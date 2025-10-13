Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, italianul care ştie cum Europa îşi poate construi o piaţă unică „cu dinţi“, campioni cu care să lupte pe arena mondială şi cum să rămână relevantă în competiţia globală, este invitatul special

Ziarul Financiar, 14 octombrie 2025 00:45

Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, italianul care ştie cum Europa îşi poate construi o piaţă unică „cu dinţi“, campioni cu care să lupte pe arena mondială şi cum să rămână relevantă în competiţia globală, este invitatul special

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum o oră
00:45
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, italianul care ştie cum Europa îşi poate construi o piaţă unică „cu dinţi“, campioni cu care să lupte pe arena mondială şi cum să rămână relevantă în competiţia globală, este invitatul special Ziarul Financiar
Acum 2 ore
00:30
Turcia înregistrează un excedent de cont curent record datorat turismului, comerţului Ziarul Financiar
00:15
Cu cererea modestă şi competiţia dură din partea constructorilor auto chinezi, Europa ar putea fiforţată să renunţe la opt uzine auto Ziarul Financiar
00:15
Polonia va avea două fabrici AI Ziarul Financiar
00:15
Din ce în ce mai multe industrii din Ungaria sunt dependente de muncitori străini Ziarul Financiar
00:15
România a încheiat operaţiunea de răscumpărare anticipată parţială a euroobligaţiunilor cu scadenţa în 2026, cu o valoare de circa 1 mld. euro, pentru cele trei obligaţiuni suverane în euro ce au o valoare cumulată de 4,25 mld. euro Ziarul Financiar
România a încheiat operaţiunea de răscumpărare anticipată parţială a euroobligaţiunilor cu scadenţa în 2026, cu o valoare totală de aproximativ 1 mld. euro, respectiv 550 mil. euro din obligaţiunile cu scadenţa la 26 februarie 2026 (aprox.42,3% din emisiune), 240,3 mil. euro din obligaţiunile cu scadenţa la 26 septembrie 2026 (aprox.13,4% din emisiune), 209,6 mil. euro din obligaţiunile cu scadenţa la 8 decembrie 2026 (aprox.18,2% din emisiune), a transmis Ministerul Finanţelor.
00:15
Efectele furtunilor şi inundaţiilor din ultimele trei săptămâni în asigurări: peste 700 de dosare de daună deschise de proprietarii locuinţelor şi firmelor asigurate Ziarul Financiar
În ultimele trei săptămâni, companiile de asigurări membre ale Uniunii Naţionale a Companiilor de Asigurări şi Reasigurări din România (UNSAR) au gestionat peste 700 de dosare de daună deschise de proprietarii locuinţelor şi companiilor asigurate, ca urmare a furtunilor şi inundaţiilor care au afectat mai multe zone din ţară.
00:15
Studiu ING Bank: Peste jumătate din femeile antreprenoare văd o creştere de până la 25% a propriei afaceri în 2026 faţă de 2025, în timp ce doar 12% estimează o creştere între 51% şi 100% Ziarul Financiar
Mai mult, peste jumătate dintre antreprenoare consideră că propriile afaceri au un ritm de creştere moderat, în linie cu media sectorului de activitate, în timp ce 1 din 4 antreprenoare evaluează ritmul de creştere al propriei companii ca fiind sub potenţial.
00:15
Jurnal bursier, 13 octombrie 2025. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB Ziarul Financiar
00:15
UN UNICORN PE ZI: Rebellions Ziarul Financiar
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Corneliu Manole, investitor: Performanţă excepţională şi de neaşteptat a Bursei anul acesta. Dezechilibrul sectorial, cu energia în prim-plan, a lucrat în favoarea pieţei Ziarul Financiar
Invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, Corneliu Manole – investitor la Bursa de Valori Bucureşti, unde înregis­trează un randament de 28% de la început de an – a discutat despre strategia de acumulare pe termen lung, evoluţia compa­niilor energetice, investiţii pe timp de inflaţie ridicată şi oportunităţile din sectoarele cu potenţial de creştere, inclusiv planurile statului privind vân­zarea unor participaţii.
00:15
Exim Banca Românească lansează oferta promoţională CASA A+ cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani pentru cei ce încasează veniturile prin bancă Ziarul Financiar
Exim Banca Românească a lansat oferta promoţională Casa A+, soluţie de finanţare ipotecară cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani, ulterior variabilă, care încurajează investiţiile în locuinţe eficiente energetic oferind totodată protecţie împotriva fluctuaţiilor de dobândă. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2025.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Ana Maria Musledin, fondatoarea şcolii de dans AnaDance din Bucureşti: Suntem o echipă de 21 de oameni, am ajuns la trei sedii şi peste 1.300 de cursanţi Ziarul Financiar
00:15
Cristian Sporiş, vicepreşedinte, Raiffeisen: Trebuie să găsim stimuli de creştere a PIB. Pentru România o creştere economică normală ar fi de 3-3,5% Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank anticipează pentru România în acest an o creştere economică mai mică de 1%, undeva la 0,6%-0,8%, iar pentru 2026 un avans al PIB de 1,5%, însă consideră că o creştere normală a PIB ar fi undeva la 3-3,5%, astfel că trebuie să găsim stimuli de creştere a economiei României, proiecte, susţine Cristian Sporiş, vicepreşedinte al Raiffeisen Bank România.
00:15
Antreprenori locali. Altex merge spre 10 mld. lei cifră de afaceri: Brico Depot intră oficial în grup, iar ritmul de extindere va fi de 7-10 magazine Altex şi Brico Depot anual Ziarul Financiar
Altex România, liderul pieţei de retail electro-IT, extinde anul acesta ecosistemul de branduri prin integrarea reţelei Brico Depot, care va participa pentru prima dată la campania Black Friday.
00:15
Cinci companii din sectorul medical privat au pus pe masă proiecte de investiţii de 50 mil. euro în ultimii cinci ani Ziarul Financiar
Piaţa privată de sănătate a atras investiţii majore în ultimii ani. Astfel, cinci operatori privaţi au dezvoltat proiecte cu o valoare totală de 50 mil. euro din 2020 încoace, jumătate din sumă fiind atrasă prin ajutor de stat. Datele sunt extrase de ZF din lista publicată de Mi­nis­terul de Finanţe.
00:15
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 octombrie. Enrico Letta, italianul care ştie cum Europa îşi poate construi o piaţă unică „cu dinţi“, campioni cu care să lupte pe arena mondială şi cum să rămână relevantă în competiţia globală, este invitatul special Ziarul Financiar
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. BEI pune accent pe apărare şi poate finanţa proiecte de defence din România. „Suntem deja la 3,5% din bugetul nostru pentru securitate şi apărare, faţă de 0,5% în 2023“ Ziarul Financiar
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi-a redefinit priorită­ţile strategice în ultimul an, transformându-se dintr-o in­sti­tuţie tradiţional orientată spre proiecte de coeziune şi infrastructură într-un finanţator activ al sectorului de securitate şi apărare. Schimbarea vine ca răspuns la noua realitate geopolitică europeană şi la solicitările liderilor UE de a consolida capacităţile de apărare ale blocului comunitar.
00:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Dan Huru, CEO MeetGeek AI – asistent AI pentru şedinţe: Vrem să ajungem la venituri anuale recurente de 10 milioane dolari în următoarele 12 luni. Acum avem venituri de 2 milioane de dolari şi peste 5.000 de clienţi din peste 100 de ţări Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc MeetGeek.ai, care a dezvoltat o soluţie AI pentru eficientizarea şedinţelor, şi-a setat un obiectiv ambiţios de a-şi creşte veniturile anuale recurente (ARR) de la 2 milioane de dolari în prezent la 10 milioane de dolari în următoarele 12 luni.
00:15
ZF Agropower. Legumicultorii români după un an agricol bun: Producţiile sunt mari, dar retailerii ne-au redus comenzile, stăm cu depozitele pline şi preţurile ne-au dat înapoi cu cinci ani Ziarul Financiar
Fermierii români au avut în 2025 una dintre cele mai bune producţii de legume din ultimii ani, însă preţurile au scăzut, urmând tendinţa din piaţa cerea­lelor.
00:15
Marius Bîcu, Ferma cu Omenie: Avem în plan construcţia unei noi fabrici, însă până atunci, extindem capacitatea celei actuale, proiect care ar putea fi gata la începutul anului viitor Ziarul Financiar
00:15
ZF Branduri româneşti 2025. Producătorii români pot deveni tigrii producţiei pentru Europa, dar oportunităţi de creştere pentru brandurile locale sunt încă şi pe plan intern. „Antreprenorii trebuie să aibă mai multă încredere în ei şi mai mult curaj“ Ziarul Financiar
Companiile româneşti au toate şansele să devină producători la nivel european şi aceasta ar trebui să fie ţinta pentru brandurile care au ajuns la un anumit nivel în ultimii ani, dar asta nu înseamnă că nu există încă loc de creştere şi pe plan local, pe multe segmente de activitate, sunt de părere antre­prenorii şi companiile prezente la ediţia din acest an a conferinţei ZF Branduri româneşti.
Acum 4 ore
22:30
Reţele de magazine cu preţuri „brutal“ de mici se deschid pe bandă rulantă în Budapesta. Sunt produsele ultraieftine la mare căutare pe fondul stagnării economiei locale? Ziarul Financiar
Un nou jucător face valuri pe piaţa magazinelor de discount din Budapesta: Brutal Diszkont, împreu­nă cu brandurile asociate Akciopont şi Market Point, s-au extins rapid în capitala Ungariei în ultimele luni, scrie Daily News Hungary.
22:30
Trei profesori de la universităţi din SUA, Franţa şi Marea Britanie câştigă Premiul Nobel pentru economie din 2025 pentru munca lor în care arată cum inovaţia şi forţele „distrugerii creative“ pot stimula creşterea economică. Unul dintre ei a fost la Bucureşti în 2025 Ziarul Financiar
22:00
Ediţia 14 octombrie 2025 epaper Ziarul Financiar
Acum 6 ore
20:45
ZF LIVE. Adam Sobieszkoda, director executiv al Camerei Bilaterale de Comerţ şi Industrie Polono-Române: Primim multe solicitări legate de piaţa românească din partea companiilor poloneze. Sunt interesate nu doar de export, ci şi de investiţii directe în România Ziarul Financiar
Investiţiile po­lo­neze în Româ­nia au depăşit pra­gul de 1 miliard de euro, un nivel re­cord, iar tot mai mul­te companii poloneze sunt interesate de piaţa locală. „Suntem în plină dezvoltare, adică în creştere. Săptămâna trecută, Banca Naţională a României a pu­bli­cat un raport dedicat investiţiilor străine, iar investiţiile poloneze au depăşit suma de 1.000.000.000 euro“, a declarat la ZF LIVE Adam Sobieszkoda, director executiv al Camerei Bilaterale de Co­merţ şi Industrie Polono-Române.
20:45
Premieră pentru industria românească: Nuclearelectrica va exporta combustibil nuclear Argentinei. „Un astfel de acord este o confirmare a calităţii materiei prime procesate la Feldioara” Ziarul Financiar
20:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 14 octombrie 2025, ora 09.30 cu Antonio Oroian, broker al Goldring Ziarul Financiar
20:15
Top 100 companii antreprenoriale: 94 din 100 de firme raportează profit Ziarul Financiar
Primele 100 de companii antreprenoriale au avut în 2024 o cifră de afaceri de 169 mld. lei (33,8 mld. euro), mai mare cu 11% faţă de 2023, cu un rezultat net de 10,9 mld. lei (2,1 mld. euro), în creştere cu 42%, şi cu 9.000 de locuri de muncă în plus, la 152.000 de angajaţi.
19:45
Direcţia pentru reţeaua Regina Maria: dublare până în 2030. Fady Chreih, CEO: „Noul acţionar a vrut de la echipa de management planuri pe 20 de ani“ Ziarul Financiar
Reţeaua de sănătate Regina Maria, cu trei decenii de activitate pe piaţa locală, şi-a schim­bat de trei ori acţionarii din 2010 încoace. Cea mai recentă tranzacţie a fost chiar anul acesta, când la cârmă au venit finlandezii de la Mehiläinen Group.
Acum 8 ore
19:15
Ce ştie în plus? Şeful principalului serviciu de informaţii german spune că Rusia ar putea ataca Europa până în 2029. „Nu ne putem permite să stăm liniştiţi. Suntem deja sub atac astăzi” Ziarul Financiar
19:15
ZF Live. Adam Sobieszkoda, Camera Bilaterală de Comerţ şi Industrie Polono-Română: Companiile poloneze sunt interesate nu doar de export, ci şi de investiţii directe în România. Investiţiile poloneze în România au depăşit pragul de 1 miliard de euro, un nivel-record Ziarul Financiar
Investiţiile po­lo­neze în Româ­nia au depăşit pra­gul de 1 miliard de euro, un nivel re­cord, iar tot mai mul­te companii poloneze sunt interesate de piaţa locală. „Suntem în plină dezvoltare, adică în creştere. Săptămâna trecută, Banca Naţională a României a pu­bli­cat un raport dedicat investiţiilor străine, iar investiţiile poloneze au depăşit suma de 1.000.000.000 euro“, a declarat la ZF LIVE Adam Sobieszkoda, director executiv al Camerei Bilaterale de Co­merţ şi Industrie Polono-Române.
19:00
EXCLUSIV ZF. Brico Depot din România: reţeaua se integrează în grupul Altex şi se pregăteşte de rebranding. Anunţul a fost făcut chiar înainte de startul Black Friday 2025 Ziarul Financiar
18:45
Institutul de Excelenţă în Antreprenoriat aduce la Cluj seria ING Explore pentru antreprenori. „Clujul este un loc unde se construiesc idei valoroase, iar rolul nostru este să oferim contextul potrivit pentru ca ele să crească” Ziarul Financiar
18:45
PSD-iştii s-au înţeles: Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie, iar Sorin Grindeanu este unicul candidat Ziarul Financiar
„Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Naţional al PSD, am propus o modificare esenţială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea şi direcţia noastră doctrinară”, anunţă Sorin Grindeanu.
18:45
Ce se mai întâmplă la Bursa de Valori: Fidelis atrage 190 mil. lei şi 50 mil. euro în două zile, listarea Grup EM adună 17% din total cu trei zile până la închidere, iar Hidroelectrica redevine cea mai mare companie listată, depâşind Petrom cu 200 mil. lei Ziarul Financiar
18:30
Jurnal bursier, 13 octombrie: Hidroelectrica recâştigă titlul de cea mai mare companie listată la Bursa de Valori şi depăşeşte Petrom cu 200 mil. lei. Banca Transilvania, cea mai tranzacţionată acţiune Ziarul Financiar
18:15
Tinerii din generaţia Z vor o locuinţă sigură şi un plan financiar clar, dar educaţia financiară le dă bătăi de cap. Părinţii rămân principala bancă de investiţii pentru tinerii care vor să plece de acasă Ziarul Financiar
Tinerii români din Generaţia Z şi Zillennials – adică cei cu vârste între 14 şi 30 de ani – sunt încrezători, dornici să-şi construiască propriul drum şi să trăiască independent, însă realitatea financiară le pune piedici.
17:45
OpenAI, parteneriat de miliarde cu Broadcom, în încercarea de a construi procesoarele viitorului. Compania are nevoie de tot mai multă putere de procesare pentru a extinde inteligenţa artificială Ziarul Financiar
17:45
România lasă în urmă 14 ţări în top 50 al rezervelor internaţionale, printre care Suedia, Ungaria, Bulgaria şi Belgia. BNR: locul 36 în top 50 de bănci centrale din lume, cu rezerve internaţionale de peste 73 mld. dolari Ziarul Financiar
Banca Naţională a României (BNR) ocupă poziţia 36 în topul mondial al băncilor centrale în funcţie de valoarea rezervelor internaţionale deţinute (rezerve valutare plus aur).
Acum 12 ore
17:30
EXCLUSIV ZF. Dispare Brico Depot din România: reţeaua se integrează în grupul Altex şi se pregăteşte de rebranding. Anunţul a fost făcut chiar înainte de startul Black Friday 2025 Ziarul Financiar
17:15
Bursa americană revine pe creştere după ce Trump s-a răzgândit în privinţa Chinei: „Totul va fi bine”. Indicele S&P 500 creşte cu 1,5%, Dow Jones cu 1,10%, iar Nasdaq Composite are un avans de 2% Ziarul Financiar
17:15
EXCLUSIV ZF. Dispare Brico Depot din România: reţeaua intră în grupul Altex şi se pregăteşte de rebranding, chiar înainte de startul Black Friday 2025 Ziarul Financiar
17:15
Băncile continuă să ţină banii la BNR, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea frânează, iar economia stagnează. Piaţa interbancară a încheiat 9 luni/2025 cu excedent de lichiditate de peste 20 mld. lei, medie zilnică. ROBOR la 3 luni scade lent, fiind peste 6,5% în septembrie Ziarul Financiar
Băncile au continuat şi în luna septem­brie să ţină banii la BNR, în depozite, la dobândă de 5,5%, în timp ce credi­tarea com­paniilor frânează, iar economia stagnează.
17:00
Cea mai mare bancă americană, JPMorgan, se aliniază total cu agenda preşedintelui Trump şi anunţă investiţii de miliarde de dolari în companii strategice. „A devenit dureros de evident că Statele Unite au devenit prea dependente de surse nesigure” Ziarul Financiar
16:45
Trei profesori de la universităţi din SUA, Franţa şi Marea Britanie câştigă Premiul Nobel pentru Economie din 2025 pentru munca lor în care arată cum inovaţia şi forţele “distrugerii creative” pot stimula creşterea economică Ziarul Financiar
16:45
Un nou proiect de 1 miliard de euro? Florin Mariş pariază din nou pe Cluj. Hexagon cumpără 32 de hectare pe fosta platformă CUG, IMGB-ul Clujului, pentru unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din România. Datele cheie ale tranzacţiei Ziarul Financiar
Grupul Hexagon, con­trolat de an­treprenorul clu­jean Florin Mariş, a achiziţionat plat­forma industrială CUG din Cluj-Napoca, într-o tranzacţie estimată la peste 20 milioane de euro, devenind una dintre cele mai mari achiziţii de teren din Româ­nia din ultimii zece ani. Cu o suprafaţă de 32 de hectare, aceasta este depăşită ca dimensiune doar de cea realizată de Vastint în Bucureşti, care a cumpărat 47 de hectare în zona Străuleşti–Siseşti.
16:30
Primăria Baia Mare investeşte 8 mil. euro în reabilitarea şi modernizarea cinematografului Dacia Ziarul Financiar
16:30
Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa a identificat tentative de fraudă de peste 1 miliard de dolari, din care peste 260 mil. dolari în Europa, într-un an. „Văd aproape zilnic cum evoluează ameninţările din domeniul plăţilor electronice” Ziarul Financiar
16:30
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor a accest un proiect european de peste 24 mil. lei pentru dezvoltarea serviciilor de paliaţie Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.