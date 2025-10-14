Dan Petrescu a răbufnit după victoria României cu Austria: “Toată lumea m-a luat la mişto”. Pariul câştigător al Bursucului

09:20

Ungurii au reacţionat imediat când au aflat că pot da peste România la barajul pentru calificarea la World Cup 2026. În cazul în care “tricolorii” vor încheia grupa preliminară pe locul secund, se vor afla, cel mai probabil, în urna a treia la tragerea la sorţi. În acest context, “tricolorii” ar urma să se dueleze […] The post Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre “tricolori” appeared first on Antena Sport.