FC Barcelona primește o lovitură grea: Robert Lewandowski s-a accidentat
SportMedia, 14 octombrie 2025 18:10
Atacantul polonez Robert Lewandowski a suferit o ruptură musculară la coapsa dreaptă, fiind ultimul fotbalist indisponibil din lotul echipei FC Barcelona, antrenată de Hansi Flick, scrie EFE. Comunicatul clubului nu a specificat cât timp va lipsi Lewandowski, dar în funcție de gravitatea accidentării, este puțin probabil ca el să fie apt de joc pentru El …
Acum 15 minute
18:10
18:10

Andrei Rațiu ia o decizie importantă
18:10
ANAF ia la țintă marii datornici: S-a înființat divizia de Operațiuni Speciale care va investiga zonele cu risc ridicat de fraudă și evaziune fiscală # SportMedia
18:10

FMI a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești, dar e mai optimist decât Banca Mondială # SportMedia
18:10
FMI a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești, dar e mai optimist decât Banca Mondială # SportMedia
18:10

Atacantul polonez Robert Lewandowski a suferit o ruptură musculară la coapsa dreaptă, fiind ultimul fotbalist indisponibil din lotul echipei FC Barcelona, antrenată de Hansi Flick, scrie EFE. Comunicatul clubului nu a specificat cât timp va lipsi Lewandowski, dar în funcție de gravitatea accidentării, este puțin probabil ca el să fie apt de joc pentru El …
18:10
18:10

Europa își ridică un nou scut industrial la granița cu Rusia: Prima uzină de magneți din pământuri rare # SportMedia
18:10
Europa își ridică un nou scut industrial la granița cu Rusia: Prima uzină de magneți din pământuri rare # SportMedia
18:10

Belgia, paralizată de o grevă generală: Proteste violente la Bruxelles, zboruri anulate și transport blocat (Video) # SportMedia
18:10
Belgia, paralizată de o grevă generală: Proteste violente la Bruxelles, zboruri anulate și transport blocat (Video) # SportMedia
18:10

Doar 20% dintre angajații cu muncă de birou se simt satisfăcuți la job – HP Work Relationship Index 2025 # SportMedia
18:10
Doar 20% dintre angajații cu muncă de birou se simt satisfăcuți la job – HP Work Relationship Index 2025 # SportMedia
18:10

Aplicația prin care utilizatorii pot să planteze un copac

24pay facilitează susținerea campaniilor de împădurire derulate de Asociația Mărturie pe Viață, printr-o nouă opțiune integrată în aplicație. Utilizatorii au posibilitatea de a face donații direct din aplicație, contribuind astfel la inițiativele care sprijină bunăstarea comunității. Prin această funcționalitate, 24pay își consolidează rolul de aplicație pentru toate plățile și susține proiecte cu impact pozitiv în …
18:10
18:10

Cine e Alexandru Munteanu, cel care va fi noul prim-ministru al Republicii Moldova

După ce a câştigat categoric alegerile parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a anunțat marți liderul formațiunii, Igor Grosu. „PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței Parlamentului de către președinta Sandu, iar după …
18:10
Acum 4 ore

16:10

Patru țări, patru povești despre traume, memorie și speranță la Astra Film Festival 2025 # SportMedia
Acum 4 ore
16:10
Patru țări, patru povești despre traume, memorie și speranță la Astra Film Festival 2025 # SportMedia
16:10

Apple intră pe piața energiei din România: Compania vizează un parc eolian din județul Galați # SportMedia
16:10
Apple intră pe piața energiei din România: Compania vizează un parc eolian din județul Galați # SportMedia
16:10

Mircea Lucescu face public motivul pentru care Răzvan Marin nu a jucat cu Moldova și Austria # SportMedia
16:10
Mircea Lucescu face public motivul pentru care Răzvan Marin nu a jucat cu Moldova și Austria # SportMedia
16:10

Cum funcționează protecția DDoS și de ce este vitală pentru site-urile cu trafic mare?

Indiferent dacă administrezi un magazin online, o platformă educațională sau un site de știri, o întrebare importantă ar trebui să-ți stea mereu în minte: ești pregătit pentru un atac DDoS? Pentru site-urile cu trafic mare, protecția împotriva acestui tip de amenințare nu mai este o opțiune, ci o necesitate absolută. În rândurile de mai jos …
16:10
16:10

FCSB îl are pe „noul Cămătaru": Mircea Lucescu, convins că roș-albaștrii au dat lovitura # SportMedia
16:10
FCSB îl are pe „noul Cămătaru”: Mircea Lucescu, convins că roș-albaștrii au dat lovitura # SportMedia
16:10

Tomahawk „cu țărâita" pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete # SportMedia
16:10
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete # SportMedia
16:10

Europenii aruncă în fiecare an la gunoi un milion de tone de materii prime critice

Telefoane, laptopuri, electrocasnice sau panouri solare aruncate de europeni conțin aproape un milion de tone de materii prime critice – metale și minerale indispensabile pentru baterii, turbine eoliene, cabluri sau cipuri, arată un raport publicat de consorțiul european FutuRaM, cu prilejul Zilei Internaționale a Deșeurilor Electronice. „Prin exploatarea propriilor deșeuri electronice în locul celor ale …
16:10
Acum 6 ore

14:10

FCSB, anunț despre transferul lui Mario Tudose

FCSB caută fundaș central cu care să-l înlocuiască pe Mihai Popescu (32 de ani), accidentat în meciul România – Austria 1-0. Accidentarea lui Mihai Popescu îl va ține departe de teren mult timp, astfel că FCSB ar putea reveni pe „pista" Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș. Cele două cluburi au negociat, …
Acum 6 ore
14:10
14:10

Gazul care nu se vede, dar încălzește planeta de 80 de ori mai repede decât dioxidul de carbon, scapă nestingherit în aerul României # SportMedia
14:10
Gazul care nu se vede, dar încălzește planeta de 80 de ori mai repede decât dioxidul de carbon, scapă nestingherit în aerul României # SportMedia
O nouă campanie de monitorizare arată că metanul continuă să se scurgă din sondele, conductele și stațiile de procesare ale industriei petroliere, transformând țara într-unul dintre punctele fierbinți ale poluării invizibile din Europa. Mai multe organizații de mediu avertizează că, deși au fost înregistrate unele îmbunătățiri, scurgerile persistă la scară largă, după cum arată o … The post Gazul care nu se vede, dar încălzește planeta de 80 de ori mai repede decât dioxidul de carbon, scapă nestingherit în aerul României appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Sindicatele din Educație susțin că scad salariile, ministerul arată că unul dintre sporuri era calculat greșit # SportMedia
Ministerul Educației a răspuns marți unei adrese a federațiilor sindicale, în care se menționează că „se înregistrează o diminuare a salariilor care se cuvin personalului didactic de predare și personalului didactic de conducere, de îndrumare și control”. „Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, … The post Sindicatele din Educație susțin că scad salariile, ministerul arată că unul dintre sporuri era calculat greșit appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Germania investește masiv în România: 18 miliarde de euro și planuri comune de dezvoltare # SportMedia
Germania rămâne cel mai important partener comercial și principalul investitor străin al României, a declarat marți ministrul de Externe, Oana Țoiu, după întrevederea cu omologul său german, Johann David Wadephul, aflat în vizită la București. „Germania este primul partener comercial al României și primul investitor. Avem peste 18 miliarde de euro investiți în numeroase domenii … The post Germania investește masiv în România: 18 miliarde de euro și planuri comune de dezvoltare appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Osaka # SportMedia
Jucătoarele române de tenis Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat, marți, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari. Jaqueline Cristian și sârboaica Olga Danilovic s-au impus cu 6-3, 6-4 în fața cuplului Nao Hibino (Japonia)/Katarzyna Piter … The post Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Osaka appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Cum vrea Poliția să reducă numărul de accidente auto: Camerele CNAIR și ale autorităților locale vor fi integrate în sistemul e-SIGUR. Apare conceptul de viteză medie # SportMedia
Ministerul Afacerilor Interne a prezentat principalele modificări care vor fi implementate în Codul Rutier, printre care introducerea conceptului de viteză medie, simplificarea procedurii de sancționare și eliminarea punctelor de penalizare pentru parcările neregulamentare. MAI pune în dezbatere publică proiectul „Siguranţă în trafic”, care prevede, între altele, integrarea în sistemul e-SIGUR a camerelor autorităţilor locale şi … The post Cum vrea Poliția să reducă numărul de accidente auto: Camerele CNAIR și ale autorităților locale vor fi integrate în sistemul e-SIGUR. Apare conceptul de viteză medie appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Camera telefonului a ajuns să conteze tot mai mult, fie că surprinzi amintiri din vacanță, fie că faci poze pentru social media sau ai nevoie rapid de un scan pentru un document. Totuși, obiectivul camerei se zgârie mult mai ușor decât ai crede. O zgârietură minoră poate afecta claritatea fotografiilor, poate adăuga pete sau poate … The post Cum să protejezi camera telefonului împotriva zgârieturilor appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Cele 5 lucruri pe care trebuie să le verifici înainte să accesezi un credit cu buletinul # SportMedia
Creditul cu buletinul a devenit aproape sinonim cu ideea de soluție imediată. Îl vezi promovat peste tot ca fiind „fără garanții”, „fără adeverință de venit”, „bani în cont în aceeași zi”, așa că este ușor de înțeles de ce tentația e mare pentru că procesul pare simplu, fără birocrație, iar sentimentul de libertate financiară e … The post Cele 5 lucruri pe care trebuie să le verifici înainte să accesezi un credit cu buletinul appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Grupul Raben este mândru să introducă conexiuni zilnice de transport către Grecia, consolidându-și rețeaua europeană și oferind acces fără probleme între Grecia și șase țări cheie: Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Austria. Această extindere răspunde cererii tot mai mari de logistică agilă și fiabilă în sudul și centrul-estul Europei, cu timpi de livrare de … The post Conexiuni zilnice de transport România – Grecia prin Raben Group appeared first on spotmedia.ro.
14:10
„E-Commerce for Black Friday” este tema ediției 73 a SocialPedia. Evenimentul este dedicat tuturor pasionaților lumii digitale, este powered by GoMag și se va organiza pe 21 octombrie 2025, de la ora 18:30, la Restaurant Monarh din București. Speakerii acestei ediții sunt: Cosmin Dărăban, CEO & Co-Founder Gomag și Raluca Georgescu, Founder & CEO MTH … The post Despre E-Commerce de Black Friday cu Cosmin Dărăban și Raluca Georgescu appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
12:10
Selecționata Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială de fotbal, luni seara, după ce a dispus de Eswatini cu scorul de 3-0, la Praga, în ultimul său meci din preliminariile africane, transmite AFP. Echipa din arhipelag a câștigat în mod neașteptat Grupa D, devansând puternica formație a Camerunului, marea favorită. Capul Verde, … The post Echipa Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Inflația corectează derapajul electoral 2024: a șters integral creșterile salariale pentru peste 94% din angajații din România # SportMedia
Ajustat cu inflația, câștigul salarial mediu net a înregistrat o scădere reală de 5,5% în august. Datele defalcate pe ramuri economice și coroborate cu numărul mediu de salariați din fiecare sector în parte arată că puterea de cumpărare a peste 94% din angajații din România a scăzut în ultimul an. Doar nouă sectoare economice din … The post Inflația corectează derapajul electoral 2024: a șters integral creșterile salariale pentru peste 94% din angajații din România appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Pace fragilă în Gaza. Diplomații europeni, sceptici față de planul lui Trump: „E prea devreme să relaxăm presiunea asupra Israelului” # SportMedia
Liderii și diplomații europeni speră ca armistițiul mediat de Donald Trump să reziste, dar refuză, cel puțin deocamdată, să reducă presiunea asupra Israelului. După doi ani de război, care au distrus Gaza și au ucis peste 60.000 de palestinieni, oficialii de la Bruxelles și Londra susțin că pacea nu poate exista fără dreptate și responsabilitate. … The post Pace fragilă în Gaza. Diplomații europeni, sceptici față de planul lui Trump: „E prea devreme să relaxăm presiunea asupra Israelului” appeared first on spotmedia.ro.
12:10
UE vrea să folosească cele 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei # SportMedia
Uniunea Europeană este din ce în ce mai convinsă că utilizarea celor aproximativ 200 de miliarde de euro (232 de miliarde de dolari) din activele băncii centrale ruse îngheţate reprezintă singura modalitate viabilă de a asigura un cadru durabil pentru finanţarea Ucrainei, în condiţiile în care alte surse se epuizează. Potrivit unor surse familiare cu … The post UE vrea să folosească cele 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Ziua 1329 Rușii „toacă” cu drone infrastructura Ucrainei, zeci de mii de oameni nu au curent (Foto & Video). Trump confirmă că îl primește pe Zelenski la Casa Albă # SportMedia
În ziua 1329 de război Rusia a lansat aproape 100 de drone asupra Ucrainei. Apărarea aeriană a reușit să anihileze mare parte a țintelor, însă 27 de drone au lovit în șapte locuri de pe teritoriul ucrainean. Orașul Sumî a fost lovit de dronele rusești în timpul nopții. Nu s-au înregistrat răniți, iar pompierii au … The post Ziua 1329 Rușii „toacă” cu drone infrastructura Ucrainei, zeci de mii de oameni nu au curent (Foto & Video). Trump confirmă că îl primește pe Zelenski la Casa Albă appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Dan Petrescu a transmis un mesaj fără ocolișuri în privința lui Ianis Hagi (26 de ani), fotbalistul naționalei României. „Bursucul” a spus că Mircea Lucescu îl folosește, în sfârșit, pe Ianis pe postul pe care acesta dă cel mai bun randament, în spatele vârfului. Fostul mare fotbalist al naționalei României nu înțelege de ce „cam … The post Dan Petrescu transmite un mesaj fără ocolișuri în privința lui Ianis Hagi appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
10:10
Companiile şi consumatorii americani resimt tot mai puternic efectele noilor tarife vamale impuse de administraţia Trump, contrazicând afirmaţiile preşedintelui conform cărora ”ţările străine vor plăti preţul protecţionismului american”. Primele analize economice arată că povara fiscală este suportată în principal de firmele americane, care transferă o parte din costuri asupra consumatorilor finali, alimentând presiunile inflaţioniste, relatează … The post Cum suportă Statele Unite costul tarifelor impuse de Donald Trump appeared first on spotmedia.ro.
10:10
FCSB are înlocuitor pentru Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central accidentat la naționala României. Popescu s-a „rupt” în meciul România – Austria 1-0, iar accidentarea se preconizează a fi una de lungă durată. Campioana României, FCSB, are înlocuitor pentru Popescu și nu este îngrijorată de lipsa sa. „Îl avem pe Baba (n.r. – Alhassan), … The post FCSB are înlocuitor pentru Mihai Popescu appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, Dan Petrescu (57 de ani) și-a decis viitorul. Antrenorul a dezvăluit că, în ultima perioadă, a primit mai multe oferte pentru reveni pe banca tehnică, dar a ales să spună „nu”. Echipe din Bulgaria, Polonia, Arabia Saudită, chiar Egipt sau Kazahstan, i-au pus pe masă oferte lui … The post Asaltat cu oferte, Dan Petrescu și-a decis viitorul appeared first on spotmedia.ro.
10:10
FCSB primește o veste excelentă într-un moment în care avea mare nevoie. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Daniel Graovac se apropie de revenirea pe teren. După accidentarea lui Mihai Popescu de la echipa națională, FCSB a rămas cu doi fundași centrali de meserie valizi în lot, Ngezana … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
10:10
O nouă strângere de mână mai puțin obișnuită între Macron și Trump s-a viralizat pe rețelele sociale (Video) # SportMedia
Preşedinţii american şi francez au avut o strângere de mână îndelungată când s-au întâlnit, luni, la summitul pentru Gaza din Egipt. Gestul oarecum nefiresc a atras atenţia, ceea ce a făcut ca momentul să se viralizeze pe reţelele sociale. Timp de aproape 30 de secunde, Emmanuel Macron şi Donald Trump şi-au strâns mâinile în faţa … The post O nouă strângere de mână mai puțin obișnuită între Macron și Trump s-a viralizat pe rețelele sociale (Video) appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Jaqueline Cristian (47 WTA) s-a calificat, marți noapte, în turul doi al turneului WTA de la Osaka. Jaqueline a trecut de italianca Elisabetta Cocciaretto (91 WTA), scor 6-2, 7-6(4), după aproximativ două ore de joc. În turul următor, sportiva noastră va întâlni câștigătoarea meciului Katie Volinets (SUA) – Jessica Bouzas Maneiro (Spania). Pentru accederea în … The post Jaqueline Cristian avansează la Osaka appeared first on spotmedia.ro.
08:00
Premierul care a ajutat Moldova să reziste în fața provocărilor de securitate din ultimii ani, Dorin Recean, se retrage din viața politică. Acesta a refuzat oferta de a conduce și următorul Guvern de la Chișinău după victoria PAS în alegerile parlamentare. Noul prim-ministru va avea profil economic. Doar asta se știe cu siguranță în acest … The post Cine va fi următorul prim-ministru al Moldovei? appeared first on spotmedia.ro.
08:00
MI5 lansează un rar avertisment către politicieni: Sunt ținte ale spionajului rus și chinez # SportMedia
Agenţia britanică de spionaj intern MI5 a emis luni un rar avertisment public adresat membrilor Parlamentului, prin care îi informează că sunt vizaţi de spioni din China, Rusia şi Iran, care încearcă să submineze democraţia ţării. Avertismentul vine la o săptămână după ce procurorii au declarat că au fost nevoiţi să renunţe la procesul a … The post MI5 lansează un rar avertisment către politicieni: Sunt ținte ale spionajului rus și chinez appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
04:00
Cel mai lung corn de rinocer lânos descoperit vreodată a fost găsit în permafropstul siberian și măsoară nu mai puțin de 164,7 centimetri. Cercetătorii de la Academia Rusă de Științe și de la Universitatea Federală de Nord-Est M.K. Ammosov au descoperit recent 12 coarne de rinocer lânos în permafrostul din Iakuția, Republica Saha, în estul … The post Lumea de sub gheața care se topește: A fost găsit cel mai lung corn de rinocer lânos appeared first on spotmedia.ro.
04:00
Pentru prima dată în istorie, astronomii au reușit să obțină o imagine cu două găuri negre care se orbitează reciproc. E prima dovadă vizuală a existenței perechilor de găuri negre. Descoperirea a fost făcută după observarea unor fluctuații fine ale luminii radio, captate de telescoape de pe Pământ și din spațiu. Cele două găuri negre se … The post Premieră: Astronomii au fotografiat două găuri negre care se orbitează reciproc appeared first on spotmedia.ro.
04:00
Congresul PSD s-a încheiat înainte să înceapă. Titus Corlățean s-a predat. Ce înseamnă pentru partid, ce înseamnă pentru coaliție? # SportMedia
Așteptat cu interes atât de membrii partidului cât și de liderii celorlalte formațiuni, de comentatori și de experții politici, congresul PSD a fost amânat pe termen nedefinit, până când viitorul formațiunii s-a tranșat din interior, Sorin Grindeanu reușind să obțină o susținere majoritară pentru a-și oficializa conducerea. În data de 11 august 2025, senatorul PSD … The post Congresul PSD s-a încheiat înainte să înceapă. Titus Corlățean s-a predat. Ce înseamnă pentru partid, ce înseamnă pentru coaliție? appeared first on spotmedia.ro.
04:00
Exclusiv Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani # SportMedia
Peste 66.000 de euro din bani publici a cheltuit Compania Națională de Investiții (CNI) pentru a-și parfuma – cu uleiuri esențiale – sediul central, situat la câteva minute de mers pe jos de Piața Romană. La solicitarea spotmedia.ro, conducerea instituției a transmis că aceste costuri sunt unele optimizate și că – dacă și-ar fi cumpărat … The post Exclusiv Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani appeared first on spotmedia.ro.
00:00
Președintele României, Nicușor Dan, consideră că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraților va fi declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. „Nu este cazul unei demisii. I-am transmis acest lucru și premierului”, a declarat șeful statului luni, pentru Știrile ProTV. Nicușor Dan a explicat că o eventuală respingere a legii … The post Nicușor Dan îi ia apărarea premierului Bolojan: Nu e cazul unei demisii appeared first on spotmedia.ro.
00:00
Marii arși vor fi tratați în România, din 2026. Rogobete: E timpul să facem mai mult, nu doar ce se poate, ci ce trebuie # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni seară că lucrările la centrele pentru mari arşi din Târgu Mureş şi Timişoara avansează, iar primul dintre ele ar putea deveni funcţional în primăvara anului viitor. „Centrul de Arşi Gravi de la Târgu Mureş prinde contur într-un ritm accelerat”, a spus ministrul, adăugând că la Timişoara lucrările continuă … The post Marii arși vor fi tratați în România, din 2026. Rogobete: E timpul să facem mai mult, nu doar ce se poate, ci ce trebuie appeared first on spotmedia.ro.
00:00
Nicușor Dan: „Corupția va fi tratată ca o problemă de securitate națională”. Schimbări majore în strategia de apărare # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni că noul document privind Strategia Națională de Apărare a Țării va fi finalizat și adoptat până la 26 noiembrie, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului său. Șeful statului a precizat că documentul introduce două modificări majore: o atenție sporită asupra războiului hibrid și o „atacare … The post Nicușor Dan: „Corupția va fi tratată ca o problemă de securitate națională”. Schimbări majore în strategia de apărare appeared first on spotmedia.ro.
00:00
Nicușor Dan: România are „foarte mult spațiu” pentru investiții americane în energie și AI # SportMedia
Preşedintele României, Nicuşor Dan, afirmă că o creştere economică solidă poate veni din atragerea de investiţii străine, în special din Statele Unite. Şeful statului a subliniat, luni, că România dispune de „foarte mult spaţiu” pentru noi investiţii americane, în domenii precum energia, mineralele, IT-ul şi inteligenţa artificială. „O creştere a economiei româneşti poate să vină … The post Nicușor Dan: România are „foarte mult spațiu” pentru investiții americane în energie și AI appeared first on spotmedia.ro.
13 octombrie 2025
22:00
Germania promite sprijin României în fața amenințării ruse: Atacurile asupra suveranității unui partener NATO sunt inacceptabile # SportMedia
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a promis luni României și Bulgariei sprijin împotriva amenințărilor rusești, în cadrul unei vizite de două zile în cele două țări, relatează agenția dpa. Oficialul german a subliniat rolul esențial al celor două state pentru securitatea Europei, pe fondul războiului din Ucraina. „Cele două state sunt parteneri cruciali pentru … The post Germania promite sprijin României în fața amenințării ruse: Atacurile asupra suveranității unui partener NATO sunt inacceptabile appeared first on spotmedia.ro.
22:00
Cristi Balaj nu mai este președintele clubului CFR Cluj. Fostul arbitru a explicat că decizia a fost luată sâmbătă, alături de conducerea echipei, însă a evitat să ofere detalii despre motivele care au stat la baza acesteia. ”Sâmbătă (11 octombrie), am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, … The post Cristi Balaj a plecat de la CFR Cluj appeared first on spotmedia.ro.
