Emma Răducanu, eliminare șoc de la WTA Ningbo! Britanica, învinsă de o jucătoare din afara Top 200
Antena Sport, 14 octombrie 2025 16:20
Emma Răducanu a avut un parcurs scurt la turneul WTA de la Ningbo (China). Sportiva clasată pe locul 23 în ierarhia mondială a fost învinsă în runda inaugurală a turneului de o jucătoare din afara Top 200 WTA. Eșecul este cu atât mai șocant cu cât acesta câștigase primul set, cu scorul de 6-3. Adversara […] The post Emma Răducanu, eliminare șoc de la WTA Ningbo! Britanica, învinsă de o jucătoare din afara Top 200 appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
16:50
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Mircea Lucescu, după victoria României cu Austria. Selecţionerul l-a lăudat pe Daniel Bîrligea, pe care l-a comparat cu Rodion Cămătaru. AntenaSport Update 14 octombrie 1. Scuzele lui Lucescu Mircea Lucescu şi-a cerut scuze […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie appeared first on Antena Sport.
16:50
Decizie radicală luată de Neymar! Brazilianul face totul pentru a reveni în lotul Braziliei pentru CM 2026 # Antena Sport
Deși cariera sa a fost distrusă de accidentări în ultimii ani, Neymar este hotărât să ia o decizie radicală, pentru a-i demonstra lui Carlo Ancelotti că își merită locul în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2026. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani și-a anunțat agenții că vrea să revină în fotbalul european și […] The post Decizie radicală luată de Neymar! Brazilianul face totul pentru a reveni în lotul Braziliei pentru CM 2026 appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
16:40
Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: “Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi” # Antena Sport
Nadia Comăneci a vorbit despre Ana Bărbosu, medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris. Gimnasta de 18 ani a decis să plece din România şi să meargă la Universitatea de Gimnastică Stanford din Statele Unite. Americanii de la Stanford sunt mândri să o aibă pe româncă la Universitatea lor, chiar dacă aceasta […] The post Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: “Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi” appeared first on Antena Sport.
16:40
Ce se mai ştie despre Michael Schumacher. “A semnat o cască pentru un eveniment caritabil” # Antena Sport
Starea de sănătate a lui Michael Schumacher este ţinută la secret de familia fostului pilot. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu el la 12 ani de la teribilul accident de schi, din Franţa. Acum apar noi informaţii despre starea lui de sănătate, confirmate ca “veşti bune” chiar de familia acestuia. Michael Schumacher se […] The post Ce se mai ştie despre Michael Schumacher. “A semnat o cască pentru un eveniment caritabil” appeared first on Antena Sport.
16:40
Sorin Cârțu și marele regret după ce a văzut România – Austria 1-0: „Nea’ Mircea e bun” # Antena Sport
Mircea Lucescu a închis gura contestatarilor, după ce naționala de fotbal a României a rămas în cursa pentru calificarea la Cupa Mondială de anul viitor. Selecționata noastră a învins dramatic Austria pe Arena Națională, dar evoluția echipei a fost lăudată de oamenii de fotbal. Sorin Cârțu a fost fermecat de felul în care s-au exprimat […] The post Sorin Cârțu și marele regret după ce a văzut România – Austria 1-0: „Nea’ Mircea e bun” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
16:30
Estonia – Moldova (LIVE SCORE 19:00), în preliminariile World Cup 2026. Portugalia – Ungaria, cap de afiș. Toate meciurile zilei # Antena Sport
Marți este ultima zi în care avem meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Capul de afiș al serii este de departe duelul dintre Portugalia și Ungaria, care va avea loc pe Estádio José Alvalade, Lisabona. Seara va debuta cu disputa dintre Estonia și Moldova, însă, de la 21:45 vor intra în scenă „greii” […] The post Estonia – Moldova (LIVE SCORE 19:00), în preliminariile World Cup 2026. Portugalia – Ungaria, cap de afiș. Toate meciurile zilei appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
16:20
Emma Răducanu, eliminare șoc de la WTA Ningbo! Britanica, învinsă de o jucătoare din afara Top 200 # Antena Sport
Emma Răducanu a avut un parcurs scurt la turneul WTA de la Ningbo (China). Sportiva clasată pe locul 23 în ierarhia mondială a fost învinsă în runda inaugurală a turneului de o jucătoare din afara Top 200 WTA. Eșecul este cu atât mai șocant cu cât acesta câștigase primul set, cu scorul de 6-3. Adversara […] The post Emma Răducanu, eliminare șoc de la WTA Ningbo! Britanica, învinsă de o jucătoare din afara Top 200 appeared first on Antena Sport.
16:00
Zinedine Zidane a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Lamine Yamal, vedeta Barcelonei. Fostul mare jucător şi antrenor al lui Real Madrid nu a avut probleme în a-l lăuda pe starul catalanilor. Într-un interviu acordat pentru spaniolii de la Marca, Zidane a recunoscut că Lamine Yamal este jucătorul care îl încântă cel mai […] The post Lamine Yamal l-a uimit pe Zinedina Zidane: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
15:40
Carlos Alcaraz a zburat peste 90.000 de km în 2025! Spaniolul va lupta pentru un premiu uriaş în Arabia Saudită # Antena Sport
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, a zburat peste 90.000 de kilometri anul acesta pentru a participa la turnee şi meciuri demonstrative, precum cel care l-a dus marţi în Arabia Saudită, a 11-a ţară în care va juca în acest sezon, scrie EFE. Alcaraz, 22 de ani, va concura în turneul Six Kings Slam […] The post Carlos Alcaraz a zburat peste 90.000 de km în 2025! Spaniolul va lupta pentru un premiu uriaş în Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.
15:40
Qatar – Emiratele Arabe Unite (LIVE SCORE, 20:00). Cosmin Olăroiu poate obține “biletele” la World Cup 2026 # Antena Sport
Emiratele Arabe Unite, selecționata pregătită de Cosmin Olăroiu, se poate califica astăzi la Cupa Mondială din 2026 în cazul în care obține cel puțin un egal din duelul contra Qatarului. EAU se află pe primul loc în minigrupa din faza a patra a preliminariilor din Asia pentru turneul final, după ce în primul meci au […] The post Qatar – Emiratele Arabe Unite (LIVE SCORE, 20:00). Cosmin Olăroiu poate obține “biletele” la World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
14:50
Florida Panthers, deţinătoarea Cupei Stanley, a suferit prima sa înfrângere din actualul sezon al ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), 2-5 în deplasare cu Philadelphia Flyers, într-un meci jucat luni. “Panterele” au câştigat primele trei meciuri ale stagiunii, inclusiv unul cu Flyers, săptămâna trecută. Campioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului Sean Couturier […] The post Campioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului! Toate rezultatele de luni appeared first on Antena Sport.
14:40
Barcelona și-a prezentat tricourile speciale pentru El Clasico. Artistul promovat la derby-ul cu Real Madrid # Antena Sport
Barcelona și-a obișnuit suporterii ca la partidele cu Real Madrid să vină cu tricouri în ediție limitată, prin prisma parteneriatului pe care îl are cu Spotify. În ultimii ani, un artist sau o trupă a figurat pe tricoul blaugrana cu un logo al unui album sau chiar al muzicianului propriu-zis, iar catalanii nu fac rabat […] The post Barcelona și-a prezentat tricourile speciale pentru El Clasico. Artistul promovat la derby-ul cu Real Madrid appeared first on Antena Sport.
14:40
Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu # Antena Sport
Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB, după accidentarea suferită în martie, la echipa naţională a Camerunului. Fundaşul campioanei nu a mai bifat niciun meci de atunci. FCSB trece printr-un moment dificil, dată fiind şi accidentarea suferită de Mihai Popescu la naţională, în meciul cu Austria. El a fost diagnosticat cu ruptură […] The post Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu appeared first on Antena Sport.
14:30
Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico # Antena Sport
Barcelona are infirmeria plină, iar pauza internaţională a venit cu o nouă lovitură pentru catalani, cu două săptămâni înainte de El Clasico. Robert Lewnadowski s-a accidentat în meciul dintre Polonia şi Lituania, din preliminariile World Cup 2026. Catalanii au confirmat pe site-ul oficial că atacantul polonez a suferit o ruptură musclară la bicepsul femural al […] The post Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico appeared first on Antena Sport.
14:20
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” # Antena Sport
Victor Piţurcă şi-a dezvăluit pasiunea secretă. Fostul selecţioner, ajuns la vârsta de 69 de ani, a transmis că de mai mulţi ani merge la vânătoare. “Piţi” a recunoscut că nu ratează sezonul de vânătoare, de la finalul acestui an. El a transmis că merge împreună cu mai mulţi prieteni apropiaţi. Pasiunea secretă a lui Victor […] The post Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” appeared first on Antena Sport.
13:40
Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga # Antena Sport
Ianis Hagi a ajuns în toamnă la Alanyaspor, în Turcia, însă mijlocașul român a avut posibilitatea să ajungă și la alte echipe în perioada de mercato. Dacă despre interesul celor de la Legia Varșovia pentru jucătorul de 26 de ani se știa deja, selecționerul Mircea Lucescu a făcut o dezvăluire legată de un club din […] The post Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga appeared first on Antena Sport.
13:30
Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre “eroul” naţionalei din meciul cu Austria: “Va contribui semnificativ” # Antena Sport
Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi, înainte să devină “eroul” României în meciul cu Austria. Fundaşul naţionalei în vârstă de 27 de ani s-a adaptat perfect în Germania, la Hannover. Impresarul lui Virgil Ghiţă a oferit detalii despre cum se descurcă fundaşul român în Bundesliga 2. Enrico Sposato a avut doar cuvinte de laudă la […] The post Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre “eroul” naţionalei din meciul cu Austria: “Va contribui semnificativ” appeared first on Antena Sport.
13:30
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a avut un mesaj pentru Florin Tănase după victoria obţinută în faţa Austriei, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Fotbalistul celor de la FCSB a fost rezervă neutilizată în timpul meciului care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tănase a fost jucătorul adus de Mircea Lucescu […] The post Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” appeared first on Antena Sport.
13:10
Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026 # Antena Sport
Edi Iordănescu a vorbit într-o intervenție telefonică despre posibilitatea de a reveni pe banca naționalei la un eventual baraj. Mircea Lucescu a declarat că va pleca dacă “tricolorii” nu vor încheia grupa de calificare pe primul loc, iar multe voci au început să vorbească despre o eventuală întoarcere a selecționerului de la EURO 2024. Antrenorul […] The post Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
13:00
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a vorbit despre victoria obţinută de tricolori în faţa Austriei, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiţă a marcat golul victoriei în minutul 90+5, dar nu a fost singurul remarcat al meciului de pe Arena Naţională, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Daniel Bîrligea, […] The post Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
12:40
SuperFAZE | Robert Niță, marcat de reușitele lui Hagi: „Unii nu reușesc așa ceva nici pe PlayStation” # Antena Sport
Robert Niță comentează cele mai tari faze ale naționalei României la Cupa Mondială, în cadrul emisiunii SuperFAZE, difuzată la Antena 1. Antena transmite World Cup în România în 2026 şi 2030! Fostul atacant a devenit cunoscut în România după un meci legendar: Dinamo – Foresta 4-5, revenire spectaculoasă de la 4-0, în care Niță a […] The post SuperFAZE | Robert Niță, marcat de reușitele lui Hagi: „Unii nu reușesc așa ceva nici pe PlayStation” appeared first on Antena Sport.
12:40
Radu Petrescu, delegat în preliminariile pentru Cupa Mondială. O nouă brigadă românească în calificări # Antena Sport
Arbitrul român Radu Petrescu a fost delegat să oficieze la centru partida dintre selecţionatele Turciei şi Georgiei, programată marţi seara în cadrul Grupei E a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Petrescu va fi ajutat la cele două linii de către asistenţii Radu Ghinguleac şi Ovidiu Artene, cel […] The post Radu Petrescu, delegat în preliminariile pentru Cupa Mondială. O nouă brigadă românească în calificări appeared first on Antena Sport.
12:10
Veste teribilă pentru FCSB. Titularul care riscă să rateze tot sezonul, după accidentarea suferită # Antena Sport
FCSB a primit o veste teribilă, înaintea reluării meciurilor din campionat şi Europa League. Valentin Creţu, jucătorul care a s-a accidentat în urmă cu o lună, a primit rezultatele RMN-ului. Creţu s-a “rupt” după duelul cu CFR Cluj, de la finalul lunii august. Fundaşul de 36 de ani a ratat următoarele patru meciuri ale campionaie, […] The post Veste teribilă pentru FCSB. Titularul care riscă să rateze tot sezonul, după accidentarea suferită appeared first on Antena Sport.
12:00
Alex Antetokounmpo se va alătura fraţilor săi Giannis şi Thanasis la echipa Milwaukee Bucks, potrivit ESPN. O premieră în istoria NBA. Alex Antetokounmpo, în vârstă de 24 de ani, va semna un „contract bidirecţional” cu Bucks, după cum a raportat ESPN luni. După mai multe treceri prin NBA G-League între 2021 şi 2024 şi în […] The post Premieră în NBA! Cei trei fraţi Antetokounmpo vor evolua împreună la Milwaukee Bucks appeared first on Antena Sport.
12:00
Edi Iordănescu a urmărit din Polonia victoria României cu Austria și s-a convins: “Un alt spirit” # Antena Sport
Succesul “tricolorilor” contra Austriei din preliminariile pentru Cupa Mondială a fost analizat de numeroase figuri din fotbalul românesc, iar recent Edi Iordănescu a oferit și el o reacție. Fostul selecționer al naționalei a vorbit despre perioada tensionată de la națională din ultima perioadă, dar și despre importanța celor trei puncte câștigate grație golului lui Virgil […] The post Edi Iordănescu a urmărit din Polonia victoria României cu Austria și s-a convins: “Un alt spirit” appeared first on Antena Sport.
11:50
Dan Petrescu a răbufnit după victoria României cu Austria: “Toată lumea m-a luat la mişto”. Pariul câştigător al Bursucului # Antena Sport
Dan Petrescu, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a fost extrem de încântat de prestaţia România din meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au câştigat cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Petrescu […] The post Dan Petrescu a răbufnit după victoria României cu Austria: “Toată lumea m-a luat la mişto”. Pariul câştigător al Bursucului appeared first on Antena Sport.
11:50
Un fost președinte de la Dinamo, făcut praf de un jucător emblematic al alb-roșiilor: “Nu ți-e, mă, rușine?” # Antena Sport
Gică Mihali, unul dintre foștii mari jucători ai lui Dinamo din ultimii 30 de ani, “a pus tunurile” pe Alexandru David, cel care a ocupat funcția de președinte al clubului între 2016 și 2019. Fostul conducător a acordat acum aproape două luni câteva declarații în care a criticat dur o parte din legendele “câinilor”, iar […] The post Un fost președinte de la Dinamo, făcut praf de un jucător emblematic al alb-roșiilor: “Nu ți-e, mă, rușine?” appeared first on Antena Sport.
11:40
Acord total între Dinamo şi Rapid, înainte de marele derby. Decizia luată de cele două cluburi # Antena Sport
Dinamo şi Rapid au ajuns la un acord total înainte de marele derby. Cele două rivale se vor duela în etapa a 13-a din Liga 1, meciul urmând să aibă loc duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Înainte de meci, cele două cluburi au discutat despre împărţirea biletelor, Dinamo dorind să le ofere […] The post Acord total între Dinamo şi Rapid, înainte de marele derby. Decizia luată de cele două cluburi appeared first on Antena Sport.
11:00
Real Madrid, aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Anunţul presei din Spania # Antena Sport
Real Madrid e aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Antonio Rudiger a intrat în ultimul sezon de contract cu formaţia de pe Santiago Bernabeu şi sunt semnale că ar putea pleca de la echipă în vară. Antonio Rudiger a fost măcinat de accidentări în această stagiune. Fundaşul german de 32 de ani […] The post Real Madrid, aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Anunţul presei din Spania appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
10:50
Controverse înainte de meciul care îl poate trimite pe Olăroiu la Mondial. Răspunsul selecționerului EAU # Antena Sport
Cosmin Olăroiu se poate califica astăzi la Campionatul Mondial alături de Emiratele Arabe Unite dacă va obține cel puțin un egal contra Qatarului în faza a patra a preliminariilor asiatice. Înainte de meci, au apărut polemici potrivit cărora gazda turneului final din 2022 ar fi avantajată, însă selecționerul român a rămas ferm pe poziții și […] The post Controverse înainte de meciul care îl poate trimite pe Olăroiu la Mondial. Răspunsul selecționerului EAU appeared first on Antena Sport.
10:10
Lovitura dată de Gigi Becali. Profit uriaş pentru patronul FCSB-ului: “100 de milioane de euro” # Antena Sport
Gigi Becali a dat o lovitură uriaşă cu baza sportivă a FCSB-ului din Berceni. După ce mai mulţi şoferi au invadat-o pentru un concurs de drift-uri, patronul campioanei a dezvăluit ce profit imens a reuşit să facă. Concret, Gigi Becali a declarat că a achiziţionat baza de pregătire a echipei sale în urmă cu mai […] The post Lovitura dată de Gigi Becali. Profit uriaş pentru patronul FCSB-ului: “100 de milioane de euro” appeared first on Antena Sport.
10:00
San Marino nu depinde doar de eșecul cu România pentru a merge la barajul de Mondial. Calculele calificării # Antena Sport
San Marino este una dintre naționalele-surpriză care pot ajunge la barajul pentru Cupa Mondială, însă în mod paradoxal, una dintre condiții ar fi să piardă la scor în ultima etapă din preliminarii contra României. Cazul enclavei din Italia a făcut înconjurul lumii, însă narativa în care microstatul ar fi nevoit să sufere un eșec cât […] The post San Marino nu depinde doar de eșecul cu România pentru a merge la barajul de Mondial. Calculele calificării appeared first on Antena Sport.
09:40
“Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu?” Cine va fi căpitanul naţionalei la meciul cu Bosnia: “E primul lucru pe care îl face” # Antena Sport
Un oficial din cadrul FRF a oferit declaraţii despre cine va purta banderola de căpitan al naţionalei, dintre Ianis Hagi şi Nicolae Stanciu, la meciul cu Bosnia de luna viitoare. Aurel Ţicleanu a oferit un verdict despre “disputa” dintre cei doi mijlocaşi ai României. La duelurile câştigate în această lună de “tricolori”, cu Moldova, scor […] The post “Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu?” Cine va fi căpitanul naţionalei la meciul cu Bosnia: “E primul lucru pe care îl face” appeared first on Antena Sport.
09:30
Christian Horner, gata să producă un “cutremur” în Formula 1. E în discuții cu o mare rivală a lui Red Bull # Antena Sport
Christian Horner se poate întoarce în Formula 1 și poate ajunge la una dintre cele mai mari rivale a fostei sale echipe, Red Bull. Englezii de la Daily Mail Sport au scris un articol despre cum conducătorul englez este în discuții cu cei de la Ferrari, constructori care au fost într-o concurență aproape constantă cu […] The post Christian Horner, gata să producă un “cutremur” în Formula 1. E în discuții cu o mare rivală a lui Red Bull appeared first on Antena Sport.
09:20
Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre “tricolori” # Antena Sport
Ungurii au reacţionat imediat când au aflat că pot da peste România la barajul pentru calificarea la World Cup 2026. În cazul în care “tricolorii” vor încheia grupa preliminară pe locul secund, se vor afla, cel mai probabil, în urna a treia la tragerea la sorţi. În acest context, “tricolorii” ar urma să se dueleze […] The post Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre “tricolori” appeared first on Antena Sport.
09:10
Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria # Antena Sport
Ianis Hagi a fost din nou remarcat, după ce ieri a fost lăudat pentru prestația sa din partida naționalei României contra Austriei. Acum, mijlocașul român a primit o veste bună și la nivel de club, unde în ultimul meci jucat a marcat primul său gol pentru Alanyaspor chiar din lovitură liberă. Turcii au catalogat reușita […] The post Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria appeared first on Antena Sport.
09:00
Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională: “Nu e terminat. Să nu-l punem în zona asta!” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la echipa naţională. Fostul internaţional a oferit declaraţii despre situaţia lui Răzvan Marin, cel care nu a bifat niciun minut în victoria cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026. Mircea Lucescu anunţase că mijlocaşul de 29 de ani al lui AEK Atena e accidentat înaintea meciului […] The post Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională: “Nu e terminat. Să nu-l punem în zona asta!” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
08:40
Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian, locul 47 mondial, s-a calificat marţi în turul doi la Japan Open, turneu de categorie WTA 250, cu premii de 275.094 de dolari. Cristian a trecut în primul tur de sportiva italiană Elisabetta Cocciaretto, locul 91 mondial, scor 6-2, 7-6 (4). Meciul a durat o oră şi 53 de minute. […] The post Jaqueline Cristian, debut cu victorie la Osaka. Câți bani și-a asigurat româncă appeared first on Antena Sport.
08:40
Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Anunţul antrenorului despre revenire: “M-a sunat o echipă de top” # Antena Sport
Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Antrenorul român a rămas liber de contract după plecarea de la CFR Cluj, însă este dorit din nou pe banca unor echipe “de top” din Europa, după cum a dezvăluit chiar el. “Bursucul” a dezvăluit că a fost dorit de echipe din Bulgaria, Polonia sau Egipt, însă a refuzat toate […] The post Curg ofertele pentru Dan Petrescu. Anunţul antrenorului despre revenire: “M-a sunat o echipă de top” appeared first on Antena Sport.
08:30
Cristi Chivu ar fi avut posibilitatea să-l antreneze la Inter pe unul dintre cei mai mari fotbaliști ai generației sale, Neymar. Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit pe YouTube că superstarul brazilian a fost propus pe Giuseppe Meazza de către anturajul său, însă echipa din Milano nu a făcut niciun pas în vederea achiziției sale. […] The post Ce lovitură ar fi fost! Neymar, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
Presa internaţională, şocată de ce se poate întâmpla în grupa României: “Poveste demnă de un scenariu de film” # Antena Sport
România a învins-o pe Austria, în preliminariile World Cup 2026, scor 1-0. Golul marcat de Virgil Ghiţă în minutul 90+5 păstrează speranţa în tabăra tricolorilor, de a încheia chiar şi pe primul loc această grupă de calificare şi de a ajunge direct la World Cup 2026. Sigură de baraj prin intermediul Nations League, România ar […] The post Presa internaţională, şocată de ce se poate întâmpla în grupa României: “Poveste demnă de un scenariu de film” appeared first on Antena Sport.
23:40
Lionel Messi este anchetat din nou în Spania. De această dată, s-a dechis dosar penal în cazul lui cu privire la o vilă pe care starul o deţine în Ibiza. Locuinţa de 11 milioane de euro a fost ridicată într-o zonă naturală protejată. O parte din locuinţă ar fi fost costruită fără autorizaţie. Potrivit A […] The post Motivul pentru care Lionel Messi este urmărit penal în Spania! appeared first on Antena Sport.
22:40
“Mircea, nu renunța!” Legendarul Emeric Ienei îl vrea pe Lucescu selecţioner la Mondial # Antena Sport
Emeric Ienei a fost unul dintre fanii naţionalei care a urmărit meciul cu Austria de la tv. Cu emoţie, Emeric Ienei îi cere lui Lucescu să ducă campania de calificare până la final. La finalul căreia, crede Ienei, România se va califica. “Am văzut întregul meci cu Austria și m-a impresionat cum a jucat echipa […] The post “Mircea, nu renunța!” Legendarul Emeric Ienei îl vrea pe Lucescu selecţioner la Mondial appeared first on Antena Sport.
22:30
Milionarul din fotbalul românesc vinde câini “cu picioare de aur”, de 20.000 de euro bucata! Afacerea pe care o are Neţoiu # Antena Sport
Gigi Neţoiu deţine o fermă impresionantă la Cetate. Potrivit lui Mitică Dragomir, fostul patron de la Universitatea Craiova, Dinamo sau Rocar deține o fermă impresionantă, care valorează peste 50 de milioane de euro. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a recunoscut că a dorit să cumpere un câine de la ferma lui […] The post Milionarul din fotbalul românesc vinde câini “cu picioare de aur”, de 20.000 de euro bucata! Afacerea pe care o are Neţoiu appeared first on Antena Sport.
22:20
The post Jurnal Antena Sport | David Cristofor prinde viteză appeared first on Antena Sport.
22:10
Jurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial appeared first on Antena Sport.
22:10
Cristi Chivu, singurul român din echipa ideală a unui tehnician din Italia. Cu cine face cuplu în apărare # Antena Sport
Luciano Spalletti este unul dintre cei mai importanți antrenori din Italia în activitate și unul dintre cei care l-au pregătit în trecut și pe Cristi Chivu, actualul tehnician al lui Inter. Într-un interviu recent, acesta a alcătuit cel mai bun prim 11 format din jucători pe care i-a antrenat de-a lungul timpului. În mod surprinzător, […] The post Cristi Chivu, singurul român din echipa ideală a unui tehnician din Italia. Cu cine face cuplu în apărare appeared first on Antena Sport.
22:10
The post Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie appeared first on Antena Sport.
22:10
The post Jurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei appeared first on Antena Sport.
21:40
Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa # Antena Sport
Capul Verde a obţinut calificarea la World Cup 2026, turneu care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis exclusiv în România în Universul Antena. Capul Vere a întâlnit luni seară Eswatini, în etapa cu numărul 10 a preliminariilor World Cup 2026 din Africa. După 0-0 la […] The post Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.