VIDEO. S-a deschis DN69A, noua legătură dintre Timișoara și autostradă. Primele impresii ale șoferilor

Primăria Timișoara lansase, în primăvară, licitația prin care căuta un furnizor care să îi livreze 255 de noi coșuri de gunoi, cu capacitate între 40 și 60 de litri. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul. De la peste 1.700 pe bucată, cât era estima la momentul lansării, prețul unitar a coborât până la 1.340 de lei, cu TVA.