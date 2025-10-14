5 gadgets de la Kaufland (15.10 – 21.10.2025)
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în intervalul 15.10 – 21.10.2025 veţi găsi multe articole din zona auto (este şi normal, vine perioada în care toată ţara schimbă anvelopele), multe produse de curăţenie […] The post 5 gadgets de la Kaufland (15.10 – 21.10.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Pentru prima dată într-o lună (septembrie 2025), înmatriculările de maşini noi chinezeşti au depăşit înmatriculările de maşini noi sud-coreene în Europa de Vest (iar acesta este doar începutul) # Gadget.ro
Ce se întâmplă astăzi pe piaţa auto din Europa este ceva ce în urmă cu 10 ani ar fi fost de neimaginat. Asistăm practic la o schimbare totală a tot ce ştiam, iar producătorii clasici par a pierde lupta cu lupii tineri (iar aici mă refer în special la cei din China). Conform celor de […] The post Pentru prima dată într-o lună (septembrie 2025), înmatriculările de maşini noi chinezeşti au depăşit înmatriculările de maşini noi sud-coreene în Europa de Vest (iar acesta este doar începutul) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Vânzările de smartphone-uri au continuat să crească la nivel global şi în al treilea trimestru, lupta pentru primul loc ducându-se între aceleaşi Samsung şi Apple # Gadget.ro
Smartphone-urile continuă să fie cele mai cumpărate gadget-uri la nivel global, rezultatele din trimestrul al treilea confirmând un interes în creştere la nivel global. IDC a publicat raportul aferent perioadei iulie – septembrie 2025, iar în aceste trei luni au fost livrate în toată lumea 322.7 milioane unităţi, în creştere cu 2.6% vs aceeaşi perioadă […] The post Vânzările de smartphone-uri au continuat să crească la nivel global şi în al treilea trimestru, lupta pentru primul loc ducându-se între aceleaşi Samsung şi Apple appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Motorola Moto X70 Air aka Motorola Edge 70 – detalii oficiale pentru cel mai subţire smartphone Motorola din istorie (5.99 mm grosime şi baterie de 4800 mAh) # Gadget.ro
Motorola a lansat oficial cel mai subţire smartphone al său, modelul Motorola Moto X70 Air. Acesta este disponibil sub această denumire pe piaţa chineză, în timp ce versiunea europeană cunoscută drept Motorola Edge 70 va fi anunţată pe 5 noiembrie. Motorola Moto X70 Air este un telefon mid-range, deci nu se poate lupta de la […] The post Motorola Moto X70 Air aka Motorola Edge 70 – detalii oficiale pentru cel mai subţire smartphone Motorola din istorie (5.99 mm grosime şi baterie de 4800 mAh) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Orange introduce o taxă de 3 lei pentru clienţii care doresc să îşi reîncarce cartela prepay prin aplicaţia My Orange (o reîncărcare de 5 euro ajunge să coste real aproape 7.5 euro) # Gadget.ro
La începutul acestui an aflam cu oarece mirare că Vodafone devine primul operator telecom din România ce introduce o taxă de 4 lei pentru clienţii care îşi doresc reîncărcarea unor cartele prepay (taxă valabilă în magazinele Vodafone, francizele Vodafone, în aplicaţia My Vodafone şi pe www.vodafone.ro). Timpul a trecut şi iată că începând din această […] The post Orange introduce o taxă de 3 lei pentru clienţii care doresc să îşi reîncarce cartela prepay prin aplicaţia My Orange (o reîncărcare de 5 euro ajunge să coste real aproape 7.5 euro) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
BMW iX3 prezentat în premieră în țara noastră – primele impresii pentru EV-ul ce a primit zeci de comenzi de la români cu aproape jumătate de an înainte de lansarea comercială # Gadget.ro
După ce în urmă cu câteva săptămâni v-am adus multe detalii despre fabrica BMW din Debrecen, Ungaria, acolo unde se va produce noul BMW iX3 de la sfârșit de octombrie 2025, iată că la scurt timp am avut șansa de a vedea și analiza preț de câteva minute primul model ce face parte din Neue […] The post BMW iX3 prezentat în premieră în țara noastră – primele impresii pentru EV-ul ce a primit zeci de comenzi de la români cu aproape jumătate de an înainte de lansarea comercială appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Apple investește în proiectele de energie regenerabilă din România – parc eolian de 99MW din județul Galați # Gadget.ro
Apple a trimis un comunicat de presă legat de investițiile făcute în proiectele de energie regenerabilă din România, Polonia, Italia, Grecia și Letonia. În țara noastră intenționează să obțină energie electrică verde din parcul eolian Nala Renewables de 99MW ce se află în județul Galați și eeste construit de către compania OX2, companie cu care […] The post Apple investește în proiectele de energie regenerabilă din România – parc eolian de 99MW din județul Galați appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Guvernul olandez invocă forța majoră și preia controlul Nexperia – producător de semiconductori deținut de China # Gadget.ro
Cred că mare parte dintre voi ați auzit de ASML – una dintre cele mai mari companii din Olanda. Dezvoltă sisteme și software de litografiere – mai clar, mașinile ce produc chip-uri la nivel global. Totuși, despre Nexperia nu știam mai nimic. Nexperia este o filială a Wingtech Technology din China ce are sediul în […] The post Guvernul olandez invocă forța majoră și preia controlul Nexperia – producător de semiconductori deținut de China appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Românii vor fi foarte interesaţi de Black Friday 2025, însă vânzările ar putea să fie mai mici decât anul trecut (puterea de cumpărare a scăzut) # Gadget.ro
Gata, am intrat în linie dreaptă cu Black Friday 2025, cel mai mare eveniment de shopping al anului din România. Retailerii şi-au definitivat strategiile, iar acum încep promovările: Lucrurile se prezintă bine, românii sunt mai interesaţi ca niciodată de acest eveniment, doar că vânzările par a fi sub semnul întrebării. Specialiştii de la firma de […] The post Românii vor fi foarte interesaţi de Black Friday 2025, însă vânzările ar putea să fie mai mici decât anul trecut (puterea de cumpărare a scăzut) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Cea mai veche şi mai cunoscută revistă auto din Suedia, Vi Bilägare, realizează anual un sondaj despre maşini, unul la care mii de şoferi răspund la tot felul de întrebări (de la plăcerea de a conduce şi fiabilitate, până la partea estetică a autovehiculelor). Recent au fost anunţate rezultatele din 2025 ale sondajului, iar Dacia, […] The post Suedezii consideră că Dacia face cele mai urâte maşini (conform unui sondaj) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Este sau nu legală taxa de 2.09 euro cerută de Vodafone pentru a intra cu prioritate în discuţie cu un operator uman atunci când suni în call center? # Gadget.ro
Într-un articol scris săptămâna trecută vă spuneam că Vodafone solicită un comision de 2.09 euro pentru a fi preluat cu prioritate de către un operator uman atunci când suni în call center. Informaţia nu este deloc nouă, operatorul roşu practică de ceva timp acest cost suplimentar, doar că până acum nu a fost mediatizat (ba […] The post Este sau nu legală taxa de 2.09 euro cerută de Vodafone pentru a intra cu prioritate în discuţie cu un operator uman atunci când suni în call center? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Google oferă acces gratuit studenților pentru 1 an prin AI Pro la: Gemini 2.5 Pro, NotebookLM, Nano Banana și 2 TB de stocare în Drive, Gmail și Photos # Gadget.ro
Google a lansat un program special pentru studenții din România. Pentru 1 an pot folosi Google AI Pro cu acces la o suită de servicii bazate pe inteligență artificială. Scopul declarat al Google este de a sprijini formarea competențelor digitale, tehnologiile AI în mediul educațional etc. De fapt, mi se pare a fi și o […] The post Google oferă acces gratuit studenților pentru 1 an prin AI Pro la: Gemini 2.5 Pro, NotebookLM, Nano Banana și 2 TB de stocare în Drive, Gmail și Photos appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Tokyo, capitala Japoniei, va deveni în acest final de lună capitala industriei auto. În perioada 30 octombrie – 9 noiembrie va avea loc Japan Mobility Show 2025, cea mai mare expoziţie auto din „Ţara Soarelui Răsare”, una ce atrage anual peste 1 milion de vizitatori. În cadrul acestui mare eveniment auto vor fi lansate diverse […] The post Cum ar putea arăta viitoarea generaţie Toyota Corolla? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Vodafone încearcă să îşi convingă abonaţii să renunţe la cererea de portare cu oferte demenţiale (exemplu: 2 euro / lună cu 125 GB internet mobile şi primele 3 luni gratuite) # Gadget.ro
În anul de graţie 2025 asistăm la o luptă a ofertelor pe telefonie mobilă, astfel că fiecare operator telecom încearcă pe cât posibil să îşi fidelizeze actualii abonaţi, dar să atragă în acelaşi timp şi cât mai mulţi clienţi de la concurenţă. Iar ca să înţelegeţi cât de departe a ajuns această dispută, haideţi să […] The post Vodafone încearcă să îşi convingă abonaţii să renunţe la cererea de portare cu oferte demenţiale (exemplu: 2 euro / lună cu 125 GB internet mobile şi primele 3 luni gratuite) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Black Friday 2025 la Altex – toate detaliile (data de început și perioada de desfășurare, start lansat în aplicația mobilă și integrarea cu Brico Depot) # Gadget.ro
Altex a organizat o conferință de presă dedicată Black Friday 2025. Mai toate detaliile le descoperiți în articolul de față. Perioada de desfășurare a Black Friday 2025 la Altex, Media Galaxy și Brico Depot este 30 octombrie – 19 noiembrie 2025. Alte informații preluate din comunicat și aflate la eveniment: Am subînțeles de la oficialii […] The post Black Friday 2025 la Altex – toate detaliile (data de început și perioada de desfășurare, start lansat în aplicația mobilă și integrarea cu Brico Depot) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
LineageOS 23 dezvoltat pe Android 16 sau cât de greu este să actualizezi un custom ROM în 2025? # Gadget.ro
LineageOS este unul dintre cele mai populare custom ROM-uri pentru Android, iar de curând au lansat LineageOS 23 dezvoltat pe Android 16. Acum 10 ani erai limitat pe partea de update software pe un telefon Android și multe companii îl lăsau, pur și simplu, cu software-ul cu care au venit din fabrică. Nici Samsung & […] The post LineageOS 23 dezvoltat pe Android 16 sau cât de greu este să actualizezi un custom ROM în 2025? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
TOP 10: Oferte eMAG din 12.10.25 (televizor TCL cu panel QD-MiniLED cu diagonala de 164 cm și reducere de 20%, laptop gaming ASUS TUF F16 cu placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5070, Motorola Edge 50 Fusion sub 1000 lei etc) # Gadget.ro
Sunt mai multe promoții interesante, iar 10 produse le veți descoperi în rândurile următoare. Am inclus de la un aspirator vertical cu tub flexibil și funcție de mop, până la un televizor TCL cu panel QD MiniLED, rată de refresh la 100Hz și reducere de 20%. 1. Aspirator vertical fără fir Rowenta X-Force Flex 12.60 […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 12.10.25 (televizor TCL cu panel QD-MiniLED cu diagonala de 164 cm și reducere de 20%, laptop gaming ASUS TUF F16 cu placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5070, Motorola Edge 50 Fusion sub 1000 lei etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Mult mai rapid de făcut un astfel de articol, de când au început să producă un catalog separat pentru produsele non-food. Am selectat câteva oferte interesante din catalogul LIDL ce va fi activ de mâine dimineață. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Friteuză cu aer cald Consumul de energie ajunge până la 2150W, temperaturile sunt cuprinse […] The post 5 gadgets de la LIDL (13.10 – 19.10.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Pare din ce în ce mai sigur că Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge şi chiar Galaxy S26 Plus vor fi lansate în România cu procesor Exynos 2600 la bord # Gadget.ro
Cu cât ne apropiem de finalul anului, cu atât aflăm mai multe detalii despre viitoarea serie flagship Samsung Galaxy S26. Cele mai recente informaţii susţin că noua serie va fi lansată nu cu trei, ci cu patru modele: Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra. Se pare că […] The post Pare din ce în ce mai sigur că Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge şi chiar Galaxy S26 Plus vor fi lansate în România cu procesor Exynos 2600 la bord appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Oferta zilei: flagship din 2025 cu 12 GB RAM, 512 GB stocare şi 7 ani de suport software la 3825 lei + voucher de 500 lei pentru achiziţii viitoare # Gadget.ro
Pentru o perioadă limitată de timp (până pe 13 octombrie inclusiv) puteţi cumpăra un flagship din 2025 la un super preţ. Vorbim de un device complet, unul cu ecran superb, cameră foto excelentă şi autonomie mult peste medie. Singurul element discutabil este design-ul, însă aici intrăm într-o zonă foarte subiectivă, una ce ţine de gusturile […] The post Oferta zilei: flagship din 2025 cu 12 GB RAM, 512 GB stocare şi 7 ani de suport software la 3825 lei + voucher de 500 lei pentru achiziţii viitoare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Dacia Bigster a câştigat premiul de „Maşina de familie a anului” în cadrul premiilor The News UK Motor Awards 2025 # Gadget.ro
Dacia Bigster pare a fi un pariu câştigător pentru Dacia, iar asta o spun nu doar prin prisma vânzărilor foarte bune, ci şi prin prisma aprecierii de care are parte în Europa. În cadrul premiilor The News UK Motor Awards 2025 (un eveniment auto anual organizat de The Times, The Sunday Times şi The Sun), […] The post Dacia Bigster a câştigat premiul de „Maşina de familie a anului” în cadrul premiilor The News UK Motor Awards 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Reclame în maşinile Tesla? Foarte posibil, noul update software aduce o promovare indirectă pentru filmul Tron: Ares # Gadget.ro
Tesla a lansat în ultimele ore un nou update software pentru maşinile sale, unul care a stârnit deja numeroase controverse în rândul posesilor Tesla Model 3, Model Y and CO. Intitulat „The grid has expanded to your Tesla”, noua actualizare transformă maşina de pe ecranul de bord într-o motocicletă identică cu cea existentă în filmul […] The post Reclame în maşinile Tesla? Foarte posibil, noul update software aduce o promovare indirectă pentru filmul Tron: Ares appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Dacă vrei să scapi de relaţia chinuitoare cu asistentul AI şi îţi doreşti să discuţi cu prioritate cu un operator uman, Vodafone te comisionează cu 2.09 euro (cost suplimentar mărit în 2025) # Gadget.ro
Părinţii mei au avut o problemă cu serviciul de televiziune în luna august, iar atunci a trebuit să trec prin chinuitoarea relaţie cu asistentul AI a celor de la Vodafone, unul numit Andreea. Am detaliat într-un articol separat întreaga situaţie. Cei de la Observatorul Prahovean au adus recent în discuţie un subiect pe care eu […] The post Dacă vrei să scapi de relaţia chinuitoare cu asistentul AI şi îţi doreşti să discuţi cu prioritate cu un operator uman, Vodafone te comisionează cu 2.09 euro (cost suplimentar mărit în 2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Categoria Netflix Games este disponibilă în România încă din 2021, doar că aceasta este funcţională doar pe sistemele de operare Android şi iOS. Lucrurile vor sta uşor diferit în perioada următoare, deoarece Netflix va lansa categoria Netflix Games şi pe televizor. Abonaţii vor avea posibilitatea de a se juca pe ecrane mari şi foarte mari, […] The post Netflix aduce jocuri pe televizor, iar smartphone-ul va fi folosit drept controller appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Piața de aspiratoare verticale a ajuns la 3.69 miliarde dolari în 2024 și este așteptat a crește până la 7.53 miliarde dolari în 2035. Datele le-am preluat dintr-un studiu Market Research Future. Printre brandurile ce activează în această piață se află Bissell, LG Electronics, SharkNinja, Electrolux, Panasonic, Ecovacs Robotic, Philips, Dyson, Hoover, Samsung, Karcher, Miele […] The post Tineco a lansat magazinul online oficial în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
O companie din Marea Britanie a prezentat o dronă cu cablu de reţea ce poate zbura până la 48 de ore # Gadget.ro
Dronele FPV cu fibră optică nu sunt tocmai o noutate, acestea fiind utilizate la scară largă în războiul din Ucraina. Compania britanică Evolve Dynamics vine însă cu o propunere uşor diferită, una ce înlocuieşte fibra optică cu un cablu de reţea. Acesta permite alimentarea de la o staţie de sol a dronei, astfel încât aceasta […] The post O companie din Marea Britanie a prezentat o dronă cu cablu de reţea ce poate zbura până la 48 de ore appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Mercedes-Benz va lansa săptămâna viitoare în România o nouă linie de asamblare de motoare pentru maşini electrice # Gadget.ro
Producătorul auto german Mercedes-Benz pregăteşte o nouă lansare pentru săptămâna viitoare, una care este de mare interes pentru români. Compania va inaugura pe 13 octombrie o nouă linie de asamblare de motoare pentru maşini electrice. Aceasta va face parte din Star Assembly, divizia locală a Mercedes-Benz AG din Sebeş (judeţul Alba). Noua linie se va […] The post Mercedes-Benz va lansa săptămâna viitoare în România o nouă linie de asamblare de motoare pentru maşini electrice appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
În vara acestui an Disney a confirmat oficial că va renunţa la serviciul autonom de streaming video Hulu, conţinutul acestuia urmând a fi integrat în platforma de streaming video Disney+. Începând de săptămâna aceasta brandul Hulu a ajuns oficial şi în România, acesta fiind vizibil deja în aplicaţia de streaming video Disney+. Se pare că […] The post Brandul Hulu ajunge în România şi este integrat în platforma de streaming video Disney+ appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Huawei Watch Ultimate 2 – review (toate detaliile pentru cel mai avansat smartwatch Huawei și reducere de 500 lei printr-un cod Gadget la achiziția din magazinul oficial) # Gadget.ro
Huawei a ajuns lider pe piața de smartwatch-uri la nivel global, iar Huawei Watch Ultimate 2 este vârful lor de gamă pe sfârșit de 2025. Folosiți codul AULTGADGET500 spre a avea o reducere de 500 lei pentru Huawei Watch Ultimate 2 în magazinul online oficial al Huawei. Toate impresiile formate le descoperiți în materialul de […] The post Huawei Watch Ultimate 2 – review (toate detaliile pentru cel mai avansat smartwatch Huawei și reducere de 500 lei printr-un cod Gadget la achiziția din magazinul oficial) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
După Dacia Hipster Concept şi Suzuki a lansat un concept similar denumit Suzuki Vision e-Sky # Gadget.ro
Săptămâna aceasta a început în forţă cu mai multe noutăţi Dacia, printre care şi conceptul denumit Dacia Hipster Concept. Acesta a creat mare hype în jurul mărcii româneşti, iar europenii par a îndrăgi noua propunere. Acest minicar sau microcar electric (nici nu ştiu cum să îl denumesc) nu pare a fi o idee singulară, Suzuki […] The post După Dacia Hipster Concept şi Suzuki a lansat un concept similar denumit Suzuki Vision e-Sky appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Poşta Română anunţă o nouă identitate vizuală şi lansează brandul de curierat rapid „Zor de la Poşta Română” # Gadget.ro
Pe 9 octombrie este sărbătorită anual „Ziua Mondială a Poştei”, iar cu această ocazie, Poşta Română a anunţat lansarea unei noi identităţi vizuale. Reprezentanţii companiei susţin că noua identitate vizuală este mai mult decât o schimbare de imagine, este o declarație de intenție. Ea anunță o viziune pe termen lung, care repoziționează Poșta Română drept […] The post Poşta Română anunţă o nouă identitate vizuală şi lansează brandul de curierat rapid „Zor de la Poşta Română” appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Motorola Edge 70 sau cum va arăta cel mai subţire smartphone Motorola din istorie (avem şi specificaţii hardware şi posibil preţ în Europa) # Gadget.ro
Aşa cum am zis-o cu mai multe ocazii, Samsung şi Apple au dat startul unui nou trend, cel al smartphone-urilor foarte subţiri. Nu ştiu dacă aveam nevoie de aşa ceva, dar astfel stau lucrurile şi asta ne propun producătorii la capitolul noutate. Motorola nu avea cum să nu intre în această horă, astfel că pe […] The post Motorola Edge 70 sau cum va arăta cel mai subţire smartphone Motorola din istorie (avem şi specificaţii hardware şi posibil preţ în Europa) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Adio Digi Sport şi Prima Sport? Din 2027 am putea vedea meciurile de fotbal din UEFA Champions League pe platformele de streaming video, inclusiv Netlix # Gadget.ro
Cei care în prezent doresc să urmărească un meci de fotbal spectacol din Champions League, o pot face fără prea mare bătaie de cap alegând canalele de televiziune Digi Sport sau Prima Sport. Acestea au câştigat drepturile de televizare pentru ţara noastră până inclusiv în sezonul 2026 – 2027. Dar ce se va întâmpla din […] The post Adio Digi Sport şi Prima Sport? Din 2027 am putea vedea meciurile de fotbal din UEFA Champions League pe platformele de streaming video, inclusiv Netlix appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Primăria Capitalei se gândeşte să introducă o taxă pentru maşinile provincialilor (orice maşină ce nu este înmatriculată în Bucureşti sau judeţul Ilfov) # Gadget.ro
Traficul din Bucureşti este unul cu adevărat dificil şi chiar trebuie să ai răbdare pentru a te descurca în aglomeraţia ce se generează zi de zi încă de la primele ore ale dimineţii. Un consilier general a propus recent un nou proiect de taxare a maşinilor provincialilor, adică toate acele autovehicule ce nu sunt înmatriculate […] The post Primăria Capitalei se gândeşte să introducă o taxă pentru maşinile provincialilor (orice maşină ce nu este înmatriculată în Bucureşti sau judeţul Ilfov) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Lansarea seriei iPhone 17 de luna trecută a adus nu doar modele noi de smartphone-uri, ci şi un mic refresh la nivel coloristic. Varianta care a atras cel mai mult a fost fără doar şi poate Cosmic Orange, acel portocaliu intens care se evidenţiază rapid în orice showroom. Zvonacul OnLeaks încinge puţin spiritele şi chiar […] The post Samsung Galaxy S26 Ultra ar putea veni şi în varianta de culoare Cosmic Orange? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Google lansează în limba română „Modulul AI”, o funcţionalitate în Google Search ce permite căutarea cu ajutorul inteligenţei artificiale (Gemini 2.5) # Gadget.ro
Google anunță disponibilitatea în România și pentru limba română a „Modului AI”, o nouă funcționalitate în motorul Google Search, care oferă o experiență de căutare bazată pe inteligența artificială, având la bază Gemini 2.5. Modul AI funcționează ca o opțiune distinctă în motorul de căutare Google, accesibil pe www.google.com sau prin aplicația de mobil (Android […] The post Google lansează în limba română „Modulul AI”, o funcţionalitate în Google Search ce permite căutarea cu ajutorul inteligenţei artificiale (Gemini 2.5) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Pe 1 octombrie 2025, atât Vodafone, cât şi DIGI, au confirmat oficial finalizarea achiziţiei Telekom România, o tranzacţie de 70 de milioane de euro: La o săptămână distanţă am primit un comunicat din partea ANCOM, unul care ne spune că autoritatea a emis noi licenţe pentru cei trei operatori. ANCOM a modificat licențele celor trei […] The post ANCOM a emis noi licenţe pentru Vodafone, DIGI şi Telekom România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ce oferte interesante mai are Orange la portare în octombrie 2025 ? (noutate: aspirator inteligent Xiaomi sau air fryer Xiaomi la 1 euro la portarea către pachetul Orange Premiere) # Gadget.ro
Despre pachetul Orange Premiere nu este prima dată când discutăm, ultima oară am făcut acest lucru chiar acum câteva zile într-un articol comparativ între DIGI, Orange şi Vodafone. Recent am primit oferta Orange disponibilă doar prin intermediul unui reprezentant direct sales şi mi-a atras atenţia că dacă vă doriţi portarea la Orange cu internetul fix […] The post Ce oferte interesante mai are Orange la portare în octombrie 2025 ? (noutate: aspirator inteligent Xiaomi sau air fryer Xiaomi la 1 euro la portarea către pachetul Orange Premiere) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
HP a lansat 14 inovații pentru spațiile de lucru: monitor portabil de 14 inci, ultrawide de 49 inci cu funcție AI de reducere a zgomotului, dock pe USB-C cu activare prin bluetooth, mouse wireless alimentat prin supercondensator și fără baterii etc # Gadget.ro
HP a lansat mai multe soluții pentru spațiile de lucru. Apropo, cred că nu există birouri care să nu aibă și produse de la compania americană, indiferent că discutăm de monitoare, tastaturi sau soluții de printare a documentelor. Printre produsele și soluțiile software anunțate aș aminti de: Presupun că mare parte din soluțiile și produsele […] The post HP a lansat 14 inovații pentru spațiile de lucru: monitor portabil de 14 inci, ultrawide de 49 inci cu funcție AI de reducere a zgomotului, dock pe USB-C cu activare prin bluetooth, mouse wireless alimentat prin supercondensator și fără baterii etc appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Qualcomm a achiziționat Arduino – una dintre cele mai cunoscute platforme de electronice DIY # Gadget.ro
Mi se pare o mutare interesantă din partea Qualcomm. Presupun că au luat în calcul cei peste 36 de milioane de utilizatori ai Arduino. Arduino este platformă open-source de electronice DIY din Italia. Qualcomm nu a specificat suma pe care a plătit-o pentru Arduino. S-au grăbit să afirmă că brandul, uneltele și misiunea Arduino rămâne […] The post Qualcomm a achiziționat Arduino – una dintre cele mai cunoscute platforme de electronice DIY appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition 2025 – primele impresii + cod exclusiv de reducere -500 lei # Gadget.ro
După ce am văzut cum se prezintă Huawei Watch GT 6 Pro, revin cu un articol mai scurt de prezentare pentru tableta Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition 2025, care a fost anunțată în aceeași zi cu smartwatch-ul anterior menționat. Astăzi, noua tabletă a debutat comercial, iar noi avem (din nou) un cod exclusiv de […] The post Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition 2025 – primele impresii + cod exclusiv de reducere -500 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Tesla a lansat varianta standard de la Model Y, una ce este mai ieftină și face mai multe concesii spre a obține prețul respectiv. Cred că Tesla își dorește să concureze mai bine cu automobilele electrice chinezești sau cele provenite din Europa, scopul fiind a avea modele mai ieftine în gamă. De aici au reieșit […] The post Tesla Model Y în varianta Standard sau la ce renunți pentru 5000 dolari mai puțin appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Trecând peste clasicele ustensile Parkside şi nelipsitele haine, revista valabilă în perioada 08.10 – 14.10.2025 este o adevărată oază de bogăţie, avem gadgets care mai de care, chiar dacă majoritatea […] The post 5 gadgets de la Kaufland (08.10 – 14.10.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Senatul României a aprobat Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă ce reglementează accesul la reţelele de socializare pentru copiii cu vârstă de sub 16 ani # Gadget.ro
Începutul de săptămână vine şi cu o veste bună, una care ne arată că încă ne pasă de copiii noştri, încă ne pasă de viitorul lor digital. Senatul României a aprobat Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă ce introduce pentru prima oară în ţara noastră conceptul de maturitate digitală. Prin această iniţiativă legislativă: Această iniţiativă […] The post Senatul României a aprobat Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă ce reglementează accesul la reţelele de socializare pentru copiii cu vârstă de sub 16 ani appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
În luna mai vă scriam că în toamna acestui an un nou brand auto chinezesc, Zeekr, va intra în România. Iată că timpul a trecut şi lansarea oficială a avut loc în această săptămână. Zeekr şi-a anunţat intrarea triumfală în România prin intermediul unui parteneriat cu SEEAG (un grup de companii din industria auto, activ […] The post Brandul auto chinezesc Zeekr a intrat oficial în România cu 3 noi maşini electrice appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
În curând am putea primi în cutia de retail doar smartphone-ul (producătorii se gândesc să renunţe şi la cablul USB pentru alimentare) # Gadget.ro
Pentru cei care acum descoperă lumea minunată a telefoanelor inteligente, aflaţi că în urmă cu mulţi, mulţi ani, când lumea era mai calmă şi soarele mai galben, producătorii livrau smartphone-urile în cutii de retail mari şi complete (primeai cablu USB pentru alimentare, încărcător, căşti, iar în foarte multe cazuri folie şi husă de protecţie). Timpul […] The post În curând am putea primi în cutia de retail doar smartphone-ul (producătorii se gândesc să renunţe şi la cablul USB pentru alimentare) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Standardul UFS 5.0 a fost definitivat și iese în față cu performanțe duble față de generația precedentă # Gadget.ro
JEDEC a anunțat următoarea generație de stocare flash – UFS 5.0. Standardul a fost finalizat, iar companiile vor începe producția în viitorul apropiat. Joint Electronic Device Engineering Council a definitivat standardul UFS 5.0 și a pus accentul pe performanța mai bună, dar și pe partea de eficiență energetică. Stocarea este din ce în mai importantă […] The post Standardul UFS 5.0 a fost definitivat și iese în față cu performanțe duble față de generația precedentă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Dacia Spring se dovedeşte a fi un model de succes al mărcii româneşti, aceasta fiind comercializată de la lansare şi până în prezent în aproape 180.000 de unităţi. Este una dintre cele mai de succes maşini electrice din Europa, iar acum primeşte un nou facelift. Noua Dacia Spring pare acum şi mai pregătită pentru jungla […] The post Noua Dacia Spring este acum mai puternică şi mai pregătită pentru jungla urbană appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Cu ocazia Dacia Product Days, marca românească a prezentat publicului larg noile Dacia Sandero, Sandero Stepway, Jogger şi Logan. Vorbim de versiuni facelift, unele ce primesc îmbunătăţiri importante atât la exterior, cât şi la interior. Noile Dacia Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan abordează un design concentrat pe ceea ce contează cu adevărat. Acum, ele […] The post Dacia prezintă noile Dacia Sandero, Sandero Stepway, Jogger şi Logan appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
La începutul acestui an am testat un super monitor de gaming de la Philips, unul cu panou OLED care mi-a rămas în minte fiindcă nu prea i-am găsit puncte slabe. Era însă un monitor scump, și normal dacă nu prea am avut ce să-i reproșez. Acum revin către voi cu un alt monitor Philips, tot […] The post Monitor office 4K Philips 27E1N1900 – review (Foarte bine poziționat în piață) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
