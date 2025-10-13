„Femeia uitată”, spectacol-manifest despre realitatea dureroasă a peste 30 de femei ucise în România în primele şapte luni ale acestui an, debutează la Bucureşti şi New York
News.ro, 13 octombrie 2025 18:50
Spectacolul de teatru „Femeia uitată”, care aduce în prim-plan realitatea dureroasă a peste 30 de femei au fost ucise în România doar în prima jumătate a anului, debutează simultan la Bucureşti şi New York.
Acum 5 minute
19:30
Fotbal – Elite League U20: Echipa României a pierdut al doilea meci disputat împotriva Cehiei, 1-5 # News.ro
Echipa naţională U20 a României a fost învinsă luni, pe teren propriu, scor 1-5, de echipa naţională a Cehiei, într-un meci contând pentru noua ediţie a Elite League.
19:30
Israelul a eliberat 1.968 de deţinuţi în schimbul celor 20 de ostatici în viaţă predaţi de Hamas # News.ro
Israelul a anunţat luni că a eliberat 1.968 de prizonieri palestinieni în schimbul predării ultimilor 20 de ostatici israelieni în viaţă care erau ţinuţi de Hamas în Fâşia Gaza.
Acum 10 minute
19:20
Allen Coliban (USR): Trebuie să repunem în drepturi legea, să organizăm alegeri în cel mai scurt timp / Dacă va fi sau nu protocol, asta este o discuţie pe care partidele o poartă. Este foarte greu să intrăm într-un scenariu de candidat unic # News.ro
Deputatul Allen Coliban (USR) a declarat, luni, că trebuie repusă în drepturi legea şi asta înseamnă să se organizeze alegeri în cel mai scurt timp, el apreciind că, dacă va fi sau nu protocol, asta este o discuţie pe care partidele o poartă şi e normal să existe negocieri. Coliban a mai spus că în opinia sa, este foarte greu să intre într-un scenariu şi o perspectivă de candidat unic.
Acum 30 minute
19:10
Fostul comandant al Comandamentul Logistic Întrunit din cadrul MApN, Cătălin Zisu, rămâne sub control judiciar / Decizia Curţii de Apel Bucureşti este definitivă # News.ro
Fostul comandant al Comandamentul Logistic Întrunit din cadrul MApN, Cătălin Zisu, rămâne sub control judiciar, a decis Curtea de Apel Bucureşti. Decizia magistraţilor este definitivă.
19:00
Tenis de masă: Echipa masculină a României, victorie cu Slovacia, scor 3-0, la CE de la Zadar # News.ro
Echipa masculină de tenis de masă a României şi-a asigurat primul loc în grupă şi avansează pe tabloul principal, la Campionatul European Echipe Seniori 2025 din Zadar, Croaţia
19:00
Grindeanu: Am renunţat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi / Voi candida la funcţia de preşedinte al PSD, pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că formaţiunea a decis să renunţe la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. El arată că PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, naţional şi echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea şi respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român. Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este şi a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor şi al responsabilităţii sociale, nu al etichetelor progresiste importate, mai spune Grindeanu. El anunţă că va candida la funcţia de preşedinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD.
Acum o oră
18:50
Rafila: Alegerile la Capitală se pot desfăşura oricând, inclusiv în acest an, cu respectarea unor principii: Fiecare dintre partidele coaliţiei fie au un candidat propriu, fie există un candidat comun al coaliţiei # News.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a delcarat luni că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot desfăşura oricând, inclusiv în acest an, cu respectarea unor principii şi anume fiecare dintre partidele coaliţiei fie au un candidat propriu, fie există un candidat comun al coaliţiei.
18:50
Surpriză. Partidul de extremă dreapta Chega din Portugalia a obţinut rezultate mult sub aşteptări în alegerile locale. Primarul din Lisabona a fost reales, în ciuda criticilor apărute după tragicul accident de funicular din septembrie # News.ro
Partidul de extremă dreapta Chega din Portugalia a câştigat primele sale mandate de primar în alegerile locale, potrivit rezultatelor finale, dar a rămas cu rezultate mult sub aşteptări, scorul său electoral înjumătăţindu-se faţă de alegerile parlamentare din luna mai, scrie The Guardian.
18:50
18:40
Alexandru Rafila: Congresul PSD, pe 7 noiembrie / Echipa de conducere va cuprinde 5 prim-vicepreşedinţi, 8 vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii / Statutul PSD, modificat pentru a scoate termenul progresist # News.ro
Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a declarat luni că Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie. Noua conducere a PSD va cuprinde, pe lângă preşedinte, 5 prim-vicepreşedinţi, 8 vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii. De asemenea, Statutul PSD va fi modificat pentru a scoate termenul progresist, a mai spus Rafila, arătând că este vorba despre o clarificare doctrinară.
18:40
Fotbal: Carlo Ancelotti despre Neymar - „Într-o condiţie fizică bună, are calităţile necesare pentru a juca pentru orice echipă din lume” # News.ro
Cu o zi înainte de a înfrunta Japonia într-un amical, Carlo Ancelotti, selecţionerul Braziliei, a vorbit despre Neymar la conferinţa de presă, cu doar câteva luni înainte de startul Cupei Mondiale 2026.
Acum 2 ore
18:30
Fostul ministru Nicolae Bănicioiu achitat pentru trafic de influenţă / Magistraţii au decis să nu îi mai fie confiscaţi 1,3 milioane de lei / Decizia este definitivă / Magistraţi: Nu este necesară doar formularea unei acuzaţii, ci probarea acesteia # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu pentru trafic de influenţă şi ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse în cazul acestuia, respectiv să nu îi mai fie confiscată suma de 1,3 milioane de lei. Decizia instanţei este definitivă. Magistraţii au transmis că ambele complete de judecată au constat că nu sunt întrunite condiţiile pentru atragerea răspunderii penale şi subliniază că nu este necesară doar formularea unei acuzaţii penale ci este necesară probarea acesteia. ”Indiferent de presiunea şi emoţia publică creată de formularea acuzaţiei, instanţele judecătoreşti nu pot să acţionează decât în limitele legii ca o garanţie a statutului de drept”, au transmis magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
18:20
Pelerinajul religios de la Iaşi: Aproape 20.000 de oameni stau la rând, numărul total al celor care au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva apropiindu-se de 150.000 # News.ro
Aproape 20.000 de oameni aşteaptă la rând, luni seară, să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Până în prezent, de la începerea pelerinajului, au trecut pe la racla cu moaşte aproximativ 144.000 de credincioşi.
18:20
Nicuşor Dan: Am promulgat astăzi legea care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate / Introducerea alertei de apropiere a frontierei consolidează capacitatea de control şi reacţie a autorităţilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat astăzi legea care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate, el arătând că introducerea alertei de apropiere a frontierei consolidează capacitatea de control şi reacţie a autorităţilor, în timp real.
18:10
Miruţă, către AUR: Reprezentaţi mult amatorism şi cred că unii dintre dumneavoastră s-ar simţi mult mai confortabil în Rusia învecinându-se cu o UE mai slabă / Vă înţeleg când nu reuşiţi să convertiţi din ruble în fonduri europene # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, le-a transmis, luni, reprezentanţilor AUR, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple, că reprezintă mult amatorism şi cred că unii s-ar simţi mult mai confortabil în Rusia învecinându-se cu UE mai slabă. El a mai spus că înţelege când aceştia nu reuşesc să convertească din ruble în fonduri europene.
18:10
Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, a fost respinsă, luni, în Senat, înregistrându-se doar 34 de voturi favorabile şi 66 contra şi 3 abţineri.
18:10
Crucea Roşie, în drum către sudul Fâşiei Gaza, pentru a recupera rămăşiţe ale unor ostatici, anunţă armata israeliană # News.ro
Armata israeliană anunţă luni după-amiaza că Crucea Roşie se ducea să preia rămăşiţe ale ostaticilor din Fâşia Gaza, relatează AFP.
18:00
Cel puţin 66 de persoane au fost rănite după ce două trenuri au intrat în coliziune, luni, în estul Slovaciei, ceea ce a dus la deraierea unei locomotive şi a unui vagon, au informat serviciile medicale de urgenţă şi poliţia, relatează Reuters.
18:00
Rusia susţine armistiţiul în Fâşia Gaza, anunţă Lavrov, însă planul lui Trump în problema înfiinţării Palestinei este ”prea vag” # News.ro
Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a anunţat luni că susţine implemntarea deplină a unui armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza, relatează The Associated Press şi AFP..
17:50
„Spectrele trecutului" - Cel mai amplu program teatral al Sezonului Cultural România-Polonia # News.ro
Cinci spectacole româneşti şi alte 12 evenimente conexe - conferinţe, expoziţii, concerte şi ateliere pentru copii şi adulţi - explorează influenţa lui Tadeusz Kantor asupra mediului teatral românesc, dar şi modul în care traumele trecutului sunt prelucrate prin arta a trei generaţii de regizori români. Artişti şi cercetători români intră în dialog cu creaţia artistului polonez în cel mai complex program teatral organizat în cadrul Sezonului Cultural românesc în Polonia.
17:40
Hamasul publică numele a patru ostatici, Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi şi Daniel Perez, ale căror rămăşiţe urmează să le predea luni Israelului # News.ro
Brigăzile Ezzedin al-Qassam, aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas a publicat luni numele a patru ostatici ale căror rămăşiţe urmează să le predea Israelului în cursul zilei, relatează AFP.
17:30
Regatul Unit, pregătit să ajute la monitorizarea armistiţiului şi dezarmarea Hamas, anunţă Starmer la Sharm el-Sheikh # News.ro
Regatul Unit este pregătit să ajute la monitorizarea armistiţiului în Războiul din Fâşia Gaza, anunţă luni premierul britanic Keir Starmer, care pune totodată la dispoziţie experienţa Londrei în Irlanda de Nord în vederea desfiinţării capacităţilor militare ale Hamas, relatează The Associated Press.
17:30
Bucureşti: O femeie şi un copil în cărucior, loviţi de un autoturism condus de un tânăr/ Femeia a murit, copilul fiind transportat la spital # News.ro
O femeie de 35 de ani şi un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism, pe şoseaua Berceni din Bucureşti. Femeia a murit, iar copilul a fost transportat la spital.
Acum 4 ore
17:30
După Gaza, Friedrich Merz îl îndeamnă pe Donald Trump să pună capăt acum războiului din Ucraina # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a cerut luni consolidarea cooperării internaţionale pentru a avansa către o pace durabilă, salutând rolul de mediator al lui Trump în Orientul Mijlociu. El a spus că va vorbi luni din nou cu Donald Trump în legătură cu conflictul din Ucraina, „pentru a vedea ce putem face împreună pentru a pune capăt războiului”, după încetarea focului obţinută în Gaza, relatează AFP.
17:30
Ministrul Economiei, la dezbaterea moţiunii simple împotriva sa: Acuzaţii fără dovezi, minciuni, neadevăruri şi foarte, foarte multă manipulare. O colecţie de etichete politice reciclate / AUR face jocuri de culise # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple împotriva sa, că sunt acuzaţii fără dovezi, minciuni, neadevăruri şi foarte, foarte multă manipulare dar şi o colecţie de etichete politice reciclate cu mai multă pasiune decât cu adevăr. Potrivit lui Miruţă, această moţiune arată limpede un singur lucru, că AUR are o problemă majoră cu a face curăţenie în companiile de stat şi face jocul de culise.
17:20
Dani Olmo s-a accidentat jucând pentru echipa naţională a Spaniei şi este incert pentru meciul Barcelonei cu Real Madrid. El Clasico se va juca la finele lunii octombrie.
17:10
Deţinuţi palestinieni eliberaţi din Israel sosesc la Spitalul Nasser din Khan Yunis. 154 de deţinuţi palestinieni eliberaţi şi expulzaţi din Israel sosesc în Egipt # News.ro
Autobuze cu deţinuţi palestinieni au sosit luni la Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza, relatează AFP şi The Associated Press.
17:10
Cântăreaţa Katy Perry şi fostul premier al Canadei Justin Trudeau, surprinşi în timp ce se sărută pe un iaht în California # News.ro
Cântăreaţa Katy Perry, interpretă a piesei „California Gurls”, şi fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost surprinşi sărutându-se pe un iaht în largul coastei Santa Barbara, după cum se vede în fotografiile obţinute de Daily Mail în 12 octombrie.
17:00
Donald Trump îi cere omologului său israelian Isaac Herzog, în Knesset, să-l graţieze pe Benjamin Netanyahu, inculpat pentru corupţie # News.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a amestecat în treburile interne ale Israelului, luni, într-un discurs în Parlamentul israelian (Knesset), cerându-i în mod surprinzător preşedintelui israelian să-l graţieze pe premierul Benjamin Netanyahu, acuzat de corupţie, relatează The Associated Press şi AFP.
17:00
Covasna: Doi bărbaţi, arestaţi preventiv după ce au înjunghiat două persoane, una fiind în stare gravă, şi au bătut o alta/ Ei mai sunt acuzaţi că au ameninţat un şofer ca să îi plimbe cu maşina # News.ro
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv după ce au provocat scandal într-un local din Covasna, au înjunghiat o persoană şi au bătut-o pe alta. Apoi au oprit o maşină care trecea prin zonă şi l-au ameninţat pe şofer pentru a-i plimba în localitate. Ulterior, ei au văzut un bărbat pe marginea drumului, au coborât din maşină şi l-au înjunghiat şi pe acesta de mai multe ori, abandonându-l. Victima a ajuns în stare gravă la spital.
17:00
Pelerinaj de Sfântul Dimitrie cel Nou - Programul liturgic al sărbătoririi va avea loc în Bucureşti între 19 şi 29 octombrie/ Recomandarea Patriarhiei # News.ro
Pelerinajul din acest an, prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor, va avea loc între 19 şi 29 octombrie. Credincioşii se vor putea închina şi la racla cu moaştele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ - Noul Hozevit.
17:00
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat luni că demisionează şi se retrage din politică, deşi tocmai fusese ales deputat pe listele PAS, partidul de guvernămînt, la alegerile din 28 septembrie. Şeful guvernului de la Chişinău a precizat că pleacă din politică pentru a se dedica mediului de afaceri.
17:00
Ministerul Finanţelor anunţă că România a atras 4 miliarde de euro prin ultima şi cea mai de succes emisiune de euroobligaţiuni din acest an # News.ro
Ministerul Finanţelor a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe pieţele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euroobligaţiuni pe pieţele internaţionale şi a patra tranzacţie realizatã în 2025. Potrivit MF, emisiunea s-a realizat în trei tranşe: o tranşã de 2 miliarde de euro cu scadenţa de 7 ani (2033), o tranşã de 1 miliard de euro pe 12 ani (2037) şi 1 miliard de euro pe o nouã tranşã de 20 ani (2045), fiind anunţat cã aceasta este ultima tranzacţie publicã de euroobligaţiuni a României în anul 2025.
17:00
16:40
Astra Film Festival 2025 va avea loc în perioada 17-26 octombrie şi propune o selecţie de peste 70 de documentare din întreaga lume, dintre care 65 în premieră mondială, internaţională, europeană sau naţională, dezbateri pe cele mai fierbinţi subiecte ale momentului, invitaţi de marcă, regizori din toată lumea, workshopuri şi programe de formare pentru studenţi şi regizorii tineri, concerte şi petreceri, plus îndrăgitul program de educaţie prin film documentar, Astra Film Junior, special gândit pentru publicul tânăr.
16:30
Proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro propuse de MAI pentru 2026-2030, prin mecanismul SAFE/ Acestea sunt axate pe armament, drone, securitate cibernetică şi protecţia infrastructurilor critice atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict # News.ro
Ministerul Afacerilor Interne propune proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro pentru 2026-2030, prin mecanismul SAFE, axate pe armament, drone, mobilitate, securitate cibernetică şi protecţia infrastructurilor critice. Potrivit sursei citate, aceste investiţii vor întări capacitatea MAI de gestionare a situaţiilor de urgenţă, ordinii publice şi protecţiei civile, sporind interoperabilitatea cu partenerii europeni şi rezilienţa naţională. Proiectele includ sisteme avansate de supraveghere, echipamente de protecţie şi mobilitate, drone pentru monitorizare, tehnologii pentru managementul situaţiilor de urgenţă şi comunicaţii securizate şi au aplicabilitate duală, atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict.
16:30
16:20
Trump le cere palestinienilor, în Parlamentul israelian, ”să se îndepărteze de la calea terorismului”. El evocă un eventual acord cu Iranul. După un discurs de o oră, spune în glumă că liderii reuniţi în Egipt pot să plece, din cauza întârzierii programul # News.ro
Preşedintele american Donald Trump le cere luni palestinienilor, într-un discurs în Parlamentul israelian, ”să se îndepărteze pentru întotdeauna de calea terorismului” şi să respingă în rândul lor forţe pe care le cataloghează drept ”răuvoitoare”, relatează AFP.
16:20
Cseke Attila: Finanţăm modernizarea şi eficientizarea energetică a unor şcoli, spitale şi alte instituţii publice/ Contractele, în valoare de aproape 376 de milioane de lei # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă semnarea unor contracte în valoare de aproape 376 de milioane de lei pentru a finanţa modernizarea şi eficientizarea energetică a unor şcoli, spitale şi alte instituţii publice.
16:20
Spaniolul Marc Marquez, care şi-a asigurat deja titlul de campion mondial la MotoGP, a fost operat la umărul drept, a anunţat, luni, echipa sa Ducati, care nu a dat însă o dată pentru revenirea sa în competiţie.
16:10
Neculai Constantin Munteanu: Criticul de film Ecaterina Oproiu, colaboratoare a Securităţii, a avut o listă de mari nume pe care le-a turnat: Henriette Yvonne Sthal, Nina Cassian, Ion Marin Sadoveanu, Radu Beligan, Horia Lovinescu, Şerban Cioculescu, Euge # News.ro
Criticul de film Ecaterina Oproiu, colaboratoare a Securităţii, a avut o listă de mari nume pe care le-a turnat. Printre acestea: Henriette Yvonne Sthal, Nina Cassian, Ion Marin Sadoveanu, Radu Beligan, Horia Lovinescu, Şerban Cioculescu, Marieta Sadova, Alexandru Giugaru. Această listă apare în volumul „Învinşi şi invingători” de Cristina Modreanu, Editura Vremea, 2025. De numele informatoarei „Ruxandra Milian” se leagă şi cel al lui Neculai Constantin Munteanu, voce a Radio Europea Liberă.
16:10
16:10
Nicuşor Dan: Este esenţial să continuăm programele şi acţiunile comune, atât la nivel naţional, cât şi regional, pentru a preveni violenţa şi a promova drepturile copiilor. Avem nevoie de legi mai ferme dar şi de schimbarea mentalităţilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, luni, că este esenţial să continuăm programele şi acţiunile comune, atât la nivel naţional, cât şi regional, pentru a preveni violenţa şi a promova drepturile copiilor şi avem nevoie de legi mai ferme dar şi de schimbarea mentalităţilor. Potrivit şefului statului, în egală măsură, autorităţile trebuie să fie ferme în aplicarea măsurilor legale de protecţie, dar şi mai active în ceea ce priveşte prevenţia.
16:00
15:50
Judecătoare din Bucureşti, deferită justiţiei pentru patru infracţiuni de abuz în serviciu/ Ea nu a redactat, timp de patru ani, o sentinţă penală, astfel neputând fi traşi la răspundere penală patru inculpaţi pentru tentativă de omor # News.ro
O judecătoare din Bucureşti a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru patru infracţiuni de abuz în serviciu. Ea este acuzată că nu a redactat, timp de patru ani, o sentinţă penală, astfel neputând fi traşi la răspundere penală patru inculpaţi pentru tentativă de omor. Aceştia erau condamnaţi la pedepse între 5 şi 12 ani de închisoare.
15:50
Joan Laporta asigură că s-a împăcat cu Messi şi intenţionează să organizeze un omagiu pentru argentinian # News.ro
Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a asigurat că are o relaţie bună cu Lionel Messi şi că intenţionează să organizeze un omagiu pentru octuplul câştigător al Balonului de Aur, cu care povestea s-a încheiat neplăcut în 2021.
Acum 6 ore
15:30
Nicuşor Dan, întrevedere cu preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Australia: Discuţiile, consistente, s-au axat pe extinderea cooperării în domeniile securităţii, energetic şi al contracarării ameninţărilor hibride # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, luni, o întrevedere cu o delegaţie condusă de Milton Dick, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Australia. ”Discuţiile noastre au fost consistente şi s-au axat pe extinderea cooperării dintre România şi Australia în domeniile securităţii, energetic şi al contracarării ameninţărilor hibride. Am subliniat că un pas important în această direcţie îl reprezintă stimularea investiţiilor australiene în România”, a afirmat Nicuşor Dan.
15:20
Ilie Bolojan, la lansarea unei noi linii de asamblare a Mercedes: Faptul că Germania este cel mai important partener comercial al României, confirmat şi prin această investiţie pe care grupul Mercedes-Benz o face, de peste 100 de milioane de euro # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Sebeş, la lansarea noii linii de asamblare a unităţilor de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, că faptul că Germania este cel mai important partener comercial al României este confirmat şi prin această investiţie pe care grupul Mercedes-Benz o face, de peste 100 de milioane de euro.
15:20
Gorj: Elevă de opt ani, rănită după ce poarta de acces pe terenul de fotbal al şcolii a căzut/ Mai mulţi elevi se urcaseră pe poartă în momentul în care aceasta a cedat # News.ro
O fată de opt ani, elevă a Şcolii Generale Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj, a fost rănită, luni, după ce poarta de acces pe terenul de fotbal din curtea şcolii s-a desprins şi a dezechilibrat-o, iar copila a căzut pe sol. Poarta s-a desprins după ce mai mulţi elevi se urcaseră pe ea, iar la un moment dat balamalele au cedat.
15:20
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, luni, programul etapelor a 14-a şi a 15-a din Superliga:
