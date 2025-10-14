Lider PNL Neamţ: „Eu aş fi avut mai multe aşteptări de la această coaliţie”

Coaliţia aflată la guvernare stă pe un butoi de pulbere. PSD se opune pe faţă unor măsuri la care premierul Bolojan ţine cu dinţii, iar, mai nou, unii din USR s-au apucat de plângeri penale împotriva premierului din cauza amânării alegerilor pentru Primăria Capitalei. Colac peste pupăză, Sorin Grindeanu îi gratulează drept „idioţi” pe miniştrii […] Articolul Lider PNL Neamţ: „Eu aş fi avut mai multe aşteptări de la această coaliţie” apare prima dată în Monitorul de Neamț.

