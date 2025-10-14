14 octombrie: Viața Sfintei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei. VIDEO

00:00

„După 50 de ani de rătăcire printr-un deșert de minciună, de necredință și întuneric, aș zice: Înapoi la Evanghelia lui Hristos, înapoi la Trăirismul lui Nae Ionescu, cel mai mare filosof al timpului nostru, înapoi la Filocalia Părintelui Stăniloae, cel mai mare teolog al secolului nostru, înapoi la Meditațiile lui Petre Țuțea, cel mai mare gânditor al zilelor