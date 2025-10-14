Lucescu, atac la vedetele naționalei Stanciu și Răzvan Marin, scoși vinovați: „Am pierdut în Cipru din cauza lor. Am profitat de asta”

Golazo.ro, 14 octombrie 2025 14:50

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a declarat că rezultatul de egalitate cu Cipru (2-2) s-a datorat evoluțiilor slabe ale mijlocașilor Nicolae Stanciu (32 de ani) și Răzvan Marin (29 de ani).

• • •

Acum o oră
14:50
Cătălin Țepelin Becalizarea lui Lucescu Golazo.ro
7 scurte despre Mircea Lucescu și ultimele sale apariții publice, cu critici dure la adresa unor „tricolori”.
14:50
14:30
Dezastru pentru FCSB Valentin Crețu riscă să rateze întreg sezonul! Fundașul refuză să se opereze Golazo.ro
Valentin Crețu (36 de ani), veteranul fundaș dreapta al celor de la FCSB, a primit rezultatul RMN-ului efectuat în urmă cu câteva zile, iar veștile sunt cât de se poate de îngrijorătoare.
Acum 2 ore
14:20
Lucescu pleacă sau nu?  Selecționerul dă înapoi cu promisiunea de a pleca: „S-ar putea să nu mă țin de ea. Care-i problema?” Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a declarat că s-ar putea răzgândi în legătură cu demisia din funcția de selecționer al naționalei României.
14:00
Avertisment pentru Rashford Selecționerul Angliei spune că atacantul trebuie să aibă grijă : „S-ar putea să regrete peste zece ani” Golazo.ro
Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, i-a transmis un mesaj atacantului Marcus Rashford (27 de ani). Tehnicianul l-a lăudat pentru reușitele sale de la Barcelona, dar l-a și avertizat că succesul său depinde de consistența în evoluțiile de pe teren.
13:40
„Zici că a fost la ședințele mele”  Mircea Lucescu, laude pentru Șumudică : „E un tip care vede jocul” Golazo.ro
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, l-a lăudat pe Marius Șumudică după ce acesta a apreciat prestația „tricolorilor” în meciul cu Austria.
13:40
Lucescu, scuze publice Și-a făcut „mea culpa” pentru jignirile aduse presei : „Nu stă în caracterul meu” » L-a atacat din nou pe Marian Iancu Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a oferit scuze publice pentru „luptele” pe care le-a dus în ultimele zile cu presa din România.
13:30
A dezmințit cel mai viral fake news din sport Jucătorul lovit de depresie și dispărut din fotbalul mare explică: „Mi-au oferit bani să-mi spun povestea” Golazo.ro
Josip Ilicic (37 de ani) a demontat unul dintre zvonurile care s-au rostogolit ani la rândul în discuțiile dintre microbiști, dar și în presă.
Acum 4 ore
13:20
Superstiții și ritualuri în căutarea norocului : competiții sportive vs. jocuri de cazino Golazo.ro
13:20
„Hagi a fost al doilea lui tată”  Dezvăluiri din copilăria lui Virgil Ghiță, eroul din meciul cu Austria: „Sunt cel mai mare critic al lui” Golazo.ro
Virgil Ghiță senior, tatăl fotbalistului de la Hannover 96, a vorbit despre copilăria și junioratul eroului din meciul cu Austria.
13:00
Edi, antrenor la baraj? Iordănescu, ferm pe subiectul revenirii la națională : „Cred că am limpezit orice dubiu” Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul de la Legia Varșovia, a vorbit despre o posibilă revenire pe banca României.
13:00
Scandal în Bundesliga Borussia Dortmund, în centrul unor acuzații de abuz sexual. Suspectul ar fi un fost tehnician Golazo.ro
Borussia Dortmund este afectat de un presupus caz de abuz sexual ce datează de zeci de ani.
12:50
Coșmar pentru FCSB GOLAZO.ro a aflat care este diagnosticul final al lui  Mihai Popescu . Sezon încheiat! Golazo.ro
Mihai Popescu (32 de ani), fundașul clubului FCSB, și-a aflat diagnosticul final după accidentarea suferită. Sunt șanse mari ca jucătorul să rateze tot sezonul.
12:40
Declinul lui Hamilton e definitiv Un fost pilot de Formula 1, verdict dur despre starul de la Ferrari: „Acele zile s-au dus și nu se mai întorc” Golazo.ro
Derek Daly (72 de ani), fost pilot de Formula 1, a comentat situația actuală a piloților Ferrari, Lewis Hamilton (40 de ani) și Charles Leclerc (27 de ani), aflați în prezent într-o perioadă dificilă.
12:20
„Jigniri și amenințări cu moartea”  Un arbitru de top povestește calvarul prin care a trecut după un meci + Diagnosticat cu cancer la 20 de ani Golazo.ro
Willy Delajod, arbitru în Ligue 1, a povestit despre jignirile și amenințările pe care le-a primit după ce a arbitrat un meci de campionat.
12:00
Coșmarul unui fost adversar al FCSB Legenda de la Valencia, dezvăluiri cutremurătoare: „Mi-e imposibil să stau mult în picioare” » A suferit 5 operații Golazo.ro
Vicente Rodriguez (44 de ani), legendă a Valenciei, a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat atât când juca, cât și după ce s-a retras din fotbal.
11:50
Silviu Tudor Samuilă ADIO, MTV Golazo.ro
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre dispariția postului de muzică MTV.
11:30
Moment bizar în preliminarii FOTO. Meciul Țara Galilor - Belgia, întrerupt după ce un șobolan a pătruns pe gazon: „Omul meciului!” Golazo.ro
Partida Țara Galilor - Belgia, scor 2-4, din grupa J a preliminariilor CM 2026, a fost întreruptă în minutul 66, după ce un șobolan a pătruns pe gazon.
Acum 6 ore
11:10
„Are loc un genocid!” Fostul jucător de la Arsenal denunță acțiunile Israelului în Fâșia Gaza: „Un guvern omoară copii și restul lumii privește” Golazo.ro
Hector Bellerin (30 de ani), fundașul spaniol al echipei Real Betis, și-a exprimat opinia despre conflictul din Gaza.
11:00
 Rivalele care și-au spus „DA”! Starurile WNBA Alyssa Thomas și DeWanna Bonner, care sunt partenere de viață , sunt acum și coechipiere Golazo.ro
De la colege de echipă la logodnice, relația dintre cele două superstaruri din WNBA, Alyssa Thomas și DeWanna Bonner, a captivat întreaga lume a sportului
10:30
Mesaj pentru Lucescu Emeric Ienei, surprins de afirmațiile făcute de selecționer  după victoria cu Austria: „Cum să faci așa ceva, Mircea?” Golazo.ro
Emeric Ienei (88 ani), fostul selecționer al României, a avut un mesaj pentru Mircea Lucescu (80 de ani), după victoria „tricolorilor”, 1-0, cu Austria, din preliminariile CM 2026.
10:20
Poliția a intrat în vestiar Jucătorul naționalei, la un pas de a fi arestat înainte de meciul din preliminariile CM 2026! » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Un jucător al naționalei din Nicaragua a fost pe punctul de a rata meciul de luni (marți, 05:00 ora României) cu Costa Rica, din preliminariile CM 2026.
10:00
„Un sacrificiu esențial!” Reacție oficială după mutarea meciului de Serie A în Australia:  „E pentru supraviețuirea ligii” Golazo.ro
Clubul Como a emis un comunicat oficial, după controversele apărute cu privire la duelul cu AC Milan, ce se va disputa în Perth, Australia, în februarie 2026.
10:00
Lovitură pentru Arsenal!   Martin Odegaard, out șase săptămâni » Infirmeria „tunarilor” e plină Golazo.ro
Martin Odegaard (26 de ani), mijlocașul celor de la Arsenal, a suferit o accidentare la genunchiul stâng și este posibil să fie indisponibil pentru aproximativ șase săptămâni.
Acum 8 ore
09:10
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria Golazo.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) și-a găsit locul la echipa națională după trei ani de la refuzuri și neconvocări.
Acum 24 ore
23:10
„Am băut 9 pahare de brandy la pauză” Dezvăluirile incredibile ale lui Gascoigne despre problemele cu alcoolul + Traumele din copilărie: „A murit în brațele mele” Golazo.ro
Paul Gascoigne (58 de ani), fostul mare jucător al naționalei Angliei, a venit cu o serie de povești incredibile din cariera de fotbalist.
23:00
Revine Croitoru? O echipă din Liga 2 ar vrea să-și demită antrenorul pentru a-l aduce Golazo.ro
Politehnica Iași ar urma să schimbe antrenorul, după rezultatele slabe obținute în startul sezonului de Liga 2.
22:50
Naționala, pe YouTube Un influencer a cumpărat drepturile TV și va transmite gratis pe contul său meciurile Franței U21 Golazo.ro
Zack Nani (30 de ani), un creator de conținut din Franța, a achiziționat drepturile de televizare ale meciurilor naționalei U21 a Franței.
22:40
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața” Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani) a oferit noi detalii despre situația în care se află, la aproape două luni distanță după plecarea de la CFR Cluj.
22:20
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!   Golazo.ro
Joao Paulo (27 de ani), jucătorul celor de la Oțelul Galați, a fost titular în victoria de luni care a adus calificarea istorică.
21:30
„Unde era fără Chivu?” Gazzetta laudă viziunea antrenorului român de la Inter: „N-a avut niciodată dubii!” + ofertă de 50 mil. euro! Golazo.ro
Italia s-a impus cu 3-1 în deplasarea din Estonia, însă cel care a atras atenția în această partidă a fost jucătorul promovat de Cristi Chivu la Inter.
21:30
OUT de la CFR Cluj Omul lui Varga pleacă din Gruia: „Îmi pare rău pentru el” Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, și-a anunțat plecarea de la formația feroviară.
20:50
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?” Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani) a vorbit despre victoria României cu Austria, scor 1-0. El a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Hagi (26 de ani) și Vlad Dragomir (26 de ani).
20:50
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal  Golazo.ro
Marocul vrea să spargă toate barierele și să devină prima țară care sparge monopolul Europa - America de Sud de la Campionatul Mondial.
19:50
Surclasați de Cehia! România U20, eșec drastic în al doilea meci din Elite League: „E foarte greu să-mi găsesc cuvintele” Golazo.ro
România U20 - Cehia U20 1-5. Înfrângere pentru elevii lui Adrian Iencsi în al doilea meci din Elite League.
19:20
RoboCop Ce făcea veteranul României la câteva ore după ce fusese integralist cu Austria: „Am schimbat câteva cuvinte, apoi mi-a zis ce face...” Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA 1-0. Florin Gardoș (36 de ani) a dezvăluit, luni, ce făcea Alexandru Chipciu (36 de ani), titular pe Arena Națională, la doar câteva ore după meci.
19:10
Cîrjan și Opruț, fără minute cu Austria Ce a spus Kopic despre decizia lui Lucescu: „Am vorbit cu ei după meci” Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre victoria României cu Austria, scor 1-0.
19:00
Negocieri cu Rațiu Ce scrie presa spaniolă despre interesul pentru român: „Va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa!” Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) se află într-o continuă revenire de formă, lucru remarcat și de jurnaliștii spanioli.
18:20
„O revanșă personală” Psihologii sportivi au analizat cum vor afecta vestiarul declarațiile lui Lucescu: „Nu mai e vorba de diplomație sau tact” Golazo.ro
România a învins dramatic Austria cu 1-0, în preliminariile CM 2026, iar selecționerul Mircea Lucescu a spus că victoria îi aparține.
18:20
„În altă țară n-ar fi fost așa”  Ilie Năstase a vorbit după victoria cu Austria despre Mircea Lucescu: „Cine scapă în România?” Golazo.ro
Ilie Năstase (79 de ani) a vorbit despre victoria României din meciul cu Austria, scor 1-0, din preliminariile Campionatului Mondial.
18:00
Riscă o suspendare uriașă A plecat din cantonament, iar Federația nu-l iartă: „Nu vom abandona niciodată principiile noastre” Golazo.ro
Berke Ozer (25 de ani), portarul celor de la Lille, a părăsit cantonamentul echipei naționale a Turciei fără acordul staff-ului tehnic.
17:30
Cristian Geambașu A cui e victoria? Golazo.ro
Selecționerul spune că e în primul rând a lui, deci mai lasă ceva acolo și pentru jucători. Pentru că nu a făcut de fapt schimbări (Ghiță a intrat în locul accidentatului Mihai Popescu, Munteanu a jucat 3-4 minute) este considerat geniu acum.
17:00
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria , însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an Golazo.ro
În minutul de aur al meciului, bifat la 22:13, prin minutul 72-73 al confruntării, pe A1 erau peste 2,3 milioane de telespectatori
17:00
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare” Golazo.ro
România - Austria 1-0. Ciprian Marica (40 de ani) crede că Nicolae Stanciu (32 de ani) și Răzvan Marin (29 de ani) și-ar putea pierde locul de titulari la națională.
16:30
„N-am văzut de mult așa ceva!” VIDEO. Imagini fabuloase din vestiar: ce le-a transmis Lucescu „tricolorilor” după victoria cu Austria Golazo.ro
România-Austria 1-0. Mircea Lucescu a ținut un discurs în vestiarul naționalei după succesul obținut în fața naționalei lui Ralf Rangnick.
16:20
 Sharapova s-a reinventat Cum a făcut trecerea de la „Regina Wimbledonului” la stăpâna unui imperiu de afaceri în valoare de 220 de milioane $ Golazo.ro
Ca în orice poveste, există și o doză de mister care sporește farmecul: cum a dispărut în neant marca Sugarpova?
16:20
Programul etapelor 14 și 15 Când se joacă U Craiova - Rapid , U Cluj - FCSB și Dinamo - CFR Cluj  Golazo.ro
LPF a anunțat programul etapelor #14 și #15 din Liga 1.
16:10
Înlocuitor pentru Popescu?  Jucătorul dorit de FCSB, după ce fundașul s-a accidentat grav: „N-ai vrut un milion, acum dau 500.000 de euro” Golazo.ro
Gigi Becali a declarat că ar fi dispus să-l transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș, după accidentarea lui Mihai Popescu.
15:50
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă Golazo.ro
„Dacă n-am succes nu pot să supraviețuiesc, mor“, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă, după ce la flash-interviu anunțase că la baraj lasă pe altcineva în locul său.
15:40
Ofertă fără precedent 400 de milioane de euro pentru Lamine Yamal! Ce spune presa din Spania Golazo.ro
Al-Hilal ar fi dispusă să ofere 400 de milioane de euro pentru transferul lui Lamine Yamal (18 de ani), fotbalistul de la FC Barcelona.
