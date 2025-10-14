FC Barcelona primește o lovitură grea: Robert Lewandowski s-a accidentat

00:00

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni seară că lucrările la centrele pentru mari arşi din Târgu Mureş şi Timişoara avansează, iar primul dintre ele ar putea deveni funcţional în primăvara anului viitor. „Centrul de Arşi Gravi de la Târgu Mureş prinde contur într-un ritm accelerat", a spus ministrul, adăugând că la Timişoara lucrările continuă …