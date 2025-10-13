PSD a ajuns la un scor de sub 20% în sondaje. Dar nu e vina politicienilor că guvernează prost, ci a uleiului și a făinii că nu mai conving
Sorin Grindeanu a explicat că scăderea PSD în sondaje nu e din vina guvernanților, ci mai degrabă o consecință a „eroziunii la guvernare". Cu alte cuvinte, partidul nu s-a prăbușit pentru că a condus prost,
PSD a ajuns la un scor de sub 20% în sondaje. Dar nu e vina politicienilor că guvernează prost, ci a uleiului și a făinii că nu mai conving
Un suporter care semăna cu Alibec a intrat pe teren la România – Austria. Dar avea ceva în plus # Impact.ro
Ceva în plus care ar putea fi și dovada clară că nu era Alibec, ci doar semăna cu Alibec: alerga!
Mihai Trăistariu s-a rugat la moaștele greșite (la cele pentru Sanremo în loc de cele pentru Eurovision) # Impact.ro
Domnul Trăistariu a reușit să încurce moaștele Sfintei Parascheva cu alte moaște – tot ale unei sfinte, dar cu alte competențe. Iată ce a declarat el pentru Click: „Am luat o mare țeapă, anul acesta,
3I/ATLAS. Dacă nu se dezintegrează când se apropie de Soare, nu e cometă. E navă extraterestră și vine să ne bea vinul # Impact.ro
Profesorul Avi Loeb de la Harvard, omul care vede OZN-uri și în petele de pe telescop, a declarat că obiectul 3I/ATLAS ar trebui să se dezintegreze când ajunge aproape de Soare, altfel „nu e cometă,
Ministrul Apărării, criticat că merge cu trotineta electrică. Să îi dea cineva un cal alb! # Impact.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost fotografiat mergând cu trotineta electrica prin sediul USR. Ceea ce i-a atras nenumărate critici din partea presei conservatoare, care vede în bicicleta electrică un obiect mult prea puțin masculin
S-a furat covorul roșu al lui Călin Georgescu. Era acolo material pentru vreo 20 de perechi de pantaloni # Impact.ro
Se pare că a dispărut celebrul covor roșu cu care era întâmpinat Călin Georgescu de către simpatizanți atunci când se ducea la controlul judiciar. Nu e clar dacă de vină este aceeași mână suveranistă care
Ultimul Barometru INSCOP arată că AUR continuă să crească în preferințele electoratului, atingând 40% din intențiile de vot. Un scor istoric, dacă ne gândim că partidul a fost fondat de oameni care au descoperit abia
Slovenia – Elveţia, meci contând pentru Grupa B a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, luni, 13 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Stozice Sports Park din Ljubljana, şi va fi transmis în
Ţara Galilor – Belgia, meci contând pentru Grupa J a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, luni, 13 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Cardiff City Stadium, şi va fi transmis în direct
Selly a fost fotografiat de Fanatik fumând în lojă pe Arena Națională, la România – Austria. E interzis, dar amenda e doar 150 de lei – oricine și-o permite. Și că spunem că oricine și-o
Criză de matcha în cafenelele din toată lumea. Există pericolul ca lumea să reînceapă să meargă la cafenea pentru cafea # Impact.ro
A venit apocalipsa verde: criza de matcha a lovit planeta. În lipsa pudrei miraculoase care face orice story Instagramabil, omenirea riscă să se întoarcă la băutura primitivă numită „cafea". Da, acea licoare nepozată, brună și
A început cel mai mare exercițiu de mobilizare în București-Ilfov. Cică vine și ministrul Moșteanu cu trotineta # Impact.ro
A început Mobex 2025, cel mai mare exercițiu de mobilizare din București și Ilfov, prilej cu care 10.000 de rezerviști sunt chemați la datorie. Adică la instrucție, evaluare psihologică și, probabil, la o porție serioasă
Sorin Grindeanu susține că în continuare există ospătari angajați la guvern. Bine măcar că nu mai sunt covrigari # Impact.ro
Sorin Grindeanu a confirmat, cu o naturalețe demnă de o notă de plată neplătită, că la Guvern încă mai lucrează ospătari. Da, oameni adevărați, în carne, oase și șorț, care aduc cafeaua miniștrilor și fursecurile
Conspiraționiștii spun că vom fi invadați de extratereștri în câteva zile. Adică fix când se trage vinul. Coincidență? # Impact.ro
Panică printre conspiraționiști: o cometă care trece pe lângă Marte a fost imediat interpretată ca fiind o navă extraterestră care vine spre Pământ. Agenția Spațială Europeană spune că e doar un corp ceresc, dar cum
Diana Șoșoacă susține că a slăbit 10 kilograme într-o singură noapte fiindcă a dansat. Iată deci alternativa la fasting # Impact.ro
O amintire (cum altfel decât) senzațională expusă de doamna Șoșoacă pe masa jurnalistului de elită Dan Diaconescu: „În 90 am câștigat concursul de cea mai rezistentă dansatoare pe muzică spaniolă. A început dansul la ora
Toți românii ar trebui să aibă în casă provizii pentru situații de criză. Cel puțin câte două sticle de țuică, până vin jandarmii să ne mai aducă # Impact.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major, a anunțat că fiecare familie din România ar trebui să aibă un mic stoc de urgență: apă, conserve, lumânări și, de preferință, nervi de oțel. Ideea e simplă: „toate
Sondaj: jumătate dintre români nu cred că armata ar rezista 48 de ore dacă am fi atacați. Noroc cu drumurile proaste că mai întârzie invadatorul # Impact.ro
Un sondaj Avangarde (6–10 octombrie 2025) ne confirmă ceea ce toți intuim la coadă la benzină: românii nu au încredere că Armata ar ține 48 de ore în fața unui atac. Doar 35% cred în
România – Austria, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, duminică, 12 ocrtombrie 2025, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct
San Marino – Cipru, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, duminică, 12 iunie 2025, de la ora 16:00, pe Stadio Olimpico din Serravalle, şi va fi transmis în direct
Cerul Franței a făcut spectacol: o gaură riașă a apărut în mijlocul norilor, lăsând francezii cu gura căscată și telefoanele ridicate spre cer. Fenomenul, de aproape 50 de kilometri în diametru, a fost descris de
La Vârful Omu, vântul suflă cu putere și viscolește zăpada. Oare nu ar trebui închise tunelurile dacice? # Impact.ro
Aerul polar și atmosfera de glaciațiune au pus stăpânire pe crestele munților noștri – așa cum reiese din știrea PRO TV de aici. Practic, pentru unii s-a dus și ultima speranță că ar putea urma
Rusia va începe să cultive banane și alte fructe exotice. Ce-i drept, are și cea mai exotică climă, mai ales prin Siberia # Impact.ro
Ministrul rus al agriculturii, Oxana Lut, a anunțat că Rusia se apucă serios de cultivat banane, mango și alte fructe tropicale. Nu, nu e o glumă, ci o strategie agricolă bazată pe inovație, patriotism și,
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență. Și nu, nu e vorba de sticla de țuică pentru situații de urgență # Impact.ro
Generalul Vlad Gheorghiță, Șeful Statului Major, le-a recomandat românilor într-un interviu acordat Antenei 3 să-și facă o rezervă de urgență. Nu, nu cu țuică, murături și mici pentru grătarul de la apocalipsă, ci una adevărată,
PSD București vrea ca pe banda de autobuz să circule și autoturismele cu cel puțin 3 pasageri. Sau 2 pasageri și un cal/o vacă/un purcel/un leu # Impact.ro
PSD București a venit cu o idee inspirată din traficul marilor metropole din vest: pe banda rezervată transportului în comun să poată circula și mașinile mici private dacă acestea au cel puțin 3 pasageri. O
Kim Jong Un și-a prezentat cea mai puternică rachetă balistică. Atât de puternică încât pică imediat după lansare # Impact.ro
Coreea de Nord a organizat o nouă paradă grandioasă, în care Kim Jong Un și-a prezentat cea mai puternică rachetă balistică de până acum. Una atât de avansată încât reușește performanța unică de a se
E sfântul care aduce ploaia. De taxe. Dar promite că de la anul vine și Soarele. Să sperăm că nu se va pune o taxă și pe Soare.
Un site de știri, stiripesurse.ro, pretinde că are informații din „surse convergente" potrivit cărora Luis Lazarus, partenerul politic al Dianei Șoșoacă, ajuns europarlamentar pe listele SOS și pe notorietatea Dianei Șoșoacă, ar vrea să bage
Municipiul fruntaș Craiova a îmbrăcat încă de pe acum straiele de sărbătoare ale Crăciunului, grație grijii și preocupării exemplare de care dă din nou dovadă primăria, care deja a instalat ornamentele tematice pe străzi. Instalația
Serbia – Albania, meci contând pentru Grupa K a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbăta, 11 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadion Dubocica din Leskovac, şi va fi transmis în direct
Norvegia – Israel, meci contând pentru Grupa I a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbătă, 11 octombrie 2025, de la ora 19:00, pe Ullevaal Stadion din Oslo, şi va fi transmis în direct
Fenomen atmosferic rar în Carpați ce pare a înfățișa un călăreț suveranist ieșind din tunelul dacic # Impact.ro
Pe rețeaua X au apărut fotografii spectaculoase din munții Carpați care surprind așa-numitul „Brokensky ghost" – sau „Brocken spectre", un fenomen atmosferic rar, vizibil ca un halo multicolor ce înconjoară o siluetă proiectată pe ceață.
Simion explică PRO TV de ce nu a făcut casele de 35.000 de euro: pentru că nu e la guvernare. Dar mai e o problemă # Impact.ro
Explicația dată de George Simion pentru PRO TV, din păcate tot ca „marketing", se găsește aici. Iar problema este următoarea: dacă domnul Simion era la guvernare și făcea case de 35.000 de euro, susținătorii lui
Bianca Drăgușanu, mândră de noua ei bărbie ascuțită la cel mai bun salon de ascuțit bărbii # Impact.ro
Doamna Bianca Drăgușanu a obținut o bărbie ascuțită în urma a unor intervenții estetice asociate cu o cură de slăbire mai severă, ceea ce pare să fi atras critici chiar și din partea celor mai
Nu e suficient să încheie toate războaiele – actuale și din istorie. Nu e suficient nici să încheie războiul dintre daci și samurai, consemnat pentru prima dată de Dan Diaconescu în urma cu vreo 20
Taxă de 3,5 euro/zi pentru mașinile care merg prin București dar nu sunt înmatriculate în București. Valea Prahovei se va răzbuna # Impact.ro
Un consilier PSD a venit cu ideea care va schimba tot traficul din Capitală și probabil va aduce un val de înjurături istorice: o taxă de 3,5 euro pe zi pentru toate mașinile care îndrăznesc
Viktor Orban a venit la Cluj, unde a cântat, a dansat și a ridicat paharul – probabil în cinstea ultimului sondaj din Ungaria, care îi dă motive serioase să-și caute fericirea peste graniță. Într-un clip
De multe ori am auzit expresia „Nu judeca o carte după copertă", totuși, de cele mai multe ori avem păreri preconcepute. Acesta a fost sentimentul care m-a încercat atunci când am auzit-o vorbind, pentru prima
Juriul norvegian nu i-a dat lui Trump Nobelul pentru Pace. Norvegia se pregătește de atac # Impact.ro
Drama planetară a anului: juriul norvegian a dat Premiul Nobel pentru Pace, dar nu lui Donald Trump. În locul lui, distincția a mers către cineva din Venezuela, o doamnă care luptă pentru democrație punându-și viața
Belgia – Macedonia de Nord, meci contând pentru Grupa J a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Arteveldestadion din Gent, şi va fi transmis în
Suedia – Elveţia, meci contând pentru Grupa B a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Nationalarenan din Solna (Stockholm), şi va fi transmis în direct
O veste din domeniul numerelor: Cătălin Botezatu, 58 de ani, s-a despărțit de iubita de 18 ani # Impact.ro
Motivele despărțirii nu nsunt pe deplin cunoscute. Ce se știe cu siguranță este că ea a decis să plece la Milano, unde își va consolida cariera de model
La Bruxelles a plouat cu moțiuni de cenzură, dar Ursula von der Leyen le-a înfruntat pe toate ca o adevărată eroină a Uniunii Europene. Mai întâi extrema dreaptă, apoi stânga radicală – toți au încercat […] The post Ploaie de moțiuni la Bruxelles. Ursula rezistă appeared first on IMPACT.ro.
Sacii de nisip puși de primăria Constanța împotriva inundațiilor au fost furați. Să fie tot mâna francezilor? # Impact.ro
Primăria Constanța anunță că sacii cu nisip, amplasați pentru protecție împotriva inundațiilor, au dispărut misterios. Unii spun că au fost luați de localnici, alții cred că sunt tot francezii, care după ce au cărat prea […] The post Sacii de nisip puși de primăria Constanța împotriva inundațiilor au fost furați. Să fie tot mâna francezilor? appeared first on IMPACT.ro.
Șeful Statului Major susține că România s-ar putea apăra la fel de bine ca Ucraina de un atac rusesc. Poate chiar mai bine, la câți generali avem… # Impact.ro
Generalul Gheorghiță Vlad spune că România e pregătită să facă față unui atac rusesc la fel de bine cum face față Ucraina. Poate chiar mai bine decât Ucraina, am completa: avem mai mulți generali decât […] The post Șeful Statului Major susține că România s-ar putea apăra la fel de bine ca Ucraina de un atac rusesc. Poate chiar mai bine, la câți generali avem… appeared first on IMPACT.ro.
Cutremur slab în România, joi dimineață. Dacă era ieri, am fi avut și cod roșu de tsunami # Impact.ro
Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter a zguduit ușor zona Făgăraș-Câmpulung. Adică suficient cât să se clatine perdeaua și să se trezească pisica. Autoritățile au transmis că nu există motive de panică, dar […] The post Cutremur slab în România, joi dimineață. Dacă era ieri, am fi avut și cod roșu de tsunami appeared first on IMPACT.ro.
Un general rus pretinde că dronele din România au fost trimise de Ucraina. Plus că să nu uităm că Ucraina a atacat Rusia în Ucraina # Impact.ro
Generalul rus Vladimir Popov a descoperit marele complot mondial: toate dronele care zboară deasupra Europei sunt ucrainene, lansate în colaborare cu Occidentul și probabil cu extratereștrii. El susține că România, Polonia și Danemarca ar fi […] The post Un general rus pretinde că dronele din România au fost trimise de Ucraina. Plus că să nu uităm că Ucraina a atacat Rusia în Ucraina appeared first on IMPACT.ro.
Petiție pentru demiterea primarului Negoiță fiindcă vrea să taxeze câte două mașini în același timp pentru același loc de parcare # Impact.ro
S-a pornit o petiție pe net pentru demiterea primarului Sectorului 3, domnul Negoiță. Acuzațiile se învârt în jurul ideii că acesta ar conduce primăria în avantajul său personal și al apropiaților lui. Însă ceea ce […] The post Petiție pentru demiterea primarului Negoiță fiindcă vrea să taxeze câte două mașini în același timp pentru același loc de parcare appeared first on IMPACT.ro.
Procurorul Bogdan Pîrlog: “ Majorarea vârstei minime de pensionare la magistrați este o gravă eroare” # Impact.ro
Domnul Bogdan Pîrlog este prim-procuror al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Nu o dată a atras atenția asupra problemelor din Justiția din România. O face și acum, poate cineva ține cont de […] The post Procurorul Bogdan Pîrlog: “ Majorarea vârstei minime de pensionare la magistrați este o gravă eroare” appeared first on IMPACT.ro.
Se cere arestarea lui Călin Georgescu. Oare îl vor elibera porumbeii albi, așa cum i-a eliberat și el pe ei? # Impact.ro
Un deputat de la PNL a cerut Parchetului General să îl rețină pe Călin Georgescu în vederea unei arestări preventivă. Motivul: domnul Georgescu ar fi executat iar salutul nazist – iar asta în condițiile în […] The post Se cere arestarea lui Călin Georgescu. Oare îl vor elibera porumbeii albi, așa cum i-a eliberat și el pe ei? appeared first on IMPACT.ro.
Bucureștenii au golit supermarketurile ca să nu primească vizita Ciclonului Barbara cu mâna goală # Impact.ro
Vizita Ciclonului Barbara i-a pus pe bucureșteni la cheltuieli. De frică să nu se facă de râs la oaspetele venit din Occident, oamenii au cumpărat nu doar toată pâinea și sarea din supermarketuri, ci cam […] The post Bucureștenii au golit supermarketurile ca să nu primească vizita Ciclonului Barbara cu mâna goală appeared first on IMPACT.ro.
