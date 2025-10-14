Cum se simte Ilona Brezoianu la 8 luni de sarcină. S-a afișat fără niciun fel de filtru

14:30

Nicolae Guță și soția lui, Cristina, sunt căsătoriți de opt ani. Manelistul și partenera lui au împreună doi copii, iar cântărețul se mândrește cu familia lui. În timp ce Nicolae Guță preferă să nu iasă foarte mult în evidență, Cristina a purtat de curând un ceas care a atras atenția, atât pentru că este spectaculos, cât și datorită prețului.