Florian Libocor, Chief Economist BRD-SocGen: Avem în vedere o contracţie a economiei undeva la 0,6%, acesta este scenariul central. Nu putem decât într-un cadru extra optimist să asumăm că în 2026 totul va fi perfect. Nu este vorba că nu este posibil, dar trebuie să fim realişti
Ziarul Financiar, 14 octombrie 2025 16:30
• • •
ANAF lansează Divizia Specială pentru Operaţiuni cu scopul de a combate marile evaziuni fiscale. Autoritatea a colectat în ultimele trei luni taxe în valoare de 130 de miliarde de lei, în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Alexandru Nazăre, ministrul Finanţelor: „Este, desigur, doar un început” # Ziarul Financiar
Procesatorul de carne Sagrod, controlat de antreprenorul Dan-Marius Ţîmpău din Botoşani, şi-a dublat profitul în 2024, la afaceri de 83 mil. lei # Ziarul Financiar
Producătorul şi procesatorul de carne Sagrod din Botoşani, controlat de antreprenorul român Dan-Marius Ţîmpău, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 83 mil. lei (16,7 mil. euro), apropiată de rezultatul din anul precedent, când compania a avut afaceri de aproximativ 83,3 mil. lei (16,8 mil. euro), potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Profitul net al producătorului de vopsele Sentosa Impex, controlat de familia Boca din Sălaj, a scăzut cu 19,7% în 2024, la afaceri de 74,1 mil. lei # Ziarul Financiar
Producătorul de vopsele Sentosa Impex din localitatea Hida, judeţul Sălaj, deţinut de familia Boca, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 74,1 mil. lei (14,9 mil. euro), în uşoară scădere, cu 1,6% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 75,4 mil. lei (15,2 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Ericsson şi Vodafone anunţă un parteneriat strategic pe cinci ani. Ericsson devine singurul furnizor de echipamente de acces radio al Vodafone în Irlanda, Ţările de Jos şi Portugalia şi “partener major” în livrarea de echipamente în Germania, România şi Egipt # Ziarul Financiar
“Ericsson va deveni singurul furnizor RAN (reţea de acces radio) al Vodafone în Irlanda, Ţările de Jos şi Portugalia, menţinând totodată rolul de partener major în Germania, România şi Egipt. Această iniţiativă consolidează relaţia strategică de lungă durată dintre cele două companii”, conform anunţului.
PepsiCo a investit 8,5 mil. dolari într-o linie de îmbuteliere a băuturilor în doze la fabrica din Dragomireşti-Deal. Peste 10% din volumul de băuturi produse este îmbuteliat în doze. Radu Berevoescu, General Manager, PepsiCo East Balkans: "Vedem în România o creştere a ambalajelor la doză, este un PET orientat către generaţia Z" # Ziarul Financiar
Gigantul american Apple anunţă noi proiecte de energie regenerabilă în Europa, inclusiv în România. Apple intenţionează să achiziţioneze energie în România de la parcul eolian de 99 MW al Nala Renewables din judeţul Galaţi # Ziarul Financiar
“Apple intenţionează să achiziţioneze energie de la parcul eolian de 99 MW al Nala Renewables din judeţul Galaţi, România, printr-un acord pe termen lung iniţiat de OX2, care construieşte acum proiectul”, a anunţat compania.
Alina Popa, Country Manager, Coface România: Sunt voci care spun că românii nu au dus-o niciodată atât de bine ca în 2024, însă putem vorbi de paradoxul economic al anului. Creşteri salariale şi costuri ridicate cu forţa de muncă, cu scăderea puterii de cumpărare şi tensiunea socială # Ziarul Financiar
Cum vrea Primăria Capitalei să fluidizeze traficul la orele de vârf: maşinile de aprovizionare, curierat şi salubrizare să fie interzise între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00. Stelian Bujduveanu: Prin aplicarea acestei reguli, traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule # Ziarul Financiar
ZF Branduri Româneşti. Antreprenorii români trebuie să prindă mai multă încredere în brandurile proprii şi în eticheta „Made in Romania“. Comunicarea clară, investiţiile în tehnologie şi producţie ar putea duce la creşterea economică. „Ca piaţă, venim cu viteză mare faţă de alte pieţe europene, asta aduce complexitate şi potenţial“ # Ziarul Financiar
Multă vreme, eticheta „Made in Romania“ nu a fost în sine un brand pentru multe industrii, ba mai mult, a fost considerată o etichetă care poate ar trebui evitată, însă acest lucru s-a schimbat.
Alex Băloi, care a preluat recent rolul de managing director al M247 Global de la Phil Aboud: România joacă un rol strategic în reţeaua globală M247. Suntem un nod esenţial în infrastructura de conectivitate în Europa # Ziarul Financiar
Piaţa românească reprezintă un punct strategic pentru M247 Europe, unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii de hosting, conectivitate şi administrare date de pe piaţa locală şi regională. România găzduieşte atât divizia globală de vânzări a companiei, cât şi centrul de suport 24/7/365, iar Bucureştiul joacă rolul unui nod esenţial în infrastructura de telecomunicaţii a grupului, a spus Alex Băloi, noul managing director al M247 Global.
Creşterea salariilor încetineşte: companiile private din România prognozează un plus de 6% în 2026, după un avans de 7,47% în acest an şi 10,4% anul trecut # Ziarul Financiar
Datele INS arată că puterea de cumpărare este micşorată de inflaţie într-un fel abrupt. Acum un an, salariile creşteau cu două cifre. Dar creşterea este azi de 5%. La o inflaţie de 10%, la an/an. Statul iubeşte creşterea inflaţiei. Nu mai sunt aşa lucrurile azi. Inflaţia este de 10%, iar creşterea de salarii la jumătate.
Cu 27% se depreciau ieri după-amiaza acţiunile Bucur Obor (BUCU), compania care administrează centrul comercial cu acelaşi nume din Bucureşti, ducând dinamica din ultima săptămână la minus 41%, pe un rulaj de 181.000 de lei.
Bursă. Cel mai mare preţ pentru o acţiune de la Bursa de Valori Bucureşti – 1.180 lei – aparţine companiei unui mogul imobiliar # Ziarul Financiar
Acţiunile societăţii Practic Bucureşti (simbol bursier PRBU) se tranzacţionează în scădere cu 3% de la început pe an, pe un rulaj redus – de puţin peste 200.000 de lei, format din 24 de tranzacţii – şi la 1.180 lei per unitate, cel mai mare preţ pentru o companie românească listată la Bursa de Valori Bucureşti.
Bursă. Cât au tranzacţionat fondurile de pensii private Pilon II din acţiunile de la Bursa de Valori: 23 de lei din fiecare 100 de lei # Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private (Pilon II) au fost responsabile pentru aproape un sfert din rulajul Bursei de Valori Bucureşti (BVB) în primele şapte luni din 2025, confirmându-şi statutul de cel mai important investitor instituţional de pe piaţa locală, arată datele dintr-o scrisoare ASF adresată senatului României în contextul unei iniţiative a partidului AUR de opţionalizare a contribuţiei. Iniţiativa a fost respinsă.
Bursă. Financing & IPO Summit by VERTIK. Andrei Svoronos, BERD: Avem actualmente un portofoliu de 2,5 miliarde de euro în România, din care 10% în acţiuni. De obicei, suntem acţionar minoritar cu 10-15%. BERD estimează că economia românească va creşte cu 0,9% anul acesta şi 1,6% în 2026 # Ziarul Financiar
Pe piaţa locală, investitorii instituţionali precum Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare caută companii solide, cu planuri clare de creştere, unde pot intra ca acţionari minoritari şi sprijini dezvoltarea fără a prelua controlul. Accentul se pune pe nivelul de îndatorare şi pe poveşti de creştere credibile, care să ducă la majorarea vânzărilor şi a profitabilităţii, spune Andrei Svoronos, director asociat al BERD.
Bursă. Loredana Chitu, vicepreşedinte la Bursa de Valori Bucureşti şi partner & head of the capital markets, Dentons: Avem toate condiţiile pentru listări mari la Bucureşti. Ce lipseşte este dimensiunea pieţei şi curajul antreprenorilor # Ziarul Financiar
Piaţa de capital din România are toate ingredientele tehnice şi legislative pentru a găzdui listări mari, însă încă se confruntă cu două provocări majore: dimensiunea redusă a pieţei prin prisma lichidităţii şi reticenţa antreprenorilor locali de a face pasul către bursă. Este concluzia transmisă de Loredana Chitu, vicepreşedinte al Bursei de Valori Bucureşti şi partner & head of capital markets în cadrul Dentons, la conferinţa ZF Piaţa de capital 2025.
