EXCLUSIV ZF. Dispare Brico Depot din România: reţeaua se integrează în grupul Altex şi se pregăteşte de rebranding. Anunţul a fost făcut chiar înainte de startul Black Friday 2025
Ziarul Financiar, 13 octombrie 2025 17:30
România lasă în urmă 14 ţări în top 50 al rezervelor internaţionale, printre care Suedia, Ungaria, Bulgaria şi Belgia. BNR: locul 36 în top 50 de bănci centrale din lume, cu rezerve internaţionale de peste 73 mld. dolari # Ziarul Financiar
Banca Naţională a României (BNR) ocupă poziţia 36 în topul mondial al băncilor centrale în funcţie de valoarea rezervelor internaţionale deţinute (rezerve valutare plus aur).
17:30
Băncile continuă să ţină banii la BNR, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea frânează, iar economia stagnează. Piaţa interbancară a încheiat 9 luni/2025 cu excedent de lichiditate de peste 20 mld. lei, medie zilnică. ROBOR la 3 luni scade lent, fiind peste 6,5% în septembrie # Ziarul Financiar
Băncile au continuat şi în luna septembrie să ţină banii la BNR, în depozite, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea companiilor frânează, iar economia stagnează.
Un nou proiect de 1 miliard de euro? Florin Mariş pariază din nou pe Cluj. Hexagon cumpără 32 de hectare pe fosta platformă CUG, IMGB-ul Clujului, pentru unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din România. Datele cheie ale tranzacţiei # Ziarul Financiar
Grupul Hexagon, controlat de antreprenorul clujean Florin Mariş, a achiziţionat platforma industrială CUG din Cluj-Napoca, într-o tranzacţie estimată la peste 20 milioane de euro, devenind una dintre cele mai mari achiziţii de teren din România din ultimii zece ani. Cu o suprafaţă de 32 de hectare, aceasta este depăşită ca dimensiune doar de cea realizată de Vastint în Bucureşti, care a cumpărat 47 de hectare în zona Străuleşti–Siseşti.
Sectorul financiar din România a atras în 2024 un flux net de investiţii străine directe de peste 1,6 mld. euro, în uşoară scădere faţă de 2023. Dividendele s-au apropiat de 1,4 mld. euro. Profitul reinvestit în sectorul financiar: 1,43 mld. euro # Ziarul Financiar
Fluxul net de investiţii străine directe (ISD) în bănci şi asigurări a scăzut uşor în anul 2024 la 1,63 mld. euro, de la 1,74 mld. euro în 2023, intermedierile financiare şi asigurările fiind unul dintre principalele domenii economice în care s-a investit, alături de industrie şi comerţ, după cum reiese din datele băncii centrale.
Laurenţiu Bănescu, cofondator, Zăganu: Noi creştem cu două cifre în ultimii câţiva ani ca cifră de afaceri, iar acest lucru este foarte bun în condiţiile în care piaţa stagnează. Targetăm şi noi zona de export pentru că din păcate credem că industria Horeca şi retailul a ajuns la o maturitate în privinţa berii artizanale # Ziarul Financiar
Gheorghe Ciubotaru, Electroalfa: Pregătim parteneriate şi produsele noastre care astăzi sunt vândute în peste 20 de ţări şi reprezintă peste 20% din cifra de afaceri, ne vor duce la o cifră de afaceri din care exportul va reprezenta 50% din cifra de faceri în jurul anilor 2030-2035 # Ziarul Financiar
