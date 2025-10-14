Suceveanul Gheorghe Ignat, medalie de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor. Pentru a putea concura, luptătorul a trebuit să slăbească 23 de kilograme

13:30

Traseul autobuzul TPL de pe Linia 23 a fost modificat, iar de pe data de 13 octombrie acesta nu mai intră pe strada Traian Popovici, din cartierul Burdujeni, ci merge pînă în capătul străzii Eroilor. La bază "este o discuție mai veche, încă din perioada vechii administrații", oamenii din zonă cerînd această modificare, în contextul […] Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc: Sînt mulți oameni în zone de case care doresc să vină autobuzul neapărat pe ulița lor. Și este un mare scandal că nu vine și pe ulița lor, fără să se gîndească și la ceilalți din zonă. Și alții au nevoie de transport local