Bogdan Stoica: Ce avem de învățat din moartea femeii ucise pe trecerea de pietoni
PSNews.ro, 14 octombrie 2025 22:30
Sigur că am văzut filmarea de la accidentul acelui dement, care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni. Sigur că apreciez gestul eroic al mamei, care și-a împins căruțul astfel încât fetița să nu fie lovită de mașină. Dar am văzut și cum, în secunda de dinaintea dezastrului, mămica se avântă pe trecerea de […] Articolul Bogdan Stoica: Ce avem de învățat din moartea femeii ucise pe trecerea de pietoni apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
22:30
Sigur că am văzut filmarea de la accidentul acelui dement, care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni. Sigur că apreciez gestul eroic al mamei, care și-a împins căruțul astfel încât fetița să nu fie lovită de mașină. Dar am văzut și cum, în secunda de dinaintea dezastrului, mămica se avântă pe trecerea de […] Articolul Bogdan Stoica: Ce avem de învățat din moartea femeii ucise pe trecerea de pietoni apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
21:10
Un nepot al defunctului lider palestinian Yasser Arafat s-a întors în Cisiordania după patru ani de exil voluntar, prezentând o foaie de parcurs pentru asigurarea păcii în Gaza, cu transformarea Hamas într-un partid politic şi declarându-se gata să contribuie la guvernare, scrie Reuters. Nasser al-Qudwa, un critic proeminent al actualei conduceri palestiniene, a cerut, de […] Articolul Nepotul lui Yasser Arafat se întoarce în Cisiordania cu un plan pentru Gaza postbelică apare prima dată în PS News.
21:10
„Ard și probele, și colegii!’. Europol denunță găsirea unui dispozitiv de spionaj improvizat, în mașina unor polițiști # PSNews.ro
Sindicatul Europol a relatat, marţi, că, după ce au simţit miros de plastic ars şi au constatat că portierele autospecialei nu se deschid, doi poliţişti din Mehedinţi au găsit, în portieră, „un sistem audio-video improvizat”. „Când montaţi tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupţie, fiţi puţin mai atenţi, că riscăm să ardem […] Articolul „Ard și probele, și colegii!’. Europol denunță găsirea unui dispozitiv de spionaj improvizat, în mașina unor polițiști apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
19:50
CNA îi cere lui Nicușor Dan introducerea educației media ca pilon de sine-stătător în Strategia Națională de Apărare # PSNews.ro
Consiliul Național al Audiovizualului, instituție subordonată direct Parlamentului, și-i solicită oficial președintelui Nicușor Dan includerea educației media ca pilon de sine-stătător în viitoarea concepție a Strategie Națională de Securitate. Potrivit paginademedia, solicitarea se bazează pe faptul că România, în viziunea CNA, se confruntă cu un nivel alarmant de dezinformare și vulnerabilități informaționale, menite să afecteze coeziunea […] Articolul CNA îi cere lui Nicușor Dan introducerea educației media ca pilon de sine-stătător în Strategia Națională de Apărare apare prima dată în PS News.
19:50
Diana Șoșoacă, vizită oficială la Ambasada Iranului din București. Noi declarații despre cooperarea cu statele BRICS # PSNews.ro
Diana Iovanovici Șoșoacă, europarlamentar și lider al partidului SOS România, a efectuat o vizită oficială la Ambasada Republicii Islamice Iran din București. Întâlnirea a avut loc la invitația domnului Șaman Yousefvand, însărcinatul cu afaceri al misiunii diplomatice iraniene în România. Potrivit unui mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a Dianei Șoșoacă, discuțiile s-au concentrat […] Articolul Diana Șoșoacă, vizită oficială la Ambasada Iranului din București. Noi declarații despre cooperarea cu statele BRICS apare prima dată în PS News.
19:50
Vești rele de la FMI: PIB-ul a fost revizuit în scădere, inflația rămâne ridicată timp de 12 luni iar șomajul crește # PSNews.ro
Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în luna aprilie și 3,3% cât era avansul indicat în luna octombrie a anului trecut, arată cel mai recent raport ‘World Economic Outlook’ (WEO), publicat marți de instituția financiară internațională. De […] Articolul Vești rele de la FMI: PIB-ul a fost revizuit în scădere, inflația rămâne ridicată timp de 12 luni iar șomajul crește apare prima dată în PS News.
19:50
Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna aceasta de Guvern. Bolojan: „Și-au făcut un obicei” # PSNews.ro
Săptămâna aceasta, Guvernul va publica lista primăriilor cu datorii. „Nu mai sunt acceptate practicile prin care Guvernul venea ca un pompier să salveze administrațiile locale ineficiente sau care și-au făcut un obicei din a nu bugeta unele cheltuieli”, spunea recent premierul Ilie Bolojan. Un raport al Curții de Conturi arată că unele administrații locale au […] Articolul Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna aceasta de Guvern. Bolojan: „Și-au făcut un obicei” apare prima dată în PS News.
19:50
Contractele de închiriere pentru plaje nu mai sunt prelungite. Operatorii, nevoiți să demoleze structurile existente # PSNews.ro
Administrația Națională Apele Române (ANAR) a decis să nu mai prelungească contractele de închiriere pentru plajele de pe litoral, care expiră în octombrie 2025. În locul acestora, vor fi organizate licitații publice deschise, la care toți operatorii vor avea „șanse egale” de participare. Decizia a stârnit însă reacții puternice din partea operatorilor de plajă, care acuză […] Articolul Contractele de închiriere pentru plaje nu mai sunt prelungite. Operatorii, nevoiți să demoleze structurile existente apare prima dată în PS News.
19:50
Vicepreședinte PNL speră ca retragerea lui Corlățean să deblocheze viața politică în România # PSNews.ro
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a comentat pe Facebook retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia PSD, afirmând că decizia ar permite coaliției să se concentreze pe realizarea reformelor necesare. „De prea multe ori politica se blochează în competiții interne și orgolii. Alteori, se eliberează de ele — și poate începe să facă treabă. Sper […] Articolul Vicepreședinte PNL speră ca retragerea lui Corlățean să deblocheze viața politică în România apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
18:50
Românii, revoltați de ideea lui Nicușor Dan ca SRI să combată corupția: val de comentarii negative pe Facebook # PSNews.ro
Propunerea președintelui Nicușor Dan privind implicarea Serviciului Român de Informații în lupta împotriva corupției a provocat un val de reacții negative pe rețelele sociale. După ce șeful statului a revenit marți dimineața cu un mesaj pe X, postarea acestuia a fost rapid inundată de comentarii negative, majoritatea catalogând propunerea lui Nicușor Dan drept o ipocrizie. […] Articolul Românii, revoltați de ideea lui Nicușor Dan ca SRI să combată corupția: val de comentarii negative pe Facebook apare prima dată în PS News.
18:50
VIDEO Analist, despre Bolojan: „A preluat o misiune grea, dar încă nu înțelege complexitatea negocierilor din coaliție” # PSNews.ro
Într-o analiză realizată la Puterea Știrilor, analistul politic Radu Magdin a vorbit deschis despre presiunile uriașe la care este supusă actuala coaliție de guvernare și despre modul în care premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan gestionează primele luni de mandat. Potrivit analistului, România se află într-un moment dificil, după ani întregi de greșeli politice […] Articolul VIDEO Analist, despre Bolojan: „A preluat o misiune grea, dar încă nu înțelege complexitatea negocierilor din coaliție” apare prima dată în PS News.
18:50
PSD vrea să renunțe la statutul de partid progresist. Formațiunea politică se va întoarce la ideologia sa inițială, adică „un partid al României, un partid pro-european, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, a scris președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook. Însă acestă propunere nu are legătură cu ideologia, ci […] Articolul Cristian Pîrvulescu: PSD renunță la progresism pentru a reveni la perioada Dragnea apare prima dată în PS News.
18:50
CSM revine cu acuzațiile împotriva Guvernului: legea pensiilor magistraților ,,nu are nicio legătură cu cerințele CE # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își menține poziția exprimată anterior cu privire la modificările pensiilor de serviciu, în contextul afirmațiilor recente făcute de reprezentanți ai puterii executive, potrivit Agerpress. Într-un nou comunicat, emis marți, CSM subliniază că neîndeplinirea jalonului 215 din PNRR este cauzată exclusiv de decizia Curții Constituționale (CCR) din 19 decembrie 2024, care a […] Articolul CSM revine cu acuzațiile împotriva Guvernului: legea pensiilor magistraților ,,nu are nicio legătură cu cerințele CE apare prima dată în PS News.
18:50
Serviciul Naţional de Meteorologie din Statele Unite a avertizat că în următoarele ore sunt posibile tornade, inundaţii rapide şi alunecări de teren în zonele de versant din estul oraşului Los Angeles, în special în Munţii San Gabriel şi în regiunile unde vegetaţia a fost distrusă de incendiile din ianuarie. Cantităţile de precipitaţii ar putea depăşi […] Articolul O furtună rară loveşte Los Angelesul. Autoritățile au emis ordine de evacuare apare prima dată în PS News.
18:50
A patra ședință a coaliției, fără consens pe reforma administrației și fără dată pentru alegerile din Capitală # PSNews.ro
După 3 ore de discuții la Palatul Victoria, liderii coaliției nu au ajuns la un consens privind reforma administrației locale și nici privind o dată precisă a alegerilor pentru Capitală, spun surse guvernamentale. Este a patra ședință consecutivă a coaliției unde reforma administrației publice nu este agreată de toate cele 4 partide. Ședința coaliției a […] Articolul A patra ședință a coaliției, fără consens pe reforma administrației și fără dată pentru alegerile din Capitală apare prima dată în PS News.
17:40
PE SCURT: Educația în Uniunea Europeană rămâne un factor cheie pentru problema forței de muncă, cu o medie de 84,9% dintre absolvenții de studii superioare angajați în 2024. Președintele Emmanuel Macron respinge cererile de demisie în plină criză politică și îl reconfirmă pe Sébastien Lecornu ca premier. Între timp, Germania introduce stimulente fiscale pentru cei […] Articolul Știri din capitalele Europei, 14 octombrie apare prima dată în PS News.
17:40
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, sociologul Antonio Amuza explică de ce românii se așteaptă la inițiative politice noi, subliniind că oferta actuală este insuficientă în fața unui val consistent de conservatorism. Societatea românească se află într-un punct de fierbere politică, fiind tot mai consistentă acea categorie de cetățeni care nu se regăsește în […] Articolul VIDEO Ce îşi doresc românii de la clasa politică: „Nu vor neapărat stabilitate” apare prima dată în PS News.
17:40
Poliţia Română, precizări privind majorările salariale: Se acordă exclusiv în urma unor evaluări temeinice # PSNews.ro
Poliţia Română precizează, în legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public privind majorările salariale, că acestea sunt prevăzute într-o anexă la Legea-Cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi se acordă exclusiv în urma unor evaluări temeinice care au la bază indicatori de performanţă profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate şi avizate […] Articolul Poliţia Română, precizări privind majorările salariale: Se acordă exclusiv în urma unor evaluări temeinice apare prima dată în PS News.
17:40
Ministrul Apărării, discuţii cu reprezentantul CE despre implementarea iniţiativei SAFE şi investiţii în apărare # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a avut marţi o întrevedere cu Herald Ruijters, coordonatorul grupului de lucru instituit la nivelul Direcţiei Generale pentru Industria de Apărare şi Spaţiu (DEFIS) din cadrul Comisiei Europene, în vederea implementării iniţiativei SAFE (Security Action for Europe). Potrivit unui comunicat al MApN, discuţia a avut loc în anticiparea vizitei experţilor DEFIS […] Articolul Ministrul Apărării, discuţii cu reprezentantul CE despre implementarea iniţiativei SAFE şi investiţii în apărare apare prima dată în PS News.
17:40
Marți, lucrătorii greci au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva reformei în domeniul muncii, care include prelungirea programului de lucru în sectorul privat, potrivit Reuters. Greva, a doua din această lună organizată de principalele sindicate din sectorul public și privat din Grecia, GSEE și ADEDY, a fost programată să coincidă cu votul din această săptămână […] Articolul Grevă generală în Grecia: angajații protestează împotriva zilei de lucru de 13 ore apare prima dată în PS News.
17:40
Legea RCA a primit aviz de la Comisia de Buget a Camerei Deputaților în forma originală, a Guvernului Bolojan # PSNews.ro
Legea RCA a primit avizul Comisiei pentru buget a Camerei Deputaților, marți, 14 octombrie. Raportul de adoptare a proiectului a vizat doar forma transmisă de Guvern, astfel că amendamentele adoptate anterior la Senat în 2024 au fost eliminate automat. Decizia a fost anunțată la doar câteva ore după ce deputații PSD au anunțat că vot […] Articolul Legea RCA a primit aviz de la Comisia de Buget a Camerei Deputaților în forma originală, a Guvernului Bolojan apare prima dată în PS News.
17:40
Călin Georgescu, atac la premierul României: „Bolojan, comportament trădător și slugarnic” # PSNews.ro
Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, a fost așteptat din nou de sute de susținători la secția de poliție din Buftea. Fostul candidat prezidențial a profitat de moment pentru a lansa un nou atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat de „trădare” și „slugărnicie” față de Viktor Orban, după recenta întâlnire […] Articolul Călin Georgescu, atac la premierul României: „Bolojan, comportament trădător și slugarnic” apare prima dată în PS News.
17:40
GERMANIA – Cetățenii care aleg să lucreze după vârsta de pensionare vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună fără impozite, ca parte a eforturilor cancelarului Friedrich Merz de a combate deficitul de forță de muncă și de a revigora economia. Guvernul din Germania estimează că măsura va avea prevăzut un buget de […] Articolul Plan economic în Germania: venituri neimpozabile pentru pensionari activi apare prima dată în PS News.
17:40
VIDEO Analistul Radu Magdin: În peste 30 de ani de tranziție, statul român a fost aproape permanent demonizat # PSNews.ro
Marți, în emisiunea „Puterea Știrilor”, analistul politic Radu Magdin a comentat datele din Indicele de rezistență a coaliției, un instrument analitic lansat de redacția PS News pentru a măsura stabilitatea guvernului și coeziunea partidelor aflate la putere. Potrivit primei analize, indicele a scăzut la 75 din 100, pe fondul blocajului privind organizarea alegerilor din București, […] Articolul VIDEO Analistul Radu Magdin: În peste 30 de ani de tranziție, statul român a fost aproape permanent demonizat apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
16:40
Marii datornici şi cei cu datorii eşalonate ani de zile, în vizorul ANAF. Anunțul lui Alexandru Nazare # PSNews.ro
Marii datornici şi cei cu datorii eşalonate ani de zile, ale căror dosare „au trenat foarte mult timp”, au intrat în vizorul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã (ANAF). Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, marţi, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook, că a dispus înfiinţarea unei divizii de Operaţiuni Speciale care a […] Articolul Marii datornici şi cei cu datorii eşalonate ani de zile, în vizorul ANAF. Anunțul lui Alexandru Nazare apare prima dată în PS News.
16:40
Blocul Naţional Sindical (BNS) propune anumite amendamente la proiectul de modificare a Codului Muncii, prin care angajatorul să nu poată schimba unilateral elementele esenţiale ale raportului de muncă, iar norma de muncă să fie stabilită, la negocierea contractului colectiv de muncă, cu salariaţii sau cu organizaţia sindicală. Potrivit unui comunicat, citat de Agerpres, Blocul Naţional Sindical […] Articolul Schimbări la Codul Muncii! BNS pune ‘tunurile’ pe angajatori, ce amendamente a depus apare prima dată în PS News.
16:40
VIDEO A adus cu adevărat Trump pacea în Orientul Mijlociu? „Un optimism moderat este cel mai de dorit” # PSNews.ro
Analistul Iulian Chifu a vorbit, în emisiunea Puterea Știrilor, despre declarația președintelui Donald Trump privind „zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu.” După cum explică analistul, acest discurs este, deocamdată, unul aspirațional, situându-se la începutul unui proces complex, a cărui primă etapă este conferința de pace de la Sharm el-Sheikh. „Sunt încă pași de […] Articolul VIDEO A adus cu adevărat Trump pacea în Orientul Mijlociu? „Un optimism moderat este cel mai de dorit” apare prima dată în PS News.
16:40
„De la șefi pentru șefuleți”. Cum a ajuns bonusul de performanță din Poliția Română o formă de „trafic de influență”. # PSNews.ro
Un polițist sancționat după ce a șicanat o tânără în trafic primește câteva luni mai târziu un „salariu de excelență”. Acest „salariu de excelență” este, de fapt, un bonus de până la 50% din salariu, acordat timp de șase luni. Episodul scoate la lumină o practică reclamată de ani de zile de sindicaliștii din Poliție. […] Articolul „De la șefi pentru șefuleți”. Cum a ajuns bonusul de performanță din Poliția Română o formă de „trafic de influență”. apare prima dată în PS News.
16:40
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat! # PSNews.ro
Deputatul Mihai Fifor (PSD) afirmă că îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat şi PSD va susţine categoric în Coaliţie ca Guvernul să respecte mecanismul salariului minim european. ”Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat! România are nevoie de creştere, nu de austeritate […] Articolul Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat! apare prima dată în PS News.
16:40
România urcă în clasamentele celor mai sărace țări din Europa. Decalajul față de Vest rămâne însă vizibil și în 2025 # PSNews.ro
Europa rămâne una dintre cele mai prospere regiuni ale lumii, fiind a doua cea mai mare economie globală. Țările din vestul continentului se bucură de industrii performante, inovație și un nivel de trai ridicat, însă contrastul cu statele din est și sud-est rămâne vizibil. Moștenirea deceniilor de comunism, resursele naturale limitate, reformele lente și instabilitatea politică au lăsat urme […] Articolul România urcă în clasamentele celor mai sărace țări din Europa. Decalajul față de Vest rămâne însă vizibil și în 2025 apare prima dată în PS News.
15:40
AUR și George Simion vor să strângă semnături ca să desființeze Curtea Constituțională a României. Demersul formațiunii politice a produs reacții în rândul oamenilor din justiție, în contextul în care inițiativa este catalogată drept una „fără nici un fel de justificare juridică și fără vreo finalitate practică”, scrie fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu. „Demersul […] Articolul George Simion și AUR vor desființarea CCR. Reacția fostul judecător CSM Toni Neacșu apare prima dată în PS News.
15:40
Proiect: Aleșii locali vor fi suspendaţi din funcţie dacă au ordine de protecţie emise pe numele lor # PSNews.ro
Un proiect de lege depus la Senat prevede că aleşii locali vor fi suspendaţi din funcţie în cazul în care au emis pe numele lor un ordin de protecţie. Propunerea legislativă, iniţiată de mai mulţi parlamentari USR, completează în acest sens Codul administrativ. „Mandatul primarului se suspendă de drept în situaţia emiterii unui ordin de […] Articolul Proiect: Aleșii locali vor fi suspendaţi din funcţie dacă au ordine de protecţie emise pe numele lor apare prima dată în PS News.
15:40
VIDEO Noi imagini de pe Autostrada Transilvania. Cum arată șantierul pe secțiunile aflate în execuție # PSNews.ro
Lucrările la Autostrada Transilvania A3 continuă, iar imaginile publicate pe conturile de YouTube dedicate infrastructurii arată evoluția pe loturile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor. Clipurile surprind stadiul actual al construcției și progresul lucrărilor de terasamente, poduri și viaducte. Secțiunile Nădășelu – Mihăiești (16,80 km) și Mihăiești – Zimbor (13,26 km) sunt construite de […] Articolul VIDEO Noi imagini de pe Autostrada Transilvania. Cum arată șantierul pe secțiunile aflate în execuție apare prima dată în PS News.
15:40
Proiect: Consumatorii casnici ar putea fi scutiți de plata TVA pentru apa de la robinet, în anumite condiții # PSNews.ro
Fără TVA pentru apa de la robinet. Asta prevede un proiect de lege depus la Senat. Dacă va va fi aprobat, consumatorii casnici vor fi scutiți de plata TVA pentru un consum de cel mult cinci metri cubi de apă pe lună, pentru o persoană. Proiectul de lege, depus la Senat de mai mulți deputați […] Articolul Proiect: Consumatorii casnici ar putea fi scutiți de plata TVA pentru apa de la robinet, în anumite condiții apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
14:40
VIDEO Noul Orient Mijlociu – „Israel ocupă în continuare 53% din teritoriul Gaza!”, atrage atenţia Chifu # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, Analistul de politică externă, Iulian Chifu, subliniază că, deși au fost făcuți pași importanți, este prematur să vorbim despre o certitudine absolută. Anunțul lui Donald Trump privind încheierea războiului din Gaza aduce o undă de optimism, dar realitatea de pe teren impune o moderație a așteptărilor. „Partea arabă […] Articolul VIDEO Noul Orient Mijlociu – „Israel ocupă în continuare 53% din teritoriul Gaza!”, atrage atenţia Chifu apare prima dată în PS News.
14:40
Primari din PSD și USR, front comun împotriva lui Bolojan: „Comportament dictatorial! Asta nu e reformă” # PSNews.ro
Ilie Bolojan a intrat în „malaxorul” liderilor locali din PSD. Printre cei mai revoltați se numără primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu. În opinia lui Pucheanu, Bolojan este un premier care nu dialoghează suficient de mult cu partenerii de la guvernare. „Are comportament dictatorial! Dacă vreți să o spunem pe șleau, da. Dacă nu accepți părerea […] Articolul Primari din PSD și USR, front comun împotriva lui Bolojan: „Comportament dictatorial! Asta nu e reformă” apare prima dată în PS News.
14:40
TNF 2025: Companiile de top din România generează un profit din exploatare de 25,9 miliarde euro # PSNews.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a publicat rezultatele Topului Național al Firmelor 2025, cel mai important clasament al celor mai performante companii din România, realizat pe baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile. Cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții din cele șapte domenii de activitate analizate (industrie, servicii, comerț, […] Articolul TNF 2025: Companiile de top din România generează un profit din exploatare de 25,9 miliarde euro apare prima dată în PS News.
14:40
Un cunoscut judecător al Înaltei Curți și-a depus cererea de pensionare la doar 48 de ani # PSNews.ro
Un cunoscut judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție a depus cererea de pensionare la numai 48 de ani, urmând ca aceasta să fie analizată joi, 16 octombrie, de Consiliul Superior al Magistraturii. Pe ordinea de zi a ședinței de joi a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se află cererile […] Articolul Un cunoscut judecător al Înaltei Curți și-a depus cererea de pensionare la doar 48 de ani apare prima dată în PS News.
14:40
Victor Negrescu își anunță candidatura la funcția de prim-vicepreședinte al PSD: România are nevoie de mai mult curaj # PSNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat, marți, că va candida pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte ale Partidului Social Democrat, în cadrul Congresului PSD ce urmează să aibă loc în perioada următoare. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Negrescu a transmis că decizia vine „după o reflecție amplă și numeroase discuții cu colegii […] Articolul Victor Negrescu își anunță candidatura la funcția de prim-vicepreședinte al PSD: România are nevoie de mai mult curaj apare prima dată în PS News.
14:40
Mai mult de jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din R. Moldova # PSNews.ro
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a IV-a, realizat în perioada 6-10 octombrie 2025, peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a câștigat scrutinul cu mai mult de 50% din voturi. 58.4% dintre respondenți au o părere bună despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul […] Articolul Mai mult de jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din R. Moldova apare prima dată în PS News.
14:40
Congresul PSD în care Sorin Grindeanu va fi ales oficial preşedinte al social-democraţilor va avea loc în 7 noiembrie, după cum PS News a anunţat în urmă cu câteva zile aici. Astfel, printre numele care ar urma să facă parte din echipa lui Sorin Grindeanu se numără europarlamentarul Claudiu Manda, șeful Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu […] Articolul SURSE Social-democraţii care îşi vor pierde locurile la Congresul PSD apare prima dată în PS News.
14:40
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” # PSNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali. În timp ce președintele SUA, Donald Trump, și liderii din Orientul Mijlociu semnau luni ceea ce au descris […] Articolul Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” apare prima dată în PS News.
14:40
PAS l-a propus pe Alexandru Munteanu, „american de origine moldovenească”, pentru funcția de premier # PSNews.ro
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat că îl propune pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de către Curtea Constituțională și constituirea noului Parlament. Formațiunea a precizat că va merge cu această candidatură la președinta Maia Sandu imediat ce pașii procedurali sunt îndepliniți, conform Ziarului de Gardă. Liderul PAS, […] Articolul PAS l-a propus pe Alexandru Munteanu, „american de origine moldovenească”, pentru funcția de premier apare prima dată în PS News.
13:40
Scandal în Guvern pe tema salariului minim: patronatele cer înghețare, PSD vrea majorare din 2026. Cele 3 variante # PSNews.ro
Tensiuni în coaliția de guvernare pe tema salariului minim pe economie. Potrivit surselor Antena 3 CNN, patronatele cer înghețarea acestuia la nivelul actual, în timp ce PSD insistă pentru o nouă creștere de la 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii lucrează deja la scenariile de lucru, iar statul ar urma să fie principalul beneficiar al unei […] Articolul Scandal în Guvern pe tema salariului minim: patronatele cer înghețare, PSD vrea majorare din 2026. Cele 3 variante apare prima dată în PS News.
13:40
Schimbare de direcție în PSD: de la progresism la valori tradiționale. Partidul își alege noul lider pe 7 noiembrie # PSNews.ro
Noua conducere a Partidului Social Democrat va fi aleasă pe 7 noiembrie. Președintele interimar Sorin Grindeanu are cale liberă spre victorie, după ce unicul său contracandidat, senatorul Titus Corlățean, s-a retras din cursă. Din echipa de conducere vor mai face parte cinci prim-vicepreședinți, opt vicepreședinți regionali și 12 vicepreședinți pe diverse domenii de activitate, conform […] Articolul Schimbare de direcție în PSD: de la progresism la valori tradiționale. Partidul își alege noul lider pe 7 noiembrie apare prima dată în PS News.
13:40
Interviu. Gabriel Zetea va candida pentru un nou mandat de vicepreședinte PSD. Schimbări în statutul partidului # PSNews.ro
Gabriel Zetea a anunțat că va candida pentru un nou mandat de vicepreședinte al Partidului Social Democrat la Congresul programat pe 7 noiembrie. Acesta va face parte din echipa condusă de Sorin Grindeanu, care urmează să candideze la președinția formațiunii. PSD va elimina cuvântul progresist din propriul Statut, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gabriel Zetea. […] Articolul Interviu. Gabriel Zetea va candida pentru un nou mandat de vicepreședinte PSD. Schimbări în statutul partidului apare prima dată în PS News.
13:40
Aproximativ 32.000 de persoane au asistat, marţi, la Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, desfăşurată pe pietonalul Ştefan cel Mare în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Slujba a fost oficiată de 27 de preoţi din ţară şi din străinătate, fiind prezenţi înalţi prelaţi din Republica Moldova, Grecia, Muntenegru, Albania şi Siria, precizează News.ro. […] Articolul Peste 30.000 de pelerini au participat la Liturghia de Sfânta Parascheva, la Iași apare prima dată în PS News.
13:40
Nicuşor Dan: Energia și inteligența artificială, domenii cheie pentru investiţii americane în România # PSNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, luni, că o prezenţă mare a investiţiilor străine în România poate asigura o creştere economică a ţării noastre, precizând că există foarte mult spaţiu pentru investiţii americane noi în zone precum energia sau inteligenţa artificială (IA), conform News.ro. „O creştere a economiei româneşti poate să vină dintr-o prezenţă mare […] Articolul Nicuşor Dan: Energia și inteligența artificială, domenii cheie pentru investiţii americane în România apare prima dată în PS News.
13:40
Camerele vă vânează în trafic! MAI anunță noul sistem e-Sigur – fără scăpare pentru șoferi. Cum se dau amenzile # PSNews.ro
Secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu a prezentat principalele modificări care vor fi implementate în Codul Rutier, printre care introducerea conceptului de viteză medie, simplificarea procedurii de sancționare și eliminarea punctelor de penalizare pentru parcările neregulamentare. Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, a anunțat marți modificările care vor fi implementate în cadrul proiectului […] Articolul Camerele vă vânează în trafic! MAI anunță noul sistem e-Sigur – fără scăpare pentru șoferi. Cum se dau amenzile apare prima dată în PS News.
13:40
Congresul PSD pentru alegerea noului președinte al partidului va avea loc pe 7 noiembrie, iar Sorin Grindeanu este singurul candidat. Surse politice au declarat pentru PS News că din echipa acestuia vor face parte europarlamentarul Claudiu Manda, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, și primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu. Luni, în ședința Consiliului Politic al […] Articolul Noua echipă a PSD. Numele surpriză de pe lista lui Sorin Grindeanu apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.