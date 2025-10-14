România în Direct. Avortul în România: trebuie obligați medicii să facă avort la cerere în spitalele publice?
Avortul în România: trebuie obligați medicii să facă avort la cerere în spitalele publice? Dezbaterile în societatea românească privind dreptul la avort s-au întețit mai ales după anul electoral. Recent, un proiect de lege depus în Parlament privind vătămarea fătului a creat confuzie în societate. Unele organizații neguvernamentale au acuzat că se deschide o cale […]
Te simți copleșit de tot ce ai de făcut într-o zi? Îți notezi sarcinile, dar tot rămâi fără timp sau energie? Nu ești singur. Din fericire, tehnologia chiar poate lucra în favoarea ta. În loc să te încarce, unele aplicații te pot ajuta să câștigi timp, să-ți organizezi mai clar ziua și să-ți păstrezi echilibrul […]
Resveratrolul a atras atenția cercetătorilor și a publicului larg datorită teoriilor că ar sprijini sănătatea inimii sau că ar încetini îmbătrânirea. Dacă vrei să afli ce spun studiile despre resveratrol, unde îl găsești și cum îl poți folosi în siguranță, citește în continuare! Ce este resveratrolul și unde îl întâlnești Resveratrolul aparține clasei de polifenoli […]
Industria auto trece printr-o transformare majoră, mai rapidă decât oricând în ultimele decenii. Tehnologiile electrice, sistemele avansate de asistență, conectivitatea digitală și noile concepte de mobilitate redefinesc modul în care privim mașina – nu doar ca mijloc de transport, ci ca extensie a stilului de viață modern. De la electrificare și conducere autonomă, până la […]
Spectacolele cu artificii de zeci de mii de euro, de ziua comunei. Ce spune un edil din Botoșani despre deficitul bugetar: „Cum erau bani pe vremea lui Dăncilă și a lui Cîțu, și acum nu mai sunt?” | AUDIO # Europa FM
Spectacol cu artificii de ziua comunei ori de Revelion: unele primării din țară plătesc chiar și 7.000 de euro pentru 15 minute de „tradiție”, așa cum au început să denumească edilii investiția. Joc de artificii multicalibru cu efecte de crizantemă coloră ori cascade de cristal – sunt printre variațiile de lumini pe care le aleg primari […]
STUDIU: Cât sunt așteptați românii să cheltuiască în acest an în perioada reducerilor de „Black Friday” | AUDIO # Europa FM
Magazinele încep pregătirile pentru „Black Friday”. Evenimentul dedicat reducerilor este programat de mai multe magazine online la finalul acesti luni sau în prima săptămână din noiembrie. Un studiu recent arată că în acest an românii vor cheltui în medie de BlackFriday 400-500 de lei. Marile magazine online au anunțat deja când vor organiza în acest […]
Consumatorii casnici ar putea fi scutiți de plata TVA pentru apa de la robinet, în anumite condiții, conform unei propuneri legislative depuse la Senat | AUDIO # Europa FM
Fără TVA pentru apa de la robinet. Asta prevede un proiect de lege depus la Senat. Dacă va va fi aprobat, consumatorii casnici vor fi scutiți de plata TVA pentru un consum de cel mult cinci metri cubi de apă pe lună, pentru o persoană. Proiectul de lege, depus la Senat de mai mulți deputați […]
România în Direct. Avortul în România: trebuie obligați medicii să facă avort la cerere în spitalele publice? # Europa FM
Programul „Siguranță în trafic”. Șoferii care încalcă viteza vor fi amendați cu ajutorul camerelor de supraveghere. Cum vor fi sancționați cei care opresc sau parchează neregulamentar | AUDIO # Europa FM
Ministerul de Interne lansează programul „Siguranță în trafic”. Șoferii vor putea fi amendați cu ajutorul camerelor de supraveghere din orașe și ale Companiei de Autostrăzi. Acestea vor fi integrate în sistemul e-Sigur, de supraveghere a traficului, operat de Poliția Rutieră. Secretarul de stat Bogdan Despescu: „Creăm premisele integrării în sistemul E-sigur a camerelor administrației publice […]
Protecție sporită pentru pădurari. Aceștia ar urma să poarte echipamente de înregistrare audio-video, potrivit unei propuneri legislative votate de senatori | AUDIO # Europa FM
Pădurarii ar urma să poată folosi echipamente de înregistrare audio-video – tip bodyCam – în timpul desfășurării activităților de serviciu. Propunerea legislativă a trecut de votul senatorilor și merge acum la Camera Depuraților, for decizional. Senatorul USR, Aurel Oprinoiu: Le oferim pădurarilor o minimă protecție, prin posibilitatea de a înregistra ce se întâmplă în teren […]
Peste o lună va începe extinderea magistralei de metrou M4, potrivit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Proiectul va include 14 stații | AUDIO # Europa FM
Peste o lună va începe extinderea magistralei de metrou M4. Este vorba despre traseul care va pleca de la stația Gara de Nord 2 și va traversa Sectoarele 4 și 5, având ultima oprire la Depoul Progresul, potrivit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, care a vorbit despre acest proiect în cadrul galei Smart Winners Urban […]
Compania Națională de Investiții a cheltuit peste 66.000 de euro pentru parfumarea sediul central cu uleiuri esențiale | AUDIO # Europa FM
Cheltuieli din bani publici pentru confortul olfactiv al funcționarilor de la Compania Națională de Investiții. Conducerea instituției a cheltuit peste 60 de mii de euro pentru a-și parfuma cu uleiuri esențiale sediul central, scriu jurnaliștii de la SpotMedia. Dispozitivele de odorizare au fost introduse pentru a îmbunătăți calitatea aerului din interior – se apără compania […]
România înregistrează cele mai multe decese în urma accidentelor rutiere din Uniunea Europeană: 1.500 de victime doar anul trecut. Secretar de stat al MAI: Avem nevoie de un parteneriat între stat și participanții la trafic | AUDIO # Europa FM
România, record negru în Uniunea Europeană: 1.500 de oameni au murit anul trecut în accidente rutiere. Iar anul acesta, deja, până în septembrie, erau înregistrate 940 de decese în accidente pe drumurile din România. Sunt datele actualizate ale Ministerului de Interne, care lansează azi programul „Siguranță în trafic”. Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul […]
București: Șoferul care a accidentat mortal o femeie și a rănit grav un copil de doi ani va apărea astăzi în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă | AUDIO # Europa FM
Șoferul care a lovit mortal pe o trecere de pietoni din Capitală o mamă care traversa cu copilul în cărucior – a fost reținut pentru 24 de ore, anunță Brigada Rutieră București. El va fi prezentat astăzi magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă. Acuzațiile sunt de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă; cercetările […]
Iași: Sute de mii de oameni participă astăzi la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Credincioșii sunt, apoi, invitați să participe la masa pelerinilor | AUDIO # Europa FM
La Iași, continuă pelerinajul organizat cu prilejul Hramului Catedralei Mitropolitane. Sute de mii de pelerini au format cozi spre raclă Sfintei Cuvioase Parascheva. Anul acesta, alături de Sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva au fost aduse spre închinare la Iași, moaștele Sfântului Erar Grigorie Palama, arhiepiscop al Tesalonicului, Grecia. În acest weekend, peste 45.000 de creștini au participat […]
O nouă întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski ar urma să aibă loc vineri, la Washington. Apărarea aeriană a Ucrainei, pe agenda discuției # Europa FM
Preşedintele american Donald Trump a confirmat luni că îl va primi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vineri, la Casa Albă. Aceasta ar fi a treia vizită a liderului de la Kiev la Washington în acest an, de când Trump și-a început cel de-al doilea mandat, relatează marţi AFP, conform Agerpres. Întâlnirea care ar urma să […]
Președintele Nicușor Dan anunță „schimbări majore” în strategia națională de apărare. Sunt vizate teme precum corupția și războiul hibrid | AUDIO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan anunță „schimbări majore” în strategia națională de apărare. Documentul este aproape finalizat și ar urma să fie prezentat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. „Sunt două schimbări majore: corupția și războiul hibrid”, a explicat Nicușor Dan, într-un interviu pentru Știrile ProTv. „Trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la […]
Venezuela şi-a închis ambasada din Oslo, după ce Comitetul Nobel din Norvegia i-a acordat Nobelul pentru Pace Mariei Corina Machado, lidera opoziției din țară # Europa FM
Venezuela şi-a închis ambasada din Oslo fără nicio explicaţie, a anunţat Ministerul de Externe al Norvegiei, la trei zile după ce lidera opoziţiei din această țară, din America de Sud, Maria Corina Machado, a primit Premiul Nobel pentru Pace, informează AFP. Guvernul de la Caracas a anunţat și închiderea ambasadei sale din Australia, dar şi […]
Ștefan Pălărie, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Săptămâna asta, obligatoriu, coaliția de guvernare trebuie să decidă organizarea alegerilor” | AUDIO # Europa FM
Data pentru alegerile din Capitală este încă neclară. Decizia trebuie luată cât de curând, spun membrii Coaliției, însă, momentan, nu s-a stabilit dacă se merge pe varianta unui candidat comun sau nu. Nu există încă un acord în coaliție privind data la care să se desfășoare alegerile pentru Primăria Generală. PNL și USR acuză PSD […]
Alexandru Rafila, despre decizia PSD de a renunța la statutul de partid „progresist”: „Cred că este o clarificare doctrinară. Noi suntem un partid de centru-stânga” | AUDIO # Europa FM
Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie, a anunțat Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al partidului. Noua conducere a PSD va cuprinde, pe lângă președinte, cinci prim-vicepreședinți, opt vicepreședinți regionali și 12 pe diverse domenii. De asemenea, Statutul PSD va fi modificat pentru a elimina termenul „progresist”, a mai spus Rafila, arătând că este […]
În Egipt a fost semnat acordul de pace pentru Gaza. Donald Trump: „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți? Și va rezista” | AUDIO # Europa FM
Liderii regionali și internaționali au semnat în această seară acordul de pace pentru Gaza în cadrul summitului de la Sharm el-Sheikh, Egipt. Este un moment foarte important – au precizat ei. La rândul său, președintele Trump a spus că a fost un acord dificil de realizat. Va urma, însă, tot în Egipt, un summit pentru […]
ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani: Sunt implicate 17 firme | AUDIO # Europa FM
ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani, în care erau implicate 17 firme, prejudiciul adus bugetului fiind de aproape șase milioane de lei. „Cazul RICHRBT” a fost prezentat de Recorder și se referea la o companie-fantomă care declarase o cifră de afaceri uriașă, dar care avea sediul […]
Timișoara: A fost inaugurat un nou drum național: Va face legătura între segmentul de autostradă Timișoara–Arad și DN6 | AUDIO # Europa FM
Timișoara va avea, începând de astăzi, o legătură directă de pe autostrada A1. Noul drum va face legătura între segmentul de autostradă Timișoara–Arad și DN6, situat în partea de nord a orașului. Cei 10 km de șosea fac posibil ca șoferii care ies din Timișoara să ajungă mai repede la drumul de mare viteză, fără […]
Ilie Bolojan, la inaugurarea unei linii de asamblare pentru Mercedes-Benz în Alba: Oamenii aceștia duc România în spate. Ei plătesc zi de zi impozitele la bugetul de stat | AUDIO # Europa FM
„Oamenii aceștia duc România în spate”, a declarat premierul despre companiile private. Ilie bolojan a mers într-o fabrică din Sebeș, județul Alba, în care se produc componente pentru mașini electrice (mașinile electrice ale Mercedes-Benz), după ce aceasta a trecut printr-un proces de re-tehnologizare. Șeful Guvernului ar vrea ca și la stat să se lucreze la […]
Accident mortal în București: O femeie și copilul ei loviți pe trecerea de pietoni. Mama a decedat # Europa FM
Un copil de 2 ani, aflat într-un cărucior, a fost rănit, iar mama sa a murit, după ce au fost loviţi de un autoturism, luni după-amiază, pe şoseaua Berceni din Bucureşti. „La data de 13 octombrie, în jurul orei 16:00, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier […]
București: Judecătoare trimisă în judecată de Parchetul General pentru că a întârziat patru ani redactarea unei sentințe pentru tentativă de omor | AUDIO # Europa FM
O judecătoare din București, acuzată de patru infracțiuni de abuz în serviciu, a fost trimisă în judecată de Parchetul General. Ea este acuzată că a amânat timp de patru ani redactarea unei sentințe penale. Ca urmare, patru inculpați pentru tentativă de omor nu au putut fi trași la răspundere penală. Potrivit rechizitoriului, judecătoarea nu a […]
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, a fost respinsă cu o largă majoritate. Inițiativa, considerată de USR drept lipsită de fundament și de substanță, nu a făcut altceva decât să consume inutil timpul românilor, susțin reprezentanții partidului. De remarcat că, înainte de dezbaterea moțiunii, trei senatori independenți și-au retras semnăturile de […]
Radu Szekely, consilierul onorific al ministrului Educației: Discuțiile privind crearea unui program care să le permită copiilor din zone defavorizate să învețe online cu profesori specializați au început încă dinainte de pandemie | VIDEO # Europa FM
Experiența de săptămâna trecută, când școlile au fost închise din cauza condițiilor meteo, a arătat că foarte puține unități de învățământ au reușit să continue cursurile în sistem online. Am învățat ceva din pandemie? Au școlile infrastructura necesară pentru a face educație inclusiv online în situațiile în care este nevoie de acest lucru? La aceste […]
Istoria comunismului, la școală. Ce ar trebui predat? De anul acesta elevii de clasa a XII-a trebuie să studieze disciplina Istoria Comunismului. Obiectul este introdus într-o perioadă în care nostalgia față de perioada comunistă este în creștere. De exemplu, Nicolae Ceaușescu este numit un lider bun de 66 la sută dintre români. La „România în […]
Gorj: O poartă metalică a căzut peste mai mulți elevi la o școală din Bumbești-Jiu, în timpul orei de sport. O fetiță a fost rănită | AUDIO # Europa FM
Incident grav într-o școală din județul Gorj. O poartă metalică dintr-un gard care împrejmuia un teren de sport al unei școli a picat peste mai mulți elevi. O fetiță a fost rănită, după ce panoul i-a căzut pe picioare. Incidentul a avut loc astăzi la Școala Gimnazială Numărul 1 din Bumbești-Jiu, în timpul orei de […]
Sondaj INSCOP: AUR se menține la 40% în intențiile de vot, în vreme ce partidele coaliției de guvernare înregistrează o ușoară scădere în popularitate | AUDIO # Europa FM
Cu cine ar mai vota românii? AUR, PSD și PNL, în topul preferințelor, în cazul unor alegeri parlamentare, arată un sondaj INSCOP. Partidul condus de George Simion rămâne la 40% intenție de vot, în vreme ce partidele coaliției de guvernare arată o ușoară scădere în popularitate. În schimb, cele două partide din opoziție care au […]
Ștefan Pălărie, despre moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei: Este un circ caraghios, de care, din ce în ce mai mulți români încep să se sature | AUDIO # Europa FM
Senatul dezbate și votează astăzi moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, depusă de Opoziție. Zeci de senatori din partea AUR, ai grupului Pace – Întâi România și neafiliați au criticat lipsa de viziune și competența managerială a ministrului Radu Miruță, pe care l-au acuzat că politizează companiile de stat. În replică, liderul grupului USR […]
Galați: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a aruncat în soba încinsă un pui de pisică | AUDIO # Europa FM
Un bărbat de 52 de ani din județul Galați a fost arestat preventiv după ce a omorât un pui de pisică. Aflat în stare de ebrietate, acesta a aruncat pisoiul în soba încinsă. Incidentul s-a petrecut în localitatea Cuca din județul Galați. Bărbatul de 52 de ani era băut și se afla în propria locuință […]
Alertă roșie de ploi în Catalonia. Ploile torențiale au inundat străzi, garaje și magazine, în urma furtunii Alice | VIDEO # Europa FM
Alertă roșie de ploi și astăzi într-o parte a Cataloniei, regiune din nord-estul Spaniei: Protecția Civilă a emis o atenționare telefonică către populație, căreia îi recomandă să evite deplasările. Zeci de persoane au fost salvate, după ce au rămas blocate în mașini și locuințe, scrie presa din peninsulă. Starea de alertă vine după ce insulele […]
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, se va retrage din viața politică după ce va fi votat noul executiv: „Merg să-mi continui parcursul profesional pe care l-am dat într-o parte acum câțiva ani” | AUDIO # Europa FM
Actualul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, nu va conduce viitorul guvern, deși partidul PAS – cel care a câștigat alegerile parlamentare – și-ar fi dorit acest lucru. Dorin Recean anunță că, după ce va fi votat viitorul executiv, va renunța și la mandatul de deputat. Dorin Recean, premierul Republicii Moldova: „Merg să-mi continui parcursul […]
INS: Salariul mediu net a fost în august de 5.387 lei, mai mic cu 130 lei față de iulie. Cele mai mari salarii sunt în transportul aerian | AUDIO # Europa FM
Salariul mediu net a fost în august de 5.387 lei, mai mic cu 130 lei față de iulie, arată datele Institutului Național de Statistică. De vină este inflația ridicată, care a depășit ritmul de creștere a veniturilor. Cel mai bine câștigă cei care lucrează în transportul aerian, peste 12.400 lei. La polul opus rămân în […]
Crescătorii de porci, precauți în ce privește comenzile pentru Crăciun. Se tem ca pesta porcina să nu le afecteze animalele, iar din acest motiv, unii crescători nu mai percep avans | AUDIO # Europa FM
Mai sunt aproximativ două luni până la Crăciun, iar românii au început deja să se pregătească pentru masa de sărbători. Sunt în căutarea cărnii de porc, nelipsită din meniul de Crăciun. Pe internet curg anunțurile pentru vânzarea de porci, iar unii crescători fac deja liste de rezervări, dar fără să perceapă avans. Se tem că […]
Experiența de săptămâna trecută, când școlile au fost închise din cauza condițiilor meteo, a arătat că foarte puține școli au reușit să continue cursurile în sistem online. Am învățat ceva din pandemie? Au școlile infrastructura necesară pentru a face educație inclusiv online în situații în care este nevoie de acest lucru? Discutăm astăzi la Academia […]
Donald Trump, discurs în Parlamentul israelian: „Va fi epoca de aur a Israelului și epoca de aur a Orientului Mijlociu, care vor lucra împreună” | AUDIO # Europa FM
Președintele american Donald Trump a fost aplaudat în parlamentul israelian, după anunțul privind eliberarea tuturor celor 20 de ostatici israelieni ținuți captivi de Hamas timp de doi ani. Se întâmplă la primul pas al acordului de pace în Fâșia Gaza, care prevede și schimbul de prizonieri palestinieni. Donald Trump a declarat că armistițiul dintre Israel […]
RAPORT: Peste 60% dintre copiii de până în 14 ani din Europa și Asia Centrală au fost abuzați în ultima lună. În România, căsătoria forțată ar putea deveni infracțiune pedepsită cu închisoarea | AUDIO # Europa FM
Semnal îngrijorător de la UNICEF: 63% dintre copiii cu vârste cuprinse între 1 și 14 ani din Europa și Asia Centrală au fost victime ale unei forme de violență în ultima lună. Unul din patru copii trăiește într-o familie în care mama este victimă a agresiunilor. Sunt datele agenției ONU pentru drepturile copiilor. Situația a […]
A început eliberarea de ostatici din Israel și Gaza. Hamas i-a eliberat pe toți cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață | AUDIO # Europa FM
20 de ostatici israelieni au fost eliberați luni, 13 octombrie, de gruparea Hamas și au fost predați reprezentanților Crucii Roșii. În Tel Aviv, vestea a fost primită cu urale. Gruparea Hamas va preda și trupurile celor 28 de ostatici decedați. Președintele Statelor Unite a aterizat în această dimineață în Tel Aviv, unde a fost întâmpinat […]
Ședința coaliției de luni, amânată. Grindeanu critică reforma administrației locale, iar prim-vicepreşedintele PNL afirmă că alegerile pentru primarul general riscă să nu mai aibă loc în acest an | AUDIO # Europa FM
Reforma în administrația publică locală stârnește în continuare tensiuni în coaliția aflată la putere. Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a criticat la Antena 3 proiectul de reformă a administrației locale susținut de premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că reprezintă „o concediere în masă”. Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu: „Politic, am dreptul […]
Tulcea: Polițiștii i-au suspendat pentru 300 de zile carnetul unui șofer de 25 de ani, după ce, beat la volan, a încălcat mai multe reguli de circulație # Europa FM
Sancţiune record pentru un şofer de 25 de ani, în județul Tulcea. Tânărul va avea permisul de conducere suspendat timp de 300 de zile după ce a depăşit viteza legală, a făcut o depăşire neregulamentară și nu a oprit la semnalele poliţiştilor. Când, în cele din urmă, a oprit, polițiștii au constat că tânărul conducea beat. Tânărul […]
Mircea Lucescu, laude la adresa echipei după câștigarea partidei cu Austria: „Victoria asta nu a venit întâmplător” | AUDIO # Europa FM
Victorie în ultimele secunde: România a câștigat aseară cu 1 la 0 în fața Austriei, într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României a spus aseară că au învins inteligenţa şi cunoaşterea. Mircea Lucescu și-a lăudat jucătorii pentru insistenţa de care au dat dovadă pentru a câştiga. Tehnicianul s-a […]
Reacții din Europa în ziua eliberării ostaticilor din Israel și Gaza, prima etapă a încheierii războiului. Șefa diplomației europene: „Succes major pentru diplomație” / „UE este pregătită să își facă partea” # Europa FM
Liderii europeni au salutat primul pas de încheiere a războiului din Fâșia Gaza, respectiv eliberarea ostaticilor atât din Gaza, cât și din Israel. „Un moment rar de speranță în Orientul Mijlociu”, a declarat șefa diplomației UE. „Finalizarea acordului de încheiere a războiului astăzi, la Sharm el-Sheikh, va fi o piatră de hotar istorică”, a transmis […]
Constanța: Nereguli privind procedurile de verificare și raportare a infecțiilor nosocomiale, descoperite la spitalul privat unde o tânără a murit după naștere. Inspecția Sanitară de Stat a încheiat controlul # Europa FM
Controlul Inspecției Sanitare de Stat s-a încheiat la spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit la începutul acestei luni la scurt timp după naștere. Inspectorii au verificat igiena, protocoalele și calitatea serviciilor medicale. Spitalul, care a transmis anterior că este autorizat și complet echipat, a primit o amendă de 30.000 de lei. Inspectorii […]
Iași: Moaștele unui Sfânt din Grecia pot fi văzute alături de rămășițele pământești ale Sf. Parascheva # Europa FM
Până marți seara, pelerinii care ajung la Iași, la Catedrala Mitropolitană, se pot închina la doi sfinți: Sfânta Parascheva și Sfântul Grigorie Palama, fost arhiepiscop al Salonicului, ale cărui moaște au ajuns sâmbătă seara la Iași. Peste 100 de mii de pelerini s-au închinat până acum la moaștele ocrotitoarei Moldovei și Bucovinei, iar alți peste […]
Donald Trump merge în Israel și Egipt. Va prezida un summit al cărui scop este „încetarea războiului din Fâșia Gaza” | AUDIO # Europa FM
Președintele american Donald Trump va călători în Israel și apoi va ajunge în Egipt, ca parte a acordului de eliberare a ostaticilor și retragere a trupelor încheiat cu Hamas la mijlocul săptămânii trecute. Alături de președintele Egiptului, Trump va prezida luni un summit pentru pace în Gaza. Potrivit președintelui american, tot luni, cel târziu marți, […]
Mai multe anchete în cazul tinerei de 29 de ani care a murit după ce a născut într-un spital privat din Constanța | AUDIO # Europa FM
Cazul tinerei, de 29 de ani, din Giurgiu care a murit după ce a născut într-un spital privat din Constanta, în urma unei hemoragii puternice, a alertat autoritățile din domeniul sănătații. Colegiul Medicilor Constanța efectuează o anchetă disciplinară la spitalul privat, ministrul Sănătății trimite Corpul de Control pentru a verifica dacă spitalul are secție ATI. […]
Casa Albă anunță că președintele Donald Trump s-a vaccinat anti-Covid și antigripal. Imunizarea a fost făcută la sfârșitul săptămânii trecute. Anunțul marchează o schimbare de atitudine, având în vedere că, în trecut, Trump a criticat vaccinările. Potrivit unui memorandum emis de către medicul său de la Casa Albă președintele Donald Trump s-a vaccinat anti-Covid și […]
UPDATE: Copilul a fost găsit de către polițiști, pe un câmp, la aproximativ 3 kilometri de locuință. Acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni – transmite IPJ Constanța. Stirea inițială: Copilul este din localitatea Chirnogeni, judeţul Constanţa. Potrivit IPJ Constanța, este căutat, după ce rudele au constatat că el a dispărut din curte. Poliţişti din […]
