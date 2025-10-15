Prima calificată din Europa la CM 2026 Merge la Mondiale după un parcurs perfect! Alte 3 echipe o însoțesc » Lista completă
Golazo.ro, 15 octombrie 2025 01:30
Numărul total al echipelor care au obținut biletele pentru Mondial a ajuns la 28. Mai sunt disponibile încă 20!
Acum o oră
01:30
Acum 4 ore
23:30
„Au vrut să-l omoare” Un martor povestește momentele teribile prin care a trecut tatăl lui Lamine Yamal # Golazo.ro
Un martor a povestit în detaliu momentele crunte prin care a trecut Mounir Nasraoui (35 de ani), tatăl lui Lamine Yamal (18 ani).
23:20
Un român, lângă Barcelona și PSG Ce internațional a fost inclus pe lista celor mai talentați 60 de jucători ai generației sale # Golazo.ro
În top se mai află jucători precum Ibrahim Mbaye, de la PSG, sau Pedro Fernandez, de la Barcelona.
23:20
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial # Golazo.ro
Portugalia - Ungaria. Cristiano Ronaldo (40 de ani) a stabilit un nou record personal în partida de marți seară.
23:00
„Eu i-am zis lui Lucescu de el” Cum a ajuns Lisav Eissat la naționala României: „Îl urmărim de doi ani” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre debutul lui Lisav Eissat (20 de ani) la echipa națională.
22:50
Pregătiți-vă de plictiseală la Mondial Faza grupelor se anunță extrem de neatractivă. Cum arată azi urnele virtuale, de ce România ar fi retrogradată din oficiu # Golazo.ro
Mondialul din 2026 va fi în premieră cu 48 de echipe, cu 50% mai multe naționale decât ultimele turnee finale.
Acum 6 ore
22:00
Ngezana merge la CM 2026! Africa de Sud revine la Mondiale după 16 ani! Cine s-a mai calificat # Golazo.ro
Africa de Sud - Rwanda 3-0. Formația din sudul continentului s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026.
21:40
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „ Opriți-vă , apar situații periculoase” # Golazo.ro
Un nou trend de pe platforma TikTok le dă bătăi de cap autorităților. Mihai Stoica ( 60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a fost și el una dintre victimele farsei.
21:10
Dinamo și Rapid au ajuns la un acord în privința numărului de bilete acordat oaspeților.
20:30
România, victorie la scor „Tricolorii” au câștigat fără probleme și au făcut un pas important în drumul spre Euro 2026 # Golazo.ro
România U17 a câștigat partida cu Azerbaidjan, scor 5-1 și s-a calificat în runda a doua a preliminariilor pentru Campionatul European din 2026.
20:20
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Incert pentru derby-ul cu Rapid # Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, s-a accidentat în meciul României U21 din preliminariile Campionatului European.
20:10
LIVE Qatar - Emiratele Arabe Unite se joacă ACUM » Olăroiu se poate califica azi la CM 2026! # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, poate devine primul antrenor român care conduce o națională străină la un Campionat Mondial!
Acum 8 ore
19:50
România U16, umilită în Germania Naționala lui Ciobanu, spulberată la Essen: 15 goluri primite de „tricolori”! # Golazo.ro
Germania U16 - România U16 8-2. Micii „tricolori” au pierdut la scor și al doilea amical din stagiul de pregătire.
19:10
Culisele victoriei cu Austria GOLAZO.ro a aflat detalii din dosarul lui Mircea Lucescu » Unul dintre cele mai pregătite meciuri din istoria naționalei # Golazo.ro
Victoria mare reușită de România împotriva Austriei, scor 1-0, are la bază una dintre cele mai detaliate pregătiri făcute vreodată de staff-ul naționalei.
19:10
„A fost foarte dificil” VIDEO. Joyskim Dawa a anunțat când va putea reveni pe teren: „100% atunci voi juca” # Golazo.ro
Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre revenirea pe gazon, după accidentarea gravă suferită la un meci al echipei naționale.
19:00
Mesajul căpitanului Cătălin Cîrjan, înaintea derby-ului cu Rapid: „Voi sunteți forța noastră” » Câte bilete s-au vândut # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (22 de ani) a făcut un îdemn către suporterii dinamoviști, pentru a fi prezenți în număr cât mai mare pe Arena Națională.
18:20
Răzvan Marin, intervenție la TV Detalii despre situația tensionată cu Mircea Lucescu: „Nu mai sunt copil. Prefer să-mi zică direct că nu e nevoie de mine” # Golazo.ro
Răzvan Marin (29 de ani) a răspuns declarațiilor făcute de Mircea Lucescu la adresa sa.
Acum 12 ore
18:00
„Să spunem lucrurilor pe nume” Gică Craioveanu l-a taxat pe Lucescu: „E primul antrenor pe care l-am auzit să spună așa ceva!” # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), fostul jucător al echipei naționale, l-a criticat pe Mircea Lucescu (80), după declarațiile selecționerului de la finalul meciului cu Austria, scor 1-0 pentru România.
17:50
Gaura financiară Arena Națională Cifre oficiale: stadionul pierde în medie 270.000 de euro pe lună. Explicațiile Primăriei pentru GOLAZO.ro # Golazo.ro
Veniturile produse de Arena Națională, dezvăluite de Primărie într-un răspuns pentru GOLAZO.ro, acoperă doar 40% din cheltuielile de întreținere și operare ale stadionului
17:20
Tottenham îl împrumută pe Drăgușin? Ce scrie presa din Anglia despre fundașul român : „Nu vrea să pună presiune pe echipă” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea pleca de la Tottenham în iarnă, sub formă de împrumut, susține presa din Anglia.
17:10
S-a rupt și Lewandowski! Barcelona are opt jucători indisponibili înainte de derby-ul cu Real Madrid » Lista accidentaților # Golazo.ro
Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul celor de la Barcelona, a revenit accidentat de la convocarea echipei naționale a Poloniei.
17:00
Ce-a căutat Infantino la summitul de pace? Nedumerire după ce șeful FIFA a participat la întâlnire alături de Donald Trump » Cine l-a invitat # Golazo.ro
Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a participat, luni, la summitul de pace privind Fâșia Gaza, care a avut loc în Egipt.
16:50
Mutare-șoc în Formula 1 Christian Horner , fostul director tehnic de la Red Bull, ar negocia cu Ferrari # Golazo.ro
Christian Horner (51 de ani), fostul director al echipei Red Bull, s-ar afla în negocieri cu Ferrari.
16:40
16:10
Scandal în gimnastica ritmică Finanțarea Federației, suspendată la două luni după ce România a reușit o performanță istorică » Explicația ANS # Golazo.ro
Agenția Națională pentru Sport (ANS) a oprit temporar finanțarea Federației Române de Gimnastică Ritmică (FRGR). Irina Deleanu (49 de ani), președinta FRGR, susține că decizia este abuzivă și ilegală. Bogdan Matei (44 de ani), președintele ANS, a explicat de ce finanțarea a fost suspendată.
16:00
„Eram în stare de șoc” Tadej Pogacar face dezvăluiri despre coșmarul fizic și psihologic prin care a trecut la Turul Franței: „Corpul meu a cedat” # Golazo.ro
Tadej Pogacar a vorbit despre problema pe care a întâmpinat-o în Turul Franței, care aproape i-a ruinat sezonul perfect.
15:50
România U21 întâlnește reprezentativa similară a Ciprului pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj, în etapa #3 din preliminariile EURO 2027.
15:40
Yamal l-a cucerit pe Zidane Francezul a vorbit la superlativ de starul de la Barcelona : „Mă emoționează când atinge mingea” # Golazo.ro
Zinedine Zidane (53 de ani), campionul mondial cu Franța în 1998 și fostul antrenor al lui Real Madrid, a vorbit la superlative despre Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei.
15:30
„Ionuț Radu strălucește!” Laude din Spania pentru portarul naționalei: „Jucător cheie pentru România. S-a revanșat cu Austria” # Golazo.ro
Presa din Spania l-a lăudat pe Ionuț Radu după prestația foarte bună din meciul cu Austria, scor 1-0.
14:50
7 scurte despre Mircea Lucescu și ultimele sale apariții publice, cu critici dure la adresa unor „tricolori”.
14:50
Lucescu, atac la vedetele naționalei Stanciu și Răzvan Marin, scoși vinovați: „Am pierdut în Cipru din cauza lor. Am profitat de asta” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a declarat că rezultatul de egalitate cu Cipru (2-2) s-a datorat evoluțiilor slabe ale mijlocașilor Nicolae Stanciu (32 de ani) și Răzvan Marin (29 de ani).
14:30
Dezastru pentru FCSB Valentin Crețu riscă să rateze întreg sezonul! Fundașul refuză să se opereze # Golazo.ro
Valentin Crețu (36 de ani), veteranul fundaș dreapta al celor de la FCSB, a primit rezultatul RMN-ului efectuat în urmă cu câteva zile, iar veștile sunt cât de se poate de îngrijorătoare.
14:20
Lucescu pleacă sau nu? Selecționerul dă înapoi cu promisiunea de a pleca: „S-ar putea să nu mă țin de ea. Care-i problema?” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a declarat că s-ar putea răzgândi în legătură cu demisia din funcția de selecționer al naționalei României.
14:00
Avertisment pentru Rashford Selecționerul Angliei spune că atacantul trebuie să aibă grijă : „S-ar putea să regrete peste zece ani” # Golazo.ro
Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, i-a transmis un mesaj atacantului Marcus Rashford (27 de ani). Tehnicianul l-a lăudat pentru reușitele sale de la Barcelona, dar l-a și avertizat că succesul său depinde de consistența în evoluțiile de pe teren.
13:40
„Zici că a fost la ședințele mele” Mircea Lucescu, laude pentru Șumudică : „E un tip care vede jocul” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, l-a lăudat pe Marius Șumudică după ce acesta a apreciat prestația „tricolorilor” în meciul cu Austria.
13:40
Lucescu, scuze publice Și-a făcut „mea culpa” pentru jignirile aduse presei : „Nu stă în caracterul meu” » L-a atacat din nou pe Marian Iancu # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a oferit scuze publice pentru „luptele” pe care le-a dus în ultimele zile cu presa din România.
13:30
A dezmințit cel mai viral fake news din sport Jucătorul lovit de depresie și dispărut din fotbalul mare explică: „Mi-au oferit bani să-mi spun povestea” # Golazo.ro
Josip Ilicic (37 de ani) a demontat unul dintre zvonurile care s-au rostogolit ani la rândul în discuțiile dintre microbiști, dar și în presă.
13:20
13:20
„Hagi a fost al doilea lui tată” Dezvăluiri din copilăria lui Virgil Ghiță, eroul din meciul cu Austria: „Sunt cel mai mare critic al lui” # Golazo.ro
Virgil Ghiță senior, tatăl fotbalistului de la Hannover 96, a vorbit despre copilăria și junioratul eroului din meciul cu Austria.
Acum 24 ore
13:00
Edi, antrenor la baraj? Iordănescu, ferm pe subiectul revenirii la națională : „Cred că am limpezit orice dubiu” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul de la Legia Varșovia, a vorbit despre o posibilă revenire pe banca României.
13:00
Scandal în Bundesliga Borussia Dortmund, în centrul unor acuzații de abuz sexual. Suspectul ar fi un fost tehnician # Golazo.ro
Borussia Dortmund este afectat de un presupus caz de abuz sexual ce datează de zeci de ani.
12:50
Coșmar pentru FCSB GOLAZO.ro a aflat care este diagnosticul final al lui Mihai Popescu . Sezon încheiat! # Golazo.ro
Mihai Popescu (32 de ani), fundașul clubului FCSB, și-a aflat diagnosticul final după accidentarea suferită. Sunt șanse mari ca jucătorul să rateze tot sezonul.
12:40
Declinul lui Hamilton e definitiv Un fost pilot de Formula 1, verdict dur despre starul de la Ferrari: „Acele zile s-au dus și nu se mai întorc” # Golazo.ro
Derek Daly (72 de ani), fost pilot de Formula 1, a comentat situația actuală a piloților Ferrari, Lewis Hamilton (40 de ani) și Charles Leclerc (27 de ani), aflați în prezent într-o perioadă dificilă.
12:20
„Jigniri și amenințări cu moartea” Un arbitru de top povestește calvarul prin care a trecut după un meci + Diagnosticat cu cancer la 20 de ani # Golazo.ro
Willy Delajod, arbitru în Ligue 1, a povestit despre jignirile și amenințările pe care le-a primit după ce a arbitrat un meci de campionat.
12:00
Coșmarul unui fost adversar al FCSB Legenda de la Valencia, dezvăluiri cutremurătoare: „Mi-e imposibil să stau mult în picioare” » A suferit 5 operații # Golazo.ro
Vicente Rodriguez (44 de ani), legendă a Valenciei, a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat atât când juca, cât și după ce s-a retras din fotbal.
11:50
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre dispariția postului de muzică MTV.
11:30
Moment bizar în preliminarii FOTO. Meciul Țara Galilor - Belgia, întrerupt după ce un șobolan a pătruns pe gazon: „Omul meciului!” # Golazo.ro
Partida Țara Galilor - Belgia, scor 2-4, din grupa J a preliminariilor CM 2026, a fost întreruptă în minutul 66, după ce un șobolan a pătruns pe gazon.
11:10
„Are loc un genocid!” Fostul jucător de la Arsenal denunță acțiunile Israelului în Fâșia Gaza: „Un guvern omoară copii și restul lumii privește” # Golazo.ro
Hector Bellerin (30 de ani), fundașul spaniol al echipei Real Betis, și-a exprimat opinia despre conflictul din Gaza.
11:00
Rivalele care și-au spus „DA”! Starurile WNBA Alyssa Thomas și DeWanna Bonner, care sunt partenere de viață , sunt acum și coechipiere # Golazo.ro
De la colege de echipă la logodnice, relația dintre cele două superstaruri din WNBA, Alyssa Thomas și DeWanna Bonner, a captivat întreaga lume a sportului
10:30
Mesaj pentru Lucescu Emeric Ienei, surprins de afirmațiile făcute de selecționer după victoria cu Austria: „Cum să faci așa ceva, Mircea?” # Golazo.ro
Emeric Ienei (88 ani), fostul selecționer al României, a avut un mesaj pentru Mircea Lucescu (80 de ani), după victoria „tricolorilor”, 1-0, cu Austria, din preliminariile CM 2026.
