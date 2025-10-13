ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 14 octombrie 2025, ora 09.30 cu Antonio Oroian, broker al Goldring
Ziarul Financiar, 13 octombrie 2025 20:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 14 octombrie 2025, ora 09.30 cu Antonio Oroian, broker al Goldring
Acum 30 minute
20:45
ZF LIVE. Adam Sobieszkoda, director executiv al Camerei Bilaterale de Comerţ şi Industrie Polono-Române: Primim multe solicitări legate de piaţa românească din partea companiilor poloneze. Sunt interesate nu doar de export, ci şi de investiţii directe în România # Ziarul Financiar
20:45
Acum o oră
20:30
20:15
Primele 100 de companii antreprenoriale au avut în 2024 o cifră de afaceri de 169 mld. lei (33,8 mld. euro), mai mare cu 11% faţă de 2023, cu un rezultat net de 10,9 mld. lei (2,1 mld. euro), în creştere cu 42%, şi cu 9.000 de locuri de muncă în plus, la 152.000 de angajaţi.
Acum 2 ore
19:45
Direcţia pentru reţeaua Regina Maria: dublare până în 2030. Fady Chreih, CEO: „Noul acţionar a vrut de la echipa de management planuri pe 20 de ani“ # Ziarul Financiar
Reţeaua de sănătate Regina Maria, cu trei decenii de activitate pe piaţa locală, şi-a schimbat de trei ori acţionarii din 2010 încoace. Cea mai recentă tranzacţie a fost chiar anul acesta, când la cârmă au venit finlandezii de la Mehiläinen Group.
19:15
19:15
ZF Live. Adam Sobieszkoda, Camera Bilaterală de Comerţ şi Industrie Polono-Română: Companiile poloneze sunt interesate nu doar de export, ci şi de investiţii directe în România. Investiţiile poloneze în România au depăşit pragul de 1 miliard de euro, un nivel-record # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
19:00
18:45
18:45
PSD-iştii s-au înţeles: Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie, iar Sorin Grindeanu este unicul candidat # Ziarul Financiar
„Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Naţional al PSD, am propus o modificare esenţială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea şi direcţia noastră doctrinară”, anunţă Sorin Grindeanu.
18:45
18:30
18:15
Tinerii din generaţia Z vor o locuinţă sigură şi un plan financiar clar, dar educaţia financiară le dă bătăi de cap. Părinţii rămân principala bancă de investiţii pentru tinerii care vor să plece de acasă # Ziarul Financiar
Tinerii români din Generaţia Z şi Zillennials – adică cei cu vârste între 14 şi 30 de ani – sunt încrezători, dornici să-şi construiască propriul drum şi să trăiască independent, însă realitatea financiară le pune piedici.
17:45
17:45
România lasă în urmă 14 ţări în top 50 al rezervelor internaţionale, printre care Suedia, Ungaria, Bulgaria şi Belgia. BNR: locul 36 în top 50 de bănci centrale din lume, cu rezerve internaţionale de peste 73 mld. dolari # Ziarul Financiar
Banca Naţională a României (BNR) ocupă poziţia 36 în topul mondial al băncilor centrale în funcţie de valoarea rezervelor internaţionale deţinute (rezerve valutare plus aur).
17:30
17:15
17:15
17:15
Băncile continuă să ţină banii la BNR, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea frânează, iar economia stagnează. Piaţa interbancară a încheiat 9 luni/2025 cu excedent de lichiditate de peste 20 mld. lei, medie zilnică. ROBOR la 3 luni scade lent, fiind peste 6,5% în septembrie # Ziarul Financiar
Băncile au continuat şi în luna septembrie să ţină banii la BNR, în depozite, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea companiilor frânează, iar economia stagnează.
Acum 6 ore
17:00
16:45
16:45
Un nou proiect de 1 miliard de euro? Florin Mariş pariază din nou pe Cluj. Hexagon cumpără 32 de hectare pe fosta platformă CUG, IMGB-ul Clujului, pentru unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din România. Datele cheie ale tranzacţiei # Ziarul Financiar
Grupul Hexagon, controlat de antreprenorul clujean Florin Mariş, a achiziţionat platforma industrială CUG din Cluj-Napoca, într-o tranzacţie estimată la peste 20 milioane de euro, devenind una dintre cele mai mari achiziţii de teren din România din ultimii zece ani. Cu o suprafaţă de 32 de hectare, aceasta este depăşită ca dimensiune doar de cea realizată de Vastint în Bucureşti, care a cumpărat 47 de hectare în zona Străuleşti–Siseşti.
16:30
16:30
16:30
16:15
16:15
16:15
16:15
Sectorul financiar din România a atras în 2024 un flux net de investiţii străine directe de peste 1,6 mld. euro, în uşoară scădere faţă de 2023. Dividendele s-au apropiat de 1,4 mld. euro. Profitul reinvestit în sectorul financiar: 1,43 mld. euro # Ziarul Financiar
Fluxul net de investiţii străine directe (ISD) în bănci şi asigurări a scăzut uşor în anul 2024 la 1,63 mld. euro, de la 1,74 mld. euro în 2023, intermedierile financiare şi asigurările fiind unul dintre principalele domenii economice în care s-a investit, alături de industrie şi comerţ, după cum reiese din datele băncii centrale.
16:00
16:00
15:45
15:30
15:15
15:15
Acum 8 ore
14:45
14:30
14:30
14:30
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
13:45
13:45
13:30
13:30
Laurenţiu Bănescu, cofondator, Zăganu: Noi creştem cu două cifre în ultimii câţiva ani ca cifră de afaceri, iar acest lucru este foarte bun în condiţiile în care piaţa stagnează. Targetăm şi noi zona de export pentru că din păcate credem că industria Horeca şi retailul a ajuns la o maturitate în privinţa berii artizanale # Ziarul Financiar
Acum 12 ore
13:00
