Imagini îngrijorătoare pentru Dinamo! Cum a fost surprins Alexandru Musi după accidentarea din România U21 – Cipru 21
Sport.ro, 14 octombrie 2025 20:50
Alexandru Musi s-a accidentat în meciul România U21 – Cipru U21 din preliminariile pentru EURO U21.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
21:00
România a învins dramatic Austria, scor 1-0, după un gol marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5, și păstrează șanse de calificare directă la Campionatul Mondial din 2026.
Acum o oră
20:50
Imagini îngrijorătoare pentru Dinamo! Cum a fost surprins Alexandru Musi după accidentarea din România U21 – Cipru 21 # Sport.ro
Alexandru Musi s-a accidentat în meciul România U21 – Cipru U21 din preliminariile pentru EURO U21.
20:40
LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 19:00, naționala de tineret a României joacă împotriva Ciprului în preliminariile EURO U-21.
20:30
România a obținut o victorie dramatică în fața Austriei, scor 1-0, după golul lui Mihăilă din minutul 90+4.
Acum 2 ore
20:20
Eșecul cu Kosovo i-a venit de hac! A căzut încă un cap în preliminariile pentru Mondial. Un fost antrenor din Premier League îi poate lua locul # Sport.ro
Suedia a pierdut luni în fața reprezentativei din Kosovo, scor 0-1, în preliminariile pentru Cupa Mondială.
19:50
România U21 – Cipru U21 se joacă LIVE pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO U21.
19:40
Ratare imensă în meciul România U21 - Cipru U21! Burnete nu a găsit poarta din câțiva metri # Sport.ro
LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 19:00, naționala de tineret a României joacă împotriva Ciprului în preliminariile EURO U21.
19:30
Vestea cumplită pentru FCSB se confirmă! Sezonul fotbalistului este încheiat, urmează operația # Sport.ro
Victoria României cu Austria, scor 1-0, a venit la pachet cu o veste groaznică pentru FCSB.
Acum 4 ore
19:10
Răzvan Marin, mesaj fără menajamente pentru Mircea Lucescu după ”confuzia” de la națională: ”Să mi se spună direct!” # Sport.ro
Răzvan Marin nu a prins niciun minut la cele două meciuri ale echipei naționale din luna octombrie, amicalul cu Moldova, scor 2-1, și partida din preliminariile CM 2026 cu Austria, scor 1-0.
18:40
FCSB o va întâlni pe Feyenoord pe teren propriu pe 11 decembrie în faza principală Europa League.
18:40
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Bologna din Europa League.
18:30
România U17 a zdrobit-o pe Azerbaidjan! „Tricolorii” mici au strălucit cu jucători de la Real Madrid, Lazio, AC Milan și FCSB # Sport.ro
Naționala U17 a României a oferit o demonstrație de forță în preliminariile pentru Campionatul European din 2025.
18:20
Cătălin Cîrjan a transmis un mesaj înaintea derby-ului cu Rapid.
18:10
Faza ligii din Champions League a început spectaculos. Juventus și Borussia Dortmund au oferit cel mai spectaculos meci, o remiză cu opt goluri. FC Barcelona a descoperit ce poate Marcus Rashford, în timp ce Manchester City, Bayern, Liverpool și PSG au câștigat.
18:10
Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!” # Sport.ro
România a învins Austria cu scorul de 1-0, iar tricolorii pot spera că merg la baraj de pe locul doi în grupa de calificare.
18:00
Naționala U19 a României a încheiat seria amicalelor cu Cipru cu un gust amar.
17:40
Universitatea Cluj a reușit un transfer interesant.
17:40
Tottenham a primit o veste proastă în pauza dedicată echipelor naționale.
17:30
Calculele statisticienilor surprind: FMD a prezis cum va ajunge România la barajul pentru Cupa Mondială # Sport.ro
România a învins-o pe Austria cu scorul de 1-0 în preliminariile pentru Cupa Mondială, iar tricolorii pot spera la calificarea la baraj de pe locul doi în grupă.
Acum 6 ore
17:20
Fostul mare internațional a rămas plăcut surprins de un fotbalist de la Dinamo.
17:00
Dezastru pentru Barcelona! Catalanii au primit încă o veste proastă înainte de El Clasico # Sport.ro
Barcelona are probleme mari înaintea El Clasico din campionat.
17:00
Meci interzis cardiacilor pentru selecționata condusă de Carlo Ancelotti!
16:40
Gigi Becali este sigur! Ce se întâmplă după ce FCSB nu a primit nici acum banii pentru Florinel Coman # Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit recent că a discutat cu Florinel Coman despre o eventuală revenire a fotbalistului la FCSB.
16:40
Gică Craioveanu a auzit declarația lui Mircea Lucescu și nu s-a putut abține: „Când e înfrângere e a echipei?” # Sport.ro
Gică Craioveanu a reacționat după ce a auzit declarația lui Mircea Lucescu, imediat după victoria cu Austria.
16:30
CFR Cluj a făcut o mutare de impact în această toamnă.
15:30
Veste bună pentru suporterii Barcelonei.
Acum 8 ore
15:20
Un star planetar pe tricoul Barcelonei! Catalanii au dezvăluit echipamentul special pentru meciul cu Real Madrid # Sport.ro
Așa cum și-a obișnuit fanii în ultimii ani, Barcelona va avea un echipament special pentru El Clasico.
15:10
Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026! # Sport.ro
Italianul a beneficiat de munca unui alt tehnician care a dus Uzbekistanul în premieră la un Campionat Mondial.
15:00
FCSB a primit o veste bună în plină criză în apărare! Dawa a anunțat când revine: "Fiți pregătiți!" # Sport.ro
FCSB traversează un moment critic în defensivă, după ce și Mihai Popescu s-a accidentat grav la echipa națională, însă o veste importantă vine de la un alt absent de lungă durată.
14:30
Cosmin Olăroiu și Emiratele Arabe Unite luptă în meciul decisiv pentru calificarea la CM 2026! Partida cu Qatar, pe Sport.ro de la 20:00 # Sport.ro
Naționala arabă pregătită de tehnicianul român joacă partida decisivă pentru calificarea la turneul final.
14:30
Dezvăluire de culise după victoria cu Austria! FRF pregătise deja demiterea lui Lucescu: "Am înțeles că era pe drum" # Sport.ro
Victoria muncită împotriva Austriei, scor 1-0, care menține România în cărți pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, a scos la iveală un scenariu incredibil.
14:00
Preliminarii CM 2026 I Stoinov de la Dinamo vs Italia, maghiarii joacă împotriva Portugaliei lui Cristiano Ronaldo! Meciurile, LIVE TEXT pe Sport.ro # Sport.ro
Partidele din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 continuă marți seara.
13:40
Mircea Lucescu a explicat de ce l-a "șters" pe Răzvan Marin: "Nu puteam să continui cu el!" # Sport.ro
Mircea Lucescu a lămurit misterul absenței lui Răzvan Marin din meciurile cu Moldova și Austria.
Acum 12 ore
12:30
Gol magnific din ”bicycle kick” în preliminariile CM! Un fotbalist din Superligă, martor la bijuteria colegului de la națională # Sport.ro
Costa Rica nu a avut probleme cu Nicaragua în grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
12:30
Coșmarul continuă în tabăra campioanei. La doar o zi după ce Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă la echipa națională, o altă veste teribilă lovește defensiva roș-albaștrilor.
12:10
Tenisul, sport pentru bogați: Dominic Thiem a dezvăluit cât a cheltuit ca să iasă campion la US Open # Sport.ro
Dominic Thiem a câștigat treizeci de milioane de dolari din tenis.
12:00
Cu Assad Al Hamlawi de la Universitatea Craiova titular, Palestina a învins o națională calificată la CM 2026! # Sport.ro
Atacantul din Superligă este născut în Suedia, dar reprezintă Palestina la nivel internațional.
11:50
Elevii lui Olăroiu promit să dezlănțuie iadul împotriva Qatarului: "Începem cum am terminat precedentul meci!" # Sport.ro
Înaintea meciului crucial cu Qatar, din play-off-ul asiatic pentru Campionatul Mondial din 2026, unul dintre oamenii de bază ai lui Cosmin Olăroiu a transmis un mesaj de forță.
11:40
Naționala cu ”creierul” echipei trecut prin Superligă s-a calificat la Mondial fără gol primit! # Sport.ro
Tunisia a făcut legea în preliminariile africane.
11:10
Edi Iordănescu, discuție de peste o oră cu patronul Legiei! Ce s-a întâmplat după zvonurile care îl dădeau înapoi la națională # Sport.ro
Viitorul lui Edi Iordănescu (47 de ani) la Legia Varșovia a fost intens dezbătut în ultima perioadă, pe fondul unor rezultate sub așteptări și al speculațiilor privind o posibilă revenire la echipa națională.
11:00
Capul Verde a devenit oficial cea mai mică țară calificată la un Campionat Mondial de fotbal! # Sport.ro
Joao Paulo și compania au scris istorie.
10:40
Ceartă în familia Djokovic: declarația făcută de „Nole” care a deranjat-o pe soția sa, Jelena # Sport.ro
Novak și Jelena Djokovic, diferențe de opinie referitoare la creșterea copiilor.
10:40
Gigi Becali, tun de 100.000.000 €! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă # Sport.ro
Gigi Becali a descoperit că deține o adevărată mină de aur, după evenimentul petrecut la baza sportivă a FCSB din Berceni.
10:30
Campioana Dinamo își prezintă astăzi lotul într-un meci de gală la care intrarea este liberă! # Sport.ro
Echipa din Ștefan cel Mare va disputa în Sala Dinamo o partidă amicală cu Dunav Ruse din țara vicecampioană mondială Bulgaria.
10:20
"A băgat materiale!" Un oficial FRF, impresionat de un "tricolor": "A făcut un meci complet" # Sport.ro
Victoria muncită a României cu Austria, 1-0, a readus speranța calificării la Mondial și a scos la rampă evoluții individuale remarcabile.
10:10
Victorie mare pentru Jaqueline Cristian: a eliminat o campioană de Cupa BJK și a ajuns în optimi la Osaka # Sport.ro
Jaqueline Cristian a urmat exemplul Soranei Cîrstea și a ajuns în faza ultimelor șaisprezece jucătoare, în competiția WTA 250 de la Osaka.
10:00
Avertisment pentru Stanciu direct de la FRF: "Mai întâi să se impună la Genoa!" Banderola, în aer # Sport.ro
Dezbaterea privind căpitanul echipei naționale primește un răspuns tranșant din interiorul Federației.
10:00
Nick Woltemade și restul lumii! Fenomenalul atacant a adus victoria Germaniei în Irlanda de Nord # Sport.ro
Nemții au trecut cu greu de ambițioșii nord-irlandezi.
09:50
Kevin De Bruyne, dublă pentru naționala Belgiei, care rămâne invincibilă și depășește 20 de goluri în preliminarii! # Sport.ro
Belgienii au trecut lejer de Țara Galilor în deplasare.
09:40
Novak Djokovic, mai sincer ca niciodată despre marea rivalitate cu Nadal: "Prietenia între noi este imposibilă" # Sport.ro
Novak Djokovic, liderul mondial din ATP, a vorbit fără ocolișuri despre relația pe care o are cu marii săi rivali, în special cu Rafael Nadal.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.