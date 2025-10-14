Ce trebuie să conţină „kit-ul” de care ai nevoie după ce ieşi de pe băncile facultăţii pentru a face faţă lumii de astăzi: „Curiozitate, capacitate de rezilienţă şi determinare”
Ziarul Financiar, 14 octombrie 2025 18:15
ZF Live. Paul Dieter Cîrlănaru al CEO, CITR: Nu vedem o creştere a numărului de insolvenţe, ci chiar o scădere. În primele opt luni din 2025 numărul lor a scăzut cu 2% faţă de aceeaşi perioadă din 2024 # Ziarul Financiar
Deşi anul 2025 a fost marcat de un context economic incert, numărul insolvenţelor în România nu a crescut, ci a înregistrat o uşoară scădere. În primele opt luni din 2025 numărul insolvenţelor a scăzut cu 2% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, spune Paul Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR. Totuşi, el atrage atenţia că dincolo de statistici se ascund provocări structurale tot mai vizibile în mediul de business.
ZF Live. Cristian Sporiş, Raiffeisen Bank România: Dacă România intră într-un deceniu de stagnare este doar vina noastră pentru că sunt atât de multe oportunităţi în jurul nostru. Pare că unele companii sunt reziliente. Probabil că sunt şi zone care vor avea momente mai grele sau marjele se vor diminua, dar cu siguranţă majoritatea companiilor o duc destul de bine # Ziarul Financiar
Posibilitatea ca România să intre într-un deceniu de stagnare ar fi foarte puţin probabilă datorită tuturor oportunităţilor din jurul nostru, dar în cazul în care s-ar întâmpla, ar fi doar vina nostră, a spus Cristian Sporiş, vicepreşedinte corporate la Raiffeisen Bank România, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Magnet pentru clinici şi spitale. Cinci companii din domeniul medical au avut proiecte de investiţii de aproape 50 de milioane de euro în total în ultimii ani. Aproape 500 de noi locuri de muncă sunt incluse în cele cinci proiecte. Georgiana Mihalache # Ziarul Financiar
Aproape 50 mil. euro adună cinci proiecte în domeniul medical din ultimii cinci-şase ani în dezvoltări de noi clinici, spitale sau extinderea unor unităţi. Din suma totală, jumătate este din finanţare din ajutor de stat, după cum arată schema publică a Ministerului de Finanţe.
ANAF lansează Divizia Specială pentru Operaţiuni cu scopul de a combate marea evaziune fiscală. Autoritatea a colectat în ultimele trei luni taxe în valoare de 130 de miliarde de lei, în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Alexandru Nazăre, ministrul Finanţelor: „Este, desigur, doar un început” # Ziarul Financiar
Altex face paşii spre 10 miliarde de lei cifră de afaceri: Brico Depot intră oficial în grup, campania Black Friday anticipează vânzări peste nivelul din 2024. Anul viitor vor fi şapte-zece magazine noi Altex şi Brico Depot # Ziarul Financiar
Altex România, liderul pieţei de retail electro-IT, extinde anul acesta ecosistemul de branduri prin integrarea reţelei Brico Depot, care va participa pentru prima dată la campania Black Friday.
ANAF lansează Divizia Specială pentru Operaţiuni cu scopul de a combate marile evaziuni fiscale. Autoritatea a colectat în ultimele trei luni taxe în valoare de 130 de miliarde de lei, în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Alexandru Nazăre, ministrul Finanţelor: „Este, desigur, doar un început” # Ziarul Financiar
Procesatorul de carne Sagrod, controlat de antreprenorul Dan-Marius Ţîmpău din Botoşani, şi-a dublat profitul în 2024, la afaceri de 83 mil. lei # Ziarul Financiar
Producătorul şi procesatorul de carne Sagrod din Botoşani, controlat de antreprenorul român Dan-Marius Ţîmpău, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 83 mil. lei (16,7 mil. euro), apropiată de rezultatul din anul precedent, când compania a avut afaceri de aproximativ 83,3 mil. lei (16,8 mil. euro), potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Profitul net al producătorului de vopsele Sentosa Impex, controlat de familia Boca din Sălaj, a scăzut cu 19,7% în 2024, la afaceri de 74,1 mil. lei # Ziarul Financiar
Producătorul de vopsele Sentosa Impex din localitatea Hida, judeţul Sălaj, deţinut de familia Boca, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 74,1 mil. lei (14,9 mil. euro), în uşoară scădere, cu 1,6% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 75,4 mil. lei (15,2 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Ericsson şi Vodafone anunţă un parteneriat strategic pe cinci ani. Ericsson devine singurul furnizor de echipamente de acces radio al Vodafone în Irlanda, Ţările de Jos şi Portugalia şi “partener major” în livrarea de echipamente în Germania, România şi Egipt # Ziarul Financiar
“Ericsson va deveni singurul furnizor RAN (reţea de acces radio) al Vodafone în Irlanda, Ţările de Jos şi Portugalia, menţinând totodată rolul de partener major în Germania, România şi Egipt. Această iniţiativă consolidează relaţia strategică de lungă durată dintre cele două companii”, conform anunţului.
PepsiCo a investit 8,5 mil. dolari într-o linie de îmbuteliere a băuturilor în doze la fabrica din Dragomireşti-Deal. Peste 10% din volumul de băuturi produse este îmbuteliat în doze. Radu Berevoescu, General Manager, PepsiCo East Balkans: "Vedem în România o creştere a ambalajelor la doză, este un PET orientat către generaţia Z" # Ziarul Financiar
Gigantul american Apple anunţă noi proiecte de energie regenerabilă în Europa, inclusiv în România. Apple intenţionează să achiziţioneze energie în România de la parcul eolian de 99 MW al Nala Renewables din judeţul Galaţi # Ziarul Financiar
“Apple intenţionează să achiziţioneze energie de la parcul eolian de 99 MW al Nala Renewables din judeţul Galaţi, România, printr-un acord pe termen lung iniţiat de OX2, care construieşte acum proiectul”, a anunţat compania.
Alina Popa, Country Manager, Coface România: Sunt voci care spun că românii nu au dus-o niciodată atât de bine ca în 2024, însă putem vorbi de paradoxul economic al anului. Creşteri salariale şi costuri ridicate cu forţa de muncă, cu scăderea puterii de cumpărare şi tensiunea socială # Ziarul Financiar
Cum vrea Primăria Capitalei să fluidizeze traficul la orele de vârf: maşinile de aprovizionare, curierat şi salubrizare să fie interzise între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00. Stelian Bujduveanu: Prin aplicarea acestei reguli, traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule # Ziarul Financiar
