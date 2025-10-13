EXCLUSIV ZF. Dispare Brico Depot din România: reţeaua se integrează în grupul Altex şi se pregăteşte de rebranding. Anunţul a fost făcut chiar înainte de startul Black Friday 2025

16:45

Grupul Hexagon, con­trolat de an­treprenorul clu­jean Florin Mariş, a achiziţionat plat­forma industrială CUG din Cluj-Napoca, într-o tranzacţie estimată la peste 20 milioane de euro, devenind una dintre cele mai mari achiziţii de teren din Româ­nia din ultimii zece ani. Cu o suprafaţă de 32 de hectare, aceasta este depăşită ca dimensiune doar de cea realizată de Vastint în Bucureşti, care a cumpărat 47 de hectare în zona Străuleşti–Siseşti.