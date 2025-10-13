Ministrul Educației, pus la colț de studenți. David dă vina pe PLOAIE pentru refuzul de a discuta cu protestatarii. „Hai afară, fuga e ușoară!”
Zeci de studenți din Cluj-Napoca l-au primit cu proteste pe ministrul Educației. Daniel David este acuzat că a refuzat să iasă la discuții cu manifestanții din cauza ploii. Studenții protestează încă din prima zi a anului universitar, însă revendicările lor au debutat încă din timpul verii. Mai multe zeci de studenți au protestat, la sfârșitul […]
Circulația pe noul drum național (DN69A), care face legătura între DN69 și A1, a fost deschisă. Cei 10 km construiți în județul Timiș, vor asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara. Contractul care a permis la finalizarea acestui drum, în valoare de 235,88 milioane de lei (fără TVA), sumă asigurată prin […]
Câte clase are, de fapt, Karmen Simionescu. Nimeni nu știa acest detaliu despre concurenta de la Asia Express # Gândul
Una dintre cele mai frecvente întrebări de pe buzele fanilor este: câte studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Tânăra a acceptat provocarea de a participa la Asia Express, alături de prietena ei Olga Barcari și împreună trăiesc o aventură spectaculoasă pe Drumul Eroilor. Câte clase are, de fapt, Karmen Simionescu Puțini știu ce […]
FOTO / Ce mâncare i-a pregătit prima oară soția lui chef Florin Dumitrescu. ”A fost prima FARFURIE pe care ea mi-a gătit-o în 2010” # Gândul
Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit ce mâncare i-a pregătit prima oară soția sa, Cristina, atunci când s-au cunoscut. Chef Florin Dumitrescu a fost jurat la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, iar în prezent este jurat la ”MasterChef”, emisiune difuzată de postul de televiziune Pro TV. În ceea ce privește viața personală, chef Florin […]
O nouă taxă rutieră pentru românii care merg în Bulgaria, din ianuarie 2026. Este destinată vehiculelor de până la 3,5 tone # Gândul
Taxă nouă pentru șoferii care merg în Bulgaria! Vinietă de o zi, valabilă din 2026 pentru toate autoturismele. Află mai multe, în acest articol. Românii care merg ocazional în Bulgaria cu mașina vor trebui să plătească, începând cu 1 ianuarie 2026, o nouă taxă rutieră. Este vorba despre o vinietă valabilă 24 de ore, destinată […]
Irina Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă Irinel Columbeanu, tatăl ei. Tânăra a vorbit pentru presa din Statele Unite, acolo unde este stabilită alături de mama ei, Monica Gabor. Irina Columbeanu a povestit, pentru Shoutout LA, cum chiar ea și-a dat seama de ce boală suferă tatăl ei. „Cea mai mare realizare a mea, […]
PSD a stabilit în cadrul Consiliului Politic de luni că noul Congres, prin care va fi desemnat noul președinte al partidului, va avea loc pe 7 noiembrie, potrivit surselor Gândul. Calendarul PSD pentru alegerea noului președinte al partidului Potrivit surselor Gândul, până pe 20 octombrie se poate depune o scrisoare de intenție din partea celor […]
Serviciile secrete germane avertizează asupra pericolului unui conflict militar cu RUSIA. Moscova intenționează să-și „extindă influența” # Gândul
Serviciile secrete germane au avertizat, luni, că Rusia este pregătită să „intre în conflict militar direct cu NATO”, o amenințare care s-ar putea concretiza până în anul 2029. „Moscova consideră că are o șansă realistă de a-și extinde sfera de influență spre vest și de a face Europa, care este mult mai puternică din punct […]
Porcii pentru masa de Crăciun, luați în rate de români. Listele de rezervări sunt deja pline. Prețul la producătorii locali # Gândul
Românii au început deja să rezerve porci românești pentru Crăciun, direct de la crescătorii locali. Deși mai sunt aproape două luni până la sărbători, în satele din țară pregătirile sunt în toi. Cererea este mare, iar unii fermieri spun că listele de rezervări sunt deja pline. Cei care așteaptă până în decembrie riscă să nu […]
Două trenuri s-au ciocnit luni în estul Slovaciei. Accidentul a provocat deraierea unei locomotive și a unui vagon, eveniment în timpul căruia au fost rănite cel puțin 66 de persoane. Nu au fost raportate decese în urma accidentului, care, potrivit poliției, s-a produs în fața unui tunel din apropierea satului Jablonov nad Turnou, la aproximativ […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu # Gândul
Invitatul emisiunii este Florin Călinescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, viitorul PSD-ului în contextul retragerii lui Titus Corlățean din cursa pentru președinția partidului. „Sorin Grindeanu va împărți puterea cu Olguța Vasilescu pentru că vine secretar-general soțul Olguțăi, Claudiu Manda. E un partid în cavou. Eu un partid care s-a nomenclaturizat. Probabil […]
Lovitură dură pentru șoferi. În acest sezon rece, costul mediu al anvelopelor de iarnă a înregistrat o majorare față de aceeași perioadă a anului trecut. Iată cu cât. Tot mai mulți șoferi aleg să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă înainte de luna noiembrie, însă trebuie să știe că în acest an vor scoate […]
Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan a fost la cumpărături și a fost șocată de prețurile la mâncare din magazin. Saveta Bogdan este unul dintre numele cunoscute ale muzicii populare românești. În plan personal, artista nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț a murit, iar cel de-al doilea i-a fost infidel, având […]
Zodiile care vor da lovitura toama aceasta. Apar roadele muncii lor, dar și a răbdării de anul acesta # Gândul
Toamna aceasta va fi una cu o semnificație aparte pentru Taur, Leu și Scorpion. Aceste trei zodii vor experimenta momente pline de emoție, recunoștință și împlinire. Fericirea nu va apăra din întâmplare, ci va fi roada răbdării, a muncii și a deschiderii către noi experiențe. Taurii se vor bucura de o perioadă de armonie și […]
Ion Cristoiu, scriitor și publicist, vorbește despre războiul modern în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală aici. „În cazul unei apocalipse, e în felul următor: pornesc 50 de rachete de acolo și concomitent 50 de rachete de dincolo. În acel moment se împrăștie radiațiile. Tancurile..ce să faci cu ele? Ursula vrea zid […]
O importantă intersecție din București, de pe cel mai aglomerat bulevard, lăsată de IZBELIȘTE, fără semaforizare. Răspunsul halucinant al primăriei # Gândul
Una dintre cele mai periculoase intersecții din București, de pe bulevardul Iuliu Maniu, este lăsată fără semaforizare de peste trei zile. Potrivit Primăriei Capitalei, o piesă importantă a „sistemului inteligent” de semaforizare s-a stricat. Compania Managementul Traficului a dat comandă pentru un alt dispozitiv. Intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și străzile Răsăritului și Dreptății are […]
Ion Cristoiu, replică la imaginile cu Bolojan care face baie de mulțime: „Baloane de săpun” # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, imaginile recent mediatizate, în care premierul Ilie Bolojan, fost primar al Oradei, este întâmpinat cu entuziasm de orădeni „Eu am capul plin de premier. Se face tărăboi, pleacă, sau e arestat și gata. Cât timp am pierdut și câtă cerneală am […]
Sorin Grindeanu a transmis delegației din Australia că România își dorește o colaborare în Energie și Apărare # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a transmis, luni că vizita de astăzi a delegației parlamentare australiene, condusă de președintele Camerei Reprezentanților, Milton Dick, a reprezentat o nouă ocazie pentru promovarea intereselor României în plan internațional. „Suntem interesați ca Australia să sprijine în continuare aderarea României la OCDE, dar și de extinderea relațiilor politice dintre forurile […]
Ministrul Economiei, Radu Miruță, are emoții înainte de moțiunea de cenzură care îl vizează. „Sunt om, nu robot” # Gândul
După cele 4 moțiuni de cenzură eșuate la votul din plenul Parlamentului, pe data de 7 septembrie, AUR atacă din nou miniștrii coaliției de guvernare. Luni, cel luat în vizor este ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, pe care formațiunea politică inițiatoare îl acuză, printre altele, că a transformat ministerul într-o agenție de plasare a forței […]
Nicolae Bănicioiu, achitat de instanța supremă pentru luare de mită. Decizia este definitivă # Gândul
Nicolae Bănicioiu a fost achitat, luni, de instanța supremă în procesul care i-a fost atentat pentru luare de mită. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă/
Revine sezonul mandarinelor. Cum să le alegi pe cele mai bune și ce beneficii au pentru organism # Gândul
Iată că revine sezonul mandarinelor. Din octombrie și până în ianuarie, fructele acestea ajung la maturitate deplină. În Europa, cele mai aromate soiuri vin din Spania, Italia, Croația și Grecia, dar și cele cultivate local țin pasul. Mandarinele aduc o mulțime de beneficii organismului nostru. Astfel, ele ajută creierul să se mențină tânăr, deoarece potasiul, […]
Netanyahu îi mulțumește lui Trump și speră la avansarea procesului de PACE. „Israelul poate semna noi tratate cu țările arabe” # Gândul
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a mulțumit, în Knesset, președintelui SUA, Donald Trump, pentru eforturile care au condus la eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza, semnalând posibilitatea unor noi acorduri cu țările arabe. ”Îi mulțumesc președintelui Trump. Numele Trump va rămâne în istorie, este cel mai mare prieten pe care statul Israel l-a avut vreodată la […]
Ultimul premiu NOBEL acordat în acest an, decernat. Nobelul pentru Economie și teza revoluționară a trei cercetători. Premiu: 1,2 milioane de dolari # Gândul
Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt sunt cei trei cercetători câștigători ai Premiului Nobel pentru Economie. Cei trei au câştigat prestigiosul premiu pe 2025 pentru lucrările lor privind modul în care inovaţia şi forţele „distrugerii creative” pot stimula creşterea economică. Anunțul a fost făcut luni de Academia Regală Suedeză de Ştiinţe. Câștigătorii Premiului Sveriges […]
Selecționerul Austriei Ralf Rangnick a spus că jucătorii săi sunt vinovați pentru golul primit în meciul cu România, 1-0, din preliminariile CM 2026. România a învins Austria, 1-0, la ultima fază a meciului, cu reușita lui Virgil Ghiță din minutul 90+5. Fundașul a marcat cu capul după o centrare a lui Ianis Hagi. Naționala noastră […]
Anual, pe 14 octombrie, creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, uan dintre cele mai iubite și respectate sfinte din calendarul creștin-ortodox,. Sărbătoarea este marcată în calendar cu cruce roșie, iar mii de pelerini vin la Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei. Cine a fost […]
Va fi o brambureală! Așa răspunde Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, la declarațiile Șefului Apărării, care se referă la învățarea populației să tragă cu arma. Vezi emisiunea integrală aici. „Va fi o brambureală. Plicul cu chemarea trebuie să te duci să îl iei de la poștă, sau vine […]
Dorin Recean, numit premier al Republicii Moldova în februarie 2023, a anunțat luni că nu va mai ocupa această funcție în noul Guvern, care urmează să fie constituit după alegerile parlamentare. Totodată, el a declarat că renunță și la mandatul de deputat, obținut pe listele PAS. Potrivit lui, decizia de retragere este una personală și […]
„Tokyo meets Enescu”, recital oferit japonezilor de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, muzicienii români incluși în Cartea Recordurilor # Gândul
La doar două săptămâni de la întoarcerea din turneul lor în jurul lumii, violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga pornesc într-o nouă călătorie amplă, pentru o serie de trei recitaluri în capitala Japoniei. „Tokyo meets Enescu” este titlul sub care cei doi muzicieni români vor oferi publicului nipon un program dominat de muzică românească […]
Ion Cristoiu desființează mitul „EXTREMISMULUI”: „Nu este niciun val extremist. E o șmecherie folosită și în România” # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ion Cristache”, difuzată, în exclusivitate de Gândul, că „extremismul” este doar un pretext al forțelor aflate la putere pentru a justifica lipsa unui plan de țară. „Nu este niciun val extremist. E o șmecherie folosită și la noi : dacă noi nu ne […]
Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că actualul armistițiu de pace nu va dura și că „în maximum două săptămâni va avea loc un atentat la Tel Aviv”, care va fi asumat de Hamas. „Scopul a fost distrugerea metru cu metru. Acum a mare pace…În maximum două […]
Donald Trump aplică la Ucraina scenariul din Gaza, spune Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. El spune că Trump l-a lăsat pe Netanyahu să „îi toace”. „Cred că Donald Trump aplică la ucraina scenariul din Gaza. L-a lăsat pe Bibi să îi toace. Ca să îl îngenuncheze pe ăla. […]
Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a argumentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că Donald Trump i-a permis lui Benjamin Netanyahu „să facă ce vrea” în conflictul din Fâșia Gaza. „Nu Donald Trump a făcut pacea, ci a făcut-o istoria, prin trecerea cauzei palestiniene, ca o cauză numărul 1 atât a Occidentului democratic, a […]
Netanyahu a scăpat de presiunea ostaticilor, spune Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. „În maximum 2 săptămâni va avea loc un atentat la Tel Aviv, care va fi asumat de Hamas. În acel moment, așa cum îl știm pe Donald Trump, va ieși și va zice: ”Eu am vrut […]
Alimentele care prelungesc viața. Ce spun cercetătorii despre mâncarea viitorului. Alimentele inteligente hrănesc corpul, dar și mintea # Gândul
Mâncarea viitorului. Longetivitate. Știință. Cercetare. Alimente care pot prelungi viața. Sunt cuvinte în jurul cărora baleiază, mai ales în ultima perioadă, existența noastră și felul în care ne organizăm viața și sănătatea. Ce punem în farfurie ar putea fi, în viitor, la fel de important ca orice tratament medical. La Cluj-Napoca, în cadrul RO.aliment Show […]
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că războiul dintre Israel și Hamas s-a oprit singur și nu Donald Trump este cel care a jucat un rol crucial. Ion Cristoiu a precizat, referitor la armistițiul de pace dintre Israel și Hamas, inițiat de […]
Cântăreața Anamaria Ferentz, în vârstă de 49 de ani, se pregătește de nunta cu Douglas, iubitul său. Artista a dezvăluit când va avea loc evenimentul. Anamaria Ferentz este stabilită în America de mulți ani. Artista are o relație cu un om de afaceri american, Douglas, care are șapte copii. Anamaria Ferentz a avut o […]
Devine o situație complet nefavorabilă Israelului, spune Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. ”În Orientul Milociu este o situație complet nefavorabilă Israelului. În primul rând, în primul an, Bibi Netanyahu a făcut un genocid acolo. Nu a reacționat nimeni. După 1858 , Israelul nu și-a putut permite să facă […]
Scandal la Digi24 după ce Oana Țoiu a luat doar Antena 3 CNN în America. Postul a oprit de la difuzare un interviu cu Țoiu # Gândul
Fix în ziua în care Oana Țoiu se pregătea să plece în SUA, pentru întâlnirea cu secretarul de stat american, Marco Rubio, ministrul de Externe acorda și un interviu postului de televiziune Digi24. Interviul, realizat de Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu, urma să fie difuzat sâmbătă, 11 octombrie. Promo-ul emisiunii a rulat pe post aproape […]
Continuă PROTESTELE în Madagascar. Președintele a acuzat că militarii organizează o lovitură de stat # Gândul
Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, se va adresa națiunii luni, a anunțat biroul său, după ce liderul a pierdut sprijinul unei unități cheie a Armatei, aceasta alăturându-se miilor de tineri care au protestat împotriva corupției și sărăciei din țară și i-au cerut demisia. Demonstrațiile din fosta colonie franceză au izbucnit pe 25 septembrie din cauza lipsei […]
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cum se vede campioana României prin ochii influencerilor Dasdenis și Bogdan Munteanu # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Ediția de astăzi este una în care vom lăsa influencerii să vorbească. Denis Ștefănescu, cel cunoscut pe rețelele sociale ca Dasdenis, și Bogdan Munteanu sunt invitații zilei. Alături de cei doi va fi și […]
Nicușor Dan anunță cu mare fast cooperare în domeniile securității, energetic și război hibrid cu Australia. România se află la 13.400 km distanță de țara cangurilor # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a primit luni la Palatul Cotroceni o delegație condusă de Milton Dick, Președintele Camerei Reprezentanților din Australia. Deși cel mai mic continent se află la o distanță colosală de țara noastră, șeful statului anunță triumfător multe interese comune. Potrivi șefului Statului, în actualul context global, marcat de turbulențe și transformări majore. […]
