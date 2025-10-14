Se pregătește introducerea RCA-ului pentru trotinetele electrice. Mersul pe jos rămâne liber (cu condiția să nu fie la protest)
Impact.ro, 14 octombrie 2025 19:20
După mașini, motociclete și căruțe, urmează și trotinetele să intre în rândul lumii civilizate, adică să plătească RCA. Titi Aur a deschis discuția, propunând ca fiecare trotinetist să aibă RCA pe CNP. ASF a zis […]
Ferrari parcat pe trecere în Dorobanți. Trecerea ar trebui amendată, că s-a băgat sub Ferrari
Incident de mare finețe urbană în Dorobanți: un Ferrari a fost surprins marți după-amiază trântit cu grație fix pe trecerea de pietoni de pe strada Aviator Radu Beller. Darcu avariile aprinse, semn că proprietarul e […]
19:20
Călin Georgescu a pierdut iar vremea pe scările poliției, la declarații, în loc să caute un exchange
Domnul Călin Georgescu a avut astăzi întâlnirea electorală săptămânală cu simpatizanții – întâlnire organizată de justiție la sediul Poliției Buftea. Acolo unde domnul Georgescu este chemat pentru a da mesaje politice, direct de pe scările […]
După mașini, motociclete și căruțe, urmează și trotinetele să intre în rândul lumii civilizate, adică să plătească RCA. Titi Aur a deschis discuția, propunând ca fiecare trotinetist să aibă RCA pe CNP. ASF a zis […]
18:20
Grindeanu renunță la progresism. S-o fi săturat și el să își tot ascundă ceasurile

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, face o modificare considerată revoluționară în statutul partidului: înlocuiește sintagma "partid progresist" cu „partid atașat valorilor naționale, religioase, tradiționale". Vestea bună este că, odată făcută modificarea, domnul Grindeanu nu […]
13:40
Exclusiv! Inițiatorul legii "plajelor libere" a ocupat ilegal în 2025 plaja de la 2 Mai

Mâine intră la vot în Camera Deputaților legea nr 219/2025, așa-zisă a "plajelor libere", după cum a perorat ieri în Parlament deputatul PSD Daniel Georgescu, fostul primar al localității Limanu (la care sunt arondate și […]
10:00
Preliminarii CM 2026: Letonia vs Anglia – Britanicii, mari favoriţi

Letonia – Anglia, meci contând pentru Grupa K a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, marţi, 14 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Daugavas Stadions din Riga, şi va fi transmis în direct […]
09:40
Preliminarii CM 2026: Italia vs Israel – Toţi banii pe Squadra Azzura

Italia – Israel, meci contând pentru Grupa I a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, marţi, 14 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadio Friuli din Udine, şi va fi transmis în direct de […]
01:40
Angajatorii români vor fi obligați să afișeze salariul în anunțurile de angajare. Adică în loc de „salariu atractiv" vor scrie „1700 Ron plus bonuri"
S-a terminat cu misterul! Angajatorii români vor fi obligați, în sfârșit, să spună adevărul despre cât plătesc, și nu să se ascundă în spatele formulelor poetice de genul „salariu motivant" sau „beneficii atractive". De la […]
00:40
Oana Țoiu, ministră de Externe și microbistă, nu știe ce este offside-ul, dar știe că nu e în el
Doamna ministru de Externe a fost întrebată de către o jurnalistă dacă știe ce este offside-ul. Nu știe. Dar și mai tare este că nici jurnalista care a întrebat-o nu știe ce este offside-ul. Ba […]
23:40
Dan Diaconescu a fost concediat și lăsat fără emisiune. E 1-0 pentru samurai în războiul cu dacii
Dan Diaconescu a fost din nou scos din grilă, de data aceasta de la Canal 33, postul care a încercat, pentru scurt timp, să-i redea poporului Dacii Liberi în format HD. După doar jumătate de […]
22:10
PSD a ajuns la un scor de sub 20% în sondaje. Dar nu e vina politicienilor că guvernează prost, ci a uleiului și a făinii că nu mai conving
Sorin Grindeanu a explicat că scăderea PSD în sondaje nu e din vina guvernanților, ci mai degrabă o consecință a „eroziunii la guvernare". Cu alte cuvinte, partidul nu s-a prăbușit pentru că a condus prost, […]
20:30
Un suporter care semăna cu Alibec a intrat pe teren la România – Austria. Dar avea ceva în plus
Ceva în plus care ar putea fi și dovada clară că nu era Alibec, ci doar semăna cu Alibec: alerga! Dovada – aici.
19:40
Mihai Trăistariu s-a rugat la moaștele greșite (la cele pentru Sanremo în loc de cele pentru Eurovision)
Domnul Trăistariu a reușit să încurce moaștele Sfintei Parascheva cu alte moaște – tot ale unei sfinte, dar cu alte competențe. Iată ce a declarat el pentru Click: „Am luat o mare țeapă, anul acesta, […]
19:00
3I/ATLAS. Dacă nu se dezintegrează când se apropie de Soare, nu e cometă. E navă extraterestră și vine să ne bea vinul
Profesorul Avi Loeb de la Harvard, omul care vede OZN-uri și în petele de pe telescop, a declarat că obiectul 3I/ATLAS ar trebui să se dezintegreze când ajunge aproape de Soare, altfel „nu e cometă, […]
18:10
Ministrul Apărării, criticat că merge cu trotineta electrică. Să îi dea cineva un cal alb!
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost fotografiat mergând cu trotineta electrica prin sediul USR. Ceea ce i-a atras nenumărate critici din partea presei conservatoare, care vede în bicicleta electrică un obiect mult prea puțin masculin […]
17:10
S-a furat covorul roșu al lui Călin Georgescu. Era acolo material pentru vreo 20 de perechi de pantaloni
Se pare că a dispărut celebrul covor roșu cu care era întâmpinat Călin Georgescu de către simpatizanți atunci când se ducea la controlul judiciar. Nu e clar dacă de vină este aceeași mână suveranistă care […]
15:50
AUR, tot mai bine în sondaje. Dar s-a și picat mult la bac anul acesta

Ultimul Barometru INSCOP arată că AUR continuă să crească în preferințele electoratului, atingând 40% din intențiile de vot. Un scor istoric, dacă ne gândim că partidul a fost fondat de oameni care au descoperit abia […]
06:20
Preliminarii CM 2026: Slovenia vs Elveţia – Oaspeţii, victorii pe linie

Slovenia – Elveţia, meci contând pentru Grupa B a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, luni, 13 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Stozice Sports Park din Ljubljana, şi va fi transmis în […]
06:10
Preliminarii CM 2026: Ţara Galilor vs Belgia – Ora revanşei

Ţara Galilor – Belgia, meci contând pentru Grupa J a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, luni, 13 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Cardiff City Stadium, şi va fi transmis în direct […]
01:50
Selly, prins fumând pe stadion, deși e interzis. Mâine, părinții vor fi chemați la FRF

Selly a fost fotografiat de Fanatik fumând în lojă pe Arena Națională, la România – Austria. E interzis, dar amenda e doar 150 de lei – oricine și-o permite. Și că spunem că oricine și-o […]
00:50
Criză de matcha în cafenelele din toată lumea. Există pericolul ca lumea să reînceapă să meargă la cafenea pentru cafea
A venit apocalipsa verde: criza de matcha a lovit planeta. În lipsa pudrei miraculoase care face orice story Instagramabil, omenirea riscă să se întoarcă la băutura primitivă numită „cafea". Da, acea licoare nepozată, brună și […]
00:20
A început cel mai mare exercițiu de mobilizare în București-Ilfov. Cică vine și ministrul Moșteanu cu trotineta
A început Mobex 2025, cel mai mare exercițiu de mobilizare din București și Ilfov, prilej cu care 10.000 de rezerviști sunt chemați la datorie. Adică la instrucție, evaluare psihologică și, probabil, la o porție serioasă […]
22:00
Sorin Grindeanu susține că în continuare există ospătari angajați la guvern. Bine măcar că nu mai sunt covrigari
Sorin Grindeanu a confirmat, cu o naturalețe demnă de o notă de plată neplătită, că la Guvern încă mai lucrează ospătari. Da, oameni adevărați, în carne, oase și șorț, care aduc cafeaua miniștrilor și fursecurile […]
21:20
Conspiraționiștii spun că vom fi invadați de extratereștri în câteva zile. Adică fix când se trage vinul. Coincidență?
Panică printre conspiraționiști: o cometă care trece pe lângă Marte a fost imediat interpretată ca fiind o navă extraterestră care vine spre Pământ. Agenția Spațială Europeană spune că e doar un corp ceresc, dar cum […]
21:00
Diana Șoșoacă susține că a slăbit 10 kilograme într-o singură noapte fiindcă a dansat. Iată deci alternativa la fasting
O amintire (cum altfel decât) senzațională expusă de doamna Șoșoacă pe masa jurnalistului de elită Dan Diaconescu: „În 90 am câștigat concursul de cea mai rezistentă dansatoare pe muzică spaniolă. A început dansul la ora […]
20:30
Toți românii ar trebui să aibă în casă provizii pentru situații de criză. Cel puțin câte două sticle de țuică, până vin jandarmii să ne mai aducă
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major, a anunțat că fiecare familie din România ar trebui să aibă un mic stoc de urgență: apă, conserve, lumânări și, de preferință, nervi de oțel. Ideea e simplă: „toate […]
20:20
Sondaj: jumătate dintre români nu cred că armata ar rezista 48 de ore dacă am fi atacați. Noroc cu drumurile proaste că mai întârzie invadatorul
Un sondaj Avangarde (6–10 octombrie 2025) ne confirmă ceea ce toți intuim la coadă la benzină: românii nu au încredere că Armata ar ține 48 de ore în fața unui atac. Doar 35% cred în […]
10:50
Preliminarii CM 2026: România vs Austria – Ultima şansă pentru „tricolori"

România – Austria, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, duminică, 12 ocrtombrie 2025, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct […]
10:40
Preliminarii CM 2026: San Marino vs Cipru – Duel pentru palmares

San Marino – Cipru, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026,
02:40
Cerul Franței a făcut spectacol: o gaură riașă a apărut în mijlocul norilor, lăsând francezii cu gura căscată și telefoanele ridicate spre cer. Fenomenul, de aproape 50 de kilometri în diametru, a fost descris de […] The post O gaură uriașă în nori a apărut pe cerul Franței – fix cât Lacul Vidraru! appeared first on IMPACT.ro.
00:50
La Vârful Omu, vântul suflă cu putere și viscolește zăpada. Oare nu ar trebui închise tunelurile dacice? # Impact.ro
Aerul polar și atmosfera de glaciațiune au pus stăpânire pe crestele munților noștri – așa cum reiese din știrea PRO TV de aici. Practic, pentru unii s-a dus și ultima speranță că ar putea urma […] The post La Vârful Omu, vântul suflă cu putere și viscolește zăpada. Oare nu ar trebui închise tunelurile dacice? appeared first on IMPACT.ro.
23:00
Rusia va începe să cultive banane și alte fructe exotice. Ce-i drept, are și cea mai exotică climă, mai ales prin Siberia # Impact.ro
Ministrul rus al agriculturii, Oxana Lut, a anunțat că Rusia se apucă serios de cultivat banane, mango și alte fructe tropicale. Nu, nu e o glumă, ci o strategie agricolă bazată pe inovație, patriotism și, […] The post Rusia va începe să cultive banane și alte fructe exotice. Ce-i drept, are și cea mai exotică climă, mai ales prin Siberia appeared first on IMPACT.ro.
22:10
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență. Și nu, nu e vorba de sticla de țuică pentru situații de urgență # Impact.ro
Generalul Vlad Gheorghiță, Șeful Statului Major, le-a recomandat românilor într-un interviu acordat Antenei 3 să-și facă o rezervă de urgență. Nu, nu cu țuică, murături și mici pentru grătarul de la apocalipsă, ci una adevărată, […] The post Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență. Și nu, nu e vorba de sticla de țuică pentru situații de urgență appeared first on IMPACT.ro.
21:40
PSD București vrea ca pe banda de autobuz să circule și autoturismele cu cel puțin 3 pasageri. Sau 2 pasageri și un cal/o vacă/un purcel/un leu # Impact.ro
PSD București a venit cu o idee inspirată din traficul marilor metropole din vest: pe banda rezervată transportului în comun să poată circula și mașinile mici private dacă acestea au cel puțin 3 pasageri. O […] The post PSD București vrea ca pe banda de autobuz să circule și autoturismele cu cel puțin 3 pasageri. Sau 2 pasageri și un cal/o vacă/un purcel/un leu appeared first on IMPACT.ro.
20:30
Kim Jong Un și-a prezentat cea mai puternică rachetă balistică. Atât de puternică încât pică imediat după lansare # Impact.ro
Coreea de Nord a organizat o nouă paradă grandioasă, în care Kim Jong Un și-a prezentat cea mai puternică rachetă balistică de până acum. Una atât de avansată încât reușește performanța unică de a se […] The post Kim Jong Un și-a prezentat cea mai puternică rachetă balistică. Atât de puternică încât pică imediat după lansare appeared first on IMPACT.ro.
20:10
E sfântul care aduce ploaia. De taxe. Dar promite că de la anul vine și Soarele. Să sperăm că nu se va pune o taxă și pe Soare. The post Sfântul Ilie TVAsviteanul appeared first on IMPACT.ro.
20:00
Un site de știri, stiripesurse.ro, pretinde că are informații din „surse convergente” potrivit cărora Luis Lazarus, partenerul politic al Dianei Șoșoacă, ajuns europarlamentar pe listele SOS și pe notorietatea Dianei Șoșoacă, ar vrea să bage […] The post Luis Lazarus ar vrea să divorțeze politic de Diana Șoșoacă. Se caută înlocuitor appeared first on IMPACT.ro.
13:30
Municipiul fruntaș Craiova a îmbrăcat încă de pe acum straiele de sărbătoare ale Crăciunului, grație grijii și preocupării exemplare de care dă din nou dovadă primăria, care deja a instalat ornamentele tematice pe străzi. Instalația […] The post Oltenia e fruncea: la Craiova a început deja Crăciunul! appeared first on IMPACT.ro.
09:30
Serbia – Albania, meci contând pentru Grupa K a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbăta, 11 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadion Dubocica din Leskovac, şi va fi transmis în direct […] The post Preliminarii CM 2026: Serbia vs Albania – Duel decisiv pentru locul 2 appeared first on IMPACT.ro.
09:10
Norvegia – Israel, meci contând pentru Grupa I a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbătă, 11 octombrie 2025, de la ora 19:00, pe Ullevaal Stadion din Oslo, şi va fi transmis în direct […] The post Preliminarii CM 2026: Norvegia vs Israel – Scandinavii, tot mai aproape de calificare appeared first on IMPACT.ro.
01:10
Fenomen atmosferic rar în Carpați ce pare a înfățișa un călăreț suveranist ieșind din tunelul dacic # Impact.ro
Pe rețeaua X au apărut fotografii spectaculoase din munții Carpați care surprind așa-numitul „Brokensky ghost” – sau „Brocken spectre”, un fenomen atmosferic rar, vizibil ca un halo multicolor ce înconjoară o siluetă proiectată pe ceață. […] The post Fenomen atmosferic rar în Carpați ce pare a înfățișa un călăreț suveranist ieșind din tunelul dacic appeared first on IMPACT.ro.
00:20
Simion explică PRO TV de ce nu a făcut casele de 35.000 de euro: pentru că nu e la guvernare. Dar mai e o problemă # Impact.ro
Explicația dată de George Simion pentru PRO TV, din păcate tot ca „marketing”, se găsește aici. Iar problema este următoarea: dacă domnul Simion era la guvernare și făcea case de 35.000 de euro, susținătorii lui […] The post Simion explică PRO TV de ce nu a făcut casele de 35.000 de euro: pentru că nu e la guvernare. Dar mai e o problemă appeared first on IMPACT.ro.
22:30
Bianca Drăgușanu, mândră de noua ei bărbie ascuțită la cel mai bun salon de ascuțit bărbii # Impact.ro
Doamna Bianca Drăgușanu a obținut o bărbie ascuțită în urma a unor intervenții estetice asociate cu o cură de slăbire mai severă, ceea ce pare să fi atras critici chiar și din partea celor mai […] The post Bianca Drăgușanu, mândră de noua ei bărbie ascuțită la cel mai bun salon de ascuțit bărbii appeared first on IMPACT.ro.
21:40
Nu e suficient să încheie toate războaiele – actuale și din istorie. Nu e suficient nici să încheie războiul dintre daci și samurai, consemnat pentru prima dată de Dan Diaconescu în urma cu vreo 20 […] The post Donald Trump are șanse reale la Nobelul pentru Pace în 2026, dar cu o condiție appeared first on IMPACT.ro.
21:00
Taxă de 3,5 euro/zi pentru mașinile care merg prin București dar nu sunt înmatriculate în București. Valea Prahovei se va răzbuna # Impact.ro
Un consilier PSD a venit cu ideea care va schimba tot traficul din Capitală și probabil va aduce un val de înjurături istorice: o taxă de 3,5 euro pe zi pentru toate mașinile care îndrăznesc […] The post Taxă de 3,5 euro/zi pentru mașinile care merg prin București dar nu sunt înmatriculate în București. Valea Prahovei se va răzbuna appeared first on IMPACT.ro.
19:20
Viktor Orban a venit la Cluj, unde a cântat, a dansat și a ridicat paharul – probabil în cinstea ultimului sondaj din Ungaria, care îi dă motive serioase să-și caute fericirea peste graniță. Într-un clip […] The post Viktor Orban petrece în România, că în Ungaria nu prea mai are motive appeared first on IMPACT.ro.
19:00
De multe ori am auzit expresia „Nu judeca o carte după copertă”, totuși, de cele mai multe ori avem păreri preconcepute. Acesta a fost sentimentul care m-a încercat atunci când am auzit-o vorbind, pentru prima […] The post Romanița Duminică – lăutărie cu bucurie appeared first on IMPACT.ro.
18:30
Juriul norvegian nu i-a dat lui Trump Nobelul pentru Pace. Norvegia se pregătește de atac # Impact.ro
Drama planetară a anului: juriul norvegian a dat Premiul Nobel pentru Pace, dar nu lui Donald Trump. În locul lui, distincția a mers către cineva din Venezuela, o doamnă care luptă pentru democrație punându-și viața […] The post Juriul norvegian nu i-a dat lui Trump Nobelul pentru Pace. Norvegia se pregătește de atac appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Belgia – Macedonia de Nord, meci contând pentru Grupa J a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Arteveldestadion din Gent, şi va fi transmis în […] The post Preliminarii CM 2026: Belgia vs Macedonia de Nord – Duel pentru locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Suedia – Elveţia, meci contând pentru Grupa B a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Nationalarenan din Solna (Stockholm), şi va fi transmis în direct […] The post Preliminarii CM 2026: Suedia vs Elveţia – Echilibru la Stockholm appeared first on IMPACT.ro.
