Proaspăt transferat la Arsenal, vrea să-și schimbe cetățenia pentru a juca la Cupa Mondială

Recunosc că am rămas cu un gust amar după intervenția lui Mircea Lucescu la fanatik.ro. în care, fotbalistic, l-a dezmembrat fotbalistic pe Răzvan Marin și, prin ricoșeu, chiar și pe Nicolae Stanciu. De ce să faci asta cu niște oameni pe care te-ai bazat la începutul mandatului, când aveai nevoie de ajutor?!Greu de explicat, de priceput, chiar de admis, deși în lumea de azi, când scopul a ajuns să scuze chiar orice mijloace, a devenit lege. ...