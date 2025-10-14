Doliu la Colegiul „Mihail Sturdza” din Iași: a murit directoarea Consuela Roșu

04:20

Un bărbat care și-a spionat soția va scăpa nepedepsit, după ce procurorii au uitat ani de zile dosarul său prin sertare. În momentul în care dosarul a fost până la urmă înaintat instanței, se apropia deja prescripția răspunderii penale. Bărbatul nu a mai avut altceva de făcut decât să nege faptele, pentru a-i obliga pe judecători să supună dezbaterii fiecare probă. Timpul a făcut restul. Victima va primi doar o sumă simbolică drept despăgubiri. Articolul Un ieșean gelos care și-a spionat soția cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefon a scăpat basma curată din cauză că procurorii s-au mișcat în ritmul melcului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.