din Capitală rămân fără apă caldă și căldură. Cât durează lucrările # Gândul
Bucureștenii tremură din nou din cauza lipsei apei calde și a căldurii. Sute de blocuri și două spitale din Capitală vor rămâne în următoarele zile fără apă caldă și căldură, din cauza unor lucrări anunțate luni de Compania Municipală Termoenergetica București. Potrivit instituției, se finalizează lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului […]
O badantă româncă și bătrânul de care avea grijă, în vârstă de 98 de ani, au fost găsiți morți într-o locuință din localitatea San Pietro Vernotico, în provincia italiană Brindisi. Potrivit datelor, cele două decese ar fi survenit în urma unui incendiu produs de la o pătură electrică. Cea care a alertat nereguli a fost […]
Flancul estic al NATO stă pe un butoi de pulbere după criza dronelor rusești. Lukașenko își mobilizează ARMATA # Gândul
Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a ordonat o inspecție de „pregătire de luptă” a forțelor armate, ceea ce reprezintă o mobilizare bruscă care a pus țara în stare de alertă maximă. Mișcarea vine la scurt timp după exercițiile comune cu Rusia, „Zapad-2025”, în contextul unei accelerări a operațiunilor militare rusești în proximitatea granițelor NATO. Conform anunțului […]
Donald Trump, ANUNȚ în fața întregii lumi de la bordul Air Force One: „RĂZBOIUL s-a încheiat”. Președintele SUA, întâmpinat de Netanyahu, la Tel Aviv # Gândul
Președintele Donald Trump a făcut o serie de declarații, luni, 13 octombrie, despre acordul de pace dintre Israel și Hamas, înainte de a se îmbarca în aeronava prezidențială Air Force One. Liderul de la Casa Albă a subliniat că războiul dintre Israel și Hamas s-a încheiat și și-a exprimat încrederea că armistițiul de încetare a […]
Ministrul Fondurilor Europene se ia la ceartă cu CSM, pe subiectul pensiilor speciale. Pîslaru: Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați” # Gândul
„Declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă”. Este afirmația ministrului Proiectelor și Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru. Acesta transmite că jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, „motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane […]
Maia Sandu își înlocuiește premierul. Îi multumește lui Recean pentru avansarea procesului de aderare la UE # Gândul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a transmis un mesaj de recunoștință premierului Dorin Recean, după ce acesta a anunțat că nu mai vrea un mandat de șef al Executivului. Liderul de la Chișinău a declarat că are încredere că el va fi „alături când țara va avea nevoie”. Într-un mesaj pe Facebook, președintele Republicii Moldova, […]
Cât costă o casă din BCA, de 70 mp, în 2025. Iată prețurile actuale pentru construcția „la roșu” – materiale și manoperă # Gândul
Din ce în ce mai mulți români se gândesc să renunțe la apartamentul de la bloc și să se mute într-o casă mică, ușor de întreținut și adaptată nevoilor fiecăruia. Însă, doar câțiva cunosc pașii de urmat, dar mai ales care sunt prețurile pentru o construcție „la roșu”. Când vine vorba de construit o casă, […]
Cum ar putea arăta noua conducere a PSD. Claudiu Manda, favorit în locul lui Stănescu. Ce nume ar putea ocupa cele 4 funcții de prim-vicepreședinte # Gândul
Social-democrații stabilesc luni ultimele detalii în perspectiva congresului PSD, care va avea loc cel mai probabil pe 7 noiembrie, spun surse din interiorul partidului. Nici nu a început bine ședința Consiliului Politic Național (CPN), că deja au apărut liste cu nume vehiculate pentru noua conducere a partidului. Odată cu retragerea lui Titus Corlățean, Sorin Grindeanu, […]
