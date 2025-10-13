De ce continuă să crească prețul aurului. Metalul prețios a atins un nou record: 4.000 de dolari uncia
Adevarul.ro, 13 octombrie 2025 17:30
Prețul aurului a depășit pragul record de 4.000 de dolari uncia, iar specialiștii avertizează că tendința ascendentă ar putea continua. Într-o perioadă dominată de crize geopolitice, inflație și neîncredere în piețele financiare globale, tot mai mulți investitori se reorientează.
Acum 15 minute
17:45
Erdoğan vine în România în 2026. Vizită oficială cu miză strategică în securitate și economie # Adevarul.ro
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, va efectua o vizită oficială în România în prima jumătate a anului 2026. Vizita marchează o nouă etapă în relațiile dintre cele două țări și va consolida parteneriatul strategic existent, în special în domeniul securității și cooperării economice.
17:45
Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv în dosarul de trafic de influență. Scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei # Adevarul.ro
Fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu a fost achitat, luni, de completul de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în dosarul în care era acuzat de trafic de influență.
17:45
Accident cumplit în Sectorul 4: O femeie de 35 de ani, lovită mortal de o mașină. Copilul pe care îl plimba în cărucior a fost transportat la spital # Adevarul.ro
Un accident rutier grav a avut loc luni, 13 octombrie, pe Șoseaua Berceni din Capitală. Un șofer a lovit mortal o femeie de 35 de ani și a rănit un copil de doi ani, aflat în cărucior.
17:45
Ministerul Muncii intenționează să majoreze plafonul de salarii medii garantate prin Fondul de garantare în cazul companiilor aflate în insolvență, precizând însă că măsura privește domeniile strategice.
Acum 30 minute
17:30
Șoc în cultura română: Ecaterina Oproiu, apreciat critic de film, i-a turnat la Securitate pe Radu Beligan, George Călinescu și Nina Cassian # Adevarul.ro
Neculai Constantin Munteanu, una dintre cele mai cunoscute voci ale Radio Europa Liberă, dezvăluie detalii șocante despre Ecaterina Oproiu-Murgescu, apreciat critic de film, redactor-șef al revistei Cinema între 1965 și 1989 și vicepreședintă a Federației Internaționale a Presei Cinematografice.
17:30
Au lipsit de la jumătate dintre ședințele Parlamentului European. Cine sunt europarlamentarii români cu cele mai multe absențe # Adevarul.ro
Mai mulți europarlamentari români au lipsit de la jumătate dintre ședințele Parlamentului European din iulie 2024 până în prezent, conform prezenței oficiale.
17:30
Ministrul Florin Manole, după semnarea legii împotriva căsătoriilor timpurii: „Să vedeți ce mesaje am primit” # Adevarul.ro
„Sunt rom și asta nu trece”, spune ministrul Florin Manole, care a semnat o lege împotriva căsătoriilor între minori, în ciuda criticilor primite din propria comunitate.
17:30
17:30
Premierul care a ajutat Moldova să reziste în fața provocărilor de securitate din ultimii ani, Dorin Recean, se retrage din viața politică.
Acum o oră
17:15
17:15
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 13 octombrie, un cod galben de vânt valabil pentru mai multe județe din țară.
17:15
Cum a răspuns Trump după ce a fost întrebat dacă va ajunge în rai în urma acordului Israel-Hamas. „Sunt puțin șmecher” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a abordat din nou perspectiva de a fi răsplătit pentru inițiativele sale de pace în viața de apoi, recunoscând pentru prima dată că poate nu este „destinat raiului”.
17:00
România a împrumutat 4 miliarde de euro pe piețele internaționale. Cine a cumpărat obligațiunile # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe piețele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euroobligațiuni pe piețele internaționale și a patra tranzacție realizată în 2025.
17:00
Tragedia lui Macron. Cum a distrus președintele sistemul din Franța și de ce nu poate construi unul nou # Adevarul.ro
Franța a înregistrat o premieră absolută în istoria sa recentă: premierul Sébastien Lecornu și-a depus demisia la mai puțin de 24 de ore de la formarea guvernului.
17:00
Multimilionar de 79 de ani caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii” # Adevarul.ro
Sir Benjamin Slade, un multimilionar britanic în vârstă de 79 de ani, și-a creat un cont pe Tinder cu un scop mult mai serios decât distracția sau relațiile de scurtă durată.
17:00
Protejarea copiilor trebuie să devină o prioritate comună pentru autorităţi, familie şi şcoală, a anunțat luni preşedintele României, Nicuşor Dan.
Acum 2 ore
16:45
O judecătoare din Bucureşti nu a redactat timp de patru ani o sentință penală într-un dosar de tentativă de omor # Adevarul.ro
O judecătoare din București, acuzată de patru infracțiuni de abuz în serviciu, a fost trimisă în judecată pentru că nu a redactat timp de patru ani o sentință, împiedicând executarea pedepselor de 5–12 ani pentru patru condamnați de tentativă de omor.
16:45
Președintele american Donald Trump i-a cerut luni președintelui israelian Isaac Herzog să îl grațieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care este judecat pentru corupție, în timpul discursului ținut în parlamentului israelian, luni.
16:30
Cea mai mortală boală infecțioasă din lume este în creștere într-o țară din Europa. Simptomele sunt ușor de ignorat: „Tusea aceea s-ar putea să nu fie Covid” # Adevarul.ro
Oficialii din domeniul sănătății au transmis un avertisment după ce într-o țară din Europa au crescut cazurile de tuberculoză.
16:30
Arabii vor să i-l „răpească” Bacelonei pe Lamine Yamal. Oferta nebunească pusă pe masă de A Hilal # Adevarul.ro
Lamine Yamal are 18 ani și a terminat pe locul secund la Trofeul „Balonul de Aur”.
16:30
Accident grav cu două victime pe un bulevard din Târgu Jiu. Ambii bărbați din autoturism neagă că ar fi fost la volan # Adevarul.ro
Doi bărbați din Târgu Jiu, de 36 și 39 de ani, au fost implicați într-un accident rutier produs în noaptea de duminică spre luni, 13 octombrie.
16:15
Premierul Ilie Bolojan, prezent la lansarea unei noi linii de asamblare a Mercedes. „Oamenii aceştia duc România în spate” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Sebeş, la lansarea noii linii de asamblare a unităţilor de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, că faptul că Germania este cel mai important partener comercial al României este confirmat şi prin această investiţie pe care grupul Mercede
16:15
Nicușor Dan s-a întâlnit cu o delegație a Camerei Reprezentanților din Australia. „Încurajăm deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a primit luni, 13 octombrie, la Cotroceni, o delegație condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Australia.
16:15
Rusia nu va ezita să atace NATO, avertizează șeful spionajului german. Când ar putea izbucni un posibil conflict # Adevarul.ro
Şeful serviciului german de informaţii externe (BND), Martin Jaeger, a declarat luni că Rusia nu va ezita să lanseze un atac militar împotriva unui stat membru NATO.
16:15
Jack Draper, surprins flirtând cu o vedetă britanică de reality show-uri. Femeia este cu 10 ani mai mare și i-a făcut un copil lui Kyle Walker # Adevarul.ro
Jack Draper este speranța britanicilor că vor avea din nou un lider mondial în tenis.
16:00
AUR depune moțiune împotriva ministrului Florin Barbu: „Poartă responsabilitatea pentru acest dezastru asupra economiei românești” # Adevarul.ro
AUR a anunțat luni depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu.
Acum 4 ore
15:45
Discursul lui Trump, întrerupt brusc în Knesset de doi parlamentari israelieni. Reacția președintelui american # Adevarul.ro
Discursul susținut de președintele american Donald Trump în Parlamentul israelian a fost întrerupt de doi deputați de stânga.
15:45
O nouă criză se profilează la orizont: companiile aeriene globale vor avea costuri suplimentare uriașe # Adevarul.ro
Companiile aeriene globale se confruntă cu costuri suplimentare de peste 11 miliarde de dolari din cauza perturbării lanțului de aprovizionare în acest an, a declarat luni un grup industrial de top, într-un raport care ar putea reaprinde dezbaterea privind concurența în industria aerospațială.
15:45
O fată de 8 ani din Gorj a fost rănită după ce poarta metalică de acces pe terenul de fotbal al şcolii a căzut peste ea # Adevarul.ro
O fată de opt ani, elevă a Şcolii Generale Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj, a fost rănită, luni, după ce poarta de acces pe terenul de fotbal din curtea şcolii s-a desprins şi a dezechilibrat-o, iar copila a căzut pe sol.
15:30
Bărbat din București, arestat după ce a încercat să intre cu forța în locuința unei persoane pentru a o ucide. Victima, internată în spital # Adevarul.ro
Un conflict grav a avut loc într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, când un individ de 54 de ani, pe fondul unei dispute mai vechi cu alt bărbat, a încercat să intre cu forța în locuința acestuia cu intenția de a-l omorî.
15:30
„Nașul” inteligenței artificiale, avertisment pentru tineri. „Dacă te gândești ce carieră să alegi, fă-te instalator” # Adevarul.ro
Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel și considerat unul dintre pionierii inteligenței artificiale, a lansat un avertisment serios privind impactul acesteia asupra pieței muncii.
15:15
Ucrainenii au lovit cel mai mare terminal petrolier din Crimeea. Este al doilea atac într-o săptămână # Adevarul.ro
Dronele ucrainene au atacat peste noapte mai multe ținte strategice din Crimeea, între care Terminalul Petrolier Maritim Feodosia și mai multe substații electrice cheie, au declarat surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), pentru Kyiv Post.
15:15
Cei doi bărbaţi găsiţi inconștienți duminică, în Brașov, s-au intoxicat cu metanol. Unul dintre ei a murit, celălalt este în spital # Adevarul.ro
Cei doi bărbaţi găsiţi inconştienţi în localitatea Şercăiţa, judeţul Braşov, s-ar fi intoxicat după ce ar fi consumat împreună metanol, afirmă Poliţia, pe baza informaţiilor deţinute până în prezent.
15:15
Lider USR: „Coaliţia trebuie să decidă data alegerilor din București”. Partidul ia în calcul introducerea unor sancțiuni în lege # Adevarul.ro
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, afirmă că, săptămâna aceasta, Coaliția de guvernare trebuie să decidă data alegerilor din Capitală, catalogând amânarea drept un „un gest de lașitate”. Partidul ia în calcul modificarea legii.
15:15
Rămășițele celui mai faimos spion israelian, Eli Cohen, executat în Siria în 1965, ar putea fi în curând returnate familiei sale.
15:00
Un finlandez care și-a abandonat mașina acum 40 de ani în pădure a găsit-o exact unde o lăsase: „Era într-o stare mai bună decât se aștepta cineva” # Adevarul.ro
Un bărbat care și-a abandonat mașina în pădure după ce aceasta s-a stricat în urmă cu 40 de ani a fost șocat să o regăsească - exact în același loc în care o lăsase.
15:00
Anchetă amplă a ANAF: O grupare care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia, acuzată de evaziune fiscală în domeniul panourilor fotovoltaice # Adevarul.ro
ANAF a înaintat Parchetului General rezultatele unei investigaţii complexe privind o reţea de firme şi persoane fizice implicate într-o amplă schemă de evaziune fiscală şi spălare de bani.
14:45
România salută eliberarea ostaticilor israelieni. Oana Țoiu: „Prea mult timp au suferit din cauza Hamas” # Adevarul.ro
Ministrul român de Externe a salutat eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas și a subliniat importanța reluării procesului de pace în Orientul Mijlociu.
14:30
Mesajul lui Mircea Lucescu din vestiarul naționalei. Calitatea pe care selecționerul a aprociat-o în mod special la jucători # Adevarul.ro
Selecționerul Mircea Lucescu (80) i-a lăudat pe tricolori pentru succesul cu Austria.
14:15
Moment hilar în fața unui supermarket: un porc a vrut să intre în magazin. Reacția paznicului a devenit virală # Adevarul.ro
Un moment neașteptat petrecut la un magazin Lidl din orașul Victoria, județul Brașov, a devenit rapid viral pe TikTok. Un porc a încercat să intre în magazin.
14:15
Câți români s-au uitat la meciul de fotbal România - Austria. Postul Antena 1 a dat lovitura # Adevarul.ro
Antena 1 a transmis jocul de pe „Arena Națională”.
14:00
Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat tentative de fraudă de peste 1 miliard de dolari, dintre care peste 260 de milioane de dolari în Europa.
14:00
Trei cercetători au primit Nobelul pentru Economie pentru „explicarea creșterii economice bazate pe inovație” # Adevarul.ro
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au primit Premiul Nobel pentru Economie 2025, a anunțat luni, 13 octombrie, Academia Regală Suedeză de Științe.
14:00
Două trenuri s-au ciocnit în regiunea Kosice din Slovacia. Sunt cel puțin 20 de persoane rănite # Adevarul.ro
Două trenuri de pasageri s-au ciocnit luni în estul Slovaciei, informaţiile iniţiale vorbind despre cel puţin 20 de persoane rănite, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri şi servicii de urgenţă din Kosice, pentru agenţia slovacă TASR,
14:00
Explicațiile Moscovei după ce submarinul rusesc Novorossiisk, capabil să lanseze rachete Kalibr, a ieşit la suprafaţă în largul coastelor Franţei # Adevarul.ro
Un submarin rusesc care a ieşit la suprafaţă în weekend în largul coastelor Bretaniei a fost escortat de o fregată a marinei franceze , potrivit UK Defence Journal, care citează o declaraţie a Comandamentului maritim al NATO, potrivit United24Media.
Acum 6 ore
13:45
Medvedev îl avertizează pe Trump: „Livrarea de rachete Tomahawk ar putea avea consecințe negative pentru el însuși” # Adevarul.ro
Dmitri Medvedev a avertizat că eventualele livrări de rachete Tomahawk din Statele Unite către Ucraina „ar putea să se termine prost pentru toți”.
13:45
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni deschiderea unui nou drum în România, DN 69 A, care face legătura între DN69 şi Autostrada A1.
13:45
Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru: Declarația CSM despre pensiile speciale este falsă și periculoasă # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a afirmat luni că declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă.
13:45
Cine erau cei doi tineri morți în cumplitul accident din Cluj. Tudor şi Simona mergeau spre facultate # Adevarul.ro
Cei doi tineri care și-au pierdut viața duminică dimineață, într-un cumplit accident rutier produs pe DN 1C, lângă localitatea Câțcău, județul Cluj, erau studenți.
13:45
Ce sarcini are Cristi Borcea în creșterea copiilor. Valentina Pelinel: „E vocea de bărbat și ascultă altfel” # Adevarul.ro
Valentina Pelinel susține că Cristi Borcea este un tată implicat în creșterea copiilor.
