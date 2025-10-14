JPMorgan devine braţul financiar al doctrinei „America First”: banca lui Jamie Dimon investeşte 10 miliarde de dolari în industrii considerate vitale pentru securitatea SUA
Ziarul Financiar, 14 octombrie 2025 13:30
Alina Popa, Country Manager, Coface România: Sunt voci care spun că românii nu au dus-o niciodată atât de bine ca în 2024, însă putem vorbi de paradoxul economic al anului. Creşteri salariale şi costuri ridicate cu forţa de muncă, cu scăderea puterii de cumpărare şi tensiunea socială # Ziarul Financiar
Cum vrea Primăria Capitalei să fluidizeze traficul la orele de vârf: maşinile de aprovizionare, curierat şi salubrizare să fie interzise între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00. Stelian Bujduveanu: Prin aplicarea acestei reguli, traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule # Ziarul Financiar
ZF Branduri Româneşti. Antreprenorii români trebuie să prindă mai multă încredere în brandurile proprii şi în eticheta „Made in Romania“. Comunicarea clară, investiţiile în tehnologie şi producţie ar putea duce la creşterea economică. „Ca piaţă, venim cu viteză mare faţă de alte pieţe europene, asta aduce complexitate şi potenţial“ # Ziarul Financiar
Multă vreme, eticheta „Made in Romania“ nu a fost în sine un brand pentru multe industrii, ba mai mult, a fost considerată o etichetă care poate ar trebui evitată, însă acest lucru s-a schimbat.
Alex Băloi, care a preluat recent rolul de managing director al M247 Global de la Phil Aboud: România joacă un rol strategic în reţeaua globală M247. Suntem un nod esenţial în infrastructura de conectivitate în Europa # Ziarul Financiar
Piaţa românească reprezintă un punct strategic pentru M247 Europe, unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii de hosting, conectivitate şi administrare date de pe piaţa locală şi regională. România găzduieşte atât divizia globală de vânzări a companiei, cât şi centrul de suport 24/7/365, iar Bucureştiul joacă rolul unui nod esenţial în infrastructura de telecomunicaţii a grupului, a spus Alex Băloi, noul managing director al M247 Global.
Creşterea salariilor încetineşte: companiile private din România prognozează un plus de 6% în 2026, după un avans de 7,47% în acest an şi 10,4% anul trecut # Ziarul Financiar
Datele INS arată că puterea de cumpărare este micşorată de inflaţie într-un fel abrupt. Acum un an, salariile creşteau cu două cifre. Dar creşterea este azi de 5%. La o inflaţie de 10%, la an/an. Statul iubeşte creşterea inflaţiei. Nu mai sunt aşa lucrurile azi. Inflaţia este de 10%, iar creşterea de salarii la jumătate.
Cu 27% se depreciau ieri după-amiaza acţiunile Bucur Obor (BUCU), compania care administrează centrul comercial cu acelaşi nume din Bucureşti, ducând dinamica din ultima săptămână la minus 41%, pe un rulaj de 181.000 de lei.
Bursă. Cel mai mare preţ pentru o acţiune de la Bursa de Valori Bucureşti – 1.180 lei – aparţine companiei unui mogul imobiliar # Ziarul Financiar
Acţiunile societăţii Practic Bucureşti (simbol bursier PRBU) se tranzacţionează în scădere cu 3% de la început pe an, pe un rulaj redus – de puţin peste 200.000 de lei, format din 24 de tranzacţii – şi la 1.180 lei per unitate, cel mai mare preţ pentru o companie românească listată la Bursa de Valori Bucureşti.
Bursă. Cât au tranzacţionat fondurile de pensii private Pilon II din acţiunile de la Bursa de Valori: 23 de lei din fiecare 100 de lei # Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private (Pilon II) au fost responsabile pentru aproape un sfert din rulajul Bursei de Valori Bucureşti (BVB) în primele şapte luni din 2025, confirmându-şi statutul de cel mai important investitor instituţional de pe piaţa locală, arată datele dintr-o scrisoare ASF adresată senatului României în contextul unei iniţiative a partidului AUR de opţionalizare a contribuţiei. Iniţiativa a fost respinsă.
Bursă. Financing & IPO Summit by VERTIK. Andrei Svoronos, BERD: Avem actualmente un portofoliu de 2,5 miliarde de euro în România, din care 10% în acţiuni. De obicei, suntem acţionar minoritar cu 10-15%. BERD estimează că economia românească va creşte cu 0,9% anul acesta şi 1,6% în 2026 # Ziarul Financiar
Pe piaţa locală, investitorii instituţionali precum Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare caută companii solide, cu planuri clare de creştere, unde pot intra ca acţionari minoritari şi sprijini dezvoltarea fără a prelua controlul. Accentul se pune pe nivelul de îndatorare şi pe poveşti de creştere credibile, care să ducă la majorarea vânzărilor şi a profitabilităţii, spune Andrei Svoronos, director asociat al BERD.
Bursă. Loredana Chitu, vicepreşedinte la Bursa de Valori Bucureşti şi partner & head of the capital markets, Dentons: Avem toate condiţiile pentru listări mari la Bucureşti. Ce lipseşte este dimensiunea pieţei şi curajul antreprenorilor # Ziarul Financiar
Piaţa de capital din România are toate ingredientele tehnice şi legislative pentru a găzdui listări mari, însă încă se confruntă cu două provocări majore: dimensiunea redusă a pieţei prin prisma lichidităţii şi reticenţa antreprenorilor locali de a face pasul către bursă. Este concluzia transmisă de Loredana Chitu, vicepreşedinte al Bursei de Valori Bucureşti şi partner & head of capital markets în cadrul Dentons, la conferinţa ZF Piaţa de capital 2025.
România a încheiat operaţiunea de răscumpărare anticipată parţială a euroobligaţiunilor cu scadenţa în 2026, cu o valoare de circa 1 mld. euro, pentru cele trei obligaţiuni suverane în euro ce au o valoare cumulată de 4,25 mld. euro # Ziarul Financiar
România a încheiat operaţiunea de răscumpărare anticipată parţială a euroobligaţiunilor cu scadenţa în 2026, cu o valoare totală de aproximativ 1 mld. euro, respectiv 550 mil. euro din obligaţiunile cu scadenţa la 26 februarie 2026 (aprox.42,3% din emisiune), 240,3 mil. euro din obligaţiunile cu scadenţa la 26 septembrie 2026 (aprox.13,4% din emisiune), 209,6 mil. euro din obligaţiunile cu scadenţa la 8 decembrie 2026 (aprox.18,2% din emisiune), a transmis Ministerul Finanţelor.
Efectele furtunilor şi inundaţiilor din ultimele trei săptămâni în asigurări: peste 700 de dosare de daună deschise de proprietarii locuinţelor şi firmelor asigurate # Ziarul Financiar
În ultimele trei săptămâni, companiile de asigurări membre ale Uniunii Naţionale a Companiilor de Asigurări şi Reasigurări din România (UNSAR) au gestionat peste 700 de dosare de daună deschise de proprietarii locuinţelor şi companiilor asigurate, ca urmare a furtunilor şi inundaţiilor care au afectat mai multe zone din ţară.
Studiu ING Bank: Peste jumătate din femeile antreprenoare văd o creştere de până la 25% a propriei afaceri în 2026 faţă de 2025, în timp ce doar 12% estimează o creştere între 51% şi 100% # Ziarul Financiar
Mai mult, peste jumătate dintre antreprenoare consideră că propriile afaceri au un ritm de creştere moderat, în linie cu media sectorului de activitate, în timp ce 1 din 4 antreprenoare evaluează ritmul de creştere al propriei companii ca fiind sub potenţial.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Corneliu Manole, investitor: Performanţă excepţională şi de neaşteptat a Bursei anul acesta. Dezechilibrul sectorial, cu energia în prim-plan, a lucrat în favoarea pieţei # Ziarul Financiar
Invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, Corneliu Manole – investitor la Bursa de Valori Bucureşti, unde înregistrează un randament de 28% de la început de an – a discutat despre strategia de acumulare pe termen lung, evoluţia companiilor energetice, investiţii pe timp de inflaţie ridicată şi oportunităţile din sectoarele cu potenţial de creştere, inclusiv planurile statului privind vânzarea unor participaţii.
Exim Banca Românească lansează oferta promoţională CASA A+ cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani pentru cei ce încasează veniturile prin bancă # Ziarul Financiar
Exim Banca Românească a lansat oferta promoţională Casa A+, soluţie de finanţare ipotecară cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani, ulterior variabilă, care încurajează investiţiile în locuinţe eficiente energetic oferind totodată protecţie împotriva fluctuaţiilor de dobândă. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2025.
Cristian Sporiş, vicepreşedinte, Raiffeisen: Trebuie să găsim stimuli de creştere a PIB. Pentru România o creştere economică normală ar fi de 3-3,5% # Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank anticipează pentru România în acest an o creştere economică mai mică de 1%, undeva la 0,6%-0,8%, iar pentru 2026 un avans al PIB de 1,5%, însă consideră că o creştere normală a PIB ar fi undeva la 3-3,5%, astfel că trebuie să găsim stimuli de creştere a economiei României, proiecte, susţine Cristian Sporiş, vicepreşedinte al Raiffeisen Bank România.
Antreprenori locali. Altex merge spre 10 mld. lei cifră de afaceri: Brico Depot intră oficial în grup, iar ritmul de extindere va fi de 7-10 magazine Altex şi Brico Depot anual # Ziarul Financiar
Altex România, liderul pieţei de retail electro-IT, extinde anul acesta ecosistemul de branduri prin integrarea reţelei Brico Depot, care va participa pentru prima dată la campania Black Friday.
Cinci companii din sectorul medical privat au pus pe masă proiecte de investiţii de 50 mil. euro în ultimii cinci ani # Ziarul Financiar
Piaţa privată de sănătate a atras investiţii majore în ultimii ani. Astfel, cinci operatori privaţi au dezvoltat proiecte cu o valoare totală de 50 mil. euro din 2020 încoace, jumătate din sumă fiind atrasă prin ajutor de stat. Datele sunt extrase de ZF din lista publicată de Ministerul de Finanţe.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. BEI pune accent pe apărare şi poate finanţa proiecte de defence din România. „Suntem deja la 3,5% din bugetul nostru pentru securitate şi apărare, faţă de 0,5% în 2023“ # Ziarul Financiar
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi-a redefinit priorităţile strategice în ultimul an, transformându-se dintr-o instituţie tradiţional orientată spre proiecte de coeziune şi infrastructură într-un finanţator activ al sectorului de securitate şi apărare. Schimbarea vine ca răspuns la noua realitate geopolitică europeană şi la solicitările liderilor UE de a consolida capacităţile de apărare ale blocului comunitar.
ZF IT Generation. Start-up Update. Dan Huru, CEO MeetGeek AI – asistent AI pentru şedinţe: Vrem să ajungem la venituri anuale recurente de 10 milioane dolari în următoarele 12 luni. Acum avem venituri de 2 milioane de dolari şi peste 5.000 de clienţi din peste 100 de ţări # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc MeetGeek.ai, care a dezvoltat o soluţie AI pentru eficientizarea şedinţelor, şi-a setat un obiectiv ambiţios de a-şi creşte veniturile anuale recurente (ARR) de la 2 milioane de dolari în prezent la 10 milioane de dolari în următoarele 12 luni.
ZF Agropower. Legumicultorii români după un an agricol bun: Producţiile sunt mari, dar retailerii ne-au redus comenzile, stăm cu depozitele pline şi preţurile ne-au dat înapoi cu cinci ani # Ziarul Financiar
Fermierii români au avut în 2025 una dintre cele mai bune producţii de legume din ultimii ani, însă preţurile au scăzut, urmând tendinţa din piaţa cerealelor.
