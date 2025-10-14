ANAF anunţă că a colectat în ultimele trei luni suma de 130 de miliarde de lei, în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Alexandru Nazăre, ministrul Finanţelor: „Este, desigur, doar un început”

09:15

Datele INS arată că puterea de cumpărare este micşorată de inflaţie într-un fel abrupt. Acum un an, salariile creşteau cu două cifre. Dar creşterea este azi de 5%. La o inflaţie de 10%, la an/an. Statul iubeşte creşterea inflaţiei. Nu mai sunt aşa lucrurile azi. Inflaţia este de 10%, iar creşterea de salarii la jumătate.