Din altă lume. La București, în Casa Poporului, se votează ciuntirea parcurilor naționale. În nordul țării, se pun fundamentele unui parc natural internațional, de o parte și de alta a graniței cu Ucraina
Romania Curată, 14 octombrie 2025 01:10
E drept, sunt câteva sute de kilometri bune între București și Vatra Dornei. Iar din autostradă doar niște cioturi s-au dat în folosință. Apoi, când schimbi noxele pe care le inspiri, zi de zi, într-un mare oraș cu respirația unor păduri de pini, brazi și mesteceni, nu-i de mirare că plămânii sunt primii care îți
• • •
Acum 30 minute
01:10
Acum 6 ore
20:30
Revoltă civică: mii de semnături, în doar câteva ore, pentru salvarea parcurilor naționale. Cetățenii vor respingerea unei legi criminale, respinsă inițial, acum trei ani, în Parlament, dar reînviată peste noapte # Romania Curată
Aproape 5.000 de cetățeni au semnat, în primele ore de la lansare, petiția Declic prin care se solicită respingerea propunerii legislative de mutilare a parcurilor naționale pentru finalizarea unor proiecte megalomanice comuniste. Petiția a fost inițiată după ce, luni dimineața, România Curată a dezvăluit public, în premieră, că o propunere legislativă depusă, în 2022, de
Acum 24 ore
08:10
ALERTĂ! În Camera Deputaților s-a dat liber distrugerilor de parcuri naționale pentru proiectele dedicate firmei unui condamnat penal definitiv # Romania Curată
O propunere legislativă care ar permite ciuntirea ariilor naturale protejate pentru proiecte hidroenergetice a primit, săptămâna trecută, raport preliminar favorabil în Comisia pentru politică economică a Camerei Deputaților, fiind trimisă Comisiei pentru industrii și servicii, care este, de asemenea, comisie de raport. Resuscitarea unui propuneri neconstituționale și cu risc de infrigement pentru România, legea anti-natură
Mai mult de 2 zile în urmă
16:13
Haos total pe drumul forestier deschis circulației publice prin pădurea Băneasa. Un copac a blocat zeci de mașini aproape o oră # Romania Curată
Drumul forestier deschis prin Pădurea Băneasa, cu acordul Romsilva, pentru a-și putea extinde afacerea dezvoltatorii imobiliari ai cartierului Greenfield a fost închis, ieri, 8 octombrie, pe perioada Codului Roșu. Asta chiar dacă, în timpul dezbaterilor publice de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și din Comisia pentru Mediu a Camerei Deputaților, susținătorii deschiderii drumului au
8 octombrie 2025
18:30
Pe internet cu buletinul pe masă. Legea majoratului online sau cum am intrat din nou în zodia Big Brother # Romania Curată
Alaltăieri, pe 6 octombrie 2025, Senatul României a adoptat în liniște un proiect de lege care, sub pretextul protejării minorilor, deschide larg porțile către o nouă eră a supravegherii digitale. Se numește, cu o ironie involuntară, Legea majoratului digital. În realitate, nu are nimic de-a face cu maturitatea, ci cu controlul. Legea cere identificarea vârstei
7 octombrie 2025
23:40
Ce au descoperit și ce i-a impresionat pe suedezi în pădurile virgine din Maramureș. Imagini care îți taie răsuflarea din zona în care am oprit tăierile ilegale (FOTO & VIDEO) # Romania Curată
Fagi și brazi de 3-400 de ani. Unii în picioare, alții prăbușiți de vânt ori transformați în enorme rezervoare de biodiversitate. Specii rare de bureți. Salamandre fără frică să se urce pe mâna unui om. Viață seculară, în cel mai propriu sens al expresiei. Asta i-a impresionat pe membrii unui grup de ingineri silvici suedezi,
09:20
Așa se face! Ce spun localnicii afectați direct de proiectele din arii naturale protejate. Hei, cei care dați vina pe moluște și gândaci că nu vă lasă să vă umflați conturile, de oameni vă pasă? # Romania Curată
Sunt unii miniștri, foști miniștri și parlamentari care pretind că din cauza moluștelor ne crește factura la energie. Care îi numesc sabotori pe cei care vor să salveze apele și pădurile. Și care pretind că ecologiștilor și activiștilor de mediu le-ar păsa mai mult de natură decât de oameni. Dar care au uitat un lucru
6 octombrie 2025
07:20
Dosare penale în urma investigațiilor publicate pe România Curată despre furturile din pădurile virgine din Maramureș incluse în UNESCO. Cât de importantă a fost implicarea cetățenilor # Romania Curată
Într-un răspuns primit, după mai multe insistențe, vineri, 3 octombrie 2025, de la Romsilva, am fost informat că reprezentanți ai Direcției Silvice (DS) Maramureș au depus mai multe sesizări penale legate de tăierile ilegale și furturile de lemn din pădurile virgine incluse în UNESCO, de la Strâmbu Băiuț, și din zona de protecție a acestora.
07:10
Ca-n codru! Cum explică Romsilva tranșeele săpate pe drumurile de exploatare din pădurile din Maramureș. Și ce nu explică răspunsul transmis către România Curată # Romania Curată
Tranșeele și gropile săpate pe drumuri de exploatare și pe un drum forestier, dezvăluite pe România Curată, ar fi fost făcute pentru a stopa accesul hoților de lemne în pădure, este explicația transmisă de Direcția Silvică (DS) Maramureș, conform unei note de constatare care a fost remisă redacției. Săpăturile ar fi fost făcute de pădurarul
3 octombrie 2025
08:10
Nu vă lăsați înșelați de aparențe! Faptul că are mâini, picioare și emite sunete nu-l face pe domnul ministru Ivan superior unei moluște care se târâie și lasă o urmă alb-vâscoasă prin iarbă # Romania Curată
Oricât ar fi de tentant, să nu-l comparăm pe domnul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, cu moluștele, pentru că ar fi jignitor și umilitor pentru cele din urmă. Inteligența caracatițelor, spre exemplu, e fascinantă. La Bogdan Ivan e fascinantă doar insistența cu care face paradă de ignoranța lui colosală și siguranța de sine cu care
2 octombrie 2025
11:00
După mai bine de un deceniu în birouri, fostul director general al Romsilva se judecă cu Regia Pădurilor pentru a i se recunoaște munca ”în condiții speciale”. Acuzații de presiuni pentru re-instalarea lui ca șef la DS Vâlcea # Romania Curată
Contra-candidaților lui Marius Dan Sîiulescu, fost director general al Regiei Naționale a Pădurilor, li s-ar fi transmis că sunt vizați de "sesizări anonime" pentru a-i scoate din competiția cu acesta pentru funcția de director al Direcției Silvice (DS) Vâlcea, arată publicația locală Ziarul de Vâlcea. În mod separat de investigația jurnaliștilor vâlceni, și România Curată
06:40
1 octombrie 2025
13:10
INCREDIBIL: Tranșee săpate pe drumurile din pădurile din Maramureș, pentru a opri controalele declanșate în urma dezvăluirilor publicate de România Curată! (Galerie FOTO) # Romania Curată
De dimineață (miercuri, 1 octombrie), am primit imagini incredibile de pe drumuri de exploatare amenajate pe raza Ocolului Silvic (OS) Dragomirești, din cadrul Direcției Silvice (DS) Maramureș. Pe acestea au fost săpate tranșee, în cel mai propriu sens al cuvântului, care împiedică accesul cu mașinile de teren către zonele unde, împreună cu cei de la
00:50
00:20
Cu presiunea pentru hidrocentrale ilegale, AUR s-a deconspirat ca partid anti-național. A ajuns să susțină un proiect care amenință monumente istorice, inclusiv unul inclus în UNESCO # Romania Curată
AUR vrea să pară un partid naționalist, în statut scrie chiar și de refacerea conștiinței naționale, dar toată această poveste se sparge ca un balon de săpun dacă ne uităm la moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului. I se impută ministrei că nu ar fi emis acord de mediu pentru niște hidrocentrale ceaușiste. Să vedem care
00:20
GDPR și securitatea națională, piedici în calea accesului la informații publice. Cele 5 recomandări GRECO pentru mai multă transparență # Romania Curată
Consiliul Europei, prin Grupul de State împotriva Corupției (GRECO), a publicat zilele trecute un raport tematic privind accesul la informațiile publice, un drept esențial pentru prevenirea corupției, transparență guvernamentală și participare civică. Documentul sintetizează concluziile rundei a cincea de evaluare GRECO și scoate în evidență slăbiciunile și bunele practici din statele membre. Raportul vine la
29 septembrie 2025
09:10
Victorie mare a pro-europenilor în Moldova. Felicitări și mulțumiri, Maia Sandu și moldovenilor! # Romania Curată
Prima zi a săptămânii începe tot cu Moldova la fereastră, nu cu Rusia. Partidul pro-european susținut de Maia Sandu, PAS, a câștigat, mult mai clar decât în cele mai optimiste scenarii și sondaje, alegerile parlamentare. Potrivit simulărilor, PAS va avea 55 din cele 101 locuri ale Legislativului de la Chișinău, reușind să treacă și de
27 septembrie 2025
15:00
La moțiunea simplă din Parlament, ministrul Daniel David de la Educație a anunțat solemn un pact pentru educație pe 10 ani, bazat, spune el, pe reperele și practicile OECD. Un discurs elegant, de tip european, menit să sugereze profesionalism și rigoare. Dar în timp ce invocă bunele practici ale țărilor dezvoltate, ministrul le încalcă sistematic,
25 septembrie 2025
17:20
Fostul director general al Hidroelectrica recunoaște că am avut dreptate: România pierde 16 milioane de euro din cauza demisiei lui întârziate. Dar el încasează o sumă excepțională # Romania Curată
Fostul director general al Hidroelectrica, Borbely Karoly, a recunoscut în cadrul unul eveniment organizat de Ziarul Financiar, marți, 23 septembrie, că plecarea lui de la compania de stat a avut loc prea târziu pentru ca România să evite pierderea a 16 milioane de euro. Asta după ce, timp de aproape un an, România a avut
08:30
Tupeu incredibil! Ministrul Energiei spune că omul din cauza căruia Bruxelles-ul ne blochează de un an milioane de euro din PNRR s-ar fi sacrificat! Un sacrificiu cât un teren pe Insula de Aur din Atlantic # Romania Curată
De un an, România are blocate 300 milioane de euro din PNRR din cauza problemelor legate de numirea directorilor din mai multe companii de stat (conflicte de interese, lipsă de transparență, neîndeplinirea condițiilor minime etc.). După un an, blocajul (cu riscul pierderii definitive) s-a redus pe la 228 milioane de euro. România a pierdut DEJA
24 septembrie 2025
08:30
La împușcat girafe! Șeful din Romsilva care a dat liber mașinilor prin pădurea Băneasa se distra la vânători exclusiviste prin Africa cu un alt director din Regie, condamnat definitiv într-un dosar celebru # Romania Curată
În 2009, ziarul Cancan publica mai multe articole despre viața de super-lux pe care o ducea un fost director din Romsilva, Theodor Chiriac. La acea vreme, scria Cancan, Theodor Chiriac era director tehnic, apoi director cu delegație a Direcției Silvice Ilfov. Într-unul din articole au fost publicate fotografii surprinse de paparazzi cu șeful din Romsilva
00:20
Ce surpriză! Suveraniștii se întâlnesc la mijloc cu hidro-PNL și hidro-PSD pentru “securitate energetică” # Romania Curată
Scena politică e ocupată de subiectul moțiunii simple depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Oficial, miza e "nepăsarea" față de hidrocentralele începute înainte de '89. Neoficial, miza e mult mai veche: cine pune mâna pe povestea politică a "securității energetice" și, mai ales, pe contractele care curg în siajul ei. Sper că ați
22 septembrie 2025
16:00
Pe 21 septembrie, peste 50 de activiști din România, Bulgaria, Croația, Slovenia și Slovacia au amplasat un colac de salvare uriaș, cu diametrul de 12 metri pe plaja de la Vama Veche, într-o acțiune de conștientizare privind urgența protejării ecosistemelor vulnerabile ale Mării Negre, se arată într-un comunicat de presă transmis de Greenpeace România și
00:10
Cine e noul fost director general la Hidroelectrica: persoană cu multiple experiențe în sinecurism, și-a cumpărat teren pe Insula de Aur # Romania Curată
Bogdan Badea este noul director general (interimar) al Hidroelectrica, înlocuindu-l pe Borbèly Kàroly, cel care a fost nevoit să părăsească funcția la sfârșitul săptămânii, după ce a devenit clar că România riscă să piardă milioane de euro din PNRR din cauza conflictului de interese din momentul numirii lui la conducerea companiei de stat. Bun, Hidroelectrica
21 septembrie 2025
15:50
Sinecuristul de la șefia Hidroelectrica și-a dat demisia. Dar prea târziu pentru a nu risca penalizările de milioane de euro din PNRR. Un mesaj ferm de la Bruxelles: gata cu șmecheriile românești! # Romania Curată
Borbèly Kàroly și-a anunțat demisia (încetarea pe cale amiabilă a contractului, într-o exprimare edulcorată) din funcția de director general al Hidroelectrica. Decizia vine într-un moment în care Comisia Europeană (CE) a reafirmat ferm că România va fi penalizată cu o sumă totală de aproximativ 230 de milioane de euro din PNRR din cauza numirilor netransparente
19 septembrie 2025
11:10
Cum a scăpat Schweighofer de dosare penale. Pentru ce a plătit compania austriacă 1,2 milioane de lei asociației în care a devenit membru un procuror care i-a anchetat # Romania Curată
Vreme de peste un deceniu, procurorii DIICOT au investigat afacerile companiei austriece Holzindustrie Schweighofer (rebotezată HS Timber) în România. Din acestea a mai rămas în lucru unul singur, în care prejudiciul este estimat la 194 milioane de lei (aproximativ 39 milioane de euro), se arată într-o investigație jurnalistică realizată de Andrei Ciurcanu și publicată pe
18 septembrie 2025
23:50
Ministrul care a dat vina pe castori pentru dezastrul de la Praid, atacă moluștele, peștii și greierii care încurcă afacerile clientelei politice # Romania Curată
Bogdan Ivan, fost ministru al Economiei în Guvernul Ciolacu, acum ministru al Energiei în Guvernul Bolojan, s-a apucat să se lege de moluște, pești sau greieri din cauza cărora, vezi Doamne, nu ar avea cetățenii românii energie ieftină. Nu, nu e o coincidență de nume, e același ministru care a devenit celebru după ce a
16:40
Ce ne arată ”ambuscarea” vicepreședintelui PNL de către un jurnalist. Și un studiu de caz despre efectele cumpărării presei din bani publici: Hidroelectrica, directorul ei sinecurist și proiectele din arii naturale protejate # Romania Curată
"Nu pot să fiu asaltat, ambuscat, să se întâmple ce s-a întâmplat. E lipsă de respect". Asta turuie Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL responsabil cu comunicarea, primar de sector și potențial candidat la Primăria Generală, filmat, ieri (17 septembrie), în fugă spre un lift salvator din Parlament, în care să scape de întrebările jurnalistului Cristian Andrei
16 septembrie 2025
00:10
Scandalul drumului abuziv din pădurea Băneasa a ajuns în Parlament. Romsilva zice că mii de mașini prin pădure înseamnă ”mai puțină poluare”. De ce a plătit firma imobiliară 100.000 de euro în locul asociației care apare în acte # Romania Curată
Nu există vreun studiu legat de impactul asupra mediului cauzat de deschiderea circulației auto publice pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa. Romsilva a mințit când a spus că drumul nu e deschis circulației publice, în realitatea având semnat un proces verbal de predare-primire cu Federația Greenfield. Federație care pretinde că-i reprezintă pe rezidenții din cartier
00:00
Scandalul drumului abuziv din pădurea Băneasa a ajuns în Parlament. Romsilva zice că mii de mașini prin pădure înseamnă ”mai puțină poluare”. Firma imobiliară a plătit 100.000 de euro în locul asociației care pretinde că nu le face jocurile # Romania Curată
Nu există vreun studiu legat de impactul asupra mediului cauzat de deschiderea circulației auto publice pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa. Romsilva a mințit când a spus că drumul nu e deschis circulației publice, în realitatea având semnat un proces verbal de predare-primire cu Federația Greenfield. Federație care pretinde că-i reprezintă pe rezidenții din cartier
16 septembrie 2025
12:20
Un elev a învins în instanță IȘJ Constanța: clasa desființată va continua să funcționeze # Romania Curată
Un precedent important pentru drepturile elevilor din România: Tribunalul Constanța a suspendat decizia Inspectoratului Școlar Județean prin care se desfiinta o clasă de a IX-a la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu" din Nicolae Bălcescu. Ieri, pe 15 septembrie, Tribunalul Constanța a admis acțiunea introdusă de elevul David-Dorinel Surlucianu împotriva Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța. Acesta a
15 septembrie 2025
14:50
Super-interes! Audiențe uriașe pentru articolele despre deschiderea abuzivă a drumului forestier din Pădurea Băneasa # Romania Curată
Peste 300
14 septembrie 2025
22:00
EXCLUSIV: Avem dovezile furturilor de lemne din fabuloasele păduri UNESCO ale României (VIDEO)! Ajută-ne, să le oprim! # Romania Curată
E hoție! Hoție fără scrupule din zona de protecție a Codrilor Seculari de la Strâmbu Băiuț (Maramureș), incluși pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, alături de alte păduri seculare din România și din alte țări europene. Am fost, sâmbătă, în aceste păduri fabuloase, unde am fotografiat și filmat dovezile furturilor. După ce am prezentat pe România […] Articolul EXCLUSIV: Avem dovezile furturilor de lemne din fabuloasele păduri UNESCO ale României (VIDEO)! Ajută-ne, să le oprim! apare prima dată în România curată.
18:30
Avem confirmarea: s-a tăiat și s-a furat lemn din protecția pădurilor UNESCO din România. Vezi imaginile distrugerilor și ajută-ne să le oprim! # Romania Curată
E hoție! Hoție fără scrupule din zona de protecție a Codrilor Seculari de la Strâmbu Băiuț (Maramureș), incluși pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, alături de alte păduri seculare din România și din alte țări europene. Am fost, sâmbătă, în aceste păduri fabuloase, unde am fotografiat și filmat dovezile furturilor. După ce am prezentat pe România […] Articolul Avem confirmarea: s-a tăiat și s-a furat lemn din protecția pădurilor UNESCO din România. Vezi imaginile distrugerilor și ajută-ne să le oprim! apare prima dată în România curată.
14:30
Ce avere fabuloasă a strâns directorul general al Hidroelectrica, fostul ministru din cauza căruia România pierde zeci de milioane de euro din PNRR # Romania Curată
Două case, trei apartamente (din care unul de 160 mp în București), 9 terenuri intravilane (în Buzău, București, Constanța, Voluntari și Hunedoara), însumând aproape 50.000 de metri pătrați, sute de mii de lei în conturi, zeci de mii de dolari și euro, plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate de peste 2 milioane de lei. Ceasuri […] Articolul Ce avere fabuloasă a strâns directorul general al Hidroelectrica, fostul ministru din cauza căruia România pierde zeci de milioane de euro din PNRR apare prima dată în România curată.
