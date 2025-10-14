Jurnal Antena Sport | Un record strălucitor
14 octombrie 2025 20:50
Lamine Yamal face parte din generația actuală și de viitor a fotbalului mondial, calitatea sa fiind incontestabilă. Spaniolul a câștigat pentru al doilea an la rând trofeul pentru cel mai bun jucător sub 21 de ani din lume și a terminat pe locul al doilea în clasamentul pentru Balonul de Aur. Acu, Barcelona trebuie să […]
Gabi Balint crede că ar fi fost bine ca Lucescu şi Răzvan Marin să rezolve conflictul în sânul echipei naţionale, fără atenţia camerelor de filmat. "Nu e frumos când ies lucruri din sânul echipei. Totul trebuie să rămână în echipă. Trebuie să le dai niște explicații jucătorilor, să le spui cum gândești. Nu dă bine […]
Jurnal Antena Sport | Lucescu se mai gândeşte
Cristi Chivu l-a convins deja pe marele Cafu: "Sper ca într-o zi să fie antrenorul României" # Antena Sport
Dublul campion mondial Cafu a vorbit într-un dialog cu Florin Răducioiu despre Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter. Fostul căpitan al naţionalei României a preluat-o pe finalista UEFA Champions League vara aceasta, după plecarea lui Simone Inzaghi. După participarea la Campionatul Mondial al Cluburilor în Statele Unite, Chivu a avut mai mult timp la […]
Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 # Antena Sport
Naționala sub 21 de ani a României înfruntă Cipru, în cel de-al treilea meci al preliminariilor pentru Campionatul European din 2027. Selecționata antrenată de Costin Curelea caută al doilea succes din grupe, după 0-0 cu Kosovo și 2-0 cu San Marino. Tricolorii au primit o veste proastă puțin după jumătatea primei reprize, când Alexandru Musi […]
Te-ai întrebat cât timp consumi zilnic doar pentru a scrie mesaje, a seta alarme sau a căuta rapid o informație pe telefon? Dacă folosești un iPhone, Siri, asistentul vocal Apple, te poate ajuta să câștigi minute prețioase și să gestionezi mai ușor activitățile zilnice. În acest ghid, vei descoperi cum poți activa Siri, ce comenzi […]
Cât costă un bilet la meciul FCSB – Bologna. Preţurile stabilite de Gigi Becali pentru meciul din Europa League # Antena Sport
FCSB vrea să facă un meci mare cu Bologna şi speră ca stadionul să fie plin la ora meciului. Bucureştenii întâlnesc pe Bologna în runda a treia din faza ligii din Europa League, joi, 23 octombrie, de la 19:45. O victorie sau o remiză cu Bologna ar ajuta FCSB, mai ales că „roș-albaștrii" au o […]
Un fotbalist român, pe lista The Guardian a celor mai talentaţi jucători născuţi în 2008 # Antena Sport
Rareş Coman, mijlocaşul român al echipei italiene de fotbal de primă divizie Sassuolo, a fost inclus de cotidianul britanic The Guardian pe lista celor mai talentaţi jucători născuţi în anul 2008. The Guardian a scris despre fotbalistul născut pe 28 ianuarie 2008: "Înainte de a se alătura echipei Sassuolo în 2024, Coman a fost dorit […]
Roller-coaster-ul Formulei 1! Analiza lui Adrian Georgescu, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite # Antena Sport
Circuitul Americilor din Austin e unul dintre cele mai interesante din calendar, mai ales pentru că oferă variații într-o sumedenie de zone. Sus, jos În primul rând, are o diferență de nivel însemnată. Un urcuș pronunțat se petrece în primul viraj, care e unul strâns. La intrarea în viraj banda de asfalt e foarte largă, […]
Radu Drăguşin ar avea zilele numărate la Tottenham. De ce englezii vor să-l împrumute urgent # Antena Sport
Situaţia lui Radu Drăguşin la Tottenham este neclară, iar presa din Anglia vorbeşte din ce în ce mai des de un împrumut al românului. Radu Drăgușin a suferit în ianuarie o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept. El a fost convocat şi de Mircea Lucescu iniţial pentru meciurile cu Republica Moldova, 2-1, și […]
Universitatea Cluj, transfer de perspectivă! L-a convins pe Neluțu Sabău după ce a marcat un hattrick # Antena Sport
Universitatea Cluj vrea să urce în clasament, după un sezon destul de modest, față de stagiunea precedentă. Ioan Ovidiu Sabău a primit un vot de încredere din partea conducerii, iar aceasta și-a asumat că va scoate echipa din criză. Pentru asta, ardelenii au adus întăriri pe plan ofensiv și au transferat un atacant de culoare […]
"Să zică direct că nu e nevoie de mine!" Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Răzvan Marin a fost aspru criticat de Mircea Lucescu, la finalul partidei cu Austria. Mijlocaşul susţine că este deranjat de faptul că selecţionerul nu i-a comunicat în privat problema şi a preferat să spună într-o conferinţă de presă, în mod public. „Sunt ok. Am avut o problemă musculară mică, o încărcătură nu a fost nimic […]
România U21 – Cipru U21 (LIVE TEXT 19:00), în preliminariile CE 2027. Echipele probabile # Antena Sport
Naționala sub 21 de ani a României își continuă drumul către Campionatul European de tineret din 2027. Selecționata pregătită de Costin Curele înfruntă Cipru, la câteva zile după amicalul pierdut contra Serbiei. Disputa este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro. Tricolorii au patru puncte după primele două etape. A fost 0-0 cu Kosovo și […]
Fenerbahce vrea titlul în Turcia! Fostul star de la Real Madrid, așteptat la Istanbul # Antena Sport
Fenerbahce are nevoie de întăriri pe plan ofensiv pentru a putea concura în acest sezon cu Galatasaray, iar oficialii clubului pregătesc o mutare stelară pentru perioada de transferuri din iarnă. Potrivit celor de la fotomac.com, Karim Benzema este principala prioritate a turcilor, el fiind ultimul an de contract cu saudiții de la Al-Ittihad. Problema pentru […]
Panagiotis Charalambous, fiul lui Elias Charalambous, antrenorul campioanei FCSB, a jucat marţi în meciul amical dintre România U19 şi Cipru U19. Partida care s-a disputat la Centrul Naţional de Fotbal Buftea s-a încheiat cu victoria oaspeţilor, scor 2-1. Aceasta a fost a doua partidă dintre cele două echipe din ultimele zile. Vineri, la Voluntari, România […]
Gigi Becali şi-a verificat contul bancar. Jucătorul pe care aşteaptă să primească de urgenţă 6 milioane de euro! # Antena Sport
Transferul lui Florinel Coman încă îi dă dureri de cap lui Gigi Becali. Fotbalistul a fost vândut de FCSB la Al-Gharafa, dar Gigi Becali nu a primit încă banii. Cum s-a ajuns aici? Clubul Al-Gharafa a livrat banii, dar într-un alt cont fantomă, oferit de niște hackeri din Vietnam care s-au dat drept oficiali FCSB. […]
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Mircea Lucescu, după victoria României cu Austria. Selecţionerul l-a lăudat pe Daniel Bîrligea, pe care l-a comparat cu Rodion Cămătaru. AntenaSport Update 14 octombrie 1. Scuzele lui Lucescu Mircea Lucescu şi-a cerut scuze […]
Decizie radicală luată de Neymar! Brazilianul face totul pentru a reveni în lotul Braziliei pentru CM 2026 # Antena Sport
Deși cariera sa a fost distrusă de accidentări în ultimii ani, Neymar este hotărât să ia o decizie radicală, pentru a-i demonstra lui Carlo Ancelotti că își merită locul în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2026. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani și-a anunțat agenții că vrea să revină în fotbalul european și […]
Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: "Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi" # Antena Sport
Nadia Comăneci a vorbit despre Ana Bărbosu, medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris. Gimnasta de 18 ani a decis să plece din România şi să meargă la Universitatea de Gimnastică Stanford din Statele Unite. Americanii de la Stanford sunt mândri să o aibă pe româncă la Universitatea lor, chiar dacă aceasta […]
Ce se mai ştie despre Michael Schumacher. "A semnat o cască pentru un eveniment caritabil" # Antena Sport
Starea de sănătate a lui Michael Schumacher este ţinută la secret de familia fostului pilot. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu el la 12 ani de la teribilul accident de schi, din Fran
Sorin Cârțu și marele regret după ce a văzut România – Austria 1-0: „Nea’ Mircea e bun” # Antena Sport
Mircea Lucescu a închis gura contestatarilor, după ce naționala de fotbal a României a rămas în cursa pentru calificarea la Cupa Mondială de anul viitor. Selecționata noastră a învins dramatic Austria pe Arena Națională, dar evoluția echipei a fost lăudată de oamenii de fotbal. Sorin Cârțu a fost fermecat de felul în care s-au exprimat […] The post Sorin Cârțu și marele regret după ce a văzut România – Austria 1-0: „Nea’ Mircea e bun” appeared first on Antena Sport.
Estonia – Moldova (LIVE SCORE 19:00), în preliminariile World Cup 2026. Portugalia – Ungaria, cap de afiș. Toate meciurile zilei # Antena Sport
Marți este ultima zi în care avem meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Capul de afiș al serii este de departe duelul dintre Portugalia și Ungaria, care va avea loc pe Estádio José Alvalade, Lisabona. Seara va debuta cu disputa dintre Estonia și Moldova, însă, de la 21:45 vor intra în scenă „greii” […] The post Estonia – Moldova (LIVE SCORE 19:00), în preliminariile World Cup 2026. Portugalia – Ungaria, cap de afiș. Toate meciurile zilei appeared first on Antena Sport.
Emma Răducanu, eliminare șoc de la WTA Ningbo! Britanica, învinsă de o jucătoare din afara Top 200 # Antena Sport
Emma Răducanu a avut un parcurs scurt la turneul WTA de la Ningbo (China). Sportiva clasată pe locul 23 în ierarhia mondială a fost învinsă în runda inaugurală a turneului de o jucătoare din afara Top 200 WTA. Eșecul este cu atât mai șocant cu cât acesta câștigase primul set, cu scorul de 6-3. Adversara […] The post Emma Răducanu, eliminare șoc de la WTA Ningbo! Britanica, învinsă de o jucătoare din afara Top 200 appeared first on Antena Sport.
Zinedine Zidane a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Lamine Yamal, vedeta Barcelonei. Fostul mare jucător şi antrenor al lui Real Madrid nu a avut probleme în a-l lăuda pe starul catalanilor. Într-un interviu acordat pentru spaniolii de la Marca, Zidane a recunoscut că Lamine Yamal este jucătorul care îl încântă cel mai […] The post Lamine Yamal l-a uimit pe Zinedina Zidane: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva” appeared first on Antena Sport.
Carlos Alcaraz a zburat peste 90.000 de km în 2025! Spaniolul va lupta pentru un premiu uriaş în Arabia Saudită # Antena Sport
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, a zburat peste 90.000 de kilometri anul acesta pentru a participa la turnee şi meciuri demonstrative, precum cel care l-a dus marţi în Arabia Saudită, a 11-a ţară în care va juca în acest sezon, scrie EFE. Alcaraz, 22 de ani, va concura în turneul Six Kings Slam […] The post Carlos Alcaraz a zburat peste 90.000 de km în 2025! Spaniolul va lupta pentru un premiu uriaş în Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.
Qatar – Emiratele Arabe Unite (LIVE SCORE, 20:00). Cosmin Olăroiu poate obține “biletele” la World Cup 2026 # Antena Sport
Emiratele Arabe Unite, selecționata pregătită de Cosmin Olăroiu, se poate califica astăzi la Cupa Mondială din 2026 în cazul în care obține cel puțin un egal din duelul contra Qatarului. EAU se află pe primul loc în minigrupa din faza a patra a preliminariilor din Asia pentru turneul final, după ce în primul meci au […] The post Qatar – Emiratele Arabe Unite (LIVE SCORE, 20:00). Cosmin Olăroiu poate obține “biletele” la World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Florida Panthers, deţinătoarea Cupei Stanley, a suferit prima sa înfrângere din actualul sezon al ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), 2-5 în deplasare cu Philadelphia Flyers, într-un meci jucat luni. “Panterele” au câştigat primele trei meciuri ale stagiunii, inclusiv unul cu Flyers, săptămâna trecută. Campioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului Sean Couturier […] The post Campioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului! Toate rezultatele de luni appeared first on Antena Sport.
Barcelona și-a prezentat tricourile speciale pentru El Clasico. Artistul promovat la derby-ul cu Real Madrid # Antena Sport
Barcelona și-a obișnuit suporterii ca la partidele cu Real Madrid să vină cu tricouri în ediție limitată, prin prisma parteneriatului pe care îl are cu Spotify. În ultimii ani, un artist sau o trupă a figurat pe tricoul blaugrana cu un logo al unui album sau chiar al muzicianului propriu-zis, iar catalanii nu fac rabat […] The post Barcelona și-a prezentat tricourile speciale pentru El Clasico. Artistul promovat la derby-ul cu Real Madrid appeared first on Antena Sport.
Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu # Antena Sport
Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB, după accidentarea suferită în martie, la echipa naţională a Camerunului. Fundaşul campioanei nu a mai bifat niciun meci de atunci. FCSB trece printr-un moment dificil, dată fiind şi accidentarea suferită de Mihai Popescu la naţională, în meciul cu Austria. El a fost diagnosticat cu ruptură […] The post Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu appeared first on Antena Sport.
Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico # Antena Sport
Barcelona are infirmeria plină, iar pauza internaţională a venit cu o nouă lovitură pentru catalani, cu două săptămâni înainte de El Clasico. Robert Lewnadowski s-a accidentat în meciul dintre Polonia şi Lituania, din preliminariile World Cup 2026. Catalanii au confirmat pe site-ul oficial că atacantul polonez a suferit o ruptură musclară la bicepsul femural al […] The post Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico appeared first on Antena Sport.
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” # Antena Sport
Victor Piţurcă şi-a dezvăluit pasiunea secretă. Fostul selecţioner, ajuns la vârsta de 69 de ani, a transmis că de mai mulţi ani merge la vânătoare. “Piţi” a recunoscut că nu ratează sezonul de vânătoare, de la finalul acestui an. El a transmis că merge împreună cu mai mulţi prieteni apropiaţi. Pasiunea secretă a lui Victor […] The post Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” appeared first on Antena Sport.
Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga # Antena Sport
Ianis Hagi a ajuns în toamnă la Alanyaspor, în Turcia, însă mijlocașul român a avut posibilitatea să ajungă și la alte echipe în perioada de mercato. Dacă despre interesul celor de la Legia Varșovia pentru jucătorul de 26 de ani se știa deja, selecționerul Mircea Lucescu a făcut o dezvăluire legată de un club din […] The post Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga appeared first on Antena Sport.
Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre “eroul” naţionalei din meciul cu Austria: “Va contribui semnificativ” # Antena Sport
Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi, înainte să devină “eroul” României în meciul cu Austria. Fundaşul naţionalei în vârstă de 27 de ani s-a adaptat perfect în Germania, la Hannover. Impresarul lui Virgil Ghiţă a oferit detalii despre cum se descurcă fundaşul român în Bundesliga 2. Enrico Sposato a avut doar cuvinte de laudă la […] The post Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre “eroul” naţionalei din meciul cu Austria: “Va contribui semnificativ” appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a avut un mesaj pentru Florin Tănase după victoria obţinută în faţa Austriei, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Fotbalistul celor de la FCSB a fost rezervă neutilizată în timpul meciului care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tănase a fost jucătorul adus de Mircea Lucescu […] The post Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” appeared first on Antena Sport.
Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026 # Antena Sport
Edi Iordănescu a vorbit într-o intervenție telefonică despre posibilitatea de a reveni pe banca naționalei la un eventual baraj. Mircea Lucescu a declarat că va pleca dacă “tricolorii” nu vor încheia grupa de calificare pe primul loc, iar multe voci au început să vorbească despre o eventuală întoarcere a selecționerului de la EURO 2024. Antrenorul […] The post Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a vorbit despre victoria obţinută de tricolori în faţa Austriei, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiţă a marcat golul victoriei în minutul 90+5, dar nu a fost singurul remarcat al meciului de pe Arena Naţională, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Daniel Bîrligea, […] The post Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” appeared first on Antena Sport.
SuperFAZE | Robert Niță, marcat de reușitele lui Hagi: „Unii nu reușesc așa ceva nici pe PlayStation” # Antena Sport
Robert Niță comentează cele mai tari faze ale naționalei României la Cupa Mondială, în cadrul emisiunii SuperFAZE, difuzată la Antena 1. Antena transmite World Cup în România în 2026 şi 2030! Fostul atacant a devenit cunoscut în România după un meci legendar: Dinamo – Foresta 4-5, revenire spectaculoasă de la 4-0, în care Niță a […] The post SuperFAZE | Robert Niță, marcat de reușitele lui Hagi: „Unii nu reușesc așa ceva nici pe PlayStation” appeared first on Antena Sport.
Radu Petrescu, delegat în preliminariile pentru Cupa Mondială. O nouă brigadă românească în calificări # Antena Sport
Arbitrul român Radu Petrescu a fost delegat să oficieze la centru partida dintre selecţionatele Turciei şi Georgiei, programată marţi seara în cadrul Grupei E a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Petrescu va fi ajutat la cele două linii de către asistenţii Radu Ghinguleac şi Ovidiu Artene, cel […] The post Radu Petrescu, delegat în preliminariile pentru Cupa Mondială. O nouă brigadă românească în calificări appeared first on Antena Sport.
Veste teribilă pentru FCSB. Titularul care riscă să rateze tot sezonul, după accidentarea suferită # Antena Sport
FCSB a primit o veste teribilă, înaintea reluării meciurilor din campionat şi Europa League. Valentin Creţu, jucătorul care a s-a accidentat în urmă cu o lună, a primit rezultatele RMN-ului. Creţu s-a “rupt” după duelul cu CFR Cluj, de la finalul lunii august. Fundaşul de 36 de ani a ratat următoarele patru meciuri ale campionaie, […] The post Veste teribilă pentru FCSB. Titularul care riscă să rateze tot sezonul, după accidentarea suferită appeared first on Antena Sport.
Alex Antetokounmpo se va alătura fraţilor săi Giannis şi Thanasis la echipa Milwaukee Bucks, potrivit ESPN. O premieră în istoria NBA. Alex Antetokounmpo, în vârstă de 24 de ani, va semna un „contract bidirecţional” cu Bucks, după cum a raportat ESPN luni. După mai multe treceri prin NBA G-League între 2021 şi 2024 şi în […] The post Premieră în NBA! Cei trei fraţi Antetokounmpo vor evolua împreună la Milwaukee Bucks appeared first on Antena Sport.
Edi Iordănescu a urmărit din Polonia victoria României cu Austria și s-a convins: “Un alt spirit” # Antena Sport
Succesul “tricolorilor” contra Austriei din preliminariile pentru Cupa Mondială a fost analizat de numeroase figuri din fotbalul românesc, iar recent Edi Iordănescu a oferit și el o reacție. Fostul selecționer al naționalei a vorbit despre perioada tensionată de la națională din ultima perioadă, dar și despre importanța celor trei puncte câștigate grație golului lui Virgil […] The post Edi Iordănescu a urmărit din Polonia victoria României cu Austria și s-a convins: “Un alt spirit” appeared first on Antena Sport.
Dan Petrescu a răbufnit după victoria României cu Austria: “Toată lumea m-a luat la mişto”. Pariul câştigător al Bursucului # Antena Sport
Dan Petrescu, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a fost extrem de încântat de prestaţia România din meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au câştigat cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în partida care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Petrescu […] The post Dan Petrescu a răbufnit după victoria României cu Austria: “Toată lumea m-a luat la mişto”. Pariul câştigător al Bursucului appeared first on Antena Sport.
Un fost președinte de la Dinamo, făcut praf de un jucător emblematic al alb-roșiilor: “Nu ți-e, mă, rușine?” # Antena Sport
Gică Mihali, unul dintre foștii mari jucători ai lui Dinamo din ultimii 30 de ani, “a pus tunurile” pe Alexandru David, cel care a ocupat funcția de președinte al clubului între 2016 și 2019. Fostul conducător a acordat acum aproape două luni câteva declarații în care a criticat dur o parte din legendele “câinilor”, iar […] The post Un fost președinte de la Dinamo, făcut praf de un jucător emblematic al alb-roșiilor: “Nu ți-e, mă, rușine?” appeared first on Antena Sport.
Acord total între Dinamo şi Rapid, înainte de marele derby. Decizia luată de cele două cluburi # Antena Sport
Dinamo şi Rapid au ajuns la un acord total înainte de marele derby. Cele două rivale se vor duela în etapa a 13-a din Liga 1, meciul urmând să aibă loc duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Înainte de meci, cele două cluburi au discutat despre împărţirea biletelor, Dinamo dorind să le ofere […] The post Acord total între Dinamo şi Rapid, înainte de marele derby. Decizia luată de cele două cluburi appeared first on Antena Sport.
Real Madrid, aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Anunţul presei din Spania # Antena Sport
Real Madrid e aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Antonio Rudiger a intrat în ultimul sezon de contract cu formaţia de pe Santiago Bernabeu şi sunt semnale că ar putea pleca de la echipă în vară. Antonio Rudiger a fost măcinat de accidentări în această stagiune. Fundaşul german de 32 de ani […] The post Real Madrid, aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Anunţul presei din Spania appeared first on Antena Sport.
Controverse înainte de meciul care îl poate trimite pe Olăroiu la Mondial. Răspunsul selecționerului EAU # Antena Sport
Cosmin Olăroiu se poate califica astăzi la Campionatul Mondial alături de Emiratele Arabe Unite dacă va obține cel puțin un egal contra Qatarului în faza a patra a preliminariilor asiatice. Înainte de meci, au apărut polemici potrivit cărora gazda turneului final din 2022 ar fi avantajată, însă selecționerul român a rămas ferm pe poziții și […] The post Controverse înainte de meciul care îl poate trimite pe Olăroiu la Mondial. Răspunsul selecționerului EAU appeared first on Antena Sport.
Lovitura dată de Gigi Becali. Profit uriaş pentru patronul FCSB-ului: “100 de milioane de euro” # Antena Sport
Gigi Becali a dat o lovitură uriaşă cu baza sportivă a FCSB-ului din Berceni. După ce mai mulţi şoferi au invadat-o pentru un concurs de drift-uri, patronul campioanei a dezvăluit ce profit imens a reuşit să facă. Concret, Gigi Becali a declarat că a achiziţionat baza de pregătire a echipei sale în urmă cu mai […] The post Lovitura dată de Gigi Becali. Profit uriaş pentru patronul FCSB-ului: “100 de milioane de euro” appeared first on Antena Sport.
San Marino nu depinde doar de eșecul cu România pentru a merge la barajul de Mondial. Calculele calificării # Antena Sport
San Marino este una dintre naționalele-surpriză care pot ajunge la barajul pentru Cupa Mondială, însă în mod paradoxal, una dintre condiții ar fi să piardă la scor în ultima etapă din preliminarii contra României. Cazul enclavei din Italia a făcut înconjurul lumii, însă narativa în care microstatul ar fi nevoit să sufere un eșec cât […] The post San Marino nu depinde doar de eșecul cu România pentru a merge la barajul de Mondial. Calculele calificării appeared first on Antena Sport.
