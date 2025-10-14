Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Valea Chintăului, sfințită de trei ierarhi
Ziarul Lumina, 14 octombrie 2025 11:50
În Duminica a 21‑a după Rusalii (Pilda semănătorului - a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic), 12 octombrie, un sobor format din trei ierarhi a sfinţit Biserica „Sfinții Apostoli Petru și
Acum 30 minute
11:50
Binecuvântare arhierească la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din Parohia Chișlaz, Bihor
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic, 12 octombrie, în cadrul Protopopiatului Marghita, pe
11:50
Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din Valea Chintăului, sfințită de trei ierarhi
În Duminica a 21‑a după Rusalii (Pilda semănătorului - a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic), 12 octombrie, un sobor format din trei ierarhi a sfinţit Biserica „Sfinții Apostoli Petru și
Acum o oră
11:40
În Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic, 12 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit în Parohia Căpușu de Câmpie, Protopopiatul Luduș,
Acum 24 ore
21:20
Fraţilor, Domnul este Duh, şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne preschimbăm în acelaşi chip din slavă în slavă, ca
21:10
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovniceşti, Partea a III-a, A doua convorbire cu părintele Theonas, Cap. XIII, 1-7, Cap. XIV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 699-701„Scriptura
21:10
„Zis-a Domnul: Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-și scape viața și-o va pierde, iar cine își va pierde viața sa pentru
21:00
Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în satul Epivata din Tracia, nu departe de Constantinopol, și a trăit în prima jumătate a secolului al 11-lea. A fost crescută de părinţi în frică de Dumnezeu şi în de
21:00
Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) a organizat, recent, o nouă întâlnire din seria Conferințelor de la Șosea, intitulată „Țesând povești în camerele de parade din Maramureș”. Conferința a
21:00
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) invită publicul să viziteze o nouă expoziție temporară, intitulată „Împărțirea Europei. Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov”, realizată de Muzeul
21:00
Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul la deschiderea Salonului Național de Artă Contemporană, ediția 2025, care va avea loc mâine, 15 octombrie 2025, de la ora 14:00, la sediul muzeului din Calea
21:00
Muzeul Municipiului București îi invită pe cei mici să pășească într-o lume plină de semnificații și frumusețe, la atelierul interactiv „Povestea vaselor călătoare”, care va avea loc joi, 16 octombrie,
21:00
La Biblioteca Națională a României va avea loc mâine, 15 octombrie, vernisajul Salonului Național de Fotografie „Fotogeografica 2025”, prilej de prezentare şi a catalogului care conține fotografiile
21:00
Două legi care vizează apărarea națională au primit avizul CSAT și au fost aprobate, la începutul lunii, de Guvern, urmând să intre în dezbaterea Parlamentului. Este vorba despre proiectul de lege privind
21:00
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%,
21:00
Conducerea Poştei Române a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, noua identitate vizuală a companiei, ca parte a unui proces mai amplu ce are în vedere modernizări de sedii și diversificarea
21:00
Circa 1.590 de agenţi economici au oferit 25.764 de posturi la bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată vineri în 63 de locaţii din ţară şi în Bucureşti, informează Agenţia Naţională pentru
21:00
Un cutremur cu magnitudinea 3,1, la adâncimea de 140 km, s-a produs luni dimineaţa, la ora 8:36, în judeţul Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. De asemenea, du
20:50
În salonul Direcțiunii École Normale Supérieure (ENS) din Paris are loc azi, 14 octombrie 2025, conferința „ENS și normalienii: medieri între Franța și România”, dedicată cooperării academice franco-
20:50
Anul 2024 a consemnat 1,19 miliarde de călătorii în Uniunea Europeană, cu 4,4% mai multe faţă de 1,14 miliarde din 2023, arată datele Eurostat. Dintre acestea, 850 de milioane au fost călătorii interne (71% din
20:30
Zorii creştinismului au început să lumineze firav într‑o lume plină de încercări şi controverse. Pe de o parte, tradiţia iudaică de care se deprinsese căuta din răsputeri să‑şi revendice cu autoritate şi să nu piardă vechile valori mozaice, pe de altă parte, lumea păgână, încărcată de superstiţii şi politeisme, dorea să‑şi păstreze cu orice preţ locul privilegiat în rândul maselor. Pentru a porni la drum şi a face cunoscut la cât mai mulţi mesajul evanghelic, Sfinţii Apostoli, ucenicii şi urmaşii lor au trebuit să culeagă mai întâi ce era mai bun din tradiţia şi cultura timpului.
20:30
Ediția a 37‑a a Concursului național de creație literară „Vasile Voiculescu” și‑a premiat laureații, în ziua de 9 octombrie, la Pârscov, județul Buzău, într‑o festivitate în cadrul căreia și
20:20
Peste o sută de lucrări semnate de 20 de artiști români vor fi expuse, începând de pe 16 octombrie, la Muzeul Orașului din Cetatea Oradea, în cadrul Festivalului Național de Artă Naivă. Evenimentul care
20:00
M-am aflat la sfârșit de septembrie, în anotimpul dulcilor melanholii, într-un popas iberic pe Costa Blanca, la Calpe. Mai la tot pasul îmi ieșeau în cale, bucurându-mă, semne ale prezențelor românești, nu do
18:30
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Sfânta Liturghie duminică, 12 octombrie, la Parohia Dudești Cioplea I din Capitală. Cu acest prilej,
18:30
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică, 12 octombrie, Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei Frasinu, din cuprinsul Protopopiatului Hotarele, județul Giurgiu.
18:30
Festivalul Național de Literatură „Marin Preda”, ajuns la a XIX‑a ediție, și‑a desfășurat manifestările în ziua de 9 octombrie, la Colegiul Național „Mircea Scarlat” din municipiul
18:10
În Anul Centenarului Patriarhiei Române și al Jubileului de 50 de ani de pastoraţie în spiritul ortodox românesc în Italia, numeroși clerici, credincioși și autorități clericale și de stat au participat la
16:40
Programul liturgic al sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou: 19-29 octombrie 2025
Bucuria pelerinajului din acest an, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, va fi
16:00
Biserica Ortodoxă o sărbătoreşte, mâine, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ale cărei moaşte sunt la Iaşi, din anul 1641. În aceste patru veacuri, ea s-a arătat a fi de mare ajutor pentru poporul nostru, atunci când am trecut prin grele încercări, ea fiind „grabnic ajutătoare” pentru cei care i-au cerut și îi cer ajutorul. De aceea, o cinstim cu multă bucurie, deoarece în ea vedem modelul de urmare a lui Hristos. Sfânta a mărturisit cu viaţa şi trăirea ei dragostea faţă de Preasfânta Treime.
16:00
În Aula „Mircea Păcurariu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc luni, 13 octombrie, susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată „Relaţiile dintre Roma
15:10
Sala Radio din București a fost duminică seară, 12 octombrie, gazda unui concert de excepție susținut de Corul de copii și tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. univ. dr.
15:10
În perioada recentă a avut loc, în patru comunități românești din Germania, un pelerinaj istoric cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
13:50
Luni dimineață, în ajunul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, 13 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul,
13:20
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Sfânta Liturghie duminică, 12 octombrie, la Parohia Dudești Cioplea I din Capitală. Cu acest prilej,
13:20
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat duminică, 12 octombrie, Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a
13:00
În Duminica a 21‑a după Rusalii, 12 octombrie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat obștea monahală a Schitului Nicolinț din județul Caraș‑Severin și s-a întâlnit cu
13:00
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, s‑a aflat duminică, 12 octombrie, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Întâmpinarea Domnului” și „
12:20
Credincioşii din municipiul Brăila au trăit duminică, 12 octombrie, momente de bucurie duhovnicească prin participarea la sfinţirea Bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi”, care l‑a primit ca ocrotitor ceresc şi
12:20
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit duminică, 12 octombrie, slujba de sfințire a Bisericii filie Seculești, Parohia Bulzeşti, judeţul Dolj, şi, în continuare, Sfânta și Lit
Ieri
12:10
În ziua în care în bisericile ortodoxe se lecturează Pilda semănătorului, Duminica a 21‑a după Pogorârea Duhului Sfânt, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, s‑a
12:10
Biserica Parohiei Hângulești din comuna Vulturu, județul Vrancea, a fost sfințită duminică, 12 octombrie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Lăcașul de cult a fost
12:00
Sfânta Parascheva și Sfântul Grigorie Palama, purtați în rugăciune pe „Calea Sfinților"
Mii de persoane au luat parte în seara aceasta, 12 octombrie, la procesiunea tradițională oficiată cu prilejul hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mulțime de suflete au mers pe străzile din centrul
09:30
Lumea în care trăim abundă de cuvinte, multe dintre ele inutile sau mincinoase, cuvinte rostite sau scrise în deşert. Societatea modernă este una bolnavă, dar se poate vindeca având ca busolă Cuvântul lui
03:40
Luni, 27 octombrie 2025, la Ateneul Român, ora 18:30, are loc un eveniment cu totul special: directorul Royal Institution, Katherine Mathieson, prezintă Conferința de Crăciun la București 2025: „Why Science
12 octombrie 2025
22:00
Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinților întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii: Har vouă și pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul
21:50
„În vremea aceea a intrat Iisus în casa lui Simon. Iar soacra lui Simon era cuprinsă de friguri și L-au rugat pentru ea. Atunci El, plecându-Se asupra ei, a certat frigurile și frigurile au lăsat-o.
21:50
Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
Sfântul Mucenic Carp, Episcopul din Tiatira (Asia Mică) şi Sfântul Mucenic Papil, diaconul său, au pătimit pentru Mântuitorul Iisus Hristos în timpul persecuţiei împăratului Deciu (249- 251), din porunca lui
21:40
Mai repede spre Împărăția lui Dumnezeu sau spre Apocalipsa prin tehnologie? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun tot mai numeroși pământeni, privind realitatea din jur. Dacă în numărul trecut am
21:40
Cel mai simplu lucru din lume este să critici. E mai complicat să propui ceva în schimb.Data trecută am menționat câteva dintre lucrurile care nu sunt în regulă în București - nu pentru că e capitala
21:40
Scriitorul Jules Renard nota că era înzestrat cu o memorie fericită, care îi permitea să uite imediat orice fel de lecturi (***, Trei secole de paradox, pref. de Silvian Iosifescu, selecție și trad. de Eugen B.
