Asia Express, 14 octombrie. Momente tensionate pentru Karmen și Olga Barcari. Concurentele s-au enervat la maximum
SpyNews, 14 octombrie 2025 23:50
Karmen și Olga Barcari nu au avut o zi tocmai bună, la Asia Express. După ce una dintre concurente a izbucnit în plâns, acum, s-au lovit din nou de o problemă! Cele două au trecut prin momente tensionate.
Acum 5 minute
00:30
Bucurie mare în familia lui Gabi Bădălău! Sabina, sora afaceristului, a devenit mamă pentru prima dată în zi de mare sărbătoare! Sora lui Gabi Bădălău a născut, astăzi, 14 octombrie, de Sfânta Cuvioasă Parascheva, un bebeluș perfect, care le-a însesinat zilele ei și soțului!
Acum o oră
23:50
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, cu poliția la ușă la 1 noaptea! Vedeta a izbucnit de nervi: ”Ne-au terorizat” # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au avut parte de o noapte de groază! Cei doi au fost nevoiți să sune de urgență la poliție. Vedeta a povestit la Un Show Păcătos despre calvarul prin care a trecut alături de soțul ei, la 1 noaptea.
23:50
Acum 2 ore
23:10
Asia Express, 14 octombrie 2025. Olga Barcari a izbucnit în plâns! Proba care a pus-o pe concurentă la pământ # SpyNews
Olga Barcari a trecut prin momente groaznice, in timp ce încerca sa ducă la bun sfârșit una dintre probele pentru imunitatea mare. Coechipiera lui Karmen Minune a cedat si a început sa plângă. Iată ce s-a întâmplat!
23:10
Cum ar încerca Alexandru Ciucu să îi facă probleme Alinei Sorescu! Artista, declarații la Spynews TV: ”Face presiuni” # SpyNews
Alina Sorescu a făcut declarații despre relația tensionată care încă există între ea și Alexandru Ciucu. Deși a trecut mult timp de când au divorțat, se pare că designerul ar încerca să îi facă probleme artistei. S-ar fi ajuns inclusiv la amenințări!
22:40
Tily Niculae trece prin momente dificile. Actrița se confruntă cu dureri mari, despre care a vorbit pe rețelele de socializare. Cu toate că starea ei de sănătate nu a fost foarte bună, Tily Niculae s-a prezentat de la primele ore la locul de muncă.
Acum 4 ore
22:30
Bia TRS, mesaj pentru cei care o pun la zid! Fosta concurentă de la iUmor le-a dat o replică pe măsură: "Fiți atenți..." # SpyNews
Bia TRS le-a oferit o replică pe măsură celor care au pus-o la zid de-a lungul timpului. Fosta concurentă pare acum în cea mai bună formă a ei și se vindecă rapid. Iată ce le-a transmis cârcotașilor!
22:20
Vine nunta? Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, declaraţii exclusive despre relația cu actualul partener! ”Mă bucur pentru omul care este în viața mea” # SpyNews
Deși nunta nu a mai avut loc, iar separarea de Andrei Lemnaru s-a produs la Insula Iubirii, fosta concurentă Ella Vișan iubește din nou și este mai fericită ca niciodată. În exclusivitate pentru Spynews.ro, ea face declarații despre actualul partener și dezvăluie dacă mai ia în calcul căsătoria, după ce deja a avut o nuntă programată și anulată.
22:20
Peste 1.000 de invitaţi! Armin Nicoară, detalii exclusive despre petrecerea de nuntă și botez, de săptămâna viitoare! Ce surprize au pregătit artistul şi Claudia Puican # SpyNews
După ce s-au căsătorit, au devenit părinți și și-au botezat copilul, Armin Nicoară și Claudia Puican se pregătesc acum pentru o nouă sărbătoare importantă. Cei doi vor organiza, peste doar o săptămână, o petrecere grandioasă, cu peste 1.000 de invitați. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Armin Nicoară a dezvăluit ce surprize le-a pregătit invitaților și care sunt ultimele detalii puse la punct.
22:20
Decizia Iannei Novac și a soțului! Artiștii au luat o hotărâre importantă pentru copiii lor! Motivul pentru care fiica celor doi face trei școli în paralel # SpyNews
Ce decizie a luat Ianna Novac și soțul său în privința copiilor! Artiștii au luat o hotărâre importantă pentru cei mici, iar acum aceștia le mulțumesc. Motivul pentru care fiica celor doi face trei școli în paralel. Declarații exclusive!
22:20
Polițista filmată de soț în pat cu șeful, salvată de procurori | Bătăușa de la IPJ Argeș a trecut proba Parchetului # SpyNews
Final fericit pentru polițista acuzată de agresiune, după ce a fost prinsă în pat cu șeful: procurorii au închis dosarul, iar judecătorii au parafat decizia!
22:20
Scene incredibile la mall cu Ioana şi Ilie Năstase! În acelaşi loc, la mese diferite, la câţiva metri distanţă, s-au ignorat cu graţie! Imagini paparazzi # SpyNews
Întâlnire de gradul zero la mall, între Ioana și Ilie Năstase, dar nu cum v-ați fi imaginat! Cei doi aproape ca au dat nas în nas într-un centru comercial din București. Aflați la mese diferite și la numai câțiva pași distanță, cei doi s-au „evitat” cu grație, fără nici măcar o privire schimbată. Paparazzii au surprins momentul perfect de „indiferență”.
22:20
Cornel Păsat, cu sufletul frânt şi cu piciorul şchiopătând! Imagini îngrijorătoare cu fostul dansator! Este devastat după ce a plecat soţia de acasă # SpyNews
„Te iubesc, dar nu te mai vreau”, așa și cu situația amoroasă prin care trec Cornel Păsat și soția sa, Bianca. Cunoscutul dansator, care mai nou activează pe piața imobiliară, trăiește o poveste de dragoste ca în filme, iar episodul la care a ajuns acum, în care soția a plecat de acasă cu băiețelul lor, pentru a se regăsi, n-ar fi primul de acest gen.
22:20
Nici n-a scăpat bine de problemele pe care le avea, din cauza tâlhăriei și a dependenței de substanțe interzise, că Fulgy s-a trezit cu un nou dosar penal!
22:00
Asia Express, 14 octombrie. Anda Adam și Joseph, probleme cu cazarea. Prin ce întâmplări au trecut cei doi # SpyNews
Se pare că cea mai mare problemă pe care o întâmpină concurenții în Asia Express este cazarea. Anda Adam și Joseph, enervați la culme, după ce nu au reușit să găsească un loc în care să înnopteze.
22:00
Roxana Nemeș a devenit mamă de gemeni și se bucură din plin de timpul petrecut alături de copiii ei! Vedeta și-a surprins fanii cu cele mai frumoase imagini în noul rol pe care îl are. Urmăritorii ei nu au putut trece cu vederea cât de bine arată Roxana Nemeș.
21:30
Cine este soția lui Virgil Ghiță, fotbalistul care a câștigat meciul România – Austria. Sandra i-a dăruit doi copii # SpyNews
Virgil Ghiță a obținut victoria Echipei Naționale de Fotbal la meciul România - Austria. Fotbalistul are o carieră de succes, dar este împlinit și pe plan personal. Virgil Ghiță are o soție frumoasă, care i-a dăruit doi copii! Iată cum arată Sandra!
21:20
Ioana Grama le-a mărturisit urmăritorilor de pe rețelele sociale că se sacrifică mult în relația pe care o are cu Gabriel, iubitul ei. Dar ce nu face omul pentru dragostea adevărată? Ei bine, iată ce face Ioana Grama!
21:10
Încep filmările pentru Insula iubirii, sezonul 10! Anunțul de ultimă oră făcut de Radu Vâlcan # SpyNews
Noul sezon de la Insula iubirii se anunță unul spectaculos. Se pare că au început filmările pentru sezonul 10, anunțul fiind făcut chiar de Radu Vâlcan pe rețelele de socializare. Cuplurile își vor testa relația în Thailanda.
20:40
Mireasa – Capriciile Iubirii. Ce concurenți i-au atras atenția Florinei, noua apariție din emisiune. Tânăra a dezvăluit ce caută la viitorul partener # SpyNews
O nouă concurentă a intrat în casa Mireasa! Florina a venit în emisiune pentru a-și găsi jumătatea. Tânăra în vârstă de 23 de ani, originară din Iași, are principii solide de viață și știe exact ce caută la viitorul partener.
Acum 6 ore
20:10
Claudia Puican și Armin Nicoară, fotografii de colecție, alături de fiul lor, Amir. Cei trei sunt în vacanță | FOTO # SpyNews
Claudia Puican și Armin Nicoară petrec momente de neuitat, alături de fiul lor, Amir. Cei trei se află într-o vacanță de vis și au postat câteva fotografii cum rar ai mai văzut! Ce destinație spectaculoasă au ales!
20:00
E sau nu însărcinată din nou? Vlăduța Lupău a răspuns la intrebare, după ce a fost felicitată de fani # SpyNews
Vlăduța Lupău a clarificat zvonurile, după ce a fost asaltată de fani cu întrebări cu privire la o nouă sarcină! Cântăreața a făcut anunțul momentului și a dezvăluit dacă este sau nu însărcinată pentru a treia oară.
19:40
Marilu Dobrescu va ajunge pe mâna medicului estetician! Influencerița a hotărât să își facă o intervenție chirurgicală # SpyNews
Marilu Dobrescu a decis că a venit momentul pentru o nouă schimbare! Așadar, influencerița urmează să ajungă din nou pe mâna esteticianului, pentru o intervenție chirurgicală. Iată ce a transmis!
19:30
Ce mesaj a transmis Bianca Păsat, după ce Cornel a vorbit public despre divorț: ”Fiecare femeie are propriul început” # SpyNews
Cornel Păsat se confruntă în probleme în căsnicia cu Bianca. În timp ce dansatorul a vorbit la Spynews TV despre divorțul de soția lui, Bianca a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare! Iată cu ce își umple timpul Bianca.
19:00
Răsturnare de situație! Femeile acuzate că au luat la bătaie o doctoriță la spitalul din Medgidia se apără! Au publicat un videoclip cu momentul ”atacului” # SpyNews
Scene șocante la Spitalul Municipal Medgidia! Femeile care au fost acuzate de faptul că ar fi bătut o doctoriță se apără! Au postat un videoclip care a cutremurat Internetul! Imagini cu un puternic impact emoțional!
19:00
În plin scandal în showbiz, Andra Volos și Robert Lele au cu totul alte priorități. Manelistul și-a cumpărat încă o casă și a făcut publice primele imagini cu noua locuință. Andra Volos a declarat că imobilul a fost cumpărat din... plictiseală.
Acum 8 ore
18:30
Șoferul care a produs tragedia din Apărătorii Patriei, dus încătușat la Judecătoria Sectorului 4. Sebastian ar mai fi produs un accident # SpyNews
Șoferul care a produs tragedia din Apărătorii Patriei a ajuns încătușat la Judecătoria Sectorului 4. Sebastian urmează să afle dacă va fi sau nu arestat preventiv. Persoanele care îl cunosc susțin că nu ar fi primul accident pe care îl provoacă.
18:10
Ilona Brezoianu urmează să nască în scurt timp, iar acum le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale cum se simte în penultima lună de sarcină. Jurata de la Te cunosc de undeva s-a afișat fără niciun filtru și a explicat totul fără perdea.
17:40
Prezentator TV celebru, mort la 41 de ani din cauza unui infarct! Tragedia i-a îngrozit pe fanii care îl urmăreau pe micile ecrane # SpyNews
Tragedie în showbiz! Un prezentator TV a murit în urma unui infarct, la vârsta de 41 de ani. Problemele de sănătate ar fi apărut după un tratament hormonal, efectuat în urma unei intervenții estetice. Fanii prezentatorului sunt în doliu.
17:30
Caz revoltător la Acces Direct! Soție, dată afară din casă, pentru amantă: „Ei îmi spun mie…” # SpyNews
Mihaela își strigă durerea, la Acces Direct! Femeia a fost dată afară din casă, după ce soțul ei a lăsat-o pentru amantă. Mai mult, cei doi ar complota să o șteargă pe Mihaela definitiv din viața lor. Detalii și informații cu un puternic impact emoțional!
17:20
(P) Valentin Burada investește peste 400.000 de euro într-o nouă clinică de estetică medicală la Cluj-Napoca # SpyNews
Antreprenorul Valentin Burada, fondatorul rețelei Swiss Clinics, își continuă proiectele de extindere în domeniul esteticii medicale și a inaugurat recent o nouă clinică la Cluj-Napoca, pe strada Bistriței nr. 83, în urma unei investiții de peste 400.000 de euro.
17:10
Gestul revoltător al șoferului care a produs tragedia din Apărătorii Patriei, după accident. Tânărul și-a șters toate urmele # SpyNews
Șoferul care a ucis-o pe Elena în accidentul din Apărătorii Patriei, luni după amiază, și-a șters toate urmele de pe Internet. Tânărul de 20 de ani, cunoscut pe rețelele de socializare datorită condusului agresiv și pasiunii pentru mașini, a devenit invizibil după tragedia din Sectorul 4.
16:40
Împăcarea momentului în showbiz! Alin Oprea și cei doi copii ai săi au îngropat securea războiului # SpyNews
În anul 2020, Alin Oprea și Larisa Uță, fosta soție, au ales să pună punct căsniciei. De atunci, artistul și cei doi copii ai săi nu au mai păstrat legătura. Acum, Adrian și Melissa au reluat legătura cu tatăl lor. Iată cât timp nu și-au vorbit!
Acum 12 ore
16:30
Motivul pentru care fiica Oanei Roman a vrut să meargă la școală, deși nu se simțea bine! Vedeta face declarații exclusive despre alegerile Isabelei # SpyNews
Motivul pentru care Isabela, fiica Oanei Roman, a vrut să meargă la școală, deși nu se simțea bine. Care este starea fetiței acum, dar și cu ce probleme s-a confruntat. Vedeta face declarații exclusive despre alegerile Isabelei.
16:20
Se caută alimente anti-aging la RO.aliment Show 2025, eveniment susținut de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu # SpyNews
Cluj-Napoca a devenit, pentru câteva zile, centrul celor mai importante discuții despre alimentația viitorului. În perioada 13–15 octombrie, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară găzduiește RO.aliment Show 2025, eveniment care adună sub același acoperiș cercetători, profesori, nutriționiști și lideri din industria alimentară. Scopul: să afle cum putem mânca mai sănătos, mai echilibrat și mai sustenabil.
16:00
Anunț important pentru șoferi! Noi schimbări în Codul Rutier, propuse de MAI: Introducerea vitezei medii și modificări la amenzi și permise # SpyNews
În cursul zilei de azi, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au prezentat, prin chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, principalele măsuri și modificări legislative la Codul Rutier propuse în cadrul proiectului „Siguranță în Trafic”, parte a eforturilor de reformare a sistemului rutier românesc.
15:50
Caz incredibil în Ilfov! Un bărbat a aflat că e mort în acte de 21 de ani. În tot acest timp a plătit taxe: „Eu am mers cu viața înainte” # SpyNews
Un bărbat a aflat acum trei ani că este declarat mort în acte. Situația dura din 2004, însă el a aflat atunci când a vrut să scoată duplicatul certificatului de naștere. Nu l-a putut obține, iar la primărie nu a putut rezolva nimic, așa că a ajuns în instanță.
15:10
14:30
Soția lui Nicolae Guță, Cristina, aroganță de sute de mii de euro! Cât costă ceasul cu care s-a afișat de curând # SpyNews
Nicolae Guță și soția lui, Cristina, sunt căsătoriți de opt ani. Manelistul și partenera lui au împreună doi copii, iar cântărețul se mândrește cu familia lui. În timp ce Nicolae Guță preferă să nu iasă foarte mult în evidență, Cristina a purtat de curând un ceas care a atras atenția, atât pentru că este spectaculos, cât și datorită prețului.
14:30
Elena Vîșcu a împlinit 38 de ani! Fosta soție a lui CRBL radiază după divorțul de artist | VIDEO # SpyNews
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a împlinit 38 de ani! În acest punct al vieții ei, fosta soție a lui CRBL radiază de fericire. După divorțul de artist, aceasta pare să se fi redescoperit.
13:20
Accidentul din Apărătorii Patriei, filmat de camera de bord a șoferului de 20 de ani. Care a fost ultimul gest al mamei de 35 de ani # SpyNews
Accidentul din Apărătorii Patriei a fost filmat de camera de bord a șoferului de 20 de ani. În imaginile surprinse, se vede cum femeia face câțiva pași pe trecerea de pietoni, iar mai apoi este lovită de mașina bărbatului de 20 de ani. Femeia nu a mai avut nicio șansă, în timp ce fiica ei a ajuns la spital.
13:00
S-a aflat cine era femeia ucisă pe trecerea de pietoni, în București. Elena era mama a doi copii, de doi și zece ani # SpyNews
S-a aflat identitatea femeii care a fost spulberată de o mașină pe trecerea de pietoni, în București. Elena avea 35 de ani și era mama a doi copii, de doar 2 și 10 ani. Fetița se afla cu ea în momentul tragediei, în căruț. Micuța a scăpat cu viață, în prezent fiind internată la la Spitalul „Marie Curie”, acolo unde se află sub supraveghere medicală.
13:00
El este Ionuț, românul ucis în Italia. Ar fi fost omorât de colegul de camion. Bărbatul a lăsat în urmă un copil de un an și o soție îndurerată # SpyNews
O crimă a îngrozit Italia, după ce un român pe nume Alin l-ar fi ucis pe Ionuț. Bărbatul era căsătorit și avea un copil de un an. Ionuț a murit la 32 de ani, iar el și principalul suspect s-ar fi certat pe fondul unei neînțelegere mai vechi, atunci când Alin l-ar fi atacat.
13:00
Există nenumărate metode de a-ți petrece timpul liber, iar internetul reprezintă adesea cea mai comună alegere în rândul persoanelor care își propun să profite la maxim de fiecare secundă atunci când se bucură de câteva clipe libere.
12:20
Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva. Mai multe persoane au ajuns la spital. Mii de credincioși au venit să se roage la raclă # SpyNews
Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătorită astăzi, a început pe 8 octombrie. În aceste zile, mii de oameni au venit să se roage la raclă. Mai multe persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor în ultimele 24 de ore.
12:20
Alec Baldwin a intrat cu mașina într-un copac. Actorul era însoțit de fratele său când a făcut accident # SpyNews
Alec Baldwin a fost implicat recent într-un accident rutier. Actorul a intrat cu autoturismul într-un copac. Incidentul a avut loc în Hamptons, iar actorul a fost însoțit de fratele său în momentul impactului.
11:50
Supă de pui cu găluște după rețeta lui Chef Horia Manea. Ce ingrediente să folosești pentru un preparat ca la carte # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, ketchup de casă, un fel principal, supă de pui cu găluşte, și un desert, chec cu banane, afine şi lămâie.
11:40
Cristina Cioran, însărcinată pentru a treia oară? „Poate chiar acum am o veste”. Cum este viața ei cu doi copii # SpyNews
Cristina Cioran s-a mutat în urmă cu câteva luni din București în Constanța și consideră că schimbarea a fost benefică atât pentru ea, cât și pentru cei doi copii. Actrița consideră că niciodată nu e prea târziu, nici când vine vorba de a deveni mamă pentru a treia oară.
11:40
Val de aer polar în România! Temperaturile scad drastic în toată țara. Ce anunță meteorologii pentru următoarele 4 săptămâni # SpyNews
Meteorologii anunță că un val de aer polar va afecta România în următoarele zile, aducând temperaturi scăzute în întreaga țară. Specialiștii Administrației Naționale anunță o schimbare bruscă a vremii, cu scăderi semnificative ale temperaturilor, în special în regiunile montane și în nordul țării. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni.
Acum 24 ore
11:20
Ioana State, situație neplăcută: „M-am gândit cine m-ar urî atât de tare”. Ce a pățit comedianta # SpyNews
Ioana State a povestit că sâmbătă a avut parte de o situație neplăcută, asta după ce și-a dat seama că i-a fost suspendat contul de Instagram. A aflat întâmplător de la cineva care a crezut inițial că i-a dat block, ca mai apoi să afle că, de fapt, cineva chiar ar fi vrut, într-adevăr, să-i fie închis contul comediantei.
