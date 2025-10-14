LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei! Cristiano Ronaldo bate record după record! Programul complet
Primasport.ro, 14 octombrie 2025 22:40
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei! Cristiano Ronaldo bate record după record! Programul complet
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
23:00
Naţionala titularului de la FCSB s-a calificat la Campionatul Mondial
Acum 15 minute
22:50
Lisav Eissat, la un pas să semneze cu un club din SuperLiga: „De doi ani îl urmărim. Eu i l-am prezentat domnului Lucescu" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Lisav Eissat, la un pas să semneze cu un club din SuperLiga: „De doi ani îl urmărim. Eu i l-am prezentat domnului Lucescu" | EXCLUSIV
Acum 30 minute
22:40
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei! Cristiano Ronaldo bate record după record! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei! Cristiano Ronaldo bate record după record! Programul complet
Acum o oră
22:20
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei! Golul cu numărul 142 pentru Cristiano Ronaldo la echipa naţională! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei! Golul cu numărul 142 pentru Cristiano Ronaldo la echipa naţională! Programul complet
22:10
VIDEO | Handbal masculin: Potaissa Turda – Bidasoa Irun, scor 33-34, la debutul în grupa A din European League # Primasport.ro
VIDEO | Handbal masculin: Potaissa Turda – Bidasoa Irun, scor 33-34, la debutul în grupa A din European League
Acum 2 ore
21:50
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre accidentarea lui Alexandru Musi: „La prima estimare” | UPDATE EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre accidentarea lui Alexandru Musi: „La prima estimare” | UPDATE EXCLUSIV
21:20
Andrei Nicolescu, primele detalii despre accidentarea lui Alexandru Musi! Jucătorul lui Dinamo a ieşit accidentat în meciul România U21 - Cipru U21: „Asta simte el” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Nicolescu, primele detalii despre accidentarea lui Alexandru Musi! Jucătorul lui Dinamo a ieşit accidentat în meciul România U21 - Cipru U21: „Asta simte el” | EXCLUSIV
Acum 4 ore
21:00
Baschet masculin: CSO Voluntari, a doua victorie din European North Basketball League # Primasport.ro
Baschet masculin: CSO Voluntari, a doua victorie din European North Basketball League
21:00
România U21 - Cipru U21 2-0! Pas important făcut de naţionala lui Costin Curelea spre calificarea la Campionatul European # Primasport.ro
România U21 - Cipru U21 2-0! Pas important făcut de naţionala lui Costin Curelea spre calificarea la Campionatul European
21:00
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Remiză în Estonia - Moldova! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Remiză în Estonia - Moldova! Programul complet
20:20
Surpriză de proporţii! Karim Benzema este aşteptat să revină în Europa pentru a semna cu un club legendar # Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Karim Benzema este aşteptat să revină în Europa pentru a semna cu un club legendar
19:10
Fabulos! Zinedine Zidane este aşteptat să preia una dintre cele mai puternice naţionale din lume: „E alesul” # Primasport.ro
Fabulos! Zinedine Zidane este aşteptat să preia una dintre cele mai puternice naţionale din lume: „E alesul”
Acum 6 ore
19:00
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Estonia - Moldova se joacă ACUM. Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Estonia - Moldova se joacă ACUM. Programul complet
18:50
Naţionala şi-a demis selecţionerul, după dezastrul din preliminariile pentru calificarea la Campionatul Mondial # Primasport.ro
Naţionala şi-a demis selecţionerul, după dezastrul din preliminariile pentru calificarea la Campionatul Mondial
18:40
România U18 – Spania U18, scor 2-3, în Turneul celor 4 Naţiuni
18:00
Răzvan Marin a venit cu replica pentru Mircea Lucescu: „Nu mai suntem copii! Să zică direct dacă nu sunt bun” # Primasport.ro
Răzvan Marin a venit cu replica pentru Mircea Lucescu: „Nu mai suntem copii! Să zică direct dacă nu sunt bun”
18:00
Victorie categorică pentru România U17 în preliminariile pentru Campionatul European # Primasport.ro
Victorie categorică pentru România U17 în preliminariile pentru Campionatul European
17:40
OFICIAL | De nicăieri! „U” Cluj a transferat un atacant pe care Neluţu Sabău nu îl poate folosi # Primasport.ro
OFICIAL | De nicăieri! „U” Cluj a transferat un atacant pe care Neluţu Sabău nu îl poate folosi
17:30
Fostul câştigător al Balonului de Aur nu s-a abţinut şi a spus totul despre Cristi Chivu: „Mi-a plăcut mai mult Interul lui Inzaghi” # Primasport.ro
Fostul câştigător al Balonului de Aur nu s-a abţinut şi a spus totul despre Cristi Chivu: „Mi-a plăcut mai mult Interul lui Inzaghi”
17:10
România U16, învinsă de Germania, scor 8-2, într-un meci de verificare
17:10
Bătăi de cap pentru Mikel Arteta! Titularul lui Arsenal s-a rupt şi va fi indisponibil o lună # Primasport.ro
Bătăi de cap pentru Mikel Arteta! Titularul lui Arsenal s-a rupt şi va fi indisponibil o lună
17:10
MedLife lansează Longevity 100+, primul şi cel mai amplu program de testare genetică din regiune # Primasport.ro
MedLife lansează Longevity 100+, primul şi cel mai amplu program de testare genetică din regiune
Acum 8 ore
17:00
Japonia a scris istorie în amicalul cu Brazilia! La pauză, scorul era 2-0 pentru naţionala pregătită de Carlo Ancelotti, însă scorul final a lăsat mască pe toată lumea # Primasport.ro
Japonia a scris istorie în amicalul cu Brazilia! La pauză, scorul era 2-0 pentru naţionala pregătită de Carlo Ancelotti, însă scorul final a lăsat mască pe toată lumea
17:00
Gianni Infantino a fost prezent la Sharm el-Sheikh: „Este foarte important pentru FIFA să fie aici” . Şeful forului fotbalistic mondial are o legătură strânsă cu Trump # Primasport.ro
Gianni Infantino a fost prezent la Sharm el-Sheikh: „Este foarte important pentru FIFA să fie aici” . Şeful forului fotbalistic mondial are o legătură strânsă cu Trump
16:50
Editorial Vlad Măcicăşan | Greşelile lui Lucescu. Pe ce loc am fi fost fără ele?
16:40
Virgil Ghiţă i-a fermecat pe nemţi, după golul care a reaprins speranţele României! Cum a fost numit fundaşul lui Hannover de celebra publicaţie Bild # Primasport.ro
Virgil Ghiţă i-a fermecat pe nemţi, după golul care a reaprins speranţele României! Cum a fost numit fundaşul lui Hannover de celebra publicaţie Bild
16:30
Mircea Lucescu a anunţat cine va fi căpitanul echipei naţionale: „Cu siguranţă”
16:20
Ce lovitură pentru Barcelona! Starul catalanilor s-a accidentat şi ar putea rata El Clasico # Primasport.ro
Ce lovitură pentru Barcelona! Starul catalanilor s-a accidentat şi ar putea rata El Clasico
Acum 12 ore
14:50
Joyskim Dawa, scurtă declaraţie despre revenirea pe teren! Fundaşul campioanei României a risipit orice semn de întrebare: „Fiţi pregătiţi să mă revedeţi pe teren” # Primasport.ro
Joyskim Dawa, scurtă declaraţie despre revenirea pe teren! Fundaşul campioanei României a risipit orice semn de întrebare: „Fiţi pregătiţi să mă revedeţi pe teren”
14:00
Eşec pentru naţionala U19, în ultimul amical înainte de preliminariile EURO 2026
13:50
RMN-ul a confirmat temerile celor de la FCSB în legătură cu accidentarea lui Mihai Popescu! Cât va lipsi de pe gazon fundaşul campioanei României # Primasport.ro
RMN-ul a confirmat temerile celor de la FCSB în legătură cu accidentarea lui Mihai Popescu! Cât va lipsi de pe gazon fundaşul campioanei României
13:50
Studioul FNT by Cinemaraton: Dezbateri live din inima teatrului românesc
13:00
Edi Iordănescu, primul interviu după polemica apărută în jurul naţionalei României: „Sunt într-o postură ingrată. Mi-e foarte greu să vorbesc” # Primasport.ro
Edi Iordănescu, primul interviu după polemica apărută în jurul naţionalei României: „Sunt într-o postură ingrată. Mi-e foarte greu să vorbesc”
13:00
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, calificate în sferturi la dublu, la Japan Open
12:30
Probleme se ţin lanţ de FCSB! Un nou jucător important riscă să nu mai evolueze în acest sezon # Primasport.ro
Probleme se ţin lanţ de FCSB! Un nou jucător important riscă să nu mai evolueze în acest sezon
12:00
Emeric Ienei, uluit de deciziile lui Mircea Lucescu din ultima perioadă: „Cum să faci asa ceva?”. Ce i-a transmis fostul selecţioner actualului antrenor al naţionalei # Primasport.ro
Emeric Ienei, uluit de deciziile lui Mircea Lucescu din ultima perioadă: „Cum să faci asa ceva?”. Ce i-a transmis fostul selecţioner actualului antrenor al naţionalei
11:30
„Vrem să readuce Serie A la gloria de care se bucura în anii 1990”. Reacţia uneia dintre formaţiile italiene după decizia de a muta meciul din campionat în Australia # Primasport.ro
„Vrem să readuce Serie A la gloria de care se bucura în anii 1990”. Reacţia uneia dintre formaţiile italiene după decizia de a muta meciul din campionat în Australia
11:20
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei. Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei. Programul complet
10:20
Impresarul lui Joyskim Dawa, asigurări pentru revenirea jucătorului pe gazon: „Se va întoarce mult mai puternic” # Primasport.ro
Impresarul lui Joyskim Dawa, asigurări pentru revenirea jucătorului pe gazon: „Se va întoarce mult mai puternic”
Acum 24 ore
09:50
Echipa feminină de tenis de masă, vicecampioană en titre, a învins Luxemburg, scor 3-1, şi s-a calificat pe tabloul principal la CE Echipe Seniori # Primasport.ro
Echipa feminină de tenis de masă, vicecampioană en titre, a învins Luxemburg, scor 3-1, şi s-a calificat pe tabloul principal la CE Echipe Seniori
09:40
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul doi la Japan Open
09:00
VIDEO | Spectacolul din preliminariile pentru Campionatul Mondial se vede în direct la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei. Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din preliminariile pentru Campionatul Mondial se vede în direct la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei. Programul complet
00:00
VIDEO | Islanda – Franţa 2-2. Surpriza serii în preliminariile Cupei Mondiale
13 octombrie 2025
23:50
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Surpriză uriaşă la Islanda - Franţa. Toate rezultatele serii # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Surpriză uriaşă la Islanda - Franţa. Toate rezultatele serii
23:40
Naţionala feminină de tenis de masă merge în faza principală a europeanului
23:30
Fostul jucător de tenis Dominic Thiem a vorbit despre costurile uriaşe.”Este un sport foarte scump” # Primasport.ro
Fostul jucător de tenis Dominic Thiem a vorbit despre costurile uriaşe.”Este un sport foarte scump”
23:20
Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu? „Spionul” echipei naţionale a anunţat cine va purta banderola de căpitan la meciul cu Bosnia: „Nu ştiu dacă va fi pregătit” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu? „Spionul” echipei naţionale a anunţat cine va purta banderola de căpitan la meciul cu Bosnia: „Nu ştiu dacă va fi pregătit” | EXCLUSIV
23:20
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Meci nebun la Islanda - Franţa. Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Meci nebun la Islanda - Franţa. Programul complet
23:10
David Hubert este noul antrenor al campioanei Belgiei, Union St Gilloise
Ieri
23:00
Patronul lui CFR Cluj a reacţionat după demisia lui Cristi Balaj. ”Aşa se întâmplă în viaţa fiecărei echipe” # Primasport.ro
Patronul lui CFR Cluj a reacţionat după demisia lui Cristi Balaj. ”Aşa se întâmplă în viaţa fiecărei echipe”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.