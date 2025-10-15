Este adevărat că renunțarea la carbohidrați ajută la slăbit? Ce spune specialistul
SportMedia, 15 octombrie 2025 02:10
Am auzit cu toții că ar trebui să renunțăm întâi la carbohidrați dacă dorim să slăbim. Dar chiar așa să stea lucrurile? Ce spun specialiștii, ce spune știința? Și dacă chiar așa stau lucrurile, care este explicația? Scăderea în greutate înseamnă să consumi mai puține calorii decât arzi, iar reducerea aportului de carbohidrați rafinați poate
Acum 2 ore
02:10
Astronomii au obținut cea mai clară și detaliată imagine de până acum a unei stele aflate în pragul morții, înainte de explozia sa dramatică. Folosind telescopul spațial James Webb (JWST) al NASA, echipa internațională condusă de Universitatea Northwestern a identificat pentru prima dată sursa unei supernove – numită "progenitorul" ei – în lumina infraroșie medie.
02:10
02:10
Medicii trag un semnal de alarmă: Ne promit energie și o viață mai lungă, dar uneori fac mai mult rău decât bine # SportMedia
În ultimii ani, suplimentele alimentare au devenit o parte obișnuită din viața multor oameni. De exemplu, mai bine de jumătate dintre adulții americani iau cel puțin un supliment zilnic – iar fenomenul nu se întâmplă doar în Statele Unite. Sub formă de jeleuri, pastile sau prafuri, aceste produse promit energie, imunitate și o viață mai
02:10
Cum vrea Tuță să reabiliteze un parc istoric din centrul Bucureștiului. A fost grădina unei familii celebre, dar a ajuns în mizerie # SportMedia
Primăria Sectorului 1 vrea să reabiliteze Parcul IC Brătianu, de pe Bulevardul Dacia. La acest moment – în ciuda poziției centrale și a istoriei sale de peste un secol – parcul este murdar, neîngrijit peisagistic și are un aer de abandon. I-ar fi de folos o reabilitare, dacă intervenția n-ar distruge nimic din patrimoniu și
02:10
Nicușor Dan anunță reforma SRI. De ce va fi imposibil de evitat o schimbare majoră în serviciilor secrete # SportMedia
Ludovic Orban, noul consilier al președintelui Nicușor Dan, este un critic vechi al SRI. Înainte de a fi prim-ministru, fostul lider liberal a acuzat în repetate rânduri că persoane care lucrează în principala agenție de informații se implică în viața politică, încercând să influențeze și să modeleze deciziile celor aflați în funcții publice. La scurt
Acum 4 ore
00:10
Ajutorul militar al țărilor europene pentru Ucraina a scăzut puternic în timpul verii, în pofida recentei inițiative a NATO pentru achiziția de către europeni și Canada a unor arme americane, a informat marți institutul de cercetare german Kiel Institute. Europa a alocat în iulie și august în total 3,3 miliarde de euro ajutor militar, adică
00:10
Prima țară din UE care legalizează ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele avertizează: Se distruge viața de familie # SportMedia
Grecia este pe cale să devină prima țară din Uniunea Europeană care oficializează o zi de muncă de până la 13 ore, conform unui proiect legislativ susținut de guvernul de centru-dreapta și care urmează să fie votat miercuri în Parlament. Măsura vizează angajații din sectorul privat — muncitori în fabrici, casieri, personal din turism și
Acum 6 ore
22:10
TNF 2025: Companiile de top din România generează un profit din exploatare de 25,9 miliarde euro # SportMedia
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a publicat rezultatele Topului Național al Firmelor 2025, cel mai important clasament al celor mai performante companii din România, realizat pe baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile. Cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții din cele șapte domenii de activitate analizate (industrie, servicii, comerț,
22:10
Pentru a rămâne în funcție, Guvernul suspendă reforma pensiilor, care a provocat revolte majore în Franța # SportMedia
Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat marți, în discursul său de politică generală, suspendarea reformei pensiilor, care nu va intra în vigoare până la alegerile prezidențiale din 2027. Legea adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului, fără votul Parlamentului, în 2023, ridica vârsta legală de pensionare la 64 de ani. Reforma pensiilor a generat proteste violente în
22:10
Interimarul liberal al Capitalei vrea candidat comun și cu PSD la Primăria București (Video) # SportMedia
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, susţine că alegerile pentru PMB trebuie să se ţină cât mai repede, iar un candidat comun ar rezolva o mare parte din problemele pe care le are oraşul astăzi, pentru că ar stabiliza majoritatea din CGMB până la final de 2028. În timp ce coaliția nu a căzut nici
22:10
Horoscop zilnic pentru 15 octombrie 2025.
22:10
România conduce în Top 100 state care și-au redus dependența de importurile de combustibili fosili # SportMedia
Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), peste 100 de țări și-au redus dependența de importurile de combustibili fosili și au economisit sute de miliarde de dolari continuând să investească în energii regenerabile. Raportul AIE arată că națiuni precum Marea Britanie, Germania și Chile și-au redus importurile de cărbune și gaze naturale cu aproximativ o treime
22:10
O suprafață de pădure cât 35% din teritoriul României, distrusă la nivel global în 2024 # SportMedia
O suprafață de pădure cât aproximativ 35% din teritoriul României a fost distrusă permanent anul trecut. Raportul The Forest Declaration Assessment, publicat luni de cercetători și de organizații nonguvernamentale, notează că suprafața distrusă a ajuns la 8,3 milioane hectare. Suprafața totală a României este de aproximativ 23,8 milioane de hectare. Dacă vorbim despre 8,3 milioane
22:10
Un complex turistic este în pericol din cauza reactivării unei alunecări de teren în apropierea șantierului autostrăzii Sibiu-Pitești, în satul Poiana, comuna Perișani, județul Vâlcea. Alunecarea s-a produs în zona lotului 3 al autostrăzii, iar autoritățile locale au sesizat marți Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vâlcea. Primarul Sorin Leonte a precizat că alunecarea
22:10
Bagaje gratuite în avion și despăgubiri generoase: Eurodeputații votează în favoarea călătorilor și înfurie companiile aeriene # SportMedia
Parlamentul European a adoptat luni, în Comisia de Transport, o poziție fermă în favoarea pasagerilor aerieni, susținând menținerea actualului prag de 3 ore pentru acordarea despăgubirilor în cazul zborurilor întârziate și introducerea dreptului la un bagaj de mână gratuit de până la 7 kilograme. Decizia a fost luată cu 34 de voturi pentru și 2
Acum 8 ore
20:10
Răzvan Marin, unul dintre veteranii lotului naționalei României, i-a răspuns ferm lui Mircea Lucescu. Selecționerul a făcut public motivul pentru care Răzvan Marin nu a jucat în dubla cu Moldova și Austria, din luna octombrie, iar fotbalistul a venit cu o replică. Mijlocașul a clarificat și situația sa medicală, a spus exact cum au stat
20:10
Filmul accidentului cumplit din Berceni, în care o mamă și copilul în cărucior au fost spulberați pe trecerea de pietoni (Video). Șoferul, arestat preventiv # SportMedia
Un grav accident rutier a avut loc luni după-amiază pe Șoseaua Berceni din Capitală. O femeie de 35 de ani a murit pe loc, iar fetița ei de aproximativ 2 ani a fost grav rănită, după ce au fost lovite de maşină în timp ce traversau regulamentar, pe trecerea de pietoni. La volanul BMW-ului se
20:10
Coaliția nu a căzut nici azi la pace pe reforma administrației sau reducerea numărului de parlamentari. Alegerile din București, mai degrabă în 2026 # SportMedia
Partidele din coaliția de guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților – s-au reunit marți pentru o nouă rundă de discuții pe temele sensibile aflate pe agendă: reforma administrației, organizarea alegerilor în Capitală până la sfârșitul anului şi reducerea numărului de parlamentari la 300. Însă ședința s-a încheiat fără nicio decizie majoră, iar
20:10
În ultimii ani, Sibiu s-a transformat într-unul dintre cele mai căutate orașe pentru cei care își doresc mai mult decât un simplu loc de muncă. A devenit un punct de atracție pentru oamenii care caută o viață echilibrată, un spațiu prietenos și civilizat și o comunitate unde tradiția se împletește firesc cu modernitatea. Poziționat strategic
Acum 12 ore
18:10
Titular incontestabil la Rayo Vallecano și la naționala României, Andrei Rațiu (27 de ani) a luat o decizie importantă. Presa din Spania anunță că Rațiu încasează unul dintre cele mai mici salarii din prima ligă spaniolă, salariu pe care l-a „moștenit" odată cu venirea sa de la Huesca. Jurnaliștii spanioli de la AS scriu că
18:10
ANAF ia la țintă marii datornici: S-a înființat divizia de Operațiuni Speciale care va investiga zonele cu risc ridicat de fraudă și evaziune fiscală # SportMedia
Marii datornici şi cei cu datorii eşalonate ani de zile, ale căror dosare „au trenat foarte mult timp", au intrat în vizorul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã (ANAF). Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, marţi, într-o înregistrare video postată pe Facebook, că a dispus înfiinţarea unei divizii de Operaţiuni Speciale care a început să investigheze
18:10
FMI a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești, dar e mai optimist decât Banca Mondială # SportMedia
Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în luna aprilie și 3,3% cât era avansul indicat în luna octombrie a anului trecut, arată cel mai recent raport „World Economic Outlook" (WEO), publicat marți de instituția financiară internațională. De
18:10
Atacantul polonez Robert Lewandowski a suferit o ruptură musculară la coapsa dreaptă, fiind ultimul fotbalist indisponibil din lotul echipei FC Barcelona, antrenată de Hansi Flick, scrie EFE. Comunicatul clubului nu a specificat cât timp va lipsi Lewandowski, dar în funcție de gravitatea accidentării, este puțin probabil ca el să fie apt de joc pentru El
18:10
Europa își ridică un nou scut industrial la granița cu Rusia: Prima uzină de magneți din pământuri rare # SportMedia
Într-un colț uitat al Estoniei, chiar la frontiera cu Rusia, Europa a ridicat prima sa fabrică de magneți din pământuri rare, un proiect care promite să reducă dependența de China, să ofere o nouă șansă muncitorilor din sectorul combustibililor fosili și să redea continentului o parte din autonomia industrială pierdută. Noua uzină, amplasată la Narva,
18:10
Belgia, paralizată de o grevă generală: Proteste violente la Bruxelles, zboruri anulate și transport blocat (Video) # SportMedia
O grevă generală a paralizat marți Belgia, cu proteste violente în centrul Bruxelles-ului și haos în transportul aerian și public. Acțiunea sindicală a început ca un marș pașnic al sindicatelor pentru apărarea serviciilor publice, dar s-a transformat rapid în ciocniri între manifestanți și forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene și bastoane pentru
18:10
Doar 20% dintre angajații cu muncă de birou se simt satisfăcuți la job – HP Work Relationship Index 2025 # SportMedia
HP Inc. (NYSE:HPQ) a publicat HP Work Relationship Index 2025, un studiu global care analizează modul în care oamenii se raportează la munca lor. Rezultatele de anul acesta arată că doar 20% dintre angajații cu muncă de birou se simt satisfăcuți la locul de muncă, în scădere cu 8 puncte față de 2024. Cel mai
18:10
24pay facilitează susținerea campaniilor de împădurire derulate de Asociația Mărturie pe Viață, printr-o nouă opțiune integrată în aplicație. Utilizatorii au posibilitatea de a face donații direct din aplicație, contribuind astfel la inițiativele care sprijină bunăstarea comunității. Prin această funcționalitate, 24pay își consolidează rolul de aplicație pentru toate plățile și susține proiecte cu impact pozitiv în
18:10
După ce a câştigat categoric alegerile parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a anunțat marți liderul formațiunii, Igor Grosu. „PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței Parlamentului de către președinta Sandu, iar după
16:10
Patru țări, patru povești despre traume, memorie și speranță la Astra Film Festival 2025 # SportMedia
România, Republica Moldova, Croația, Paraguay. Ce ar putea avea în comun aceste țări, ce se ascunde în trecutul lor? Răni lăsate de regimurile opresive, traume colective și speranța pentru mai bine. Informații care apar la lumină, unele abia acum pentru prima oară, datorită cineaștilor români și internaționali și a unei munci impresionante de a săpa
16:10
Apple intră pe piața energiei din România: Compania vizează un parc eolian din județul Galați # SportMedia
Apple a anunțat o amplă extindere a investițiilor sale în energie regenerabilă în Europa, în cadrul eforturilor de reducere a amprentei de carbon generate de energia folosită de clienți pentru alimentarea și încărcarea dispozitivelor sale. Gigantul american susține mai multe proiecte de energie solară și eoliană aflate în dezvoltare în Grecia, Italia, Letonia, România și
16:10
Mircea Lucescu face public motivul pentru care Răzvan Marin nu a jucat cu Moldova și Austria # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani) a făcut public motivul pentru care Răzvan Marin nu a jucat în dubla cu Moldova și Austria. Selecționerul a dezvăluit care a fost situația reală din jurul mijlocașului și a spus că a fost nemulțumit de cum s-a prezentat linia de mijloc în duelurile din deplasare cu Austria și Cipru.
16:10
Indiferent dacă administrezi un magazin online, o platformă educațională sau un site de știri, o întrebare importantă ar trebui să-ți stea mereu în minte: ești pregătit pentru un atac DDoS? Pentru site-urile
16:10
FCSB îl are pe „noul Cămătaru”: Mircea Lucescu, convins că roș-albaștrii au dat lovitura # SportMedia
FCSB îl are în lot pe „noul Cămătaru”. Un fotbalist de la FCSB aduce aminte de Rodion Cămătaru, fostul mare atacant de la Universitatea Craiova, Dinamo și naționala României. Mircea Lucescu l-a asemănat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB și al naționalei României, cu Rodion Cămătaru pentru forța sa și pentru felul în … The post FCSB îl are pe „noul Cămătaru”: Mircea Lucescu, convins că roș-albaștrii au dat lovitura appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete # SportMedia
Kievul își pune mari speranțe în rachetele americane Tomahawk, despre care Donald Trump a declarat că dorește să le trimită Ucrainei pentru lovituri la mare distanță asupra unor ținte din Rusia. Însă SUA vor furniza un număr redus de astfel de arme. Statele Unite pot oferi Ucrainei doar 20-50 de rachete Tomahawk, o cantitate care … The post Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Telefoane, laptopuri, electrocasnice sau panouri solare aruncate de europeni conțin aproape un milion de tone de materii prime critice – metale și minerale indispensabile pentru baterii, turbine eoliene, cabluri sau cipuri, arată un raport publicat de consorțiul european FutuRaM, cu prilejul Zilei Internaționale a Deșeurilor Electronice. „Prin exploatarea propriilor deșeuri electronice în locul celor ale … The post Europenii aruncă în fiecare an la gunoi un milion de tone de materii prime critice appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
14:10
FCSB caută fundaș central cu care să-l înlocuiască pe Mihai Popescu (32 de ani), accidentat în meciul România – Austria 1-0. Accidentarea lui Mihai Popescu îl va ține departe de teren mult timp, astfel că FCSB ar putea reveni pe „pista” Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș. Cele două cluburi au negociat, … The post FCSB, anunț despre transferul lui Mario Tudose appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Gazul care nu se vede, dar încălzește planeta de 80 de ori mai repede decât dioxidul de carbon, scapă nestingherit în aerul României # SportMedia
O nouă campanie de monitorizare arată că metanul continuă să se scurgă din sondele, conductele și stațiile de procesare ale industriei petroliere, transformând țara într-unul dintre punctele fierbinți ale poluării invizibile din Europa. Mai multe organizații de mediu avertizează că, deși au fost înregistrate unele îmbunătățiri, scurgerile persistă la scară largă, după cum arată o … The post Gazul care nu se vede, dar încălzește planeta de 80 de ori mai repede decât dioxidul de carbon, scapă nestingherit în aerul României appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Sindicatele din Educație susțin că scad salariile, ministerul arată că unul dintre sporuri era calculat greșit # SportMedia
Ministerul Educației a răspuns marți unei adrese a federațiilor sindicale, în care se menționează că „se înregistrează o diminuare a salariilor care se cuvin personalului didactic de predare și personalului didactic de conducere, de îndrumare și control”. „Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, … The post Sindicatele din Educație susțin că scad salariile, ministerul arată că unul dintre sporuri era calculat greșit appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Germania investește masiv în România: 18 miliarde de euro și planuri comune de dezvoltare # SportMedia
Germania rămâne cel mai important partener comercial și principalul investitor străin al României, a declarat marți ministrul de Externe, Oana Țoiu, după întrevederea cu omologul său german, Johann David Wadephul, aflat în vizită la București. „Germania este primul partener comercial al României și primul investitor. Avem peste 18 miliarde de euro investiți în numeroase domenii … The post Germania investește masiv în România: 18 miliarde de euro și planuri comune de dezvoltare appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Osaka # SportMedia
Jucătoarele române de tenis Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat, marți, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari. Jaqueline Cristian și sârboaica Olga Danilovic s-au impus cu 6-3, 6-4 în fața cuplului Nao Hibino (Japonia)/Katarzyna Piter … The post Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Osaka appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Cum vrea Poliția să reducă numărul de accidente auto: Camerele CNAIR și ale autorităților locale vor fi integrate în sistemul e-SIGUR. Apare conceptul de viteză medie # SportMedia
Ministerul Afacerilor Interne a prezentat principalele modificări care vor fi implementate în Codul Rutier, printre care introducerea conceptului de viteză medie, simplificarea procedurii de sancționare și eliminarea punctelor de penalizare pentru parcările neregulamentare. MAI pune în dezbatere publică proiectul „Siguranţă în trafic”, care prevede, între altele, integrarea în sistemul e-SIGUR a camerelor autorităţilor locale şi … The post Cum vrea Poliția să reducă numărul de accidente auto: Camerele CNAIR și ale autorităților locale vor fi integrate în sistemul e-SIGUR. Apare conceptul de viteză medie appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Camera telefonului a ajuns să conteze tot mai mult, fie că surprinzi amintiri din vacanță, fie că faci poze pentru social media sau ai nevoie rapid de un scan pentru un document. Totuși, obiectivul camerei se zgârie mult mai ușor decât ai crede. O zgârietură minoră poate afecta claritatea fotografiilor, poate adăuga pete sau poate … The post Cum să protejezi camera telefonului împotriva zgârieturilor appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Cele 5 lucruri pe care trebuie să le verifici înainte să accesezi un credit cu buletinul # SportMedia
Creditul cu buletinul a devenit aproape sinonim cu ideea de soluție imediată. Îl vezi promovat peste tot ca fiind „fără garanții”, „fără adeverință de venit”, „bani în cont în aceeași zi”, așa că este ușor de înțeles de ce tentația e mare pentru că procesul pare simplu, fără birocrație, iar sentimentul de libertate financiară e … The post Cele 5 lucruri pe care trebuie să le verifici înainte să accesezi un credit cu buletinul appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Grupul Raben este mândru să introducă conexiuni zilnice de transport către Grecia, consolidându-și rețeaua europeană și oferind acces fără probleme între Grecia și șase țări cheie: Cehia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Austria. Această extindere răspunde cererii tot mai mari de logistică agilă și fiabilă în sudul și centrul-estul Europei, cu timpi de livrare de … The post Conexiuni zilnice de transport România – Grecia prin Raben Group appeared first on spotmedia.ro.
14:10
„E-Commerce for Black Friday” este tema ediției 73 a SocialPedia. Evenimentul este dedicat tuturor pasionaților lumii digitale, este powered by GoMag și se va organiza pe 21 octombrie 2025, de la ora 18:30, la Restaurant Monarh din București. Speakerii acestei ediții sunt: Cosmin Dărăban, CEO & Co-Founder Gomag și Raluca Georgescu, Founder & CEO MTH … The post Despre E-Commerce de Black Friday cu Cosmin Dărăban și Raluca Georgescu appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Selecționata Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială de fotbal, luni seara, după ce a dispus de Eswatini cu scorul de 3-0, la Praga, în ultimul său meci din preliminariile africane, transmite AFP. Echipa din arhipelag a câștigat în mod neașteptat Grupa D, devansând puternica formație a Camerunului, marea favorită. Capul Verde, … The post Echipa Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Inflația corectează derapajul electoral 2024: a șters integral creșterile salariale pentru peste 94% din angajații din România # SportMedia
Ajustat cu inflația, câștigul salarial mediu net a înregistrat o scădere reală de 5,5% în august. Datele defalcate pe ramuri economice și coroborate cu numărul mediu de salariați din fiecare sector în parte arată că puterea de cumpărare a peste 94% din angajații din România a scăzut în ultimul an. Doar nouă sectoare economice din … The post Inflația corectează derapajul electoral 2024: a șters integral creșterile salariale pentru peste 94% din angajații din România appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Pace fragilă în Gaza. Diplomații europeni, sceptici față de planul lui Trump: „E prea devreme să relaxăm presiunea asupra Israelului” # SportMedia
Liderii și diplomații europeni speră ca armistițiul mediat de Donald Trump să reziste, dar refuză, cel puțin deocamdată, să reducă presiunea asupra Israelului. După doi ani de război, care au distrus Gaza și au ucis peste 60.000 de palestinieni, oficialii de la Bruxelles și Londra susțin că pacea nu poate exista fără dreptate și responsabilitate. … The post Pace fragilă în Gaza. Diplomații europeni, sceptici față de planul lui Trump: „E prea devreme să relaxăm presiunea asupra Israelului” appeared first on spotmedia.ro.
12:10
UE vrea să folosească cele 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei # SportMedia
Uniunea Europeană este din ce în ce mai convinsă că utilizarea celor aproximativ 200 de miliarde de euro (232 de miliarde de dolari) din activele băncii centrale ruse îngheţate reprezintă singura modalitate viabilă de a asigura un cadru durabil pentru finanţarea Ucrainei, în condiţiile în care alte surse se epuizează. Potrivit unor surse familiare cu … The post UE vrea să folosească cele 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Ziua 1329 Rușii „toacă” cu drone infrastructura Ucrainei, zeci de mii de oameni nu au curent (Foto & Video). Trump confirmă că îl primește pe Zelenski la Casa Albă # SportMedia
În ziua 1329 de război Rusia a lansat aproape 100 de drone asupra Ucrainei. Apărarea aeriană a reușit să anihileze mare parte a țintelor, însă 27 de drone au lovit în șapte locuri de pe teritoriul ucrainean. Orașul Sumî a fost lovit de dronele rusești în timpul nopții. Nu s-au înregistrat răniți, iar pompierii au … The post Ziua 1329 Rușii „toacă” cu drone infrastructura Ucrainei, zeci de mii de oameni nu au curent (Foto & Video). Trump confirmă că îl primește pe Zelenski la Casa Albă appeared first on spotmedia.ro.
