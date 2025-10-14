România în Direct. Avortul în România: trebuie obligați medicii să facă avort la cerere în spitalele publice?

16:10

Mai sunt aproximativ două luni până la Crăciun, iar românii au început deja să se pregătească pentru masa de sărbători. Sunt în căutarea cărnii de porc, nelipsită din meniul de Crăciun. Pe internet curg anunțurile pentru vânzarea de porci, iar unii crescători fac deja liste de rezervări, dar fără să perceapă avans. Se tem că […]