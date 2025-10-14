Nou Ordin MADR pentru crescătorii de animale

08:40

O nouă reformă a Politicii Agricole Comune (PAC) se conturează la nivel european, iar una dintre temele majore aduse în discuție este direcționarea mai precisă a subvențiilor către fermierii care muncesc efectiv pământul, nu către cei care exploatează sistemul. Europarlamentarul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, atrage atenția că este nevoie de o corecție […]