Cătălin Țepelin Becalizarea lui Lucescu
Golazo.ro, 14 octombrie 2025 14:50
7 scurte despre Mircea Lucescu și ultimele sale apariții publice, cu critici dure la adresa unor „tricolori”.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum o oră
14:50
7 scurte despre Mircea Lucescu și ultimele sale apariții publice, cu critici dure la adresa unor „tricolori”.
14:50
Lucescu, atac la vedetele naționalei Stanciu și Răzvan Marin, scoși vinovați: „Am pierdut în Cipru din cauza lor. Am profitat de asta” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a declarat că rezultatul de egalitate cu Cipru (2-2) s-a datorat evoluțiilor slabe ale mijlocașilor Nicolae Stanciu (32 de ani) și Răzvan Marin (29 de ani).
14:30
Dezastru pentru FCSB Valentin Crețu riscă să rateze întreg sezonul! Fundașul refuză să se opereze # Golazo.ro
Valentin Crețu (36 de ani), veteranul fundaș dreapta al celor de la FCSB, a primit rezultatul RMN-ului efectuat în urmă cu câteva zile, iar veștile sunt cât de se poate de îngrijorătoare.
Acum 2 ore
14:20
Lucescu pleacă sau nu? Selecționerul dă înapoi cu promisiunea de a pleca: „S-ar putea să nu mă țin de ea. Care-i problema?” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a declarat că s-ar putea răzgândi în legătură cu demisia din funcția de selecționer al naționalei României.
14:00
Avertisment pentru Rashford Selecționerul Angliei spune că atacantul trebuie să aibă grijă : „S-ar putea să regrete peste zece ani” # Golazo.ro
Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, i-a transmis un mesaj atacantului Marcus Rashford (27 de ani). Tehnicianul l-a lăudat pentru reușitele sale de la Barcelona, dar l-a și avertizat că succesul său depinde de consistența în evoluțiile de pe teren.
13:40
„Zici că a fost la ședințele mele” Mircea Lucescu, laude pentru Șumudică : „E un tip care vede jocul” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, l-a lăudat pe Marius Șumudică după ce acesta a apreciat prestația „tricolorilor” în meciul cu Austria.
13:40
Lucescu, scuze publice Și-a făcut „mea culpa” pentru jignirile aduse presei : „Nu stă în caracterul meu” » L-a atacat din nou pe Marian Iancu # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a oferit scuze publice pentru „luptele” pe care le-a dus în ultimele zile cu presa din România.
13:30
A dezmințit cel mai viral fake news din sport Jucătorul lovit de depresie și dispărut din fotbalul mare explică: „Mi-au oferit bani să-mi spun povestea” # Golazo.ro
Josip Ilicic (37 de ani) a demontat unul dintre zvonurile care s-au rostogolit ani la rândul în discuțiile dintre microbiști, dar și în presă.
Acum 4 ore
13:20
13:20
„Hagi a fost al doilea lui tată” Dezvăluiri din copilăria lui Virgil Ghiță, eroul din meciul cu Austria: „Sunt cel mai mare critic al lui” # Golazo.ro
Virgil Ghiță senior, tatăl fotbalistului de la Hannover 96, a vorbit despre copilăria și junioratul eroului din meciul cu Austria.
13:00
Edi, antrenor la baraj? Iordănescu, ferm pe subiectul revenirii la națională : „Cred că am limpezit orice dubiu” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul de la Legia Varșovia, a vorbit despre o posibilă revenire pe banca României.
13:00
Scandal în Bundesliga Borussia Dortmund, în centrul unor acuzații de abuz sexual. Suspectul ar fi un fost tehnician # Golazo.ro
Borussia Dortmund este afectat de un presupus caz de abuz sexual ce datează de zeci de ani.
12:50
Coșmar pentru FCSB GOLAZO.ro a aflat care este diagnosticul final al lui Mihai Popescu . Sezon încheiat! # Golazo.ro
Mihai Popescu (32 de ani), fundașul clubului FCSB, și-a aflat diagnosticul final după accidentarea suferită. Sunt șanse mari ca jucătorul să rateze tot sezonul.
12:40
Declinul lui Hamilton e definitiv Un fost pilot de Formula 1, verdict dur despre starul de la Ferrari: „Acele zile s-au dus și nu se mai întorc” # Golazo.ro
Derek Daly (72 de ani), fost pilot de Formula 1, a comentat situația actuală a piloților Ferrari, Lewis Hamilton (40 de ani) și Charles Leclerc (27 de ani), aflați în prezent într-o perioadă dificilă.
12:20
„Jigniri și amenințări cu moartea” Un arbitru de top povestește calvarul prin care a trecut după un meci + Diagnosticat cu cancer la 20 de ani # Golazo.ro
Willy Delajod, arbitru în Ligue 1, a povestit despre jignirile și amenințările pe care le-a primit după ce a arbitrat un meci de campionat.
12:00
Coșmarul unui fost adversar al FCSB Legenda de la Valencia, dezvăluiri cutremurătoare: „Mi-e imposibil să stau mult în picioare” » A suferit 5 operații # Golazo.ro
Vicente Rodriguez (44 de ani), legendă a Valenciei, a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat atât când juca, cât și după ce s-a retras din fotbal.
11:50
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre dispariția postului de muzică MTV.
11:30
Moment bizar în preliminarii FOTO. Meciul Țara Galilor - Belgia, întrerupt după ce un șobolan a pătruns pe gazon: „Omul meciului!” # Golazo.ro
Partida Țara Galilor - Belgia, scor 2-4, din grupa J a preliminariilor CM 2026, a fost întreruptă în minutul 66, după ce un șobolan a pătruns pe gazon.
Acum 6 ore
11:10
„Are loc un genocid!” Fostul jucător de la Arsenal denunță acțiunile Israelului în Fâșia Gaza: „Un guvern omoară copii și restul lumii privește” # Golazo.ro
Hector Bellerin (30 de ani), fundașul spaniol al echipei Real Betis, și-a exprimat opinia despre conflictul din Gaza.
11:00
Rivalele care și-au spus „DA”! Starurile WNBA Alyssa Thomas și DeWanna Bonner, care sunt partenere de viață , sunt acum și coechipiere # Golazo.ro
De la colege de echipă la logodnice, relația dintre cele două superstaruri din WNBA, Alyssa Thomas și DeWanna Bonner, a captivat întreaga lume a sportului
10:30
Mesaj pentru Lucescu Emeric Ienei, surprins de afirmațiile făcute de selecționer după victoria cu Austria: „Cum să faci așa ceva, Mircea?” # Golazo.ro
Emeric Ienei (88 ani), fostul selecționer al României, a avut un mesaj pentru Mircea Lucescu (80 de ani), după victoria „tricolorilor”, 1-0, cu Austria, din preliminariile CM 2026.
10:20
Poliția a intrat în vestiar Jucătorul naționalei, la un pas de a fi arestat înainte de meciul din preliminariile CM 2026! » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Un jucător al naționalei din Nicaragua a fost pe punctul de a rata meciul de luni (marți, 05:00 ora României) cu Costa Rica, din preliminariile CM 2026.
10:00
„Un sacrificiu esențial!” Reacție oficială după mutarea meciului de Serie A în Australia: „E pentru supraviețuirea ligii” # Golazo.ro
Clubul Como a emis un comunicat oficial, după controversele apărute cu privire la duelul cu AC Milan, ce se va disputa în Perth, Australia, în februarie 2026.
10:00
Lovitură pentru Arsenal! Martin Odegaard, out șase săptămâni » Infirmeria „tunarilor” e plină # Golazo.ro
Martin Odegaard (26 de ani), mijlocașul celor de la Arsenal, a suferit o accidentare la genunchiul stâng și este posibil să fie indisponibil pentru aproximativ șase săptămâni.
Acum 8 ore
09:10
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria # Golazo.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) și-a găsit locul la echipa națională după trei ani de la refuzuri și neconvocări.
Acum 24 ore
23:10
„Am băut 9 pahare de brandy la pauză” Dezvăluirile incredibile ale lui Gascoigne despre problemele cu alcoolul + Traumele din copilărie: „A murit în brațele mele” # Golazo.ro
Paul Gascoigne (58 de ani), fostul mare jucător al naționalei Angliei, a venit cu o serie de povești incredibile din cariera de fotbalist.
23:00
Politehnica Iași ar urma să schimbe antrenorul, după rezultatele slabe obținute în startul sezonului de Liga 2.
22:50
Naționala, pe YouTube Un influencer a cumpărat drepturile TV și va transmite gratis pe contul său meciurile Franței U21 # Golazo.ro
Zack Nani (30 de ani), un creator de conținut din Franța, a achiziționat drepturile de televizare ale meciurilor naționalei U21 a Franței.
22:40
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața” # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani) a oferit noi detalii despre situația în care se află, la aproape două luni distanță după plecarea de la CFR Cluj.
22:20
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1! # Golazo.ro
Joao Paulo (27 de ani), jucătorul celor de la Oțelul Galați, a fost titular în victoria de luni care a adus calificarea istorică.
21:30
„Unde era fără Chivu?” Gazzetta laudă viziunea antrenorului român de la Inter: „N-a avut niciodată dubii!” + ofertă de 50 mil. euro! # Golazo.ro
Italia s-a impus cu 3-1 în deplasarea din Estonia, însă cel care a atras atenția în această partidă a fost jucătorul promovat de Cristi Chivu la Inter.
21:30
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, și-a anunțat plecarea de la formația feroviară.
20:50
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni” Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?” # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani) a vorbit despre victoria României cu Austria, scor 1-0. El a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Hagi (26 de ani) și Vlad Dragomir (26 de ani).
20:50
Vor Cupa Mondială în 2030! Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal # Golazo.ro
Marocul vrea să spargă toate barierele și să devină prima țară care sparge monopolul Europa - America de Sud de la Campionatul Mondial.
19:50
Surclasați de Cehia! România U20, eșec drastic în al doilea meci din Elite League: „E foarte greu să-mi găsesc cuvintele” # Golazo.ro
România U20 - Cehia U20 1-5. Înfrângere pentru elevii lui Adrian Iencsi în al doilea meci din Elite League.
19:20
RoboCop Ce făcea veteranul României la câteva ore după ce fusese integralist cu Austria: „Am schimbat câteva cuvinte, apoi mi-a zis ce face...” # Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA 1-0. Florin Gardoș (36 de ani) a dezvăluit, luni, ce făcea Alexandru Chipciu (36 de ani), titular pe Arena Națională, la doar câteva ore după meci.
19:10
Cîrjan și Opruț, fără minute cu Austria Ce a spus Kopic despre decizia lui Lucescu: „Am vorbit cu ei după meci” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre victoria României cu Austria, scor 1-0.
19:00
Negocieri cu Rațiu Ce scrie presa spaniolă despre interesul pentru român: „Va fi pe măsura unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din Europa!” # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) se află într-o continuă revenire de formă, lucru remarcat și de jurnaliștii spanioli.
18:20
„O revanșă personală” Psihologii sportivi au analizat cum vor afecta vestiarul declarațiile lui Lucescu: „Nu mai e vorba de diplomație sau tact” # Golazo.ro
România a învins dramatic Austria cu 1-0, în preliminariile CM 2026, iar selecționerul Mircea Lucescu a spus că victoria îi aparține.
18:20
„În altă țară n-ar fi fost așa” Ilie Năstase a vorbit după victoria cu Austria despre Mircea Lucescu: „Cine scapă în România?” # Golazo.ro
Ilie Năstase (79 de ani) a vorbit despre victoria României din meciul cu Austria, scor 1-0, din preliminariile Campionatului Mondial.
18:00
Riscă o suspendare uriașă A plecat din cantonament, iar Federația nu-l iartă: „Nu vom abandona niciodată principiile noastre” # Golazo.ro
Berke Ozer (25 de ani), portarul celor de la Lille, a părăsit cantonamentul echipei naționale a Turciei fără acordul staff-ului tehnic.
17:30
Selecționerul spune că e în primul rând a lui, deci mai lasă ceva acolo și pentru jucători. Pentru că nu a făcut de fapt schimbări (Ghiță a intrat în locul accidentatului Mihai Popescu, Munteanu a jucat 3-4 minute) este considerat geniu acum.
17:00
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria , însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an # Golazo.ro
În minutul de aur al meciului, bifat la 22:13, prin minutul 72-73 al confruntării, pe A1 erau peste 2,3 milioane de telespectatori
17:00
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare” # Golazo.ro
România - Austria 1-0. Ciprian Marica (40 de ani) crede că Nicolae Stanciu (32 de ani) și Răzvan Marin (29 de ani) și-ar putea pierde locul de titulari la națională.
16:30
„N-am văzut de mult așa ceva!” VIDEO. Imagini fabuloase din vestiar: ce le-a transmis Lucescu „tricolorilor” după victoria cu Austria # Golazo.ro
România-Austria 1-0. Mircea Lucescu a ținut un discurs în vestiarul naționalei după succesul obținut în fața naționalei lui Ralf Rangnick.
16:20
Sharapova s-a reinventat Cum a făcut trecerea de la „Regina Wimbledonului” la stăpâna unui imperiu de afaceri în valoare de 220 de milioane $ # Golazo.ro
Ca în orice poveste, există și o doză de mister care sporește farmecul: cum a dispărut în neant marca Sugarpova?
16:20
Programul etapelor 14 și 15 Când se joacă U Craiova - Rapid , U Cluj - FCSB și Dinamo - CFR Cluj # Golazo.ro
LPF a anunțat programul etapelor #14 și #15 din Liga 1.
16:10
Înlocuitor pentru Popescu? Jucătorul dorit de FCSB, după ce fundașul s-a accidentat grav: „N-ai vrut un milion, acum dau 500.000 de euro” # Golazo.ro
Gigi Becali a declarat că ar fi dispus să-l transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș, după accidentarea lui Mihai Popescu.
15:50
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă # Golazo.ro
„Dacă n-am succes nu pot să supraviețuiesc, mor“, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă, după ce la flash-interviu anunțase că la baraj lasă pe altcineva în locul său.
15:40
Ofertă fără precedent 400 de milioane de euro pentru Lamine Yamal! Ce spune presa din Spania # Golazo.ro
Al-Hilal ar fi dispusă să ofere 400 de milioane de euro pentru transferul lui Lamine Yamal (18 de ani), fotbalistul de la FC Barcelona.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.