Bursă. Financing & IPO Summit by VERTIK. Andrei Svoronos, BERD: Avem actualmente un portofoliu de 2,5 miliarde de euro în România, din care 10% în acţiuni. De obicei, suntem acţionar minoritar cu 10-15%. BERD estimează că economia românească va creşte cu 0,9% anul acesta şi 1,6% în 2026
Ziarul Financiar, 14 octombrie 2025 07:30
Pe piaţa locală, investitorii instituţionali precum Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare caută companii solide, cu planuri clare de creştere, unde pot intra ca acţionari minoritari şi sprijini dezvoltarea fără a prelua controlul. Accentul se pune pe nivelul de îndatorare şi pe poveşti de creştere credibile, care să ducă la majorarea vânzărilor şi a profitabilităţii, spune Andrei Svoronos, director asociat al BERD.
Bursă. Loredana Chitu, vicepreşedinte la Bursa de Valori Bucureşti şi partner & head of the capital markets, Dentons: Avem toate condiţiile pentru listări mari la Bucureşti. Ce lipseşte este dimensiunea pieţei şi curajul antreprenorilor # Ziarul Financiar
Piaţa de capital din România are toate ingredientele tehnice şi legislative pentru a găzdui listări mari, însă încă se confruntă cu două provocări majore: dimensiunea redusă a pieţei prin prisma lichidităţii şi reticenţa antreprenorilor locali de a face pasul către bursă. Este concluzia transmisă de Loredana Chitu, vicepreşedinte al Bursei de Valori Bucureşti şi partner & head of capital markets în cadrul Dentons, la conferinţa ZF Piaţa de capital 2025.
România a încheiat operaţiunea de răscumpărare anticipată parţială a euroobligaţiunilor cu scadenţa în 2026, cu o valoare de circa 1 mld. euro, pentru cele trei obligaţiuni suverane în euro ce au o valoare cumulată de 4,25 mld. euro # Ziarul Financiar
România a încheiat operaţiunea de răscumpărare anticipată parţială a euroobligaţiunilor cu scadenţa în 2026, cu o valoare totală de aproximativ 1 mld. euro, respectiv 550 mil. euro din obligaţiunile cu scadenţa la 26 februarie 2026 (aprox.42,3% din emisiune), 240,3 mil. euro din obligaţiunile cu scadenţa la 26 septembrie 2026 (aprox.13,4% din emisiune), 209,6 mil. euro din obligaţiunile cu scadenţa la 8 decembrie 2026 (aprox.18,2% din emisiune), a transmis Ministerul Finanţelor.
Efectele furtunilor şi inundaţiilor din ultimele trei săptămâni în asigurări: peste 700 de dosare de daună deschise de proprietarii locuinţelor şi firmelor asigurate # Ziarul Financiar
În ultimele trei săptămâni, companiile de asigurări membre ale Uniunii Naţionale a Companiilor de Asigurări şi Reasigurări din România (UNSAR) au gestionat peste 700 de dosare de daună deschise de proprietarii locuinţelor şi companiilor asigurate, ca urmare a furtunilor şi inundaţiilor care au afectat mai multe zone din ţară.
Studiu ING Bank: Peste jumătate din femeile antreprenoare văd o creştere de până la 25% a propriei afaceri în 2026 faţă de 2025, în timp ce doar 12% estimează o creştere între 51% şi 100% # Ziarul Financiar
Mai mult, peste jumătate dintre antreprenoare consideră că propriile afaceri au un ritm de creştere moderat, în linie cu media sectorului de activitate, în timp ce 1 din 4 antreprenoare evaluează ritmul de creştere al propriei companii ca fiind sub potenţial.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Corneliu Manole, investitor: Performanţă excepţională şi de neaşteptat a Bursei anul acesta. Dezechilibrul sectorial, cu energia în prim-plan, a lucrat în favoarea pieţei # Ziarul Financiar
Invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, Corneliu Manole – investitor la Bursa de Valori Bucureşti, unde înregistrează un randament de 28% de la început de an – a discutat despre strategia de acumulare pe termen lung, evoluţia companiilor energetice, investiţii pe timp de inflaţie ridicată şi oportunităţile din sectoarele cu potenţial de creştere, inclusiv planurile statului privind vânzarea unor participaţii.
Exim Banca Românească lansează oferta promoţională CASA A+ cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani pentru cei ce încasează veniturile prin bancă # Ziarul Financiar
Exim Banca Românească a lansat oferta promoţională Casa A+, soluţie de finanţare ipotecară cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani, ulterior variabilă, care încurajează investiţiile în locuinţe eficiente energetic oferind totodată protecţie împotriva fluctuaţiilor de dobândă. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2025.
Cristian Sporiş, vicepreşedinte, Raiffeisen: Trebuie să găsim stimuli de creştere a PIB. Pentru România o creştere economică normală ar fi de 3-3,5% # Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank anticipează pentru România în acest an o creştere economică mai mică de 1%, undeva la 0,6%-0,8%, iar pentru 2026 un avans al PIB de 1,5%, însă consideră că o creştere normală a PIB ar fi undeva la 3-3,5%, astfel că trebuie să găsim stimuli de creştere a economiei României, proiecte, susţine Cristian Sporiş, vicepreşedinte al Raiffeisen Bank România.
Antreprenori locali. Altex merge spre 10 mld. lei cifră de afaceri: Brico Depot intră oficial în grup, iar ritmul de extindere va fi de 7-10 magazine Altex şi Brico Depot anual # Ziarul Financiar
Altex România, liderul pieţei de retail electro-IT, extinde anul acesta ecosistemul de branduri prin integrarea reţelei Brico Depot, care va participa pentru prima dată la campania Black Friday.
Cinci companii din sectorul medical privat au pus pe masă proiecte de investiţii de 50 mil. euro în ultimii cinci ani # Ziarul Financiar
Piaţa privată de sănătate a atras investiţii majore în ultimii ani. Astfel, cinci operatori privaţi au dezvoltat proiecte cu o valoare totală de 50 mil. euro din 2020 încoace, jumătate din sumă fiind atrasă prin ajutor de stat. Datele sunt extrase de ZF din lista publicată de Ministerul de Finanţe.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. BEI pune accent pe apărare şi poate finanţa proiecte de defence din România. „Suntem deja la 3,5% din bugetul nostru pentru securitate şi apărare, faţă de 0,5% în 2023“ # Ziarul Financiar
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi-a redefinit priorităţile strategice în ultimul an, transformându-se dintr-o instituţie tradiţional orientată spre proiecte de coeziune şi infrastructură într-un finanţator activ al sectorului de securitate şi apărare. Schimbarea vine ca răspuns la noua realitate geopolitică europeană şi la solicitările liderilor UE de a consolida capacităţile de apărare ale blocului comunitar.
ZF IT Generation. Start-up Update. Dan Huru, CEO MeetGeek AI – asistent AI pentru şedinţe: Vrem să ajungem la venituri anuale recurente de 10 milioane dolari în următoarele 12 luni. Acum avem venituri de 2 milioane de dolari şi peste 5.000 de clienţi din peste 100 de ţări # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc MeetGeek.ai, care a dezvoltat o soluţie AI pentru eficientizarea şedinţelor, şi-a setat un obiectiv ambiţios de a-şi creşte veniturile anuale recurente (ARR) de la 2 milioane de dolari în prezent la 10 milioane de dolari în următoarele 12 luni.
ZF Agropower. Legumicultorii români după un an agricol bun: Producţiile sunt mari, dar retailerii ne-au redus comenzile, stăm cu depozitele pline şi preţurile ne-au dat înapoi cu cinci ani # Ziarul Financiar
Fermierii români au avut în 2025 una dintre cele mai bune producţii de legume din ultimii ani, însă preţurile au scăzut, urmând tendinţa din piaţa cerealelor.
ZF Branduri româneşti 2025. Producătorii români pot deveni tigrii producţiei pentru Europa, dar oportunităţi de creştere pentru brandurile locale sunt încă şi pe plan intern. „Antreprenorii trebuie să aibă mai multă încredere în ei şi mai mult curaj“ # Ziarul Financiar
Companiile româneşti au toate şansele să devină producători la nivel european şi aceasta ar trebui să fie ţinta pentru brandurile care au ajuns la un anumit nivel în ultimii ani, dar asta nu înseamnă că nu există încă loc de creştere şi pe plan local, pe multe segmente de activitate, sunt de părere antreprenorii şi companiile prezente la ediţia din acest an a conferinţei ZF Branduri româneşti.
Reţele de magazine cu preţuri „brutal“ de mici se deschid pe bandă rulantă în Budapesta. Sunt produsele ultraieftine la mare căutare pe fondul stagnării economiei locale? # Ziarul Financiar
Un nou jucător face valuri pe piaţa magazinelor de discount din Budapesta: Brutal Diszkont, împreună cu brandurile asociate Akciopont şi Market Point, s-au extins rapid în capitala Ungariei în ultimele luni, scrie Daily News Hungary.
ZF LIVE. Adam Sobieszkoda, director executiv al Camerei Bilaterale de Comerţ şi Industrie Polono-Române: Primim multe solicitări legate de piaţa românească din partea companiilor poloneze. Sunt interesate nu doar de export, ci şi de investiţii directe în România # Ziarul Financiar
Investiţiile poloneze în România au depăşit pragul de 1 miliard de euro, un nivel record, iar tot mai multe companii poloneze sunt interesate de piaţa locală. „Suntem în plină dezvoltare, adică în creştere. Săptămâna trecută, Banca Naţională a României a publicat un raport dedicat investiţiilor străine, iar investiţiile poloneze au depăşit suma de 1.000.000.000 euro“, a declarat la ZF LIVE Adam Sobieszkoda, director executiv al Camerei Bilaterale de Comerţ şi Industrie Polono-Române.
Primele 100 de companii antreprenoriale au avut în 2024 o cifră de afaceri de 169 mld. lei (33,8 mld. euro), mai mare cu 11% faţă de 2023, cu un rezultat net de 10,9 mld. lei (2,1 mld. euro), în creştere cu 42%, şi cu 9.000 de locuri de muncă în plus, la 152.000 de angajaţi.
Direcţia pentru reţeaua Regina Maria: dublare până în 2030. Fady Chreih, CEO: „Noul acţionar a vrut de la echipa de management planuri pe 20 de ani“ # Ziarul Financiar
Reţeaua de sănătate Regina Maria, cu trei decenii de activitate pe piaţa locală, şi-a schimbat de trei ori acţionarii din 2010 încoace. Cea mai recentă tranzacţie a fost chiar anul acesta, când la cârmă au venit finlandezii de la Mehiläinen Group.
PSD-iştii s-au înţeles: Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie, iar Sorin Grindeanu este unicul candidat # Ziarul Financiar
„Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Naţional al PSD, am propus o modificare esenţială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea şi direcţia noastră doctrinară”, anunţă Sorin Grindeanu.
Tinerii din generaţia Z vor o locuinţă sigură şi un plan financiar clar, dar educaţia financiară le dă bătăi de cap. Părinţii rămân principala bancă de investiţii pentru tinerii care vor să plece de acasă # Ziarul Financiar
Tinerii români din Generaţia Z şi Zillennials – adică cei cu vârste între 14 şi 30 de ani – sunt încrezători, dornici să-şi construiască propriul drum şi să trăiască independent, însă realitatea financiară le pune piedici.
România lasă în urmă 14 ţări în top 50 al rezervelor internaţionale, printre care Suedia, Ungaria, Bulgaria şi Belgia. BNR: locul 36 în top 50 de bănci centrale din lume, cu rezerve internaţionale de peste 73 mld. dolari # Ziarul Financiar
Banca Naţională a României (BNR) ocupă poziţia 36 în topul mondial al băncilor centrale în funcţie de valoarea rezervelor internaţionale deţinute (rezerve valutare plus aur).
Băncile continuă să ţină banii la BNR, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea frânează, iar economia stagnează. Piaţa interbancară a încheiat 9 luni/2025 cu excedent de lichiditate de peste 20 mld. lei, medie zilnică. ROBOR la 3 luni scade lent, fiind peste 6,5% în septembrie # Ziarul Financiar
Băncile au continuat şi în luna septembrie să ţină banii la BNR, în depozite, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea companiilor frânează, iar economia stagnează.
Un nou proiect de 1 miliard de euro? Florin Mariş pariază din nou pe Cluj. Hexagon cumpără 32 de hectare pe fosta platformă CUG, IMGB-ul Clujului, pentru unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din România. Datele cheie ale tranzacţiei # Ziarul Financiar
Grupul Hexagon, controlat de antreprenorul clujean Florin Mariş, a achiziţionat platforma industrială CUG din Cluj-Napoca, într-o tranzacţie estimată la peste 20 milioane de euro, devenind una dintre cele mai mari achiziţii de teren din România din ultimii zece ani. Cu o suprafaţă de 32 de hectare, aceasta este depăşită ca dimensiune doar de cea realizată de Vastint în Bucureşti, care a cumpărat 47 de hectare în zona Străuleşti–Siseşti.
