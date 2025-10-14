Gata hibernarea
În urmă cu doar câteva ore, Mercedes-Benz a publicat imagini teaser cu un viitor concept electric. Inițial, se credea că este vorba despre o viitoare versiune electrică a Clasei S sau a Clasei E, însă constructorul german ne-a surprins cu un nou concept care anunță un nou limbaj de design pentru marcă.Noul concept se numește Vision Iconic și este un coupe electric creat în stilul unuia dintre cele mai cunoscute curente de design din istoria contemporană....
Producătorul a subliniat impactul pe care diminuarea sprijinului guvernamental federal pentru mașinile electrice îl are asupra constructorilor auto americani.Potrivit unui raport, 1.2 miliarde de dolari din această sumă reprezintă ajustări contabile fără impact direct în numerar rezultate din revizuirea capacităților de producție a mașinilor electrice. Restul costurilor sunt legate de anularea contractelor și de încheierea unor acorduri comerciale asociate...
Ediție specială pentru Maserati Grecale, creat în colaborare cu un producător de vinuri # Automarket.ro
Constructorul italian a dezvăluit o nouă ediție specială pentru Grecale. SUV-ul de performanță al mărcii italiene primește acum noua ediție Tributo Il Bruciato, creată pentru a aduce un omagiu unui nume de vin specific regiunii italiane Bolghieri.Ediția specială este rezultatul unei colaborări între Maserati și producătorul italian de vinuri Marchesi Antinori, care a creat vinul Il Bruciato în 2002. Pentru noua ediție specială, mașina este vopsită în...
Constructorul japonez se pregătește să dezvăluie un nou concept din seria de concepte Vision. Despre acest concept, Mazda spune că va oferi un prim indiciu despre viitorul limbaj de design al mărcii.Până la momentul prezentării oficiale, Mazda a publicat prima imagine sugestivă cu noul concept. Numele său este necunoscut pentru moment, însă imaginea oficială relevă o mașină care va avea 4 uși și cu un plafon foarte curbat, asemănător unui coupe. De altfel, din...
Noul concept Mercedes-Benz Vision Iconic: coupe electric care anunță un nou limbaj de design # Automarket.ro
În urmă cu doar câteva ore, Mercedes-Benz a publicat imagini teaser cu un viitor concept electric. Inițial, se credea că este vorba despre o viitoare versiune electrică a Clasei S sau a Clasei E, însă constructorul german ne-a surprins cu un nou concept care anunță un nou limbaj de design pentru marcă.Noul concept se numește Vision Iconic și este un coupe electric creat în stilul unuia dintre cele mai cunoscute curente de design din istoria contemporană. Mai...
Raliul Marocului 2025: victorie pentru Sebastien Loeb în prima probă, probleme pentru Al-Attiyah # Automarket.ro
Raliul Marocului, ultima etapă a sezonului 2025 a Campionatului Mondial de Rally-Raid, a început cu prima probă specială care contează în clasamentul final. Prima buclă cronometrată a avut o lungime de 298 de kilometri și a fost scena unei noi victorii de probă pentru Dacia Sandriders.Sebastien Loeb și navigatorul său, Edouard Boulanger, au câștigat prima probă specială a raliului cu un timp de 2 ore, 49 de minute și 43 de secunde. Echipajul francez are un...
Mercedes-Benz: imagini teaser cu un viitor model electric. Ar putea fi prima Clasa S electrică # Automarket.ro
Constructorul german are în planul său de electrificare a gamei lansarea mai multor modele electrice care să fie apropiate de modele existente. Printre aceste modele este și Mercedes-Benz Clasa S, care va primi în curând o versiune pur electrică. Alte modele ca Clasa C și Clasa E vor primi și acestea versiuni electrice.Tocmai de aceea, Mercedes-Benz a publicat acum câteva imagini teaser care anunță un viitor model electric. Imaginile oficiale, publicate pe...
Noul BMW iX3, prezentat în România: au fost înregistrate câteva zeci de comenzi ferme # Automarket.ro
În cadrul unui eveniment special, noul BMW iX3 (primul model din noua eră Neue Klasse) a debutat în țara noastră. Momentul a avut loc la câteva săptămâni după debutul global de la Salonul Auto de la Munchen și cu șase luni mai devreme de lansarea pe piața globală.Noul iX3 adoptă limbajul de design pe care îl vom vedea de acum încolo la BMW și integrează tehnologie de ultimă generație. Sistemul de propulsie este de generația a șasea și...
Guvernul chinez înăsprește regulile privind subvențiile pentru vehiculele electrificate # Automarket.ro
Vehiculele electrificate reprezintă în prezent aproape jumătate din totalul vânzărilor de automobile noi din China, iar tendința este în continuă creștere. În august 2025, cota modelelor electrificate a atins 48.8%, stabilind un nou record.Această categorie include vehiculele 100% electrice, vehiculele cu celule de combustie cu hidrogen și hibridele plug-in (PHEV), care nu doar că primesc subvenții directe, dar beneficiază și de avantaje fiscale...
Constructorul german a început astăzi producția de motoare electrice în România. Uzina românească de la Sebeș va produce motoare electrice pentru modele ca Mercedes-Benz GLC Electric și pentru viitoarele modele electrice ale mărcii germane. De asemenea, motoarele electrice dar și alte componente produse aici vor fi furnizate către uzina maghiară din Keckskemet, acolo unde va fi produs viitorul Mercedes-Benz Clasa C Electric.Tot la uzina din Sebeș vor fi...
Constructorul japonez a publicat primele imagini oficiale cu noua versiune facelift pentru Ariya. Modelul cu zero emisii, lansat în 2021, aduce câteva noutăți în ceea ce privește sistemul multimedia și serviciile oferite de acesta, dar și îmbunătățiri tehnice pentru un confort mai ridicat și flexibilitate mai mare la încărcare.Nissan nu a precizat toate noutățile aduse de Ariya facelift. Conform primelor informații, versiunea actualizată va primi o...
Înaintea Salonului de Mobilitate din Japonia, care își va deschide porțile la finalul lui octombrie, Lexus a publicat prima imagine teaser cu un nou concept al lui Lexus LS. Deși numele este cunoscut de la berlina sa de lux, noul concept care poartă același nume este departe de ce știm noi. Asta pentru că modelul LS ar putea fi reinventat în viitor sub forma unui monovolum electric.Imaginea oficială nu relevă multe detalii din design-ul noului concept. De aici,...
Primele imagini cu noul concept Toyota Corolla: anunță o viitoare generație electrică # Automarket.ro
Constructorul japonez pregătește mai multe lansări importante cu ocazia Salonului de Mobilitate din Japonia, programat să înceapă la sfârșitul lui octombrie. Printre lansările care vor avea loc în cadrul acestui eveniment se numără și un nou concept care ne va oferi o primă impresie despre cum va arăta următoarea generație Corolla.Până atunci, Toyota a publicat primele imagini oficiale cu noul concept, care poartă același nume ca modelul de serie din...
Săptămâna trecută, Tesla a dezvăluit oficial versiuni de bază noi pentru Model 3 și Model Y. Noua versiune de bază pentru ambele modele se numește Standard și coboară și mai mult prețurile de pornire ale celor două modele. Noua Tesla Model Y Standard a ajuns acum și în România, unde este acum mai ieftină cu 10.000 euro față de până acum.Pentru că vorbim de un model de bază, lista de dotări nu este la fel de bogată ca în cazul lui Model Y...
Dacia Sandriders la Raliul Marocului 2025: Al-Attiyah, cel mai rapid pe proba prolog # Automarket.ro
Raliul Marocului este ultima etapă din sezonul 2025 al Campionatului Mondial de Rally-Raid (W2RC). Pe lista de start este și echipa Dacia Sandriders, în formula sa completă cu 3 echipaje. Ultima întrecere din acest sezon este cu miză uriașă. La finalul Raliului Marocului vom ști cu certitudine cine va fi campionul W2RC din acest sezon.Acest campionat este condus în prezent de Nasser Al-Attiyah. Cu un rezultat bun, pilotul qatarez poate să câștige cel de-al...
VIDEO: Germania vs SUA. Care este mai rapid în linie dreaptă? Porsche 911 sau Corvette? # Automarket.ro
În 2023, Marc Lichte (fostul șef de design al germanilor de la Audi) vorbea despre posibilitatea lansării unui model care să rivalizeze direct cu Mercedes-Benz Clasa G și Defender. La acea vreme, Lichte susținea că există loc pentru un astfel de model în portofoliu.Tot atunci, acesta susținea că, cel mai probabil, un astfel de off-roader va fi echipat cu un sistem de propulsie pur electric.Anii au trecut, însă Audi pare că nu a uitat de acest off-roader,...
În 1973, cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, germanii de la BMW prezentau lumii întregi un model emblematic. Este vorba despre 2002 Turbo, primul model european, de serie, echipat cu un motor turboalimentat. Unitatea de 2.0 litri, cu patru cilindri, dezvolta 170 CP.Ca un omagiu adus acestui model legendar, BMW prezintă acum M2 Turbo Design Edition. O ediție produsă într-un număr foarte limitat de exemplare, destinată pieței din SUA.Toate unitățile BMW M2...
Consiliul de Supraveghere al Seat și Cupra, prezidat de șeful Volkswagen, l-a numit pe Markus Haupt în funcția de CEO (cu puteri depline) al mărcilor Seat și Cupra. Haupt și-a început cariera în 2001, la Seat.De atunci, a jucat un rol important în lansarea modelului Audi Q3 la uzina din Martorell, a implementat platforma A0 a Grupului Volkswagen la fabrica din Wolfsburg și a supervizat debutul lui Volkswagen T-Roc la Palmela. Din data de 1 aprilie, Markus Haupt...
Agenția americană de siguranță auto a declarat că sistemul FSD (un sistem de asistență care necesită ca șoferul să fie atent și să intervină atunci când este nevoie) a indus comportamente ale vehiculului care au încălcat legile de siguranță rutieră.Potrivit NHTSA, există rapoarte conform cărora vehiculele Tesla echipate cu FSD au trecut pe roșu la semafor și au circulat în direcția greșită în timpul schimbării benzii de rulare. În...
Citroen va prezenta o nouă strategie de marcă: mai multe mașini electrice mici și accesibile # Automarket.ro
Constructorul francez va merge într-o direcție nouă pentru următorii 5 ani. Xavier Chardon, CEO-ul Citroen, a confirmat oficial că marca franceză își va dezvălui noua sa strategie de marcă la sfârșitul acestui an. Noua strategie va fi dezvăluită în cadrul unui eveniment organizat de Citroen la Paris în luna decembrie.Din primele informații, șeful Citroen spune că pentru el este o prioritate ca marca franceză să aibă parte de mai multă claritate...
Noul Opel Grandland Electric Long Range: versiune cu autonomie extinsă până la 694 kilometri # Automarket.ro
Constructorul german a lansat încă o versiune nouă pentru Grandland Electric. De această dată, cea mai nouă versiune a SUV-ului electric se numește Grandland Long Range și oferă cea mai mare autonomie dintre toate versiunile lui Grandland Electric.Mai exact, noua versiune Long Range promite o autonomie de 694 kilometri în regim WLTP. Această distanță se datorează unei baterii cu o capacitate de 97 kWh care alimentează un motor electric de 231 cai putere și 345 Nm....
Bugatti Chiron SS vs Nissan GT-R modificat cu 2.000 de cai putere Cei de la canalul de YouTube The Hamilton Collection au realizat o liniuță între Bugatti Chiron SS și un Nissan GT-R modificat cu 2.000 de cai putere. Aflați în video care model a câștigat.
Există anumite categorii de mașini care sunt definite de anumite modele. Dacă nu înțelegeți la ce mă refer, vă dau acum câteva exemple. Dacă v-aș spune acum să vă gândiți la o mașină de lux în adevăratul sens al cuvântului, probabil că majoritatea dintre voi vă veți duce cu gândul la Rolls-Royce. Un alt exemplu. Dacă v-aș ruga să îmi spuneți o mașină de off-road, sunt absolut sigur că o să îmi spuneți imediat despre Mercedes-Benz Clasa G sau despre Toyota Land Cruiser. Ei bine, cam așa este și c...
În luna septembrie, uzina Dacia de la Mioveni a produs 29.031 vehicule, cu 5.37% mai multe decât în septembrie 2024, scriu cei de la Profit, citând cifrele furnizate de către Asociația Constructorilor de Automobile din România.Tot în a 9-a lună din 2025, Ford Otosan a asamblat la Craiova 23.368 de vehicule, o scădere de 3.24% față de aceeași lună din 2024.În total, uzinele auto de la noi din țară au asamblat în luna septembrie 52.399...
BYD actualizează gama din România cu două modele PHEV noi: start de la 29.900 de euro # Automarket.ro
BYD a fost unul dintre producătorii de automobile prezenți la Salonul Auto București. Cu această ocazie, constructorul chinez a completat gama din România cu două modele noi Plug-in Hybrid. Este vorba despre Seal 5 DM-i și Seal 6 DM-i.Ambele integrează motorul hibrid Xiaoyun, sistemul electric hibrid de înaltă performanță, dar și bateria Blade.Sedanul plug-in hybrid BYD Seal 5 DM-i promite o autonomie maximă de până la 1.050 de kilometri și o autonomie pur...
Constructorul japonez anunță o actualizare minoră pentru crossover-ul său hibrid C-HR. Noutățile aduse de Toyota constau într-o listă de dotări mai bogată pentru două dintre liniile de echipare ale modelului.Astfel, echiparea Mid+ este acum îmbunătățită pentru a include două dotări noi. Prima dotare nouă este reprezentată de jante de 18 inch vopsite în negru mat și care sunt specifice acestui nivel de echipare. De asemenea, scaunele sunt acum...
O surpriză de proporții tocmai a avut loc în lumea raliurilor. Kalle Rovanpera, campion mondial de raliuri în 2022 și 2023, a anunțat că se va retrage din Campionatul Mondial de Raliuri la finalul lui 2025. Tânărul finlandez, în vârstă de 25 de ani, va părăsi lumea raliurilor și va face pasul către lucruri mai mari și mult mai ambițioase.Concret, Rovanpera va concura în seria japoneză de monoposturi Super Formula în sezonul 2026....
Constructorul bavarez a publicat rezultatele vânzărilor sale pentru ultimele 9 luni ale acestui an. Raportul arată că Grupul BMW, care mai include mărcile Mini, BMW Motorrad și Rolls-Royce, a vândut în total 1.795.894 de mașini noi la nivel mondial de la începutul anului până în ultima zi din septembrie. Asta înseamnă o creștere de 2.4% a vânzărilor față de același interval din 2024.Totodată, Grupul BMW a vândut 588.300 de...
După mai bine de o lună de când nu a mai produs mașini la niciuna dintre uzinele sale, Grupul JLR a reușit să reia producția de mașini. Aceasta a fost oprită forțat din cauza unui atac cibernetic care a avut loc în 1 septembrie. Sistemele electronice ale uzinelor care aparțin grupului britanic au fost afectate de aceste atacuri și din această cauză producția de mașini nu a putut să se desfășoare.Primele centre care au reluat producția, în data de 8...
Într-un moment de rătăcire, germanii de la Audi au luat decizia de a schimba felul în care sunt denumite modelele din gamă. Mai exact, numerele impare să fie utilizate pentru modelele echipate cu motoare termice, iar numerele pare pentru modelele pur electrice.Din această cauză, celebrul A4 a fost retras anul trecut și a fost înlocuit cu A5. Din fericire, constructorul din Ingolstadt s-a răzgândit și în ceea ce privește denumirea modelelor, dar și...
Începând din această iarnă, Mercedes-Benz România va avea un CEO nou. Marca germană l-a anunțat pe Kai-Uwe Trillenberg drept noul șef al filialei române a mărcii germane și va prelua această funcție din 1 decembrie. Noul CEO Mercedes-Benz România o va înlocui pe Natalie Thompson, actualul CEO al filialei. Kai-Uwe Trillenberg este în prezent vicepreședintele de marketing și vânzări al filialei Mercedes-Benz Thailanda. Oficialul german...
După o bună perioadă în care au apărut diverse speculații și imagini spion cu primul său model electric din istorie, Ferrari a dezvăluit oficial primele detalii și fotografii cu cel mai anticipat model al său pentru viitorul apropiat. Noul model electric are de astăzi un nume: Elettrica. Acesta va fi dezvăluit oficial în primăvara lui 2026.Până atunci, constructorul de la Maranello ne oferă primele detalii tehnice oficiale, dar și imagini cu șasiul,...
După 9 ani de producție, Volvo își ia rămas bun de la V90. Ultimul exemplar al modelului de clasă executive a ieșit de pe porțile fabricii Volvo din Torslanda, Suedia. Acesta nu va fi destinat niciunui client, deoarece ultimul exemplar va fi expus în cadrul colecției Volvo Heritage Collection din orașul suedez Göteborg. Retragerea din producție a lui Volvo V90 vine la aproape un an după ce marca suedeză a confirmat că va renunța la modelele break în...
Constructorul german a dezvăluit rezultatele sale comerciale din ultimele 9 luni. De la începutul anului până la finalul lunii septembrie, Mercedes-Benz a reușit să vândă 1.341.400 mașini noi la nivel mondial. Concret, asta reprezintă o scădere de 8% a vânzărilor comparativ cu aceeași perioadă din 2024.În cel de-al treilea trimestru din 2025, care include lunile iulie, august și septembrie, Mercedes-Benz a vândut 441.500 de mașini noi. Asta...
Campionatul Mondial de Anduranță, care include printre altele și cursa de 24 de ore de la Le Mans, va pierde un constructor în sezonul următor. Porsche tocmai a decis să se retragă din acest campionat la finalul actualului sezon. Trebuie menționat că această decizie afectează doar categoria Hypercar, acolo unde Porsche concurează cu prototipul 963. Marca germană va fi prezentă în continuare în categoria LMGT3 cu modelul 911 GT3.Surprinzător, Porsche precizează...
VIDEO: Duelul cu peste 5.000 CP! Liniuță între Hennessey F5, Rimac Nevera și Koenigsegg Regera # Automarket.ro
Duelul cu peste 5.000 CP! Liniuță între Hennessey F5, Rimac Nevera și Koenigsegg Regera Cei de la The Hamilton Collection au realizat o liniuță cu peste 5.000 de cai putere. Este vorba despre un adevărat duel al hypercar-urilor. Aceștia au realizat o cursă între Hennessey F5, Rimac Nevera și Koenigsegg Regera. Aflați în video ce model a câșt drag race, liniuta, hypercar, koenigsegg, rimac, rimac nevera, koenigsegg regera, hennessey f5, regera, rimac drag race, rimac nevera drag race...
A mai rămas mai puțin de o lună până când vom face cunoștință oficial cu noua generație electrică a lui Renault Twingo. Noul model va avea un design retro modern, care va aduce aminte de prima generație a modelului de oraș, produsă între 1992 și 2007.Până la momentul lansării, Renault a publicat mai multe imagini sugestive cu noua versiune de serie. Design-ul modelului de serie nu va fi foarte diferit comparativ cu conceptul Twingo, prezentat în...
Concomitent cu lansarea unei noi versiuni de bază pentru Tesla Model 3, constructorul american de mașini electrice prezintă o versiune de bază nouă și pentru cel de-al doilea model al său ca dimensiuni, Model Y. La fel ca în cazul lui Model 3, noua versiune de bază a lui Model Y se numește Standard. Cu noua versiune lansată, Tesla Model Y devine acum și mai accesibilă.Exact ca în cazul lui Model 3 Standard, noul Model Y Standard renunță la câteva dintre...
Constructorul nipon de automobile a prezentat noul Grandis la începutul lunii iulie. Acum, SUV-ul înfrățit cu Renault Symbioz a debutat oficial în România, cu ocazia Salonului Auto București care se află în plină desfășurare.Trecem peste partea estetică, având în vedere că a fost dezbătută pe larg în ultimele trei luni, și vorbim direct despre motorizările noului Grandis.Fiind bazat pe o platformă Renault, adică CMF-B, clienții...
Viitorul motorului cu cinci cilindri în linie a fost incert în portofoliul spaniolilor de la Cupra. De exemplu, Formentor a putut fi comandat în versiunea VZ5, dar odată cu facelift-ul primit anul trecut aceasta a dispărut din portofoliu.Ei bine, acum a revenit. Ce-i drept, sub forma unei ediții limitate la doar 4.000 de exemplare, disponibile la nivel global.Așadar, noul Cupra Formentor VZ5 facelift vine echipat cu un motor de 2.5 litri, cu cinci cilindri, care...
Constructorul ceh tocmai a dezvăluit cea mai rapidă Fabia de serie din istorie. Noua ediție specială a modelului de clasă subcompactă se numește Fabia 130 și este o ediție creată pentru a sărbători 130 de ani de activitate a mărcii în motorsport.Noua Fabia 130 este cea mai puternică versiune a modelului și este totodată și cea mai rapidă versiune de serie din istoria modelului. Ediția de performanță este bazată pe Skoda Fabia Monte Carlo și primește un motor mai...
Constructorul american de mașini electrice tocmai a lansat o versiune de bază nouă pentru Model 3. Noua versiune de bază a modelului electric se numește Standard și este mai ieftină cu 5500 de dolari față de versiunea Premium RWD, anterior cea mai accesibilă versiune a lui Model 3. Astfel, noua Tesla Model 3 Standard are un preț de pornire mai mic, de 38.630 dolari pe piața din Statele Unite.Bineînțeles, pentru că este o versiune și mai ieftină, dotările în...
Moda aplicării sufixului S modelelor din gama Aston Martin a început în 1953, odată cu lansarea lui DB3S. În era modernă, să îi spunem așa, au existat câteva modele S care s-au remarcat, inclusiv Vanquish S, Vantage S și Rapide S.Acum, britanicii de la Aston Martin prezintă noul DB12 S. Cea mai notabilă îmbunătățire este faptul că motorul V8 twin-turbo, de 4.0 litri, dezvoltă acum 700 de cai putere. Asta înseamnă că repriza 0-100 km/h...
Directorul executiv Elon Musk a promis de ani buni lansarea unor modele pentru piața de masă, deși anul trecut a anulat planurile pentru un nou vehicul electric de 25.000 de dolari.Tesla a publicat în weekend două clipuri video pe platforma X, stârnind entuziasm în rândul fanilor. Unul dintre clipuri arată faruri ieșind din întuneric, iar altul surprinde o roată care se învârte pentru câteva secunde, urmată de inscripția...
Tesla este așteptată să dezvăluie o versiune mai accesibilă a Model Y, într-un efort de a ... # Automarket.ro
Directorul executiv Elon Musk a promis de ani buni lansarea unor modele pentru piața de masă, deși anul trecut a anulat planurile pentru un nou vehicul electric de 25.000 de dolari.Tesla a publicat în weekend două clipuri video pe platforma X, stârnind entuziasm în rândul fanilor. Unul dintre clipuri arată faruri ieșind din întuneric, iar altul surprinde o roată care se învârte pentru câteva secunde, urmată de inscripția...
În cadrul evenimentului Tannistest 2025 din Danemarca, Jeep a prezentat noul Compass. SUV-ul americanilor vine cu design reîmprospătat, spațiu interior mai mare, dar și două variante de propulsie electrificată, inclusiv o versiune complet electrică cu o autonomie de până la 500 kilometri.Cea de-a treia generație Compass a fost dezvoltată pentru a răspunde nevoilor unei clientele europene diversificate, de la șoferi tineri și familii până la profesioniști...
