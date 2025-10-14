Campioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului! Toate rezultatele de luni

19:50

Raţiu este om de bază la naţionala României, dar şi la Rayo Vallecano, care se aşteaptă ca în curând să vină oferte de top pentru român. Prima mutare făcută de Rayo Vallecano pentru a scoate profit maxim a fost să cumpere cele 50 de procente pe care Villarreal le avea din drepturile federative ale lui […] The post “Un salariu pe măsură”. Ce contrat i se pregăteşte lui Raţiu în Spania după evoluţia cu Austria appeared first on Antena Sport.