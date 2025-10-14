VIDEO. S-a deschis DN69A, noua legătură dintre Timișoara și autostradă. Primele impresii ale șoferilor
Timis Online, 14 octombrie 2025 10:20
DN 69A, noua legătură dintre DN69 și autostrada A1, a fost deschisă luni, la ora 17. De atunci, șoferii care au trecut cel puțin o dată deja pe aici – atât cei curioși care au vrut doar să testeze drumul, cât și cei care aveau treabă oricum prin zona Sânandreiului – și-au făcut o părere.
Acum 30 minute
10:20
În data de 10 noiembrie, Primăria Comunei Moșnița Nouă lansează campania ecologică de colectare a deșeurilor vegetale.
10:20
Acum 2 ore
09:30
Paul -Eugen Banciu, unul dintre cei mai importanți și prolifici scriitori ai României contemporane, a murit luni, 13 octombrie 2025, la aproape 82 de ani. Lumea literară europeană pierde nu doar un prozator, eseist, critic de artă, editor, scenarist ci, mai ales, un martor și un spirit viu, lucid, sceptic și generos al epocii noastre, un gânditor vizionar și lucid, o voce unică, profundă și autentică. Prietenii, admiratorii, cititorii, confrații scriitori îi pot aduce astăzi un ultim omagiu.
09:20
Marți, 14 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 4 ore
08:10
Viața Cuvioasei Parascheva, nevoințele, faptele mai presus de înțelegerea noastră, întoarcerea în satul natal, minunile care au urmat îndată după așezarea trupului său pe malul Mării ne arată că Dumnezeu este minunat întru sfinții Săi.
08:10
Fiziokinetoterapeutul Radu Butu ne spune că puține activități fizice au reputația pe care o are înotul. Multe persoane îl consideră „cel mai complet sport”, o soluție sigură pentru dureri articulare, recuperare sau menținerea sănătății.
Acum 12 ore
00:10
Marți, 14 octombrie, puteți merge la diverse filme, expoziții sau la spectacole de stand-up comedy.
13 octombrie 2025
22:20
Sharm el-Sheikh, Egipt – Președintele american Donald Trump, împreună cu liderii Egiptului, Qatarului și Turciei, au semnat luni un document privind încetarea focului în Fâșia Gaza, în cadrul unei ceremonii desfășurate în stațiunea Sharm el-Sheikh, pe coasta Mării Roșii, relatează dpa, citată de Agerpres.
21:50
Sezonul 4 din „Bridgerton” debutează pe Netflix pe 29 ianuarie (Partea I) și 26 februarie (Partea II), urmărind povestea lui Benedict Bridgerton și descoperirea iubirii la balul mascat.
Acum 24 ore
21:40
Cel puțin 66 de persoane au fost rănite luni, în urma coliziunii dintre două trenuri în estul Slovaciei, incident care a provocat deraierea unei locomotive și a unui vagon, au anunțat serviciile medicale de urgență și poliția, citate de Reuters și News.ro.
21:30
Nicușor Dan a promulgat legea privind monitorizarea electronică a persoanelor inculpate. Alertă la apropierea de frontieră # Timis Online
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni, 13 octombrie, că a promulgat legea care reglementează monitorizarea electronică a persoanelor inculpate pentru anumite infracțiuni, prin purtarea brățărilor de supraveghere.
19:10
Programul Cinema Comunitar la Timișoara se încheie în această lună cu două proiecții dedicate identității rome, urmate de discuții despre reprezentarea etică în cinematografia românească. Evenimentele vor avea loc la Cinema Victoria Timișoara.
19:10
Un incendiu a izbucnit în această după-masă, în jurul orei 18:35, într-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Piatra Craiului, în comuna Ghiroda.
17:00
Timișorenii, mari amatori de mașini electrice. Primăria se mândrește cu stațiile ei de încărcare # Timis Online
În baza unor cifre ale Administrației Fondului Mediu (AFM), Primăria Timișoara se mândrește cu stațiile de încărcare pe care le are. În ultimii trei ani, de când sunt funcționale, cele 16 stații au realizat peste 250.000 de încărcări, fiind cele mai folosite din toată țara. Trebuie însă menționat, doar șase orașe au trimis date către AFM.
12:40
Hoți puși pe fugă de alarma unei hale de neferoase din Timișoara, după ce au pătruns prin efracție # Timis Online
O tentativă de furt a fost dejucată în miez de noapte, după ce mai mulți indivizi au pătruns prin efracție într-o hală de neferoase din Calea Buziașului. Alarma s-a declanșat la timp, iar hoții au fugit înainte să apuce să fure ceva.
12:30
VIDEO. DN 69A, noua descărcare de pe A1, se deschide din această după-amiază. La ce schimbări să se aștepte șoferii # Timis Online
Descărcarea de pe A1 de la Sânandrei, cunoscută oficială ca drumul de legătură A1 – DN69 și botezată tehnic DN 69A, va putea fi folosită de șoferi începând din această după-amiază, ora 17. În weekend, șantierul fusese inspectat și de Sorin Grindeanu, cel care până nu demult a fost ministrul Transporturilor.
11:50
Profesorii români spun că au cea mai mare nevoie de formare în lucrul cu elevii cu CES # Timis Online
Cea mai mare nevoie de formare profesională resimțită de profesorii din România este predarea pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), potrivit raportului internațional „Starea predării” – TALIS 2024, publicat în această lună. Studiul, realizat de OCDE, arată că 37,4% dintre profesorii români consideră acest domeniu prioritar pentru dezvoltarea lor profesională.
11:40
A fost semnat contracul pentru cele peste 250 de noi coșuri de gunoi. Primăria Timișoara plătește 1.300 de lei pe bucată # Timis Online
Primăria Timișoara lansase, în primăvară, licitația prin care căuta un furnizor care să îi livreze 255 de noi coșuri de gunoi, cu capacitate între 40 și 60 de litri. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul. De la peste 1.700 pe bucată, cât era estima la momentul lansării, prețul unitar a coborât până la 1.340 de lei, cu TVA.
11:20
Mașina ta merită direcție perfectă și siguranță deplină. La PaulTrans SRL, folosim tehnologie Ravaglioli + Corghi de ultimă generație pentru reglajul geometriei roților la turisme și utilitare ușoare.
11:20
„Am fost la notar” sau „am fost la Tribunal cu o citație”, în topul scuzelor oferite polițiștilor locali de cei care parchează ilegal # Timis Online
Peste 500 de amenzi au fost aplicate de polițiștii locali doar în zona pietonală a Timișoarei. Cei surprinși motivează că au avut treabă în zonă, nu au văzut indicatoarele sau au fost grăbiți.
11:10
Arta ajunge în școlile din Timișoara prin ProForum Festival: ateliere de teatru forum, scriere creativă și video making # Timis Online
Timișoara găzduiește în această toamnă cea de-a doua ediție a ProForum Festival, un proiect cultural-educațional derulat de Asociația Solidart, prin Teatrul Basca. Inițiativa aduce arta în școli și licee din oraș, integrând metode creative în procesul de învățare și încurajând elevii să se exprime prin teatru, scriere și film.
10:50
Ziua Părinților de Îngeri, marcată la Timișoara: expoziție, film și tururi ghidate și grupuri suport # Timis Online
Timișoara se alătură și în acest an comunităților din întreaga lume care marchează Ziua Părinților de Îngeri, pe 15 octombrie, o zi dedicată recunoașterii și sprijinirii părinților care au trecut prin pierderea unui copil.
Ieri
10:20
Luni, 13 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:30
Festivalul Recoltei, eveniment caritabil la Giroc. Pe scenă va urca formația Holograf # Timis Online
Asociația Filantropică Ortodoxă „Sfântul Dimitrie” din Giroc în parteneriat cu Primăria Comunei Giroc organizează cea de-a treia ediție a Festivalului Recoltei. Evenimentul va fi unul caritabil.
09:00
Bogdan Alic, antrenor karate și practician în insolvență: „Artele marțiale m-au disciplinat” # Timis Online
Bogdan Alic este membru al Comisiei Centrale de Disciplină și Etică Sportivă a Federației Române de Karate. Pe lângă pasiunea pentru Gojuryu, Bogdan Alic este practician în insolvență.
08:00
Află ce îți rezervă astrele în această săptămână:
00:10
Luni puteți merge la expoziții sau la spectacole de comedie.
12 octombrie 2025
17:50
Bărbatul din Hisiaș care a dispărut în timp ce se afla cu tractorul în pădure a fost găsit mort # Timis Online
Stelian Ioschici, bărbatul în vrâstă de 66 de ani din Hisiaș care a fost dat dispărut după ce săptămâna trecută a plecat cu tractorul unui prieten în pădure, pentru a strânge lemne, a fost găsit mort.
16:10
Sâmbătă, 22 noiembrie, între orele 10:00 și 15:00, comunitatea din Timiș este invitată să participe la o acțiune de plantare organizată de Plantează în România și EcoTrack în localitatea Dudeștii Noi din județul Timiș.
16:10
„Music Bingo” revine la Timișoara cu o ediție specială de Halloween, pentru sprijinirea animăluțelor salvate de Asociația Poli # Timis Online
Asociația Poli invită timișorenii la o nouă ediție a evenimentului caritabil „Music Bingo”, ce va avea loc vineri, 24 octombrie, de la ora 16:00, la Toffee Coffee din Timișoara (str. Episcop Augustin Pacha 8).
16:00
Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Arte și Design, în parteneriat cu Galeria Helios, anunță deschiderea expoziției internaționale „Dialogue in Motion – Crossing Points 2025. Romanian & Korean Artists”, un amplu eveniment artistic care reunește lucrările a 80 de artiști români și coreeni.
11:50
Timișul, considerat zonă cu risc mare de expunere la radon. Cum ne poate afecta acesta sănătatea # Timis Online
Campania #CuUnPasÎnainte a Societății Naționale de Oncologie Medicală din România, bazată pe recomandările Codului European împotriva Cancerului, atrage atenția asupra expunerii la radon, un gaz natural radioactiv prezent în sol, care se poate acumula în locuințe și poate crește riscul de cancer pulmonar.
11:50
Alertă alimentară în magazinele Carrefour: Un produs a fost retras de la comercializare # Timis Online
Un produs a fost retras de pe rafturile magazinelor Carrefour, după ce s-a descoperit o eroare pe etichetă.
11:30
Lupta unui copil din Timiș cu o boală rară. Puteți ajuta cu donații pentru tratamentul său din Austria # Timis Online
Comunitatea din Satchinez, județul Timiș, s-a unit pentru a sprijini un copil care are nevoie de ajutor. Raul Tănățcu, un băiat de 14 ani, suferă de o malformație venoasă gravă, diagnosticată ca Sindrom Klippel Trenaunay Weber și Proteus, o afecțiune rară și complexă care necesită tratamente costisitoare în străinătate.
11:30
Egiptul confirmă un summit de pace pentru Gaza, luni. Va fi prezidat de Trump și Sisi # Timis Online
Președintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, și omologul său american, Donald Trump, vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „Summit al păcii”, la care vor participa „lideri din peste 20 de țări”, conform Al Jazeera
11:20
11 octombrie: Ziua Internațională a Fetelor celebrează drepturile și potențialul adolescentelor din întreaga lume # Timis Online
Sâmbătă, 11 octombrie, este Ziua Internațională a Fetelor, sărbătorită pentru a recunoaște drepturile, nevoile și potențialul adolescentelor din întreaga lume. Tema din 2025, „The girl I am, the change I lead: Girls on the frontlines of crisis” („Fata care sunt, schimbarea pe care o conduc: Fetele în prima linie a crizei”).
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
O cruce perfectă scufundată în pământ, săpată în adâncul stâncii vulcanice. Vorbim de Bete Giyorgis, un monument care privit de sus se conturează ca o sculptură geometrică uriașă, în timp ce la nivelul solului rămâne ascunsă privirii, protejată de pereții verticali ai unei gropi tăiate cu o precizie uluitoare.
00:10
Duminică puteți merge la mai multe proiecții și spectacole.
00:00
Hollywoodul a pierdut una dintre cele mai iubite vedete. Actrița Diane Keaton, laureată cu Premiul Oscar și de patru ori nominalizată la această distincție, a murit la vârsta de 79 de ani, în California.
11 octombrie 2025
21:30
Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident pe strada Hector din Timișoara # Timis Online
Un bărbat și o femeie au ajuns la spital, sâmbătă seara, în urma unui accident produs pe strada Hector.
14:40
Accident în lanț pe strada Drubeta din Timișoara. O motocicletă a fost proiectată în autoturismul din față # Timis Online
Un accident rutier a avut loc în cursul zilei de sâmbătă, pe strada Drubeta din Timișoara, unde un autoturism și o motocicletă s-au ciocnit, iar două persoane au fost rănite.
12:00
Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) ocupă locul 1 în România și poziția 1.598 în topul mondial în cel mai recent clasament al universităților realizat de Research.com pentru 2025. Din cele 18 instituții românești incluse, UPT este singura reprezentantă a Timișoarei și se remarcă prin cei mai mulți cercetători de top la nivel național.
11:10
RETIM denunță tentativele de intimidare ale reprezentanților Consiliului Județean Timiș asupra angajaților săi # Timis Online
Reprezentanți ai Consiliului Județean Timiș și ai altor autorități au urmărit și oprit în cursul zilei de astăzi, 10 octombrie 2025, doar camioanele RETIM pe traseul spre Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela (DDN Ghizela), ignorând alți operatori aflați în trafic. Societatea consideră aceste acțiuni o formă de intimidare și discriminare fără precedent, care a perturbat semnificativ desfășurarea normală a activității de lucru.
11:10
FOTO. Drumul de legătură A1-DN69, din zona localității Sânandrei, va fi deschis săptămâna viitoare # Timis Online
Sâmbătă, 11 octombrie, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, împreună cu Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, fost ministru al Transporturilor până mai recent, fac o vizită pe teren, pe șantierul lucrărilor de conectare a Autostrăzii A1 cu DN69, din zona localității Sânandrei.
10:40
Ziua Mondială a Îngrijirii Paliative, marcată la OncoHelp Timișoara cu accent pe accesul universal la servicii de suport pentru pacienți # Timis Online
Astăzi, 11 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Îngrijirii Paliative, care aduce în prim-plan nevoia de respect, compasiune și sprijin pentru pacienții aflați în suferință. Tema din acest an pune accent pe necesitatea integrării îngrijirilor paliative în sistemele de sănătate, pentru a asigura accesul tuturor pacienților la acest tip de servicii.
10:40
Institutul Nobel verifică o posibilă scurgere de informații înainte de anunțarea Premiului pentru Pace # Timis Online
Institutul Nobel a anunțat că va investiga dacă au existat scurgeri de informații înainte de anunțul oficial privind câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado. Decizia vine după ce, în orele premergătoare comunicării oficiale, probabilitățile de câștig ale acesteia au crescut brusc pe o platformă de pariuri online.
10:00
Hai să vorbim despre sănătatea mintală. Campanie dedicată sănătății psihice, în Timiș # Timis Online
Vineri, 10 octombrie, odată cu marcarea Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, Asociația de Psihiatrie Comunitară „Șanse”, în parteneriat cu Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, a lansat campania „Comunitate: Împreună susținem sănătatea mintală”.
09:50
Cristian Amza, administratorul special al insolventei Colterm, a explicat, într-un interviu, de ce prețul gigacaloriei este atât de mare la Timișoara. Pe scurt, acesta vorbește despre certificatele de poluare și de „birocrație”.
00:10
Sâmbătă puteți merge la târguri, spectacole, proiecții și concerte.
10 octombrie 2025
20:10
L-ați văzut? Un bărbat din localitatea timișeană Hisiaș, dat dispărut după ce a plecat cu tractorul în pădure # Timis Online
Polițiștii din Timiș caută un bărbat de 66 de ani, din localitatea Hisiaș, dat dispărut. IOSCHICI STELIAN a plecat de acasă încă de joi, pentru a aduce lemne de foc dintr-o pădure din apropiere, și nu s-a mai întors.
