O supergigantă roșie a fost surprinsă chiar înainte de a exploda

Liderii și diplomații europeni speră ca armistițiul mediat de Donald Trump să reziste, dar refuză, cel puțin deocamdată, să reducă presiunea asupra Israelului. După doi ani de război, care au distrus Gaza și au ucis peste 60.000 de palestinieni, oficialii de la Bruxelles și Londra susțin că pacea nu poate exista fără dreptate și responsabilitate.