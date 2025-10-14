Mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare, interzise la orele de vârf. Proiectul se află în dezbatere publică

14:00

Cetățenii din Sectorul 3 pot solicita un al doilea loc de parcare, acolo unde sunt disponibile mai multe decât cererile. Primăria Sectorului 3 a menționat că a introdus această măsură ca răspuns la solicitările venite din partea cetățenilor care dețin mai multe autoturisme și vor să beneficieze de locurile de parcare nenominale în condiții legale.