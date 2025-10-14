Cum se simte Ilona Brezoianu la 8 luni de sarcină. S-a afișat fără niciun fel de filtru
SpyNews, 14 octombrie 2025 18:10
Ilona Brezoianu urmează să nască în scurt timp, iar acum le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale cum se simte în penultima lună de sarcină. Jurata de la Te cunosc de undeva s-a afișat fără niciun filtru și a explicat totul fără perdea.
• • •
Acum 15 minute
18:10
Acum o oră
17:40
Prezentator TV celebru, mort la 41 de ani din cauza unui infarct! Tragedia i-a îngrozit pe fanii care îl urmăreau pe micile ecrane # SpyNews
Tragedie în showbiz! Un prezentator TV a murit în urma unui infarct, la vârsta de 41 de ani. Problemele de sănătate ar fi apărut după un tratament hormonal, efectuat în urma unei intervenții estetice. Fanii prezentatorului sunt în doliu.
17:30
Caz revoltător la Acces Direct! Soție, dată afară din casă, pentru amantă: „Ei îmi spun mie…” # SpyNews
Mihaela își strigă durerea, la Acces Direct! Femeia a fost dată afară din casă, după ce soțul ei a lăsat-o pentru amantă. Mai mult, cei doi ar complota să o șteargă pe Mihaela definitiv din viața lor. Detalii și informații cu un puternic impact emoțional!
Acum 2 ore
17:20
(P) Valentin Burada investește peste 400.000 de euro într-o nouă clinică de estetică medicală la Cluj-Napoca # SpyNews
Antreprenorul Valentin Burada, fondatorul rețelei Swiss Clinics, își continuă proiectele de extindere în domeniul esteticii medicale și a inaugurat recent o nouă clinică la Cluj-Napoca, pe strada Bistriței nr. 83, în urma unei investiții de peste 400.000 de euro.
17:10
Gestul revoltător al șoferului care a produs tragedia din Apărătorii Patriei, după accident. Tânărul și-a șters toate urmele # SpyNews
Șoferul care a ucis-o pe Elena în accidentul din Apărătorii Patriei, luni după amiază, și-a șters toate urmele de pe Internet. Tânărul de 20 de ani, cunoscut pe rețelele de socializare datorită condusului agresiv și pasiunii pentru mașini, a devenit invizibil după tragedia din Sectorul 4.
16:40
Împăcarea momentului în showbiz! Alin Oprea și cei doi copii ai săi au îngropat securea războiului # SpyNews
În anul 2020, Alin Oprea și Larisa Uță, fosta soție, au ales să pună punct căsniciei. De atunci, artistul și cei doi copii ai săi nu au mai păstrat legătura. Acum, Adrian și Melissa au reluat legătura cu tatăl lor. Iată cât timp nu și-au vorbit!
16:30
Motivul pentru care fiica Oanei Roman a vrut să meargă la școală, deși nu se simțea bine! Vedeta face declarații exclusive despre alegerile Isabelei # SpyNews
Motivul pentru care Isabela, fiica Oanei Roman, a vrut să meargă la școală, deși nu se simțea bine. Care este starea fetiței acum, dar și cu ce probleme s-a confruntat. Vedeta face declarații exclusive despre alegerile Isabelei.
Acum 4 ore
16:20
Se caută alimente anti-aging la RO.aliment Show 2025, eveniment susținut de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu # SpyNews
Cluj-Napoca a devenit, pentru câteva zile, centrul celor mai importante discuții despre alimentația viitorului. În perioada 13–15 octombrie, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară găzduiește RO.aliment Show 2025, eveniment care adună sub același acoperiș cercetători, profesori, nutriționiști și lideri din industria alimentară. Scopul: să afle cum putem mânca mai sănătos, mai echilibrat și mai sustenabil.
16:00
Anunț important pentru șoferi! Noi schimbări în Codul Rutier, propuse de MAI: Introducerea vitezei medii și modificări la amenzi și permise # SpyNews
În cursul zilei de azi, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au prezentat, prin chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, principalele măsuri și modificări legislative la Codul Rutier propuse în cadrul proiectului „Siguranță în Trafic”, parte a eforturilor de reformare a sistemului rutier românesc.
15:50
Caz incredibil în Ilfov! Un bărbat a aflat că e mort în acte de 21 de ani. În tot acest timp a plătit taxe: „Eu am mers cu viața înainte” # SpyNews
Un bărbat a aflat acum trei ani că este declarat mort în acte. Situația dura din 2004, însă el a aflat atunci când a vrut să scoată duplicatul certificatului de naștere. Nu l-a putut obține, iar la primărie nu a putut rezolva nimic, așa că a ajuns în instanță.
15:10
Încep filmările pentru Insula iubirii, sezonul 10! Anunțul de ultimă oră făcut de Radu Vâlcan # SpyNews
Noul sezon de la Insula iubirii se anunță unul spectaculos. Se pare că au început filmările pentru sezonul 10, anunțul fiind făcut chiar de Radu Vâlcan pe rețelele de socializare. Cuplurile își vor testa relația în Thailanda.
14:30
Soția lui Nicolae Guță, Cristina, aroganță de sute de mii de euro! Cât costă ceasul cu care s-a afișat de curând # SpyNews
Nicolae Guță și soția lui, Cristina, sunt căsătoriți de opt ani. Manelistul și partenera lui au împreună doi copii, iar cântărețul se mândrește cu familia lui. În timp ce Nicolae Guță preferă să nu iasă foarte mult în evidență, Cristina a purtat de curând un ceas care a atras atenția, atât pentru că este spectaculos, cât și datorită prețului.
14:30
Elena Vîșcu a împlinit 38 de ani! Fosta soție a lui CRBL radiază după divorțul de artist | VIDEO # SpyNews
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a împlinit 38 de ani! În acest punct al vieții ei, fosta soție a lui CRBL radiază de fericire. După divorțul de artist, aceasta pare să se fi redescoperit.
Acum 6 ore
13:20
Accidentul din Apărătorii Patriei, filmat de camera de bord a șoferului de 20 de ani. Care a fost ultimul gest al mamei de 35 de ani # SpyNews
Accidentul din Apărătorii Patriei a fost filmat de camera de bord a șoferului de 20 de ani. În imaginile surprinse, se vede cum femeia face câțiva pași pe trecerea de pietoni, iar mai apoi este lovită de mașina bărbatului de 20 de ani. Femeia nu a mai avut nicio șansă, în timp ce fiica ei a ajuns la spital.
13:00
S-a aflat cine era femeia ucisă pe trecerea de pietoni, în București. Elena era mama a doi copii, de doi și zece ani # SpyNews
S-a aflat identitatea femeii care a fost spulberată de o mașină pe trecerea de pietoni, în București. Elena avea 35 de ani și era mama a doi copii, de doar 2 și 10 ani. Fetița se afla cu ea în momentul tragediei, în căruț. Micuța a scăpat cu viață, în prezent fiind internată la la Spitalul „Marie Curie”, acolo unde se află sub supraveghere medicală.
13:00
El este Ionuț, românul ucis în Italia. Ar fi fost omorât de colegul de camion. Bărbatul a lăsat în urmă un copil de un an și o soție îndurerată # SpyNews
O crimă a îngrozit Italia, după ce un român pe nume Alin l-ar fi ucis pe Ionuț. Bărbatul era căsătorit și avea un copil de un an. Ionuț a murit la 32 de ani, iar el și principalul suspect s-ar fi certat pe fondul unei neînțelegere mai vechi, atunci când Alin l-ar fi atacat.
13:00
Există nenumărate metode de a-ți petrece timpul liber, iar internetul reprezintă adesea cea mai comună alegere în rândul persoanelor care își propun să profite la maxim de fiecare secundă atunci când se bucură de câteva clipe libere.
Acum 8 ore
12:20
Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva. Mai multe persoane au ajuns la spital. Mii de credincioși au venit să se roage la raclă # SpyNews
Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătorită astăzi, a început pe 8 octombrie. În aceste zile, mii de oameni au venit să se roage la raclă. Mai multe persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor în ultimele 24 de ore.
12:20
Alec Baldwin a intrat cu mașina într-un copac. Actorul era însoțit de fratele său când a făcut accident # SpyNews
Alec Baldwin a fost implicat recent într-un accident rutier. Actorul a intrat cu autoturismul într-un copac. Incidentul a avut loc în Hamptons, iar actorul a fost însoțit de fratele său în momentul impactului.
11:50
Supă de pui cu găluște după rețeta lui Chef Horia Manea. Ce ingrediente să folosești pentru un preparat ca la carte # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, ketchup de casă, un fel principal, supă de pui cu găluşte, și un desert, chec cu banane, afine şi lămâie.
11:40
Cristina Cioran, însărcinată pentru a treia oară? „Poate chiar acum am o veste”. Cum este viața ei cu doi copii # SpyNews
Cristina Cioran s-a mutat în urmă cu câteva luni din București în Constanța și consideră că schimbarea a fost benefică atât pentru ea, cât și pentru cei doi copii. Actrița consideră că niciodată nu e prea târziu, nici când vine vorba de a deveni mamă pentru a treia oară.
11:40
Val de aer polar în România! Temperaturile scad drastic în toată țara. Ce anunță meteorologii pentru următoarele 4 săptămâni # SpyNews
Meteorologii anunță că un val de aer polar va afecta România în următoarele zile, aducând temperaturi scăzute în întreaga țară. Specialiștii Administrației Naționale anunță o schimbare bruscă a vremii, cu scăderi semnificative ale temperaturilor, în special în regiunile montane și în nordul țării. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni.
11:20
Ioana State, situație neplăcută: „M-am gândit cine m-ar urî atât de tare”. Ce a pățit comedianta # SpyNews
Ioana State a povestit că sâmbătă a avut parte de o situație neplăcută, asta după ce și-a dat seama că i-a fost suspendat contul de Instagram. A aflat întâmplător de la cineva care a crezut inițial că i-a dat block, ca mai apoi să afle că, de fapt, cineva chiar ar fi vrut, într-adevăr, să-i fie închis contul comediantei.
11:00
Ce frumoasă era mama lui Maurice Munteanu la Marele Bal din București. Femeia avea 22 de ani: "Minunata mea" | FOTO # SpyNews
Imagini rare cu mama lui Maurice Munteanu! Cum arăta femeia la vârsta de 22 de ani, în toată splendoarea ei la Marele Bal din București. Fiul ei a făcut publice imagini de colecție.
10:50
Noi informații în cazul mamei moarte pe trecerea de pietoni, în Capitală! Unul dintre șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest # SpyNews
Răsturnare de situație în cazul mamei care a fost ucisă pe trecerea de pietoni, în Capitală! Potrivit autorităților, unul dintre șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest.
Acum 12 ore
10:20
O influenceriță a murit la 30 de minute după ultima transmisiune live. Ce detalii șocante au descoperit oamenii legii # SpyNews
Un caz șocant a zguduit, recent, lumea online! O influenceriță cunoscută a fost găsită moartă la doar 30 de minute după ultima sa transmisiune live. Ce au descoperit oamenii legii.
10:10
Șoferul care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni, în Sectorul 4, reținut pentru 24 de ore. Este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă # SpyNews
Șoferul care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni, în Apărătorii Patriei, a fost reținut pentru 24 de ore. Tânărul de 20 de ani, care ar fi condus cu viteză, este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.
10:00
Un magnat al criptomonedelor, descoperit mort, în bolidul său de lux, în Kiev. Konstantin a fost găsit cu o rană de glonț la cap # SpyNews
Un magnat al criptomonedelor a fost găsit mort, în mașina lui, în Kiev. Konstantin Galich a lăsat inclusiv un mesaj de adio familiei, iar mai apoi s-ar fi împușcat în cap cu o armă care era pe numele lui. Autoritățile iau în calcul și varianta să fi fost împușcat de altcineva.
09:40
Asia Express sezonul 8. Surpriză la jocul de amuletă. Cine a câștigat 1.000 de euro și un Joker puternic: "Asta mai lipsea..." # SpyNews
În cel mai recent episod din Asia Express Sezonul 8, concurenții au avut parte de o surpriză de proporții la jocul de amuletă. Un moment plin de tensiune a adus câștigătorului nu doar 1.000 de euro, dar și un Joker puternic, care poate face diferența în competiție.
09:20
Morgan, fosta iubită a lui Philipp Plein, noi acuzații! Bruneta susține că e hărțuită: “Nu îndrăzni să mă ameninți” # SpyNews
Morgan, bruneta care a avut o relație cu designerul Philipp Plein, revine în centrul atenției cu noi declarații șocante. Fosta iubită a designerului susține că a fost hărțuită și amenințată, și a vorbit despre experiențele prin care a trecut.
09:10
Oana Lis, semnul care i-a dat fiori, după moartea Ioanei Popescu. Jurnalista s-a stins din viață în urmă cu trei săptămâni # SpyNews
Ioana Popescu a murit la finalul lunii septembrie, la 47 de ani, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate serioase. Printre oamenii care i-au fost apropiați se numără și Oana Lis, cea care a observat de curând un lucru care i-a dat fiori.
08:40
Andra Volos, replică acidă pentru Dana Roba. Cum a reacționat șatena, după ce make-up artista i-a spus că este amanta lui Robert Lele # SpyNews
Andra Volos a reacționat, după ce Dana Roba a numit-o „amanta” lui Robert Lele. Soția manelistului s-a arătat extrem de deranjată de replica make-up artistei și a avut un mesaj acid pentru Dana Roba.
Acum 24 ore
00:10
Bogdan Mocanu, vacanță alături de iubită și părinții lui! Cât de îndrăgostit este de Iasmina, după ce a suferit # SpyNews
Bogdan Mocanu s-a împăcat cu Iasmina și este mai fericit ca niciodată! Cei doi au plecat, alături de părinții lui, într-o nouă vacanță în Turcia! Orașul pe care l-au ales este Istanbul, un loc pe care l-au mai vizitat împreună.
13 octombrie 2025
23:50
Natalia Barbu sărbătorește nunta de fildeș! Cântăreața și milionarul Nicolae Sota s-au căsătorit la malul mării, în urmă cu 14 ani # SpyNews
Natalia Barbu sărbătorește nunta de fildeș! Cântăreața și Nicolae Sota și-au unit destinele în urmă cu 14 ani, într-un cadrul spectaculos, la malul mării. Ce declarații emoționante a făcut Natalia Barbu, la Un show păcătos.
23:30
Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Concurenții au mâncat șobolani și țipari gătiți de ei: ”Am vrut acasă” # SpyNews
Probă neașteptată pentru concurenții de la Asia Express, sezonul 8! Etapa a șasea i-a pus în fața unei provocări uriașe: de a mânca șobolani și țipari gătiți de ei în proba anterioară. Iată care a fost reacția echipelor!
23:20
Spynews TV. Liviu Vârciu își dorește să înfieze un copil! Ce părere are Anda Călin, soția sa # SpyNews
Liviu Vârciu, declarații exclusive, la Spynews TV, despre un nou membru al familiei! Acesta își dorește mult să înfieze un copil, însă, soția sa, Anda Călin, are o cu totul altă părere. Iată ce a declarat Liviu Vârciu!
23:00
Imagini din momentul accidentului din Apărătorii Patriei. Femeia de 35 de ani, spulberată pe trecerea de pietoni. Gestul care i-a salvat copilul # SpyNews
Au apărut imaginile care au surprins accidentul devastator din Apărătorii Patriei. Mama de 35 de ani a fost filmată de camerele de supraveghere în timp ce este spulberată pe trecerea de pietoni de șoferul de 20 de ani. Un gest instinctiv i-ar fi salvat, însă, fetița. Imaginile au un puternic impact emoțional.
22:40
Spynews TV. Cornel Păsat, primele declarații despre divorț! Soția a părăsit căminul conjugal # SpyNews
Cornel Păsat a făcut primele declarații despre divorțul de soția sa, Bianca! Cei doi își vor spune "adio" după 20 de ani de iubire. Mai mult, Bianca a părăsit deja căminul conjugal.
22:20
Marian Grozavu nu mai tace! Fostul concurent de la Insula Iubirii, foc si pară :"Să te iei de faptul că sunt..." # SpyNews
Marian Grozavu le dă o lecție celor care se leagă de aspectul lui fizic. Ce a transmis fostul concurent de la Insula Iubirii, după ce a fost judecat și criticat în mediul online. Marian răspunde comentariilor răutăcioase. Mai mult, ne spune cum a petrecut de ziua lui și de ce a ales să fie doar cu Bianca.
22:20
Problemele se țin lanț de Sorina Guță! Grav bolnavă și copleșită de probleme, viața o lovește din nou # SpyNews
Problemele se țin lanț de fosta parteneră a lui Nicolae Guță. Grav bolnavă și copleșită de probleme, viața o lovește din nou pe Sorina Guță. Motivul pentru care artista a ajuns în fața magistraților. Cu ce situație se confruntă.
22:20
Primele imagini cu nora lui Adrian Năstase, după ce a născut! Corina Năstase nu este încă recuperată sută la sută! # SpyNews
Mihnea Năstase este fiul cel mic al lui Adrian Năstase. El și soția lui, Corina, au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu aproape două luni. Tânăra a adus pe lume un băiețel și se pare că nu și-a revenit complet.
22:20
Selly, succes, mai ceva ca fotbaliștii! Vlogger-ul a făcut „ravagii” cu prezența la meci! În ce ipostaze a fost surprins # SpyNews
Nu este un secret pentru nimeni succesul de care se bucură Selly. Vlogger-ul, cunoscut de toți copiii României, nu scapă neobservat oriunde ar merge. Duminică seara, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe acesta la meciul pe care România l-a disputat cu Austria, pe „Arena Națională”.
22:20
Dan Diaconescu, al cărui dosar „Sex cu gemene minore” este rejudecat la Tulcea, a devenit „bau-bau” pentru magistrații din Constanța: aproape 30 de judecători au refuzat să îi ia dosarul!
22:20
Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Ironii între Cătălin Bordea și Olga Barcari: ”Nu mai țipa că mă duci cu gândul în altă parte” # SpyNews
Apariția lui Cătălin Bordea la Asia Express, sezonul 8, s-a lăsat cu multe ironii între el și Olga Barcari. Cei doi concurenți s-au ”înțepat” în timpul probei, făcând deliciul celorlalte echipe. Iată ce replici spumoase și-au împărțit cei doi.
21:50
Asia Express sezonul 8, 13 octombrie 2025. Irina Fodor, anunț în premieră: ”Vine surpriza!”. Este prima dată când se întâmplă # SpyNews
Anunț în premieră la Asia Express, sezonul 8! Concurenții au avut parte de o surpriză în ediția din 13 octombrie 2025. Este prima dată în istoria emisiunii când Irina Fodor face acest anunț la începutul unei curse.
21:40
Cum arată Carmen Grebenișan la o săptămână după naștere. Influencerița își revine rapid | FOTO # SpyNews
Carmen Grebenișan a devenit mamă pentru prima dată, în urmă cu o săptămâna. Acum, influencerița le-a arătat urmăritorilor de pe rețelele sociale cum arată corpul sau, după naștere. Blondina se vindecă rapid și arată bombă!
21:10
Programul Târgurilor de Crăciun din România 2025. Datele în care se deschid în marile orașe # SpyNews
A fost stabilit programul complet al Târgurilor de Crăciun din România în anul 2025. Marile orașe din țară au decis în ce perioadă vor fi deschise în acest an. Sibiu, Craiova și Oradea se află în topul preferințelor când vine vorba despre această atracție.
21:00
Oana Roman a tras o sperietură de proporții! Ce s-a întâmplat cu fiica ei, Isabela: "Slavă Domnului..." # SpyNews
Oana Roman s-a speriat tare, în urma unui apel telefonic primit de la reprezentanta școlii fiicei sale, Isabela. Vedeta a mers urgent după Isabela. Iată ce s-a întâmplat!
20:40
El este șoferul de 20 de ani care a accidentat-o mortal pe mama de 35 de ani, în Apărătorii Patriei. Postările lui de pe Internet au provocat revoltă | FOTO # SpyNews
S-a aflat identitatea șoferului de 20 de ani, care a ucis-o pe mama de 35 de ani pe trecerea de pietoni și a accidentat-o pe fiica ei în cărucior, în Apărătorii Patriei din București. Băiatul se filma des conducând cu viteză și era pasionat de mașini.
20:20
Anamaria Prodan a trecut printr-o transformare totală, iar acum impresara este de nerecunoscut! Noul look o prinde extrem de bine, iar ea pare foarte fericită. Probabil că nimeni nu se aștepta să o vadă așa!
