Armata amplasează la Roman radare pentru depistare drone, achiziționate cu 10 milioane de euro
Monitorul de Neamț , 14 octombrie 2025 07:20
Armata Română investește 10 milioane de euro în sisteme moderne de detectare a dronelor Armata Română achiziționează de la Rheinmetall radare pentru depistare drone, în valoare de 10 milioane de euro, care vor fi instalate la Roman, județul Neamț, la Unitatea Militară 01144, aproape de granița de est a României. Contract de 50,4 milioane lei
• • •
Acum 30 minute
07:20
Acum 12 ore
20:30
Senatorul AUR de Neamţ, Sorin Lavric, a declarat recent că nu îi surâde ideea unei alianţe cu PSD pentru o viitoare guvernare. Aceasta în contextul în care se vorbeşte de ceva timp că ar exista o astfel de discuţie, ba chiar negocieri, în condiţiile în care PSD se arată des nemulţumit de deciziile Guvernului Bolojan.
19:30
Pas înainte pentru reabilitarea poligonului auto. A venit avizul de la minister # Monitorul de Neamț
După „lupte seculare" care au durat luni bune, Ministerul Educaţiei şi-a dat avizul pentru ca Primăria Piatra Neamţ să preia terenul fostului poligon auto. Avizul a fost cerut încă din primăvară, dar… birocraşie, aşa că a durat luni de zile pentru ca hârtiile să se mişte pe întortocheatele cărări ale ministerului. Această întârziere birocratică a
Acum 24 ore
18:30
Steagul tricolor pe care e scris Piatra Neamţ şi pe care apar stilizate o serie de simboluri ale oraşului a putut fi arborat fără probleme pe Arena Naţională, la meciul disputat de România cu Austria. Asta după ce la meciul disputat de CSM Ceahlăul în deplasare, la Sântu Gheroghe, acelaşi steag fusese interzis de jandarmi
17:40
„Am luat o mare țeapă!” – Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva și s-a cazat la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva, crezând că se închină la racla Cuvioasei, deși moaștele fuseseră deja scoase în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Solistul, aflat în oraș pentru un festival, a recunoscut că „a luat o mare țeapă" și a povestit cum, din cauza certurilor cu rudele, a fost nevoit să se cazeze
16:30
Șofer fără permis și băut la Piatra Șoimului: a încercat să păcălească polițiștii schimbând locul cu pasagera # Monitorul de Neamț
Un tânăr de 27 de ani din Piatra Șoimului a fost prins de polițiști în timp ce conducea fără permis și, pentru a scăpa de control, a făcut schimb de locuri cu pasagera din dreapta. Șofer fără permis și băut la Piatra Șoimului – Polițiștii rutieri din Piatra-Neamț au depistat, în noaptea de 12 octombrie,
15:40
Polițiștii Secției Rurale Bicaz au aplicat zeci de sancțiuni în cadrul unei acțiuni desfășurate pentru prevenirea faptelor cu violență, a abaterilor rutiere și a tulburării ordinii publice. Amenzi de peste 50.000 de lei au fost aplicate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, în urma unei acțiuni desfășurate sâmbătă, 11 octombrie, în zona
14:30
Trei accidente rutiere în Neamț, într-o singură zi: femeie lovită pe trecere, bătrân de 84 de ani rănit și un septuagenar căzut cu triciclul # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni au intervenit sâmbătă, 11 octombrie, la trei accidente rutiere în Neamț, produse la Târgu-Neamț, Topoliceni și Piatra Șoimului. În toate cazurile, victimele au fost transportate la spital, iar șoferii nu se aflau sub influența alcoolului. Trei accidente rutiere în Neamț– Zi plină pentru echipajele de poliție, care au fost solicitate la trei evenimente
14:10
Amenințări cu cuțitul și spray lacrimogen în Roman – polițiștii au emis ordin de protecție # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Roman, aflat sub influența alcoolului, a fost reținut de polițiști după ce a amenințat un localnic cu un cuțit și un spray lacrimogen. Pe numele său a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Amenințări cu cuțitul și spray lacrimogen în Roman – Polițiștii din municipiu au intervenit sâmbătă, 11 octombrie, după
13:30
Doliu la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț: adio, Doina Cecilia Iordăchescu # Monitorul de Neamț
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț a pierdut unul dintre partenerii săi de seamă, prin trecerea la cele veșnice a profesoarei Doina Cecilia Iordăchescu, decedată vineri, 10 octombrie 2025.Profesoara a fost o colaboratoare apropiată a instituției, un spirit generos și luminos, dedicat educației și culturii. „O prietenă a bibliotecii" – un portret plin de admirație „Doina
13:00
Incendiu la o anexă gospodărească din Secuieni: bătrân intoxicat cu fum, transportat la spital # Monitorul de Neamț
Un bătrân intoxicat cu fum a fost transportat la spital după ce un incendiu a izbucnit vineri, 10 octombrie, într-o anexă gospodărească din comuna Secuieni, satul Bașta. Incendiu la o anexă gospodărească din Secuieni Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, „în data de 10.10.2025, la ora 17:40, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna
12:20
Ghinionul unui șofer din Brașov – prins în trafic la Horia cu țigări netimbrate, după o depășire riscantă # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Brașov a fost oprit de polițiștii rutieri la Horia, după o depășire neregulamentară. Controlul s-a încheiat cu o amendă, suspendarea permisului și confiscarea a 300 de țigarete Ghinionul unui șofer din Brașov – Un bărbat de 45 de ani a fost oprit de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman, după ce a
11:50
Pompierii nemțeni, 95 de intervenții în trei zile – incendii, urgențe medicale și o alarmă falsă # Monitorul de Neamț
Zeci de intervenții ale pompierilor nemțeni în weekendul trecut, de la incendii la urgențe medicale, potrivit datelor oficiale transmise de ISU Neamț. 95 de intervenții ale pompierilor nemțeni au fost înregistrate în doar trei zile, în perioada 10–12 octombrie 2025, conform unei informări a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava" al județului Neamț. Zeci de
11:20
Profanare de morminte, gest șocant în Neamț: o cruce dusă acasă pentru răzbunare # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Stânca este cercetat pentru profanare de morminte și conducere fără permis, după ce a sustras o cruce dintr-un cimitir pentru a se răzbuna pe soția sa. Profanare de morminte – Polițiștii din cadrul Secției Rurale Târgu-Neamț cercetează un caz mai puțin obișnuit, petrecut în localitățile Stânca și Nemțișor. Un bărbat de 51
10:40
Bani sustrași din cutia milei, la o biserică din Târgu-Neamț. Autorii, doi minori # Monitorul de Neamț
Doi minori din Târgu-Neamț sunt bănuiți că au sustras aproximativ 4.000 de lei din cutia milei a unei biserici. Poliția a deschis dosar penal pentru furt. Bani sustrași din cutia milei – Polițiștii din Târgu-Neamț au fost sesizați, sâmbătă, 11 octombrie, că persoane necunoscute au furat aproximativ 4.000 de lei din cutia milei a unei
Ieri
07:20
Pentru a fi mai uşor de stăpânit şi manipulat, popoarele au fost şi sunt ţinute sub teroarea unor frici. După cel de Al Doilea Război Mondial (1939–1945), în perioada Războiului Rece (1946 – 1991), în Occident s-a lansat „frica de comunism" şi implicit s-a propagat frica de Uniunea Sovietică (URSS). Prin simetrie, în URSS s-a
12 octombrie 2025
18:20
„Marea asfaltare" a ajuns în 1 Mai, a anunţat recent primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă. Care promite că va scoate „la lumină" cartierul menţionat. După zile întregi de ploaie, soarele ne oferă în sfârșit o pauză și șansa de a reveni în teren. Am pornit din Mărăței și am ajuns în cartierul 1 Mai,
14:50
Meciul amical cu scop caritabil dintre Ceahlăul Old Boys şi Romania Legends s-a încheiat cu scorul de 3-1. Pentru pietreni au marcat Alberto Cobrea, de două ori, şi Cristi Atomulesei, iar pentru selecţionata României Marius Irimia. Meciul s-a disputat pe 11 octombie 2025, de la ora 19, şi a fost într-adevăr o seară a bucuriei
11:40
În fiecare an, la mijlocul toamnei, Iașul devine un loc al lacrimilor curate și al rugăciunii neîntrerupte. Zecile de mii de pelerini care vin să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva nu caută doar o binecuvântare pământească, ci ating, cu smerenie, veșnicia. În fața chipului blând și tăcut al Ocrotitoarei Moldovei, omul descoperă din
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Poliţiştii nemţeni atrag atenţia asupra unor scheme de investiții false promovate online. Ce sfaturi dau oamenii legii: „Promisiunile de câștiguri rapide și ușoare sunt, de regulă, înșelătorii. Îndemnăm cetățenii să fie extrem de vigilenți și să nu cadă pradă ofertelor de investiții false promovate pe internet, precum platforma TUX sau alte platforme similare. Aceste scheme
19:40
Razie amplă în Roman, pe 10 octombrie. Au fost legitimate aproximativ 500 de persoane și verificate aproximativ 350 de autoturisme. Totodată, au fost verificați 21 de agenți economici. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei. Polițiștii au scos din trafic 3 conducători auto, cărora le-au
17:40
Un bărbat care a urcat la volan deşi consumase alcool a dat nas în nas cu poliţiştii, pe 10 octombrie. „La data de 10 octombrie a.c., în jurul orei 10.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț au oprit pentru control, pe strada Băile Oglinzi, din localitatea Oglinzi, un autoturism condus de un
15:40
Mai multe persoane care au recoltat trufe fără a repsecta prevederile legale s-au ales cu o amendă de 13.000 de lei. „La data de 10 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Politie Rurală Crăcăoani au acționat pentru prevenirea delictelor silvice, transportul, comercializarea și deținerea materialelor lemnoase și nelemnoase. Pe timpul desfășurării acțiunii, polițiștii au
13:40
VAR a pornit ca promisiune de „mai multă corectitudine" și a trecut prin ani de teste, erori și iterații. În 2025, avem cifre, transparență mai bună și tehnologii noi care reduc timpul de analiză. Întrebarea rămâne legitimă: a atins VAR pragul de corectitudine pe care fotbalul îl așteaptă sau încă vorbim despre un sistem util,
10:30
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Neamț au participat la Bursa locurilor de muncă Piatra-Neamț, eveniment organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, pe 10 octombrie. Participarea polițiștilor a avut ca scop informarea tinerilor interesați despre oportunitățile de carieră în cadrul Poliției Române, în contextul demarării procedurii de
09:40
Copiii și adolescenții, invitați la ateliere pentru dezvoltare și învățare experiențială # Monitorul de Neamț
Metode moderne de studiu și descoperirea tehnologiilor viitorului, în două sesiuni interactive organizate de Asociația pentru Dezvoltare și Învățare Experiențială, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț. Ateliere pentru dezvoltare și învățare experiențială vor fi organizate în luna octombrie la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, oferind copiilor și adolescenților ocazia de a descoperi metode moderne de
10 octombrie 2025
20:40
Centre de îngrijire fără autorizație ISU în Neamț. Pompierii au dat amenzi de peste jumătate de milion de lei. LISTA # Monitorul de Neamț
Controalele efectuate de ISU Neamț în ultimele 12 luni la unități sociale din întreg județul au scos la iveală nereguli grave privind securitatea la incendiu. 19 centre de îngrijire fără autorizație ISU funcționează în județul Neamț, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava". În urma verificărilor, pompierii au aplicat amenzi de
19:40
Mii de intervenții ale pompierilor nemțeni în doar trei luni din 2025 – bilanțul ISU „Petrodava” Neamț # Monitorul de Neamț
Pompierii nemțeni, mii de intervenții în doar trei luni din 2025. Potrivit raportului transmis de ISU „Petrodava" Neamț, în trimestrul al III-lea al acestui an, echipajele de intervenție au acționat în 3.771 de situații de urgență, media zilnică fiind de aproape 41 de intervenții. Cifrele principale ale trimestrului III 2025 3.771 de intervenții totale (scădere
18:30
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă extraordinară, luni, 13 octombrie, de la ora 14.
17:40
Alertă de la ANM. Meteorologii au emis o alertă cod galben de vânt puternic, valabilă pentru 23 de județe, inclusiv Neamțul pe parcursul zile de sâmbătă, 11 octombrie. Potrivit ANM, mâine dimineață, de la ora 05, până seara, la ora 23.00, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu […] Articolul Alertă de la ANM: Sâmbătă, cod galben de VÂNT în județul Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Suporterii CSM Ceahlăul pot licita pentru echipamentul purtat în sezonul trecut de căpitanul Patrick Petre. Fiind unul dintre cei mai apreciaţi jucători ai formaţiei galben-negre este de aşteptat să fie o licitaţie animată. „Patrick Petre este unul de-ai noștri. A fost în anul promovării unul dintre jucătorii importanți. Apoi, în Liga 2 și-a adus aportul […] Articolul Echipamentul căpitanului, scos la licitaţie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
„Culoarea metaforă și în libertatea artei” – expoziție de pictură Dumitru Bezem, la Galeriile „Lascăr Vorel” # Monitorul de Neamț
Galeriile „Lascăr Vorel” găzduiesc o nouă expoziție a maestrului Expoziție de pictură Dumitru Bezem – În perioada 6 – 31 octombrie 2025, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț găzduiesc expoziția personală de pictură și pasteluri a renumitului artist nemțean Dumitru Bezem. Evenimentul reprezintă o nouă întâlnire a publicului cu universul său coloristic și tematic, […] Articolul „Culoarea metaforă și în libertatea artei” – expoziție de pictură Dumitru Bezem, la Galeriile „Lascăr Vorel” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Personalul didactic, cel auxiliar şi elevii din toate unităţile de învăţământ din Neamţ vor participa, pe 13 octombrie la un exerciţiu pentru situaţii de urgenţă. Exerciţiul va dura 20 de minute, cu începere de la ora 9.45 şi va avea drept scop pregătirea personalului didactic şi a elevilor pentru a conduce aplicarea, respectiv pentru a […] Articolul Exerciţiu în şcolile din Neamţ. Scenariu: cutremur apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Polițiștii din Roznov au oprit în trafic un șofer din Săvinești care se afla la volan sub influența alcoolului. Rezultatul testării a fost peste limita penală. Un bărbat din Săvinești a fost prins băut la volan de polițiștii din Roznov, în timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Caranfil. Testul cu aparatul etilotest a […] Articolul Șofer din Săvinești, prins băut la volan de polițiștii din Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Scandal în Oglinzi: un bărbat beat a încălcat ordinul de protecție și și-a amenințat fratele # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Târgu-Neamț l-au prins în flagrant pe bărbatul de 43 de ani care, sub influența alcoolului, a provocat scandal în curtea fratelui său, încălcând ordinul de protecție. Un bărbat din localitatea Oglinzi a încălcat ordinul de protecție emis de Judecătoria Târgu-Neamț, după ce și-a amenințat fratele și a provocat scandal în apropierea locuinței acestuia. […] Articolul Scandal în Oglinzi: un bărbat beat a încălcat ordinul de protecție și și-a amenințat fratele apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru bărbatul de 58 de ani, declarat decedat la fața locului. Un bărbat din localitatea Pâncești și-a pus capăt zilelor, fiind găsit fără viață de cumnatul său într-o anexă a gospodăriei. Apelul la 112 a fost făcut chiar de acesta, pe 9 octombrie. […] Articolul Un bărbat din Pâncești și-a pus capăt zilelor – rudele au alertat autoritățile apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:50
Percheziții pentru braconaj cinegetic în Neamț: arme, carne de vânat și trofee, descoperite la Icușești # Monitorul de Neamț
Polițiștii au ridicat arme letale, o arbaletă deținută ilegal, carne de vânat și trofee, iar un autoturism de teren a fost indisponibilizat. Braconaj cinegetic în Neamț – trei bărbați din localitatea Icușești, cu vârste între 46 și 63 de ani, sunt bănuiți de comiterea infracțiunii de braconaj cinegetic, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiști […] Articolul Percheziții pentru braconaj cinegetic în Neamț: arme, carne de vânat și trofee, descoperite la Icușești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Cum să îți încălzești casa fără să cheltui bani în plus: trucuri simple și eficiente pentru confort termic # Monitorul de Neamț
Trucuri simple pentru confort termic în sezonul rece Cum să îți încălzești casa fără să cheltui bani în plus. Prețurile la energie, gaze și lemne sunt ridicate, de aceea vă dezvăluim câteva trucuri la îndemâna oricui pentru a păstra căldura în locuință, fără costuri suplimentare. 1. Folosește soarele în avantajul tău Pe timpul zilei, trage […] Articolul Cum să îți încălzești casa fără să cheltui bani în plus: trucuri simple și eficiente pentru confort termic apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Descoperă arta rășinii UV într-un atelier creativ de bijuterii, la Biblioteca Județeană # Monitorul de Neamț
Experiență artistică la Biblioteca Județeană Atelier creativ de bijuterii din rășină – Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează luni, 27 octombrie 2025, un atelier dedicat pasionaților de artă și design, sub îndrumarea artistei designer Adriana Năstăsoiu, membră în Asociația Artiștilor Plastici din București. Evenimentul se va desfășura între orele 16.00 și 19.00, în Sala Info […] Articolul Descoperă arta rășinii UV într-un atelier creativ de bijuterii, la Biblioteca Județeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
9 octombrie 2025
20:10
Scenariu pentru o nouă guvernare făcut public de deputatul de Neamţ Ciprian Ciubuc. Acesta a afirmat că se poartă discuţii, ba chiar negocieri între PSD şi AUR pentru a forma o nouă coaliţie de guvernare. Aceasta în condiţiile în care între PSD şi restul actualei coaliţii de guvernare s-a produs o ruptură. De idei. Sau […] Articolul Deputat de Neamţ: scenariu pentru o nouă guvernare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Meciul amical dintre CSM Ceahlăul şi liderul al zi al Superligii, FC Botoşani, a fost anulat. Motivul? Protejarea gazonului pentru partida de sâmbătă seara, dintre Ceahlăul Old-Boys și România Legends. „CSM Ceahlăul ar fi trebuit să joace sâmbătă, 11.10.2025, un meci amical împotriva celor de la FC Botoșani, nimeni alta decât liderului la zi din […] Articolul Amical de lux anulat pentru CSM Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, desfășoară acțiunea „Focus on the road”, în perioada 6-12 octombrie., având în vedere calendarul de activități ROADPOL. Acţiunea are ca scop combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane care desfășoară activități de natură a le distrage atenția în timp ce se află la volan. „Pe parcursul acestei […] Articolul Şoferi – atenţie la telefon şi centură. Cei de la Rutieră sunt cu ochii pe voi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Aplicaţia care citeşte din cartea electronică de identitate datele de domiciliu, lansată # Monitorul de Neamț
Aplicaţia care citeşte din cartea electronică de identitate datele de domiciliu a fost lansată, anunţă primarul municipiului Piatra Neamţ. „Mai puțină birocrație, mai multă eficiență. A fost lansată aplicația RoCEIReader, care ne ajută să citim direct din cartea electronică de identitate (CEI) datele de domiciliu. Nu mai e nevoie de drumuri în plus sau de […] Articolul Aplicaţia care citeşte din cartea electronică de identitate datele de domiciliu, lansată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Culorile României într-o expoziție de pictură Maria Ungurean, la Biblioteca Județeană Neamț # Monitorul de Neamț
Expoziție de pictură Maria Ungurean – Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț găzduiește, în perioada 1-13 octombrie 2025, expoziția personală de pictură intitulată „România mea frumoasă“, semnată de artista Maria Ungurean. Evenimentul se desfășoară în Sala Cupola, spațiu dedicat promovării artei vizuale contemporane. Vernisajul are loc pe 9 octombrie Vernisajul expoziției este programat joi, 9 octombrie, […] Articolul Culorile României într-o expoziție de pictură Maria Ungurean, la Biblioteca Județeană Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:13
Copac căzut peste o construcție la Centrul de Reabilitare Psihiatrică Războieni: nicio persoană nu a fost rănită # Monitorul de Neamț
Echipajele de intervenție din Piatra-Neamț și Războieni au acționat pentru îndepărtarea unui arbore prăbușit peste o construcție din incinta Centrului de Reabilitare Psihiatrică. Un copac a căzut peste o construcție la Centrul de Reabilitare Psihiatrică Războieni, marți, 8 octombrie, în jurul orei 14:25. Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar la fața locului […] Articolul Copac căzut peste o construcție la Centrul de Reabilitare Psihiatrică Războieni: nicio persoană nu a fost rănită apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:13
Bărbat căutat de poliţişti. A plecat de acasă de două săptămâni şi nu a mai revenit # Monitorul de Neamț
Un bărbat care a plecat de acasă de aproximativ două săptămâni şi nu a mai revenit este căutat de poliţiştii nemţeni. „La data de 9 octombrie a.c., ora 9:30, Secția de Poliție Rurală Bicaz a fost sesizată, de către un bărbat, cu privire faptul că, la data de 26 septembrie a.c., fratele acestuia, URSU BENONE […] Articolul Bărbat căutat de poliţişti. A plecat de acasă de două săptămâni şi nu a mai revenit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:13
Dealer încarcerat: bărbat din Sagna, condamnat definitiv la 3 ani și 3 luni de închisoare # Monitorul de Neamț
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele unui bărbat condamnat pentru trafic de droguri de risc. Dealer încarcerat în județul Neamț. Un bărbat de 42 de ani, din localitatea Sagna, a fost prins și dus la penitenciar de polițiști după […] Articolul Dealer încarcerat: bărbat din Sagna, condamnat definitiv la 3 ani și 3 luni de închisoare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
8 octombrie 2025
18:30
Echipele Paxi, Sort-X și Dr. Inkable, din cadrul Asociației Eu Codez, au fost primite la Primăria Piatra Neamţ, ca o recunoaştere a performanţelor opbţinute. „Am trăit unul dintre acele momente care îți umplu sufletul de bucurie și speranță. Am avut ocazia să-i cunosc și să-i premiez pe niște copii extraordinari, care dau viață viitorului! Călin, […] Articolul Campionii la robotică, în vizită la Primăria Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Schimbare a rețelelor de gaz în Piatra-Neamț. Străzile vizate până la finalul anului # Monitorul de Neamț
Lucrări majore de modernizare a conductelor Schimbare a rețelelor de gaz în Piatra-Neamț – în ultimul trimestru al anului, pe mai multe străzi din municipiu vor continua lucrările de înlocuire a conductelor vechi. Intervențiile fac parte din programul de investiții al Delgaz Grid, care urmărește modernizarea și înlocuirea treptată a tuturor rețelelor deteriorate. Străzi din […] Articolul Schimbare a rețelelor de gaz în Piatra-Neamț. Străzile vizate până la finalul anului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Incendiu la o casă din Bâra: pompierii au salvat o pisică și au evacuat două butelii # Monitorul de Neamț
Intervenție contracronometru a pompierilor din Roman și SVSU Bâra pentru stingerea flăcărilor izbucnite în interiorul unei locuințe cu patru camere. Un incendiu la o casă din Bâra a izbucnit miercuri, 8 octombrie, în jurul orei 13:44, fiind necesară intervenția pompierilor de la Detașamentul Roman și SVSU Bâra. Focul s-a manifestat violent în interiorul locuinței, cu […] Articolul Incendiu la o casă din Bâra: pompierii au salvat o pisică și au evacuat două butelii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
