Un fost președinte de la Dinamo, făcut praf de un jucător emblematic al alb-roșiilor: “Nu ți-e, mă, rușine?”
Antena Sport, 14 octombrie 2025 11:50
Gică Mihali, unul dintre foștii mari jucători ai lui Dinamo din ultimii 30 de ani, "a pus tunurile" pe Alexandru David, cel care a ocupat funcția de președinte al clubului între 2016 și 2019. Fostul conducător a acordat acum aproape două luni câteva declarații în care a criticat dur o parte din legendele "câinilor", iar
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
12:10
Veste teribilă pentru FCSB. Titularul care riscă să rateze tot sezonul, după accidentarea suferită # Antena Sport
FCSB a primit o veste teribilă, înaintea reluării meciurilor din campionat şi Europa League. Valentin Creţu, jucătorul care a s-a accidentat în urmă cu o lună, a primit rezultatele RMN-ului. Creţu s-a "rupt" după duelul cu CFR Cluj, de la finalul lunii august. Fundaşul de 36 de ani a ratat următoarele patru meciuri ale campionaie,
Acum 30 minute
12:00
Alex Antetokounmpo se va alătura fraţilor săi Giannis şi Thanasis la echipa Milwaukee Bucks, potrivit ESPN. O premieră în istoria NBA. Alex Antetokounmpo, în vârstă de 24 de ani, va semna un „contract bidirecţional" cu Bucks, după cum a raportat ESPN luni. După mai multe treceri prin NBA G-League între 2021 şi 2024 şi în
12:00
Edi Iordănescu a urmărit din Polonia victoria României cu Austria și s-a convins: “Un alt spirit” # Antena Sport
Succesul "tricolorilor" contra Austriei din preliminariile pentru Cupa Mondială a fost analizat de numeroase figuri din fotbalul românesc, iar recent Edi Iordănescu a oferit și el o reacție. Fostul selecționer al naționalei a vorbit despre perioada tensionată de la națională din ultima perioadă, dar și despre importanța celor trei puncte câștigate grație golului lui Virgil
11:50
Dan Petrescu a răbufnit după victoria României cu Austria: “Toată lumea m-a luat la mişto”. Pariul câştigător al Bursucului # Antena Sport
Dan Petrescu, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a fost extrem de încântat de prestaţia România din meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au câştigat cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Petrescu
11:50
Acum o oră
11:40
Acord total între Dinamo şi Rapid, înainte de marele derby. Decizia luată de cele două cluburi # Antena Sport
Dinamo şi Rapid au ajuns la un acord total înainte de marele derby. Cele două rivale se vor duela în etapa a 13-a din Liga 1, meciul urmând să aibă loc duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Înainte de meci, cele două cluburi au discutat despre împărţirea biletelor, Dinamo dorind să le ofere
Acum 2 ore
11:00
Real Madrid, aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Anunţul presei din Spania # Antena Sport
Real Madrid e aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Antonio Rudiger a intrat în ultimul sezon de contract cu formaţia de pe Santiago Bernabeu şi sunt semnale că ar putea pleca de la echipă în vară. Antonio Rudiger a fost măcinat de accidentări în această stagiune. Fundaşul german de 32 de ani
10:50
Controverse înainte de meciul care îl poate trimite pe Olăroiu la Mondial. Răspunsul selecționerului EAU # Antena Sport
Cosmin Olăroiu se poate califica astăzi la Campionatul Mondial alături de Emiratele Arabe Unite dacă va obține cel puțin un egal contra Qatarului în faza a patra a preliminariilor asiatice. Înainte de meci, au apărut polemici potrivit cărora gazda turneului final din 2022 ar fi avantajată, însă selecționerul român a rămas ferm pe poziții și
Acum 4 ore
10:10
Lovitura dată de Gigi Becali. Profit uriaş pentru patronul FCSB-ului: “100 de milioane de euro” # Antena Sport
Gigi Becali a dat o lovitură uriaşă cu baza sportivă a FCSB-ului din Berceni. După ce mai mulţi şoferi au invadat-o pentru un concurs de drift-uri, patronul campioanei a dezvăluit ce profit imens a reuşit să facă. Concret, Gigi Becali a declarat că a achiziţionat baza de pregătire a echipei sale în urmă cu mai
10:00
San Marino nu depinde doar de eșecul cu România pentru a merge la barajul de Mondial. Calculele calificării # Antena Sport
San Marino este una dintre naționalele-surpriză care pot ajunge la barajul pentru Cupa Mondială, însă în mod paradoxal, una dintre condiții ar fi să piardă la scor în ultima etapă din preliminarii contra României. Cazul enclavei din Italia a făcut înconjurul lumii, însă narativa în care microstatul ar fi nevoit să sufere un eșec cât
09:40
“Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu?” Cine va fi căpitanul naţionalei la meciul cu Bosnia: “E primul lucru pe care îl face” # Antena Sport
Un oficial din cadrul FRF a oferit declaraţii despre cine va purta banderola de căpitan al naţionalei, dintre Ianis Hagi şi Nicolae Stanciu, la meciul cu Bosnia de luna viitoare. Aurel Ţicleanu a oferit un verdict despre "disputa" dintre cei doi mijlocaşi ai României. La duelurile câştigate în această lună de "tricolori", cu Moldova, scor
09:30
Christian Horner, gata să producă un “cutremur” în Formula 1. E în discuții cu o mare rivală a lui Red Bull # Antena Sport
Christian Horner se poate întoarce în Formula 1 și poate ajunge la una dintre cele mai mari rivale a fostei sale echipe, Red Bull. Englezii de la Daily Mail Sport au scris un articol despre cum conducătorul englez este în discuții cu cei de la Ferrari, constructori care au fost într-o concurență aproape constantă cu
09:20
Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre “tricolori” # Antena Sport
Ungurii au reacţionat imediat când au aflat că pot da peste România la barajul pentru calificarea la World Cup 2026. În cazul în care "tricolorii" vor încheia grupa preliminară pe locul secund, se vor afla, cel mai probabil, în urna a treia la tragerea la sorţi. În acest context, "tricolorii" ar urma să se dueleze
09:10
Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria # Antena Sport
Ianis Hagi a fost din nou remarcat, după ce ieri a fost lăudat pentru prestația sa din partida naționalei României contra Austriei. Acum, mijlocașul român a primit o veste bună și la nivel de club, unde în ultimul meci jucat a marcat primul său gol pentru Alanyaspor chiar din lovitură liberă. Turcii au catalogat reușita
09:00
Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională: “Nu e terminat. Să nu-l punem în zona asta!” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la echipa naţională. Fostul internaţional a oferit declaraţii despre situaţia lui Răzvan Marin, cel care nu a bifat niciun minut în victoria cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026. Mircea Lucescu anunţase că mijlocaşul de 29 de ani al lui AEK Atena e accidentat înaintea meciului
08:40
Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian, locul 47 mondial, s-a calificat marţi în turul doi la Japan Open, turneu de categorie WTA 250, cu premii de 275.094 de dolari. Cristian a trecut în primul tur de sportiva italiană Elisabetta Cocciaretto, locul 91 mondial, scor 6-2, 7-6 (4). Meciul a durat o oră şi 53 de minute.
08:40
Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Anunţul antrenorului despre revenire: “M-a sunat o echipă de top” # Antena Sport
Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Antrenorul român a rămas liber de contract după plecarea de la CFR Cluj, însă este dorit din nou pe banca unor echipe "de top" din Europa, după cum a dezvăluit chiar el. "Bursucul" a dezvăluit că a fost dorit de echipe din Bulgaria, Polonia sau Egipt, însă a refuzat toate
08:30
Cristi Chivu ar fi avut posibilitatea să-l antreneze la Inter pe unul dintre cei mai mari fotbaliști ai generației sale, Neymar. Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit pe YouTube că superstarul brazilian a fost propus pe Giuseppe Meazza de către anturajul său, însă echipa din Milano nu a făcut niciun pas în vederea achiziției sale.
Acum 12 ore
23:50
Presa internaţională, şocată de ce se poate întâmpla în grupa României: “Poveste demnă de un scenariu de film” # Antena Sport
România a învins-o pe Austria, în preliminariile World Cup 2026, scor 1-0. Golul marcat de Virgil Ghiţă în minutul 90+5 păstrează speranţa în tabăra tricolorilor, de a încheia chiar şi pe primul loc această grupă de calificare şi de a ajunge direct la World Cup 2026. Sigură de baraj prin intermediul Nations League, România ar
23:40
Lionel Messi este anchetat din nou în Spania. De această dată, s-a dechis dosar penal în cazul lui cu privire la o vilă pe care starul o deţine în Ibiza. Locuinţa de 11 milioane de euro a fost ridicată într-o zonă naturală protejată. O parte din locuinţă ar fi fost costruită fără autorizaţie. Potrivit A
Acum 24 ore
22:40
“Mircea, nu renunța!” Legendarul Emeric Ienei îl vrea pe Lucescu selecţioner la Mondial # Antena Sport
Emeric Ienei a fost unul dintre fanii naţionalei care a urmărit meciul cu Austria de la tv. Cu emoţie, Emeric Ienei îi cere lui Lucescu să ducă campania de calificare până la final. La finalul căreia, crede Ienei, România se va califica. "Am văzut întregul meci cu Austria și m-a impresionat cum a jucat echipa
22:30
Milionarul din fotbalul românesc vinde câini “cu picioare de aur”, de 20.000 de euro bucata! Afacerea pe care o are Neţoiu # Antena Sport
Gigi Neţoiu deţine o fermă impresionantă la Cetate. Potrivit lui Mitică Dragomir, fostul patron de la Universitatea Craiova, Dinamo sau Rocar deține o fermă impresionantă, care valorează peste 50 de milioane de euro. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a recunoscut că a dorit să cumpere un câine de la ferma lui
22:20
The post Jurnal Antena Sport | David Cristofor prinde viteză appeared first on Antena Sport.
22:10
Jurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial appeared first on Antena Sport.
22:10
Cristi Chivu, singurul român din echipa ideală a unui tehnician din Italia. Cu cine face cuplu în apărare # Antena Sport
Luciano Spalletti este unul dintre cei mai importanți antrenori din Italia în activitate și unul dintre cei care l-au pregătit în trecut și pe Cristi Chivu, actualul tehnician al lui Inter. Într-un interviu recent, acesta a alcătuit cel mai bun prim 11 format din jucători pe care i-a antrenat de-a lungul timpului. În mod surprinzător,
22:10
The post Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie appeared first on Antena Sport.
22:10
The post Jurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei appeared first on Antena Sport.
21:40
Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa # Antena Sport
Capul Verde a obţinut calificarea la World Cup 2026, turneu care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis exclusiv în România în Universul Antena. Capul Vere a întâlnit luni seară Eswatini, în etapa cu numărul 10 a preliminariilor World Cup 2026 din Africa. După 0-0 la
21:30
Fost antrenor al lui Cristiano Ronaldo, în România, în Liga 2, la Slatina! Cum este posibil # Antena Sport
Slatina este foarte aproape să dea o lovitură de imagine şi să aducă la club un fost antrenor al lui Cristiano Ronaldo. Dinko Jelicic este dorit la clubul oltean, în locul lui Claudiu Niculescu. Slatina se clatină în campionat, unde ocupă locul 14 după nouă etape. Conducerea caută astfel un nou tehnician, iar pe lista
21:00
Adelina Chivu și soțul ei, Cristi Chivu, se mândresc cu o frumoasă poveste de iubire. Cei doi sunt căsătoriți de 17 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două fetițe minunate: Natalia (15 ani) și Anastasia (13 ani). Toată lumea ştie frumoasa poveste de dragoste dintre Cristi Chivu şi Adelina. O prezentă discretă de
20:40
S-au încins iar grătarele la Arena Naţională înainte de România – Austria! Ronny a întreţinut atmosfera # Antena Sport
Fanii au mancat, dar s-au si distrat inaintea meciului, iar mascota Ronny a intretinut atmosfera! Micii au sfârâit pe gratare înainte de marea victorie a României. "Sperăm într-o victorie şi cu Bosnia şi să mergem la mondiale!" La stadion, lumea s-a inghesuit la poze cu mascota nationalei. Iar fanii s-au vopsit în roşu, galben şi
20:30
Fotbalul, afacere de făcut bani pentru Dan Șucu. Ce mutare de 15.000.000 de euro pregăteşte # Antena Sport
Dan Şucu vinde tot la Genoa şi pe bani buni! Cinci jucători au plecat de la Genoa în vară, iar clubul a încasat 52 de milioane de euro. Lista plecărilor poate continua din iarnă. Când Genoa ar urma să încaseze alţi bani frumoşi. Norton-Cuffy (21 de ani, fundaș dreapta) se află în vizorul rivalilor de
20:20
Neluțu Varga, prima reacție după ce Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR: „Îmi pare rău” # Antena Sport
Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj, cu câteva zile înaintea de reluarea campionatului. Cel care ocupa funcția de președinte în Gruia din anul 2021 a avut o discuție cu Neluțu Varga, prin intermediul căreia și-a motivat decizia. Finanțatorul câștigătoarei Cupei României a reacționat imediat și a avut numai cuvinte de laudă la
20:00
Dan Petrescu a numit cei doi jucători care nu trebuie să mai lipsească de la naţională: “Mă rog să fie sănătoşi” # Antena Sport
Dan Petrescu a lăudat naţionala României, după victoria obţinută dramatic în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au învins Austria cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Ghiţă a marcat golul victoriei cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ianis Hagi, căpitanul naţionalei
20:00
Bombă în Gruia! Cristi Balaj demisionează de la CFR Cluj: „Am decis să ne strângem mâna” # Antena Sport
Vestea momentului î
19:50
Selecționata sub 20 de ani a României a suferit un eșec usturător în cel de-al doilea meci din Liga Elitelor. Gruparea pregătită de Adrian Iencsi a pierdut cu scorul de 1-5 disputa contra Cehiei, la Buftea. Asta a venit la câteva zile după ce, în întâlnirea precedentă, România a remizat cu aceeași națională a Cehiei, […] The post Adrian Iencsi, devastat după ce România a încasat cinci goluri cu Cehia: „Nu e ușor” appeared first on Antena Sport.
19:50
“Un salariu pe măsură”. Ce contrat i se pregăteşte lui Raţiu în Spania după evoluţia cu Austria # Antena Sport
Raţiu este om de bază la naţionala României, dar şi la Rayo Vallecano, care se aşteaptă ca în curând să vină oferte de top pentru român. Prima mutare făcută de Rayo Vallecano pentru a scoate profit maxim a fost să cumpere cele 50 de procente pe care Villarreal le avea din drepturile federative ale lui […] The post “Un salariu pe măsură”. Ce contrat i se pregăteşte lui Raţiu în Spania după evoluţia cu Austria appeared first on Antena Sport.
19:10
Iosif Rotariu ştie ce tricolor îşi va pierde postul de titular după România – Austria 1-0: “Nu cred că va intra” # Antena Sport
Iosif Rotariu a fost extrem de încântat de prestaţia jucătorilor României, în meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Echipa lui Mircea Lucescu s-a impus cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Rotariu a avut şi un remarcat în meciul de duminică […] The post Iosif Rotariu ştie ce tricolor îşi va pierde postul de titular după România – Austria 1-0: “Nu cred că va intra” appeared first on Antena Sport.
19:10
Naționala de fotbal sub 20 de ani a României a suferit un eșec categoric în cel de-al doilea meci împotriva Cehiei, din Liga Elitelor. Selecționata pregătită de Adrian Iencsi a fost dominată la toate capitolele de gruparea oaspete. Față de primul joc, atunci când cehii au revenit de la 0-2, de data aceasta, victoria a […] The post România U20, umilință în fața Cehiei, la al doilea meci din Liga Elitelor appeared first on Antena Sport.
19:10
Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” # Antena Sport
Dan Petrescu a făcut o radiografie a victoriei României cu Austria. Tehnicianul crede că tricolorii au jucat de la egal la egal cu austriecii în această campanie. Totodată, el îl laudă pe Lucescu, despre care spune că i-a găsit locul potrivit în teren lui Ianis Hagi. Fără a da nume, el l-a arătat cu degetul […] The post Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” appeared first on Antena Sport.
18:40
Ce se mai ştie de Sharapova şi cum arată acum. Afacerile care i-au adus în conturi 220 de milioane de dolari # Antena Sport
Maria Sharapova a fost una dintre cele mai îndrăgite campioane din tenisul mondial. Ce se mai ştie de Sharapova şi cum arată acum, dar şi ce afaceri deţine? Pe cât de abilă a fost în tenis, pe atât de inspirată s-a dovedit şi în afaceri, ea construind un imperiu al afacerilor de 220 de milioane […] The post Ce se mai ştie de Sharapova şi cum arată acum. Afacerile care i-au adus în conturi 220 de milioane de dolari appeared first on Antena Sport.
18:30
Zeljko Kopic a reacționat, după ce Cîrjan și Opruț au fost lăsați în afara lotului la meciul cu Austria # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a obținut un succes uriaș împotriva Austriei, însă Cătălin Cîrjan și Raul Opruț nu au fost opriți de Mircea Lucescu în lotul pentru partida care a avut loc pe Arena Națională. Chiar și așa, Zeljko Kopic a fost mulțumit de faptul că cei doi au fost selecționați pentru această dublă […] The post Zeljko Kopic a reacționat, după ce Cîrjan și Opruț au fost lăsați în afara lotului la meciul cu Austria appeared first on Antena Sport.
18:10
Dani Olmo s-a accidentat jucând pentru echipa naţională a Spaniei şi este incert pentru meciul Barcelonei cu Real Madrid. El Clasico se va juca la finele lunii octombrie. Dani Olmo, mijlocaşul ofensiv al catalanilor, a părăsit cantonamentul echipei naţionale a Spaniei vinerea trecută, după ce a suferit o accidentare la gambă şi nu se ştie […] The post Continuă emoţiile pentru Barcelona înainte de El Clasico! Anunţul catalanilor appeared first on Antena Sport.
17:50
Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat” # Antena Sport
Naționala României a făcut un meci mare contra Austriei, iar Mircea Lucescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, imediat după fluierul final. Virgil Ghiță a adus bucuria pe Arena Națională, cu un gol marcat în al cincilea minut de prelungire. Cu acest succes, România păstrează șanse inclusiv pentru calificarea directă la […] The post Adrian Porumboiu, laude la adresa lui Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Jucători de 200 de milioane n-au contat” appeared first on Antena Sport.
17:40
Cine este şi cu ce se ocupă soția lui Virgil Ghiță. Detalii mai puţin ştiute despre soţia tricolorului # Antena Sport
Virgil Ghiță este acum cu siguranţă omul momentului în România, după ce a adus golul victoriei cu Austria şi bucurie în toată ţara. Printre fanii care s-au bucurat de succesul României s-a numărat şi soţia lui. Cine este Sandra, soția lui Virgil Ghiță? Sandra este originară din Constanța şi l-a urmărit peste tot pe jucătorul […] The post Cine este şi cu ce se ocupă soția lui Virgil Ghiță. Detalii mai puţin ştiute despre soţia tricolorului appeared first on Antena Sport.
17:40
Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a lăudat pe Ianis Hagi, după victoria obţinută de România în faţa Austriei, în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii s-au impus cu 1-0 graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fundaşul celor […] The post Gigi Becali, verdict categoric despre Ianis Hagi, după România – Austria 1-0: “Ne-a câştigat meciul” appeared first on Antena Sport.
17:30
Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum” # Antena Sport
Naționala României continuă să spere la calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor. Tricolorii au făcut un meci reușit contra selecționatei pregătite de Ralf Rangnick și vor juca în Bosnia măcar pentru a-și adjudeca locul al doilea în grupă. Adrian Porumboiu a analizat jocul tricolorilor și a evidențiat două nume care l-au impresionat pe […] The post Adrian Porumboiu a spus care este marele câștig al naționalei, după meciul cu Austria: „Nu l-a văzut nimeni până acum” appeared first on Antena Sport.
17:20
Lionel Messi s-a împăcat cu Joan Laporta! Ce îi pregăteşte preşedintele Barcelonei starului argentinian # Antena Sport
Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a asigurat că are o relaţie bună cu Lionel Messi şi că intenţionează să organizeze un omagiu pentru octuplul câştigător al Balonului de Aur, cu care povestea s-a încheiat neplăcut în 2021. Joan Laporta s-a confesat în mod intim în cadrul emisiunii „Bestial” difuzată de postul catalan 3Cat. Preşedintele Barça […] The post Lionel Messi s-a împăcat cu Joan Laporta! Ce îi pregăteşte preşedintele Barcelonei starului argentinian appeared first on Antena Sport.
17:10
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat # Antena Sport
Aşa cum se aştepta Mircea Lucescu, banderola de căpitan l-a responsabilizat din plin pe Ianis Hagi în meciul cu Austria. Băiatul lui Hagi a făcut un meci mare, iar de numele lui se leagă şi reuşita lui Ghiţă, care ne-a adus trei puncte. Ianis Hagi (26 de ani), de la Alanyaspor, a centrat decisiv la […] The post Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat appeared first on Antena Sport.
17:00
Gigi Becali a fost plăcut impresionat de mai mulţi jucători în timpul meciului dintre România şi Austria, din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii s-au impus cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Patronul celor de la FCSB a […] The post Remarcaţii lui Gigi Becali, după România – Austria 1-0: “Fotbalist! Eu nu credeam” appeared first on Antena Sport.
