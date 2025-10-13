Porcii pentru masa de Crăciun, luați în rate de români. Listele de rezervări sunt deja pline. Prețul la producătorii locali

17:00

Unele povești nu au nevoie de cuvinte, ci doar de un simbol care le poate păstra în timp. Iar unul dintre cele mai rafinate moduri de a face asta este tabloul constelație personalizat — un concept care îmbină emoția cu arta, știința cu sensibilitatea și cerul cu iubirea. Fiecare tablou redă stelele dintr-o noapte specială, […]