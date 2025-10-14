Suceveanul Gheorghe Ignat, medalie de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor. Pentru a putea concura, luptătorul a trebuit să slăbească 23 de kilograme
Radio Top Suceava, 14 octombrie 2025 13:20
Sportivul sucevean Gheorghe Ignat a cîștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor, care a avut loc în Ungaria. Pentru a putea concura, sportivul în vîrstă de 42 de ani a trebuit să slăbească 23 de kilograme. Sportivii români au fost însoțiți de profesorul Valerică Gherasim, antrenor de lupte greco-romane la […] Articolul Suceveanul Gheorghe Ignat, medalie de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor. Pentru a putea concura, luptătorul a trebuit să slăbească 23 de kilograme apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
13:30
Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc: Sînt mulți oameni în zone de case care doresc să vină autobuzul neapărat pe ulița lor. Și este un mare scandal că nu vine și pe ulița lor, fără să se gîndească și la ceilalți din zonă. Și alții au nevoie de transport local # Radio Top Suceava
Traseul autobuzul TPL de pe Linia 23 a fost modificat, iar de pe data de 13 octombrie acesta nu mai intră pe strada Traian Popovici, din cartierul Burdujeni, ci merge pînă în capătul străzii Eroilor. La bază ”este o discuție mai veche, încă din perioada vechii administrații”, oamenii din zonă cerînd această modificare, în contextul […] Articolul Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc: Sînt mulți oameni în zone de case care doresc să vină autobuzul neapărat pe ulița lor. Și este un mare scandal că nu vine și pe ulița lor, fără să se gîndească și la ceilalți din zonă. Și alții au nevoie de transport local apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Suceveanul Gheorghe Ignat, medalie de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor. Pentru a putea concura, luptătorul a trebuit să slăbească 23 de kilograme # Radio Top Suceava
Sportivul sucevean Gheorghe Ignat a cîștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor, care a avut loc în Ungaria. Pentru a putea concura, sportivul în vîrstă de 42 de ani a trebuit să slăbească 23 de kilograme. Sportivii români au fost însoțiți de profesorul Valerică Gherasim, antrenor de lupte greco-romane la […] Articolul Suceveanul Gheorghe Ignat, medalie de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor. Pentru a putea concura, luptătorul a trebuit să slăbească 23 de kilograme apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum o oră
13:00
8 biciclete furate din Germania, descoperite într-un microbuz în PTF Vicovu de Sus # Radio Top Suceava
Opt biciclete care figurau ca furate din Germania, în valoare de aproximativ 75.000 de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră suceveni în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus. S-a întîmplat în noaptea de luni spre marți. Bicicletele se aflau într-un microbuz condus de un ucrainean care se afla pe sensul de […] Articolul 8 biciclete furate din Germania, descoperite într-un microbuz în PTF Vicovu de Sus apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Guvernul încă nu permite TPL Suceava să angajeze șoferi. Gabriel Petruc, directorul societății: Ne-am dublat aproape numărul de trasee fără să putem angaja oameni. Asta este o presiune enormă pentru angajații noștri # Radio Top Suceava
”În general, transportul metropolitan merge bine ca și număr de călători”, a declarat directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. Potrivit acestuia, ”ca orice transport public, majoritatea călătorilor sînt elevi”, astfel că societatea nu înregistrează un cîștig semnificativ de pe urma introducerii acestor curse, ”dar autobuzele sînt pline”. Localitățile […] Articolul Guvernul încă nu permite TPL Suceava să angajeze șoferi. Gabriel Petruc, directorul societății: Ne-am dublat aproape numărul de trasee fără să putem angaja oameni. Asta este o presiune enormă pentru angajații noștri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 2 ore
12:40
Clădirea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din centrul Sucevei, aflată într-o stare avansată de degradare, va fi complet reabilitată. Încă nu s-a stabilit destinația ulterioară a acesteia (Foto) # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava a demarat procedurile pentru reabilitarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Suceava situat în imediata vecinătate a Bibliotecii Bucovinei ”I. G. Sbiera”. Conform președintelui CJ, Gheorghe Șoldan, clădirea este „de ani buni într-o stare avansată de degradare. Dacă nu intervenim acum, infiltrațiile de apă vor accentua și mai mult degradările la […] Articolul Clădirea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din centrul Sucevei, aflată într-o stare avansată de degradare, va fi complet reabilitată. Încă nu s-a stabilit destinația ulterioară a acesteia (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
10:40
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, joi, 16 octombrie, în intervalul orar 09:00-14:00, la consumatori de pe unele străzi din municipiul Suceava. Este vorba despre străzile Republicii, Trandafirilor și Anastasie Crimca – integral și despre străzile Ștefan cel […] Articolul Străzi din Suceava fără gaz metan, pe 16 octombrie, între orele 09.00 și 14.00 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Trei elevi de la LPS Suceava, la Balcaniada de lupte greco-romane. Ioana Maria Romega s-a întors cu medalia de bronz # Radio Top Suceava
Trei elevi de la Liceul cu Program Sportiv Suceava pregătiți de profesorul Valerică Gherasim au participat la Balcaniada organizată la Cluj, iar unul dintre ei a obținut o medalie. Victor Cosma și Gabriel Gâză au luptat la categoria U15, iar Ioana Maria Romega la U17. Ioana Maria, care are numai 16 ani, a cîștigat bronzul. […] Articolul Trei elevi de la LPS Suceava, la Balcaniada de lupte greco-romane. Ioana Maria Romega s-a întors cu medalia de bronz apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Antrenorul de lupte greco-romane Valerică Gherasim, despre sala polivalentă a Sucevei: Eram singurul oraș din zona Moldovei care nu avea o sală polivalentă. Mare păcat ar fi ca sala să nu fie folosită # Radio Top Suceava
Antrenorul de lupte greco-romane Valerică Gherasim consideră că dacă se vor organiza suficiente evenimente, atunci sala polivalentă va putea fi întreținută. La ieșirea din Suceava spre Fălticeni se construiește o sală cu 5.000 de locuri, care are și o sală de 400 de locuri. Firma MIS Grup din Bistrița-Năsăud construiește sala, care ar trebui să […] Articolul Antrenorul de lupte greco-romane Valerică Gherasim, despre sala polivalentă a Sucevei: Eram singurul oraș din zona Moldovei care nu avea o sală polivalentă. Mare păcat ar fi ca sala să nu fie folosită apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 8 ore
07:20
„Propun, cu tot respectul pentru ceilalţi artişti, bineînţeles, ca Teodor Ilincăi să cînte de acum încolo , la fiecare meci al echipei naţionale de pe Arena Naţională. E puţin spus că am rămas impresionat! Parcă am văzut codrii fremătînd şi Munţii Carpaţi ridicîndu-se atunci cînd acest domn, acest tenor, Teodor Ilincăi, ridica tonul şi […] Articolul Suceveanul care a contribuit și el la victoria României apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
Pe 15 octombrie, la Galeria de Artă ”Ion Irimescu” Suceava va avea loc vernisajul expoziției de grup „Morfologii compoziționale”- pictură, tapiserie și grafică. Expoziția este organizată de Asociația Artă și Umanitate, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava. Expun artiștii Pușa Pîslaru, Lucia Pușcașu, Ovidiu Buzec și Niculai Moroșan, toți membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. […] Articolul Expoziție de pictură, tapiserie și grafică, în memoria lui Tiberiu Cosovan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
17:40
Sorin Grigore, jucător la CSU Suceava, a fost convocat de selecționerul George Buricea la echipa națională de handbal a României pentru stagiul de pregătire programat în perioada 25 octombrie – 3 noiembrie la Baia Mare. Stagiul Naționalei de seniori se va încheia cu participarea la turneul internațional „Trofeul Carpați”. Ajunsă la a 48-a ediție, competiția […] Articolul Handbalistul Sucevei Sorin Grigore, convocat la Naționala mare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:00
Aeroportul Suceava. Lucrările pentru modernizarea sistemului de aterizare au fost încheiate. Urmează ca ROMATSA să monteze echipamentele pentru ILS CAT III și să efectueze testările și probele de zbor # Radio Top Suceava
Lucrările pentru modernizarea sistemului de aterizare instrumental – ILS CAT III la aeroport au fost finalizate. Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava se află în subordinea Consiliului Județean. Președintele acestei instituții, Gheorghe Șoldan, a declarat că acest sistem ”va permite operarea zborurilor în condiții de vizibilitate redusă. Practic, principala problemă care, ani la rând, a dus […] Articolul Aeroportul Suceava. Lucrările pentru modernizarea sistemului de aterizare au fost încheiate. Urmează ca ROMATSA să monteze echipamentele pentru ILS CAT III și să efectueze testările și probele de zbor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, miercuri, 15 octombrie, în intervalul orar 09:00-14:00, pe cîteva străzi din Suceava. Este vorba despre străzile Arcașilor și Gherasim Buliga – integral și pe străzile Mihai Viteazul, Simion Florea Marian, Mihai Eminescu, […] Articolul Gazul metan, întrerupt, pe 15 octombrie, pe cîteva străzi din Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
13:10
Membrii SSB au timp o lună pentru a se înscrie la Premiile literare, cu scrieri apărute în 2024 # Radio Top Suceava
Comitetul de conducere al Societăţii Scriitorilor Bucovineni (SSB) anunţă concursul pentru Premiile literare pe anul 2025 – poezie, proză, critică şi istorie literară, publicistică, patrimoniu, ediţii, traducere, carte de debut -, pentru volume apărute în anul 2024. Membrii SSB care au publicat cărți în 2024 le pot depune sau le pot trimite prin poştă la […] Articolul Membrii SSB au timp o lună pentru a se înscrie la Premiile literare, cu scrieri apărute în 2024 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Președintele AJF Suceava: Parcă a renăscut echipa națională. Am jucat altceva decît în toată această campanie și pot spune și că decît în Nation League, cînd am cîștigat grupa # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, consideră că dacă ar fi jucat mai mult, Virgil Ghiță, autorul golului din partida România – Austria, ar fi meritat să fie desemnat omul meciului. Domnul Anton l-a remarcat și pe jucătorul lui Pafos, Dragomir. Întrebat, la Radio Top, despre cine ar fi omul meciului din partida […] Articolul Președintele AJF Suceava: Parcă a renăscut echipa națională. Am jucat altceva decît în toată această campanie și pot spune și că decît în Nation League, cînd am cîștigat grupa apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
”Bucovina Literară”, a treia apariție în acest an. Redactorul-șef, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă: Vine în întîmpinarea cititorilor cu un sumar consistent, în haine grafice de calitate, ilustratorul acestui număr fiind artistul vizual de origine siriană Amar Al Nahas # Radio Top Suceava
A apărut al treilea număr pe anul acesta al revistei ”Bucovina Literară”, un număr ”de toamnă”, deja cu ”feedback-uri foarte bune din țară și din străinătate”, iar cititorii sînt îndemnați să ”deschidă revista, pentru că, într-adevăr, au de ce”. Anunțul apariției numerelor 7, 8 și 9 a fost făcut de redactorul-şef al publicației, poetul Alexandru […] Articolul ”Bucovina Literară”, a treia apariție în acest an. Redactorul-șef, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă: Vine în întîmpinarea cititorilor cu un sumar consistent, în haine grafice de calitate, ilustratorul acestui număr fiind artistul vizual de origine siriană Amar Al Nahas apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Gala Oamenilor de Afaceri organizată de Patronatele IMM Suceava, pe 16 octombrie, la Prestige Plaza # Radio Top Suceava
Gala Oamenilor de Afaceri organizată de Patronatele IMM din județul Suceava va avea loc pe 16 octombrie 2025, începînd cu ora 16.30, la Prestige Plaza din Suceava. Conform președintei Liliana Agheorghicesei, ”alături de agenții economici din județul Suceava, ne vor onora cu prezența reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale și centrale, ai Guvernului României, […] Articolul Gala Oamenilor de Afaceri organizată de Patronatele IMM Suceava, pe 16 octombrie, la Prestige Plaza apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Femeie de 35 de ani, ucisă de un Lexus condus de un șofer care a ieșit pozitiv la canabis. Accidentul s-a produs pe raza localității Frătăuții Vechi. Șoferul care a acroșat BMW-ul în care se afla femeia a părăsit locul accidentului # Radio Top Suceava
O femeie în vîrstă de 35 de ani a murit în urma accidentului care a avut loc duminică după-amiază pe drumul județean din Frătăuții Vechi. Alți cinci răniți au ajuns la spital, printre ei și doi copii. Femeia se afla într-o mașină BMW alături de soț și de un copil. Din cercetările polițiștilor a rezultat […] Articolul Femeie de 35 de ani, ucisă de un Lexus condus de un șofer care a ieșit pozitiv la canabis. Accidentul s-a produs pe raza localității Frătăuții Vechi. Șoferul care a acroșat BMW-ul în care se afla femeia a părăsit locul accidentului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Președintele AJF Suceava: Și Șoimii Gura Humorului, și Cetatea 1932 Suceava au șanse de promovare în Liga a II-a. S-a schimbat regulamentul, iar prima echipă din grupa de baraj promovează direct # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, a spus că și Șoimii Gura Humorului, și Cetatea 1932 Suceava au șanse să meargă în barajul pentru promovarea în Liga a III-a și după aceea, mai departe, în Liga a II-a. Șoimii și Cetatea ocupă primele două locuri în seria I a Ligii a III-a. Modalitatea […] Articolul Președintele AJF Suceava: Și Șoimii Gura Humorului, și Cetatea 1932 Suceava au șanse de promovare în Liga a II-a. S-a schimbat regulamentul, iar prima echipă din grupa de baraj promovează direct apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:10
Meciul de pe 18 octombrie dintre CSU Suceava și Dinamo București, amînat pentru 14 decembrie. Campioana României la handbal masculin va avea miercuri meci de Liga Campionilor în Danemarca # Radio Top Suceava
Meciul dintre CSU Suceava și campioana Dinamo București din etapa a VII-a a Ligii Naționale de handbal masculin, programat inițial pentru sîmbătă, 18 octombrie, a fost amînat la solicitarea formației oaspete. Echipa bucureșteană va evolua miercuri, în Danemarca, împotriva celor de la Aalborg, în Liga Campionilor. Partida dintre CSU Suceava și Dinamo București se va […] Articolul Meciul de pe 18 octombrie dintre CSU Suceava și Dinamo București, amînat pentru 14 decembrie. Campioana României la handbal masculin va avea miercuri meci de Liga Campionilor în Danemarca apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Echipa de fotbal feminin, CSU Suceava, pe primul loc în Liga a III-a. Ciprian Anton: Cred eu că anul acesta ar avea posibilitatea să ofere și alte jocuri frumoase # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, nu se miră că echipa de fotbal a Universității ”Ștefan cel Mare” se află pe primul loc în Liga a III-a, pentru că antrenorul Marcel Irimia lucrează de multă vreme cu jucătoarele. Duminică, în etapa a V-a, CSU a cîștigat în deplasarea de la Metaloglobus București cu […] Articolul Echipa de fotbal feminin, CSU Suceava, pe primul loc în Liga a III-a. Ciprian Anton: Cred eu că anul acesta ar avea posibilitatea să ofere și alte jocuri frumoase apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Compania aeriană Wizz Air organizează un eveniment de recrutare la Suceava, pe data de 29 octombrie, de la ora 10:00, la Hotel Mandachi. Dacă îți dorești o carieră printre nori, cu posibilități de avansare, program de muncă flexibil, și un salariu foarte atractiv, vino la evenimentul de recrutare și alătură-te echipei. Cerințele minime pentru a […] Articolul Wizz Air angajează însoțitori de zbor pentru baza din Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
În sfîrșit, lucrările la Palatul Administrativ Suceava au fost încheiate, iar din fotografiile trimise redacției de conducerea Consiliului Județean Suceava acesta arată foarte bine. Pe bună dreptate, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a mulțumit finanțatorului, Compania Națională de Investiții, și constructorilor, firmele General Construct, Loial Impex, Polarh Design și Cube Structure Engineering. Domnul Șoldan […] Articolul Deschideți porțile Palatului Administrativ Suceava! Pentru toată lumea apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:10
Pe 15 octombrie, Festivalul Toamnei la Grădinița ”Piticul Vesel” din Suceava. ”Aleea Dovlecilor și colțul foto rustic vor oferi decoruri autentice pentru fotografii de familie” # Radio Top Suceava
Grădinița „La Piticul Vesel” îi invită pe copii, părinți și membri ai comunității locale să participe la Festivalul Toamnei, care va avea loc pe 15 Octombrie, în curtea grădiniței, începînd cu ora 15.30. Conform grădiniței din cartierul sucevean Obcini, ”evenimentul îmbină bucuria anotimpului cu spiritul solidarității, continuând tradiția faptelor bune care definesc comunitatea grădiniței. Festivalul promite […] Articolul Pe 15 octombrie, Festivalul Toamnei la Grădinița ”Piticul Vesel” din Suceava. ”Aleea Dovlecilor și colțul foto rustic vor oferi decoruri autentice pentru fotografii de familie” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12 octombrie 2025
19:30
Handbal masculin, prima ligă. Chiar dacă a avut o evoluție solidă, iar portarul Șelaru a fost în mare formă, CSU Suceava a pierdut în deplasarea de la HC Buzău. La un gol diferență # Radio Top Suceava
În ciuda faptului că a avut o prestație solidă și că portarul George Șelaru a apărat foarte bine, CSU Suceava a pierdut la HC Buzău cu 35-34, golul victoriei oaspeților fiind înscris în ultimele secunde. La pauză, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu a condus cu 17-15. Meciul a contat pentru etapa a VI-a a primei […] Articolul Handbal masculin, prima ligă. Chiar dacă a avut o evoluție solidă, iar portarul Șelaru a fost în mare formă, CSU Suceava a pierdut în deplasarea de la HC Buzău. La un gol diferență apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:30
Gheorghe Șoldan le-a mulțumit tuturor celor care l-au felicitat după ce a devenit tată pentru prima dată # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de mulțumire adresat tuturor celor care l-au felicitat după ce a devenit tată pentru prima oară. Mesajul este însoțit de o fotografie cu domnia sa, cu soția sa, Bianca, și cu fiul lor, David Matei. În mesaj se arată: ”Bine […] Articolul Gheorghe Șoldan le-a mulțumit tuturor celor care l-au felicitat după ce a devenit tată pentru prima dată apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Femeie din Vicovu de Sus, păcălită cu suma de 50.000 de lei. Femeia l-a ascultat pe un necunoscut care a pus-o să facă un credit și să introducă banii într-un ATM din municipiul Suceava # Radio Top Suceava
Inspectoratul Județean de Poliție Suceava informează că s-a întocmit un dosar penal pentru înșelăciune, după ce o femeie din Vicovu de Sus a fost păcălită cu suma de 50.000 de lei. Pe 10 octombrie, la ora 18.30, la sediul Poliției Orașului Vicovu de Sus, s-a prezentat o femeie din localitate, care sesizat că în aceeași […] Articolul Femeie din Vicovu de Sus, păcălită cu suma de 50.000 de lei. Femeia l-a ascultat pe un necunoscut care a pus-o să facă un credit și să introducă banii într-un ATM din municipiul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Un bătrîn de 95 de ani, din Ostra, a făcut un atac de panică după ce gospodăria i-a luat foc # Radio Top Suceava
În această dimineață, un bătrîn de 95 de ani a făcut un atac de panică după ce gospodăria sa din Ostra a lua foc. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava a informat că incendiul de la Ostra a fost anunțat la 112 în jurul orei 6:40. Au intervenit pompierii militari și lucrătorii Serviciul Voluntar […] Articolul Un bătrîn de 95 de ani, din Ostra, a făcut un atac de panică după ce gospodăria i-a luat foc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Tenorul sucevean Teodor Ilincăi, care spunea în urmă cu cîțiva ani că regretă că la Suceava nu este filarmonică, va interpreta Imnul Național înainte de meciul de fotbal România – Austria # Radio Top Suceava
Federația Română de Fotbal a anunțat că tenorul sucevean Teodor Ilincăi va interpreta Imnul Național înaintea partidei România – Austria, din preliminariile Campionatului Mondial, care va avea loc în această seară pe ”Arena Națională” începînd cu ora 21.45. Pe 18 ianuarie 2021, invitat la Radio Top, tenorul născut la Mălini spunea, printre altele: ”Noi le-am […] Articolul Tenorul sucevean Teodor Ilincăi, care spunea în urmă cu cîțiva ani că regretă că la Suceava nu este filarmonică, va interpreta Imnul Național înainte de meciul de fotbal România – Austria apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian, de acord că trebuie făcută o distincție între produsele din carne și cele vegetale cu denumiri asemănătoare: A mai fost o decizie pentru produsele lactate. Nu ai voie să spui pe etichetă că este unt dacă produsul este obținut din grăsimi vegetale # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mircea Oroian, este de acord că trebuie făcută o distincție între produsele din carne și cele care nu conțin carne, dar care au denumiri asemănătoare. Recent, Parlamentul European a adoptat un text care interzice folosirea unor termeni ca ”steak”, ”cîrnat” sau ”hamburger” în […] Articolul Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian, de acord că trebuie făcută o distincție între produsele din carne și cele vegetale cu denumiri asemănătoare: A mai fost o decizie pentru produsele lactate. Nu ai voie să spui pe etichetă că este unt dacă produsul este obținut din grăsimi vegetale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11 octombrie 2025
12:10
Expozițiile ”Îngerii Cetății” și ”Revelații”, la Muzeul de Istorie din Suceava, pînă la începutul lunii noimbrie. Emil Ursu: Zilele trecute am avut vizita directorului Muzeului Național de Artă Contemporană a României # Radio Top Suceava
Pe 8 octombrie, la Muzeul de Istorie din Suceava, a avut loc vernisajul expoziției , o expoziție ”foarte, foarte interesantă” a pictorului botoșănean Liviu Șoptelea. Lucrările pot fi admirate pînă pe 3 noiembrie 2025. Pînă pe 2 noiembrie, tot la Muzeul de Istorie din Suceava este deschisă și expoziția de pictură și sculptură , […] Articolul Expozițiile ”Îngerii Cetății” și ”Revelații”, la Muzeul de Istorie din Suceava, pînă la începutul lunii noimbrie. Emil Ursu: Zilele trecute am avut vizita directorului Muzeului Național de Artă Contemporană a României apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
AnimaWings, curse Suceava-București. Cătălin Nechifor, fost președinte al CJ Suceava: Mă bucur foarte mult că, în sfîrșit, după foarte mulți ani, avem și această competiție pe zboruri interne # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016, apreciază venirea companiei AnimaWings la Suceava. De la 1 octombrie 2025, compania AnimaWings a început operarea zborurilor Suceava – București și retur de pe Aeroportul Internațional . Cătălin Nechifor a declarat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: ”Mă bucur foarte mult […] Articolul AnimaWings, curse Suceava-București. Cătălin Nechifor, fost președinte al CJ Suceava: Mă bucur foarte mult că, în sfîrșit, după foarte mulți ani, avem și această competiție pe zboruri interne apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10 octombrie 2025
19:40
Suceava, la tîrgul de turism de la Varșovia. ”Standul Bucovinei s-a bucurat de un real succes în rîndul vizitatorilor, atrași de diversitatea produselor tradiționale și de autenticitatea gastronomiei locale” (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, la Varșovia, s-a deschis oficial Tîrgul Internațional de Turism „Tour & Travel Warsaw” (TT Warsaw), cel mai important eveniment de profil din Polonia, aflat la cea de-a 31-a ediție. Consiliul Județean Suceava, prin Serviciul Turism și Strategii de Dezvoltare Județeană, participă la acest tîrg în calitate de co-expozant în cadrul standului României, organizat de […] Articolul Suceava, la tîrgul de turism de la Varșovia. ”Standul Bucovinei s-a bucurat de un real succes în rîndul vizitatorilor, atrași de diversitatea produselor tradiționale și de autenticitatea gastronomiei locale” (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:40
Conferința „Psihologia Emoțiilor”, la Fălticeni, cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății Mintale. Printre temele dezbătute au fost relația dintre corp și minte, și rolul emoțiilor în dezvoltarea personală și socială (Foto) # Radio Top Suceava
Pe 10 octombrie 2025, în sala „Draga Olteanu Matei” din Fălticeni a avut loc Conferința „Psihologia Emoțiilor”, un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Sănătății Mintale. Acesta a reunit psihologi, psihoterapeuți, cadre universitare și medici specialiști din întreaga țară. Evenimentul a adus în prim-plan teme actuale privind gestionarea emoțiilor, sănătatea mintală, relația dintre corp și minte, […] Articolul Conferința „Psihologia Emoțiilor”, la Fălticeni, cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății Mintale. Printre temele dezbătute au fost relația dintre corp și minte, și rolul emoțiilor în dezvoltarea personală și socială (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:20
Palatul Administrativ din Suceava, restaurat, consolidat și modernizat. Angajații Prefecturii și ai Consiliului Județean se vor muta în următoarele două săptămîni (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, Consiliul Județean Suceava a preluat spre utilizare clădirea Palatului Administrativ. Clădirea s-a aflat într-un amplu proces de renovare și modernizare după devastatorul incendiu din 6 martie 2021. Într-un comunicat al președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, se arată: ”Când am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava, lucrările erau realizate în proporție de […] Articolul Palatul Administrativ din Suceava, restaurat, consolidat și modernizat. Angajații Prefecturii și ai Consiliului Județean se vor muta în următoarele două săptămîni (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:10
536 de persoane au participat la Bursa Absolvenților organizată de AJOFM Suceava. Au fost selectate în vederea încadrării 122 de persoane # Radio Top Suceava
536 de persoane au participat vineri, 10 octombrie, la Bursa Absolvenților organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă la Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc. Potrivit datelor prezentate de Mirela Florea, director executiv adjunct al AJOFM Suceava, cei 57 de angajatori prezenți au oferit un număr de 270 de locuri de muncă. În […] Articolul 536 de persoane au participat la Bursa Absolvenților organizată de AJOFM Suceava. Au fost selectate în vederea încadrării 122 de persoane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:50
USV, program pentru susținerea participării și accesului elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional # Radio Top Suceava
În zilele de 3 și 10 octombrie , Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a derulat două workshopuri tematice: „Bune practici de proiecte destinate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, în special a studenților” și „Antreprenoriatul social în rândul studenților, în special a studenților cu dizabilități”. Acestea au fost adresate studenților cu dizabilități, dar și celorlalți […] Articolul USV, program pentru susținerea participării și accesului elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, la Suceava, la Rădăuți, Cîmpulung Moldovenesc și Fălticeni. 206 locuri de muncă disponibile # Radio Top Suceava
Oferta de locuri de muncă pentru Bursa Absolvențior de muncă a fost de 206 posturi. Astăzi, AJOFM Suceava a organizat bursa locurilor de muncă pentru absolvenți la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, la Casa Germană din Rădăuți, la Biblioteca Municipală din Cîmpulung Moldovenesc și la punctul de lucru AJOFM din Fălticeni. Au fost 105 oferte […] Articolul Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, la Suceava, la Rădăuți, Cîmpulung Moldovenesc și Fălticeni. 206 locuri de muncă disponibile apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Săptămîna viitoare încep balurile bobocilor. Casa de Cultură fiind închisă, IȘJ Suceava a cerut mai multe oferte din partea sălilor de evenimente. Fiecare școală este liberă să încheie contracte cu cine dorește # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a anunțat că, în contextul în care Casa de Cultură Suceava este închisă, a cerut oferte de la mai multe săli de evenimente, pentru organizarea balurilor bobocilor. Acesta a declarat la Radio Top că ”a inițiat o discuție cu școlile din municipiul Suceava” privind această problemă, iar în urmă […] Articolul Săptămîna viitoare încep balurile bobocilor. Casa de Cultură fiind închisă, IȘJ Suceava a cerut mai multe oferte din partea sălilor de evenimente. Fiecare școală este liberă să încheie contracte cu cine dorește apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, înainte de meciul cu HC Buzău: Ne așteaptă o deplasare grea la Buzău, o echipă care a arătat un handbal de calitate în acest debut de sezon # Radio Top Suceava
CSU Suceava va juca pe terenul echipei HC Buzău în a șasea etapă a Ligii Naționale de handbal masculin. Meciul va avea loc duminică, 12 octombrie, de la ora 17:30. În contextul în care buzoienii i-au învins pe campionii de la Dinamo București în această ediție de campionat, antrenorul Bogdan Șoldănescu este conștient că sucevenii vor […] Articolul Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, înainte de meciul cu HC Buzău: Ne așteaptă o deplasare grea la Buzău, o echipă care a arătat un handbal de calitate în acest debut de sezon apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava, despre evaluările suplimentare organizate de instituție: Acestea vin, în primul rînd, în sprijinul copiilor. Profesorii nu vor fi chemați în vacanță, nu vor fi chemați din timpul liber, iar implicarea lor va fi într-un fel recompensată # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, spune că simulările suplimentare pentru examenele naționale vor veni în sprijinul copiilor, dar și al părinților. Recent, în cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava au anunțat organizarea unor simulări suplimentare pentru examenele naționale. Concret, pe lîngă simulările pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională organizate de Ministerul […] Articolul Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava, despre evaluările suplimentare organizate de instituție: Acestea vin, în primul rînd, în sprijinul copiilor. Profesorii nu vor fi chemați în vacanță, nu vor fi chemați din timpul liber, iar implicarea lor va fi într-un fel recompensată apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Studentă de la Suceava, selectată la nivel național în competiția Fulbright Student Award, în domeniul Literatură americană # Radio Top Suceava
Studenta Ioana-Alexandra Prisacariu, de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul USV, a fost selectată la nivel național în competiția Fulbright Student Award pentru anul universitar 2026-2027, în domeniul Literatură americană. Conform Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, ”performanța studentei reprezintă o reușită și pentru filologia suceveană, în condițiile în care oferta educațională […] Articolul Studentă de la Suceava, selectată la nivel național în competiția Fulbright Student Award, în domeniul Literatură americană apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Cei peste 200 de directori de școli din județul Suceava, așteptați, pe 17 octombrie, la reuniunea managerială de la Liceul Filadelfia. La întîlnire a fost invitat și un reprezentant al Ministerului Educației # Radio Top Suceava
Pe 17 octombrie, cei 202 de directori de școli cu personalitate juridică din județ sînt așteptați la Liceul Filadelfia din municipiul Suceava, la reuniunea mangaerială anuală. La întîlnire a fost invitat și un reprezentant al Ministerului Educației. Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a spus că la reuniune sînt invitați […] Articolul Cei peste 200 de directori de școli din județul Suceava, așteptați, pe 17 octombrie, la reuniunea managerială de la Liceul Filadelfia. La întîlnire a fost invitat și un reprezentant al Ministerului Educației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Universitatea ”Ștefan cel Mare”, o universitate prea ”mare” pentru o presă locală atît de ”mică” # Radio Top Suceava
Rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, a vorbit într-o foarte scurtă postare despre o realizare deosebită a USV, care a atras atenția presei internaționale, iar la final a transmis o săgeată muiată în ironie către presa locală. A scris domnul Dimian: ”Robotul ARGUS, dezvoltat împreună cu doctoranzi şi masteranzi ai USV, a captat […] Articolul Universitatea ”Ștefan cel Mare”, o universitate prea ”mare” pentru o presă locală atît de ”mică” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
Ziua Educației, sărbătorită la Cacica de profesorii din școlile cu predare în limba polonă # Radio Top Suceava
Uniunea Polonezilor din România a organizat pe 9 octombrie o întîlnire festivă cu profesorii din școlile cu predare în limba polonă din județul Suceava. În Polonia, pe 14 octombrie se sărbătorește Ziua Educației, în timp ce în România această zi a fost pe 5 octombrie. Evenimentul a avut loc pentru a doua oară la Cacica, […] Articolul Ziua Educației, sărbătorită la Cacica de profesorii din școlile cu predare în limba polonă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
9 octombrie 2025
16:13
Universitatea suceveană, gazda un simpozion național organizat de Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie # Radio Top Suceava
Pe 9 și 10 octombrie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava găzduiește cel de-al XXVII-lea Simpozion național cu participare internațională organizat de Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie. La eveniment participă endocrinologi, neurologi, psihiatri, diabetologi, psihologi, chirurgi și neurochirurgi. Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie este afiliată la International Federation of Neuroendocrine Society și membru asociat al European Society […] Articolul Universitatea suceveană, gazda un simpozion național organizat de Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:13
Gheorghe Șoldan are ocazia să demonstreze că fermierii nu au avut suficientă răbdare # Radio Top Suceava
Așteptatele majorări ale subvențiilor europene pentru fermierii români sînt necesare, dar nu și suficiente. Fermierul sucevean Doru Lefter, care este încrezător că demersul europarlamentarilor români privind majorarea subvențiilor pentru români va reuși, susține că eventuala creștere a subvențiilor ar trebui să vină la pachet cu unele măsuri luate de București. Domnul Lefter spune că decidenții […] Articolul Gheorghe Șoldan are ocazia să demonstreze că fermierii nu au avut suficientă răbdare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:13
Ambalaj biodegradabil, realizat la Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. Mircea Oroian: Trendul mondial este de a înlocui plasticul cu materiale care să fie biodegradabile # Radio Top Suceava
Patru cercetătoare de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Șrefan cel Mare” Suceava au conceput un ambalaj biodegradabil. Studiul cercetătoarelor Mariana Spinei, Daniela Oana, Florina Dranca și Sorina Ropciuc a fost publicat in revista de specialitate ”Gels”. Publicația spanionlă AS a scris că sticlele de plastic vor fi realizate din materiale mai prietenoase […] Articolul Ambalaj biodegradabil, realizat la Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. Mircea Oroian: Trendul mondial este de a înlocui plasticul cu materiale care să fie biodegradabile apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:13
Primăria a vrut să dea jos un panou publicitar din centrul Sucevei. Proprietarul acestuia a sunat la 112. Poliția a blocat îndepărtarea panoului și a anunțat că va aplica sancțiuni # Radio Top Suceava
În dimineața zilei de joi, 9 octomrbie, Primăria Municipiului Suceava a trimis o firmă cu o autospecială cu nacelă și Poliția Locală în centrul Sucevei, pentru a da jos un panou publicitar de la intrarea în blocul Union. Proprietarul panoului a sunat la 112 și a anunțat că panoul este proprietate privată, iar demolarea este […] Articolul Primăria a vrut să dea jos un panou publicitar din centrul Sucevei. Proprietarul acestuia a sunat la 112. Poliția a blocat îndepărtarea panoului și a anunțat că va aplica sancțiuni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:13
Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. O nouă metodă pentru identificarea falsificării uleiului de nucă. Un litru de ulei de acest fel costă cam 100 de lei # Radio Top Suceava
O doctorandă de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava a dezvoltat o nouă metodă pentru identificarea falsificării uleiului de nucă prin substituirea cu uleiuri mai ieftine. Ea a reușit să publice un articol despre utilizarea spectroscopiei FTIR pentru depistarea falsificării. Articolul a fost publicat în revista LWT – Food […] Articolul Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. O nouă metodă pentru identificarea falsificării uleiului de nucă. Un litru de ulei de acest fel costă cam 100 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.