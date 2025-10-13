Incendiu de proporții la un depozit petrolier cheie din Crimeea, după un atac ucrainean cu drone. „Au fost lovite cinci rezervoare”

17:30

Ministerul Finanţelor a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe pieţele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euroobligaţiuni (n.r. împrumuturi pe termen mediu sau lung) pe pieţele internaţionale şi a patra tranzacţie realizatã în 2025. Potrivit ministerului, emisiunea s-a realizat în trei tranşe: o tranşă de 2 miliarde de euro cu scadenţa de 7 ani (2033), o tranşă de 1 miliard de euro pe 12 ani (2037) şi 1 miliard de euro pe o nouă tranşă de 20 ani (2045). Aceasta este ultima tranzacţie publicã de euroobligaţiuni a României în anul 2025.