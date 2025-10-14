ZF Live. Paul Dieter Cîrlănaru al CEO, CITR: Nu vedem o creştere a numărului de insolvenţe, ci chiar o scădere. În primele opt luni din 2025 numărul lor a scăzut cu 2% faţă de aceeaşi perioadă din 2024

Deşi anul 2025 a fost marcat de un context economic incert, numărul insolvenţelor în România nu a crescut, ci a înregistrat o uşoară scădere. În primele opt luni din 2025 numărul insolvenţelor a scăzut cu 2% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, spune Paul Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR. Totuşi, el atrage atenţia că dincolo de statistici se ascund provocări structurale tot mai vizibile în mediul de business.

